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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Единая ставка по УСН: правительство России готовит изменения в Налоговый кодекс

Федеральные власти намерены пересмотреть подход к УСН. Отмена региональных льготных ставок должна ликвидировать налоговый дисбаланс и привести условия для бизнеса к единому стандарту по всей стране.

08.10.2025
476
476

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Правительство России готовит изменения в Налоговый кодекс, которые установят единую федеральную ставку по упрощённой системе налогообложения. Поправки в законопроекте №1026190-8 направлены на борьбу с фиктивной налоговой миграцией предпринимателей между регионами.

В настоящее время субъекты РФ могут самостоятельно снижать ставки по УСН: до 1% для режима «Доходы» и до 5% для режима «Доходы минус расходы». Это приводит к тому, что бизнес часто регистрируется в регионах с минимальными ставками, несмотря на фактическую деятельность в других субъектах.

После принятия поправок минимальный размер ставки будет установлен на федеральном уровне. Такое решение позволит уравнять налоговые условия для предпринимателей по всей стране и сделать систему более прозрачной.

Налоги без паники

Изменения в УСН могут напугать: единая ставка, НДС, новые правила. Но быть готовым просто! Получите пошаговую инструкцию для начинающего ИП на УСН и ПСН, чтобы разбираться в налогах без стресса.

Ещё изменения для УСН в законопроекте

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

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Единая ставка по УСН в России: изменения в Налоговый кодекс 2025 — Точка Банк