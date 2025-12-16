ФНС обновила декларацию по НДС: что изменится с 2026 года

ФНС утвердила изменения в декларацию по НДС. Новую форму нужно будет применять уже при сдаче отчётности за I квартал 2026 года. Обновления затрагивают не только технические детали, но и порядок заполнения отдельных разделов.
Рассмотрим изменения декларации по НДС подробнее.
Титульный лист
Внешне титульный лист не изменился. Но на нём появятся новые коды налоговых периодов. Они нужны при снятии с учёта в качестве ИП или главы КФХ.
- I квартал — код 83;
- II квартал — код 87;
- III квартал — код 88;
- IV квартал — код 89.
Эти значения указывают при подаче последней декларации.
Раздел 1
В разделе 1 появится новая строка 041. В ней нужно отражать сумму НДС, по которой перенесён срок уплаты.
Основание — Постановление Правительства РФ от 30.12.2024 №1992.
Эта строка касается только отдельных налогоплательщиков. Речь идёт о компаниях и ИП, которые участвуют в строительстве и проектировании высокоскоростной железной дороги от Крюково до Санкт-Петербурга. Остальным бизнесам заполнять строку не нужно.
Раздел 3
В разделе 3 сейчас 12 ставок налога. С 2026 года ставок станет 15.
В декларацию добавят новые ставки: 22, 22/122 и 18,03%. Для них предусмотрены отдельные строки.
Ставку 22% отражают в строке 003, 22/122 — в строке 005, 18,03% — в строке 007.
Раздел 7
Раздел 7, в котором отражают необлагаемые операции, сохранит прежнюю структуру. При этом ФНС уточнит порядок его заполнения. Эти изменения важно учитывать при подготовке декларации.
Упрощенцы, применяющие ставки НДС 5 и 7%, в графах 3 и 4 должны будут ставить прочерки. Кроме того, обновится перечень кодов операций. Из него исключат коды по отменённым льготам, в том числе по обслуживанию банковских карт.
Раздел 9
В разделе 9 — книга продаж — появятся новые строки 135 и 137. В них нужно будет указывать реквизиты авансового счёта-фактуры. Это требование станет обязательным.
С 2026 года в отгрузочном счёте-фактуре придётся отражать данные авансового документа. Поэтому авансовые счета-фактуры нужно оформлять своевременно, а не в конце квартала.
Кроме того, в разделе 9 появится отдельная строка для НДС по ставке 22%. Строку, которая ранее использовалась для ставки 18%, будут применять сразу для двух ставок — 18 и 20%. Такие же изменения внесут и в приложение 1 к разделу 9.
Раздел 8
Раздел 8 — книга покупок — тоже изменится. В нём появятся строки для указания номера и даты отгрузочного счёта-фактуры. Это нужно при вычете НДС с авансов.
Такие же правила будут действовать и для приложения 1 к разделу 8. Теперь в книге покупок нужно показывать данные не только авансового, но и отгрузочного счёта-фактуры.
Изменения для АУСН и технополиса «Эра»
ФНС расширит перечень тех, кто обязан сдавать декларацию по НДС при выставлении счёта-фактуры с налогом. Сейчас в него входят ИП на патенте, освобождённые по статье 145 НК РФ и участники «Сколково». С 2026 года добавят плательщиков АУСН.
Если такие налогоплательщики выставят счёт-фактуру с НДС, им нужно будет сдать декларацию. В неё войдут:
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 12.
Полную декларацию сдавать не требуется.
Если при этом плательщик является налоговым агентом по НДС, состав декларации изменится. Нужно будет сдать:
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 2.
Раздел 1 допускается заполнять с прочерками.