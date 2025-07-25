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Бухгалтерия
Бухгалтерия

ФНС исключила компании и ИП из реестра МСП за несданную отчётность

ФНС обновила Единый реестр субъектов МСП. Некоторые компании и ИП не попали в перечень      из-за отсутствия отчётности за прошлый год. Это может повлиять на доступ к мерам господдержки и деловой репутации.

25.07.2025
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ИФНС опубликовала обновлённую версию Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Ознакомиться с данными можно на официальном сайте ФНС.

Реестр формируется на основании информации о доходах и численности работников за 2024 год. Также используются сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других государственных источников. В новом перечне —              6,4 миллиона компаний и предпринимателей. Это на      203 тысячи больше по сравнению с предыдущим реестром от 10 июля 2024 года, что соответствует росту на 3,2%.

Организации и ИП, которые не предоставили необходимую отчётность, в реестр не вошли. Чтобы таких ситуаций не возникало, важно своевременно выполнять требования законодательства. С сервисом Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк справиться с задачами учёта и отчётности становится значительно проще и удобнее.

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк поможет автоматизировать учёт, сформировать отчётность и уведомит о сроках её сдачи.

На текущий момент доля МСП среди всех действующих юридических лиц и ИП составляет 81,1%. Для сравнения: год назад этот показатель был на уровне 80,8%.

С января по июнь 2025 года зафиксировано 78,8 миллиона обращений к данным реестра. Он активно используется как инструмент поддержки предпринимателей и служит ориентиром при выборе деловых партнёров.

Исключение из реестра МСП может обойтись бизнесу дорого. Компания или ИП теряют право на налоговые льготы, субсидии, гранты и льготные кредиты. Также становится недоступно участие в госзакупках и торгах. Кроме того, прекращается применение пониженных тарифов страховых взносов, а бухгалтерский учёт нужно вести по общим правилам — без упрощений.

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Исключение из реестра МСП за несдачу отчётности — что делать ИП — Точка Банк