Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. ФНС обновила единую упрощённую декларацию (ЕУД): новую форму можно подавать с 1 апреля
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Новости
Новости

ФНС обновила единую упрощённую декларацию (ЕУД): новую форму можно подавать с 1 апреля

ФНС утвердила новую форму единой упрощённой декларации (ЕУД), порядок её заполнения и электронный формат.

30.03.2026
102
102

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Бланк ЕУД сделали короче: теперь это один лист вместо двух. Часть реквизитов убрали, но одновременно добавили новое поле — дату последней операции по счёту или кассе (приказ ФНС от 26.12.2025 №ЕД-7-3/1276@). Применять новую форму ФНС рекомендует уже с 1 апреля 2026 года.

Пока Минфин не отменил старую форму из приказа №62н 2007 года, налоговые органы принимают декларации по обоим вариантам — и новому, и старому. Торопиться с переходом не обязательно, но ФНС уже рекомендует новый бланк.

Что такое ЕУД и кому она нужна

Единая упрощённая декларация — это один документ вместо нескольких нулевых деклараций по НДС, налогу на прибыль, УСН или ЕСХН. Подходит тем, у кого в отчётном периоде одновременно выполнены два условия: не было объектов налогообложения и не было движения денежных средств по счетам и кассе.

Подаётся один раз — за первый период, в котором деятельность прекратилась. Сроки подачи:

  • По налогу на прибыль — не позднее 20-го числа первого месяца второго квартала, следующего за годом, в котором последний раз было движение по счетам или кассе либо имелся объект налогообложения.
  • По остальным налогам (НДС, УСН, ЕСХН) — не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором последний раз было движение по счетам или кассе либо имелся объект налогообложения.
  • Для новых ИП и организаций — не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом регистрации.
Поддержка опытных бухгалтеров в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк
Получайте бесплатные консультации экспертов без ограничений. Поможем разобраться в сложных вопросах и подготовить ответы на требования ФНС.

В 2026 году первый срок подачи ЕУД — не позднее 20 апреля. Именно эта дата актуальна как для новых ИП и организаций, зарегистрированных в I квартале, так и для тех, кто прекратил деятельность ещё в 2025 году.

За несдачу декларации — штраф 1 000 ₽ (п. 1 ст. 119 НК РФ) и возможная блокировка счёта (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Экспертное мнение

С 2026 года организациям стало сложнее сохранить право на подачу ЕУД: даже при полном отсутствии деятельности необходимо начислять и уплачивать страховые взносы за директора, а это происходит с расчётного счёта — и автоматически лишает права на ЕУД. В такой ситуации придётся подавать обычные нулевые декларации по каждому налогу отдельно.

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка автоматически рассчитывает налоги и взносы, формирует отчётность, напоминает о сроках и помогает вести учёт даже при нестандартных ситуациях с ЕУД и нулевой деятельностью.

Дарья ЖуковскаяЭксперт по Бухгалтерии от Точка Банк

Источники: письмо ФНС от 19.03.2026 №СД-36-3/2125@, приказ ФНС от 26.12.2025 №ЕД-7-3/1276@.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
ФНС обновила единую упрощённую декларацию (ЕУД): новую форму можно подавать с 1 апреля — Точка Банк