ФНС обновила счета-фактуры и книги по НДС: что изменилось с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года действуют новые формы счёта-фактуры, книги покупок и книги продаж — ФНС учла ставку НДС 22% и добавила реквизиты для работы с авансами.
Что изменилось:
- В книге продаж обновили ставки: в графах 14 и 17 теперь 22%, а в 14а и 17а — 20 или 18%.
- В счёте-фактуре появилась строка 5б — для отгрузок в счёт ранее полученных авансов.
- В книге покупок добавили графу 7а — сюда вносят данные отгрузочного счёта-фактуры по авансу.
- В книге продаж появилась графа 11а — в ней указывают реквизиты из строки 5б авансового счёта-фактуры.
Теперь при работе с авансами нужно внимательнее заполнять документы и учитывать новые поля — иначе возможны ошибки в вычетах по НДС.