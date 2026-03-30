ФНС обновила единую упрощённую декларацию (ЕУД): новую форму можно подавать с 1 апреля

Бланк ЕУД сделали короче: теперь это один лист вместо двух. Часть реквизитов убрали, но одновременно добавили новое поле — дату последней операции по счёту или кассе (приказ ФНС от 26.12.2025 №ЕД-7-3/1276@). Применять новую форму ФНС рекомендует уже с 1 апреля 2026 года.

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Пока Минфин не отменил старую форму из приказа №62н 2007 года, налоговые органы принимают декларации по обоим вариантам — и новому, и старому. Торопиться с переходом не обязательно, но ФНС уже рекомендует новый бланк.

Что такое ЕУД и кому она нужна

Единая упрощённая декларация — это один документ вместо нескольких нулевых деклараций по НДС, налогу на прибыль, УСН или ЕСХН. Подходит тем, у кого в отчётном периоде одновременно выполнены два условия: не было объектов налогообложения и не было движения денежных средств по счетам и кассе.

Подаётся один раз — за первый период, в котором деятельность прекратилась. Сроки подачи:

По налогу на прибыль — не позднее 20-го числа первого месяца второго квартала, следующего за годом, в котором последний раз было движение по счетам или кассе либо имелся объект налогообложения.

По остальным налогам (НДС, УСН, ЕСХН) — не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором последний раз было движение по счетам или кассе либо имелся объект налогообложения.

Для новых ИП и организаций — не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом регистрации.

В 2026 году первый срок подачи ЕУД — не позднее 20 апреля. Именно эта дата актуальна как для новых ИП и организаций, зарегистрированных в I квартале, так и для тех, кто прекратил деятельность ещё в 2025 году.