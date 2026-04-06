Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. ФНС обновила счета-фактуры и книги по НДС: что изменилось с 1 апреля 2026 года
Бухгалтерия
Бухгалтерия
ЭДО
ЭДО
Новости
Новости

ФНС обновила счета-фактуры и книги по НДС: что изменилось с 1 апреля 2026 года

06.04.2026
1294
1294

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

Не нужно следить за изменениями — мы уже всё обновили. Подписывайте и отправляйте документы в пару кликов.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

Не нужно следить за изменениями — мы уже всё обновили. Подписывайте и отправляйте документы в пару кликов.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

С 1 апреля 2026 года действуют новые формы счёта-фактуры, книги покупок и книги продаж — ФНС учла ставку НДС 22% и добавила реквизиты для работы с авансами.

Что изменилось:

  • В книге продаж обновили ставки: в графах 14 и 17 теперь 22%, а в 14а и 17а — 20 или 18%.
Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?
Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
  • В счёте-фактуре появилась строка 5б — для отгрузок в счёт ранее полученных авансов.
  • В книге покупок добавили графу 7а — сюда вносят данные отгрузочного счёта-фактуры по авансу.
  • В книге продаж появилась графа 11а — в ней указывают реквизиты из строки 5б авансового счёта-фактуры.

Теперь при работе с авансами нужно внимательнее заполнять документы и учитывать новые поля — иначе возможны ошибки в вычетах по НДС.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
ФНС обновила счета-фактуры и книги по НДС с 1 апреля 2026: ставка 22% и новые реквизиты — Точка Банк