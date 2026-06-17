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ФНС обновит реестр МСП 10 июля: бизнесу необходимо отчитаться до 1 июля

17.06.2026
77
77

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Федеральная налоговая служба 10 июля 2026 года проведёт ежегодное обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании и ИП не сдали отчётность за 2025 год, или они перестали подходить под критерии МСП. В этом случае их могут исключить из реестра.

В частности, могут исключить компании и ИП, которые не сдали нужные сведения о среднесписочной численности работников в составе РСВ. Также это касается деклараций по налогу на прибыль или по УСН.

Потеря статуса субъекта МСП может повлечь прекращение доступа к ряду мер государственной поддержки. Речь идёт о субсидиях и грантах, льготных кредитных программах, налоговых преференциях и пониженных тарифах страховых взносов.

Крайний срок для представления необходимой отчётности — 1 июля 2026 года. После этой даты сведения будут учтены при формировании обновлённого реестра.

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ФНС обновит реестр МСП 10 июля 2026: сроки отчётности до 1 июля — Точка Банк