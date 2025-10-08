Единая ставка по УСН: правительство России готовит изменения в Налоговый кодекс

Правительство России готовит изменения в Налоговый кодекс, которые установят единую федеральную ставку по упрощённой системе налогообложения. Поправки в законопроекте №1026190-8 направлены на борьбу с фиктивной налоговой миграцией предпринимателей между регионами.

В настоящее время субъекты РФ могут самостоятельно снижать ставки по УСН: до 1% для режима «Доходы» и до 5% для режима «Доходы минус расходы». Это приводит к тому, что бизнес часто регистрируется в регионах с минимальными ставками, несмотря на фактическую деятельность в других субъектах.

После принятия поправок минимальный размер ставки будет установлен на федеральном уровне. Такое решение позволит уравнять налоговые условия для предпринимателей по всей стране и сделать систему более прозрачной.

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