Единая ставка по УСН: правительство России готовит изменения в Налоговый кодекс

Правительство России готовит изменения в Налоговый кодекс, которые установят единую федеральную ставку по упрощённой системе налогообложения. Поправки в законопроекте №1026190-8 направлены на борьбу с фиктивной налоговой миграцией предпринимателей между регионами.
В настоящее время субъекты РФ могут самостоятельно снижать ставки по УСН: до 1% для режима «Доходы» и до 5% для режима «Доходы минус расходы». Это приводит к тому, что бизнес часто регистрируется в регионах с минимальными ставками, несмотря на фактическую деятельность в других субъектах.
После принятия поправок минимальный размер ставки будет установлен на федеральном уровне. Такое решение позволит уравнять налоговые условия для предпринимателей по всей стране и сделать систему более прозрачной.
Изменения в УСН могут напугать: единая ставка, НДС, новые правила. Но быть готовым просто! Получите пошаговую инструкцию для начинающего ИП на УСН и ПСН, чтобы разбираться в налогах без стресса.
Ещё изменения для УСН в законопроекте
В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.