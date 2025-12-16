ФНС обновила декларацию по НДС: что изменится с 2026 года

ФНС утвердила изменения в декларацию по НДС. Новую форму нужно будет применять уже при сдаче отчётности за I квартал 2026 года. Обновления затрагивают не только технические детали, но и порядок заполнения отдельных разделов.

Рассмотрим изменения декларации по НДС подробнее.

Титульный лист

Внешне титульный лист не изменился. Но на нём появятся новые коды налоговых периодов. Они нужны при снятии с учёта в качестве ИП или главы КФХ.

I квартал — код 83;

II квартал — код 87;

III квартал — код 88;

IV квартал — код 89.

Эти значения указывают при подаче последней декларации.

Раздел 1

В разделе 1 появится новая строка 041. В ней нужно отражать сумму НДС, по которой перенесён срок уплаты.

Эта строка касается только отдельных налогоплательщиков. Речь идёт о компаниях и ИП, которые участвуют в строительстве и проектировании высокоскоростной железной дороги от Крюково до Санкт-Петербурга. Остальным бизнесам заполнять строку не нужно.

Раздел 3

В разделе 3 сейчас 12 ставок налога. С 2026 года ставок станет 15.

В декларацию добавят новые ставки: 22, 22/122 и 18,03%. Для них предусмотрены отдельные строки.

Ставку 22% отражают в строке 003, 22/122 — в строке 005, 18,03% — в строке 007.

Раздел 7

Раздел 7, в котором отражают необлагаемые операции, сохранит прежнюю структуру. При этом ФНС уточнит порядок его заполнения. Эти изменения важно учитывать при подготовке декларации.

Упрощенцы, применяющие ставки НДС 5 и 7%, в графах 3 и 4 должны будут ставить прочерки. Кроме того, обновится перечень кодов операций. Из него исключат коды по отменённым льготам, в том числе по обслуживанию банковских карт.

Раздел 9

В разделе 9 — книга продаж — появятся новые строки 135 и 137. В них нужно будет указывать реквизиты авансового счёта-фактуры. Это требование станет обязательным.

С 2026 года в отгрузочном счёте-фактуре придётся отражать данные авансового документа. Поэтому авансовые счета-фактуры нужно оформлять своевременно, а не в конце квартала.

Кроме того, в разделе 9 появится отдельная строка для НДС по ставке 22%. Строку, которая ранее использовалась для ставки 18%, будут применять сразу для двух ставок — 18 и 20%. Такие же изменения внесут и в приложение 1 к разделу 9.

Раздел 8

Раздел 8 — книга покупок — тоже изменится. В нём появятся строки для указания номера и даты отгрузочного счёта-фактуры. Это нужно при вычете НДС с авансов.

Такие же правила будут действовать и для приложения 1 к разделу 8. Теперь в книге покупок нужно показывать данные не только авансового, но и отгрузочного счёта-фактуры.

Изменения для АУСН и технополиса «Эра»

ФНС расширит перечень тех, кто обязан сдавать декларацию по НДС при выставлении счёта-фактуры с налогом. Сейчас в него входят ИП на патенте, освобождённые по статье 145 НК РФ и участники «Сколково». С 2026 года добавят плательщиков АУСН.

Если такие налогоплательщики выставят счёт-фактуру с НДС, им нужно будет сдать декларацию. В неё войдут:

титульный лист;

раздел 1;

раздел 12.

Полную декларацию сдавать не требуется.

Если при этом плательщик является налоговым агентом по НДС, состав декларации изменится. Нужно будет сдать:

титульный лист;

раздел 1;

раздел 2.