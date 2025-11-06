ГИР БО: Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчётности

Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчётности (ГИР БО) — это единая база, где собрана бухгалтерская финансовая отчётность российских компаний. Сервис создан ФНС, чтобы сделать бизнес-пространство прозрачным и безопасным. Через него можно бесплатно проверить отчётность по ИНН, оценить надёжность партнёров и избежать рисков при сотрудничестве.

Также ГИР БО имеет название БФО — бухгалтерская финансовая отчётность.

Коротко С 2025 по 2029 год компании будут сдавать в ГИР БО также консолидированную, промежуточную отчётность и сведения об устойчивом развитии. Малый бизнес и НКО подают отчёты в упрощённой форме. С 2023 года организации могут ограничить доступ к своей отчётности по заявлению в ФНС, но сдавать отчёты всё равно нужно. За несдачу или нарушение сроков отчётности предусмотрены штрафы до 5 000 ₽.

ГИР БО — это государственная база бухгалтерской отчётности, которую ведёт ФНС с 2019 года. В ней размещаются балансы, отчёты о прибылях и убытках, пояснения и аудиторские заключения российских компаний. Проверить данные можно бесплатно по ИНН на сайте ФНС.

Что такое ГИР БО

В ГИР БО собрана бухгалтерская и финансовая отчётность почти всех российских компаний и филиалов иностранных организаций. Исключения — структуры госсектора, религиозные организации, Центробанк и компании под иностранными санкциями.

В ГИР БО размещаются балансы, отчёты о прибылях и убытках, пояснения и аудиторские заключения. Документы хранятся в электронном виде и доступны бесплатно — достаточно ввести ИНН на сайте ФНС. Для аналитиков и госорганов предусмотрен платный API-доступ.

С 2025 по 2029 год компании должны будут сдавать в ГИР БО консолидированную и промежуточную бухгалтерскую отчётность. Также нужно будет передавать данные об устойчивом развитии. Аудиторское заключение можно будет отправить онлайн.

Какая информация доступна в ГИР БО и зачем её искать

В ГИР БО публикуется бухгалтерская отчётность организаций. В базе также доступны пояснения к отчётам и аудиторские заключения для компаний, подпадающих под обязательный аудит. Например, это касается фирм с годовой выручкой свыше 500 млн ₽ или активами на конец года более 300 млн ₽.

Малые предприятия и некоммерческие организации могут сдавать отчётность в упрощённой форме. Коммерческие компании подают только бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. Некоммерческие организации — баланс и отчёт о целевом использовании средств.

Также ресурс предоставляет ключевые сведения о каждой организации:

год регистрации;

вид деятельности;

адрес;

ИНН;

КПП;

ОГРН;

размер уставного капитала;

форма собственности и код ОКПО.

Из ГИР БО исключены следующие организации:

предприятия госсектора;

религиозные объединения;

Банк России и подведомственные ему структуры;

компании, чья отчётность содержит сведения, составляющие государственную тайну.

Можно оформить платный API-доступ для автоматической выгрузки информации. Такой доступ используют крупные компании и аналитические сервисы.

Кто должен вести ГИР БО

ГИР БО ведёт Федеральная налоговая служба России. Она собирает, обрабатывает и публикует бухгалтерскую отчётность организаций начиная с 2019 года. Компании обязаны подавать отчёты в электронном виде, а служба обеспечивает хранение и доступ к этим данным.

Кто может получить информацию

Доступ к данным из ГИР БО имеют:

физические лица, не зарегистрированные как ИП;

индивидуальные предприниматели;

организации, кроме органов государственной власти, местного самоуправления и Центробанка.

Они могут запрашивать сведения лично или через доверенное лицо.

Правила и сроки сдачи отчётности в ГИР БО

Компании должны сдавать бухгалтерскую отчётность в ФНС по установленным правилам и в определённые сроки. Если нарушить формат или порядок подачи, отчётность могут не принять.

ФНС не примет отчётность, если:

файлы поданы не по утверждённому формату;

отсутствует или некорректна квалифицированная электронная подпись;

документы направлены не в тот налоговый орган.

Соблюдение сроков сдачи отчётности помогает избежать штрафов и обеспечивает корректное отражение данных в государственном реестре.

Основные сроки:

подают бухгалтерскую отчётность в ФНС в электронном виде до 31 марта;

могут внести корректировки до 31 июля;

направляют финальные версии и аудиторские заключения до 31 декабря.

Период, за который содержится отчётность в ГИР БО

В ГИР БО хранится бухгалтерская отчётность компаний с 2019 года. В сервисе собраны полные и упрощённые формы отчётности, а также пояснения и аудиторские заключения. Информация обновляется каждый год после сдачи отчётов в ФНС.

Ранее данные за 2014–2018 годы можно было запросить в Росстате. С 1 января 2024 года эта услуга не предоставляется. Срок хранения таких отчётов истёк, и формы запросов утратили силу в соответствии с приказом Росстата от 31.10.2023 №536.

Ограничение доступа к ГИР БО

С 2023 года компания может сама закрыть доступ к своей бухгалтерской отчётности. Для этого нужно иметь законное основание и подать заявление в электронной форме через ФНС. Также доступ к отчётности могут ограничить по решению Правительства РФ или Банка России — для организаций, которые подотчётны Центробанку.

Ограничение доступа не освобождает компанию от обязанности сдавать отчётность в ФНС. Даже с закрытым доступом она обязана подавать электронный экземпляр отчётов по всем правилам.

Когда и к кому применяют ограничение доступа

Ограничить доступ могут только компании, которые соответствуют определённым критериям.

Категория организации Условие для ограничения доступа Предприятия оборонно-промышленного комплекса Включены в сводный реестр ОПК Стратегические компании В перечне, предусмотренном законом о банкротстве Валютные резиденты Организации, подпадающие под закон о валютном регулировании Компании под санкциями Включены в перечень лиц, на которых распространяются ограничительные меры иностранных государств Банки и организации, подотчётные Центробанку Решение о закрытии доступа принимает Банк России Прочие предприятия Правительство РФ может ограничить доступ к отчётности любой компании по своему решению

Если организация не попадает ни в одну из этих категорий, она не сможет законно закрыть доступ к своей отчётности по заявлению.

Что именно можно скрыть

При правильном оформлении ограничения ФНС закроет доступ к следующим данным в ГИР БО:

бухгалтерская (финансовая) отчётность за указанные в заявлении годы (включая сравнительные данные по предыдущим годам);

аудиторское заключение (если отчётность подлежит обязательному аудиту).

Периоды, по которым доступ закрывается, компания указывает в заявлении. Можно закрыть доступ к отдельным годам или всем отчётам начиная с конкретного года.

Порядок ограничения доступа

Чтобы ограничить доступ, организации нужно выполнить следующие шаги:

1. Подготовить заявление в соответствии с порядком, установленным приказом ФНС от 14.10.2022 №ЕД-7-1/939@. В заявлении нужно указать:

название организации;

периоды, за которые требуется ограничить или вновь открыть доступ;

дату начала ограничения или возобновления доступа.

Заявление подают только за текущие или будущие периоды — закрыть доступ задним числом нельзя. Его подписывает руководитель компании электронной подписью.

2. Подать заявление в налоговый орган по месту учёта организации через электронные каналы связи, оператора ЭДО или официальный сайт ФНС.

3. Налоговая инспекция рассматривает заявление в течение трёх рабочих дней. Если инспекция решит, что оснований для ограничения доступа нет, она примет решение об отказе. Компания получит уведомление об этом в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

Как возобновить доступ к отчётности

Для восстановления полного доступа к данным в ГИР БО необходимо подать заявление по той же форме, но с другими заполненными данными.

В строке после наименования организации нужно вписать фразу: «Возобновить доступ к информации».

Далее следует указать основание, по которому ранее был ограничен доступ.

Указать период, за который нужно открыть отчётность. Можно выбрать несколько периодов. Также можно указать дату восстановления доступа.

Процедура аналогична подаче заявления на ограничение: ФНС рассматривает запрос и восстанавливает доступ в течение трёх рабочих дней.

Как найти отчётность в ГИР БО

Посмотреть бухгалтерскую отчётность нужной организации можно бесплатно на сайте ФНС.

На главной странице введите в строке поиска ИНН, ОГРН, адрес или название компании. Для более точного поиска откройте расширенную форму и добавьте ОКВЭД или отчётный период.

Нажмите на значок лупы, чтобы увидеть результаты.

Плата за доступ к ГИР БО

Чтобы получить полный доступ к данным ГИР БО, нужно оформить абонентское обслуживание. Стоимость — 200 000 ₽ в год. Госпошлина не взимается.

Как подать запрос

Для оформления доступа нужно отправить запрос по форме КНД 1110308, которая размещена в приложении к приказу ФНС от 25.11.2019 №ММВ-7-1/586.

Заполните запрос:

название организации;

ИНН, КПП;

ОГРН;

адрес электронной почты;

контактный телефон;

ФИО директора;

реквизиты платёжного документа на оплату годового доступа в ГИР БО.

Отправить запрос можно двумя способами.

Форма запроса Как отправить Когда зарегистрируют Бумажная Лично или через представителя в ИФНС, через МФЦ либо по почте На следующий рабочий день Электронная Через портал «Госуслуг» или интернет-сервис ФНС В день поступления

Когда откажут в приёме запроса

Налоговики откажут, если в запросе организации или ИП нет:

полного названия компании или ФИО предпринимателя;

ОГРН или ОГРНИП;

адреса электронной почты для уведомлений;

подписи руководителя или представителя и его данных, если запрос подаётся на бумаге;

документов, подтверждающих полномочия представителя.

Отказ возможен, если текст плохо видно или не читается. Также откажут, если данные электронной подписи не совпадают с указанными в запросе.

Налоговая инспекция сообщит о решении по электронной почте в течение пяти рабочих дней после получения запроса.

Сроки подключения

Если запрос верно оформлен, доступ к базе откроют в течение 10 рабочих дней после его регистрации. После этого войти в систему можно в течение месяца с даты уведомления о подключении.

Абонентское обслуживание действует один год. Чтобы продлить его, нужно снова подать запрос и оплатить услугу.

Подтверждение приёма отчётности в ГИР БО

Отчётность считается принятой, когда компания получает квитанцию о приёме и извещение о вводе. Также отчётность считается принятой, если пришло уведомление с предложением внести уточнения.

Такое уведомление не означает отказ.

Это просто рекомендация — компания может исправить данные или ничего не менять. Даже если пришло уведомление об уточнении, отчётность считается принятой.

Когда отчётность могут не принять

Отчётность могут не принять, если:

файлы или аудиторское заключение поданы в неправильном формате;

документы не подписаны УКЭП;

данные владельца подписи не совпадают с указанными в отчётности;

отчётность отправлена не в ту налоговую инспекцию.

Сейчас компании сдают отчёты через систему электронного документооборота, поэтому такие ошибки случаются редко.

Но если отчёт всё же не приняли, нужно исправить ошибку. Иначе компанию могут оштрафовать.

Какие штрафы предусмотрены в случае несдачи отчётности

Рассмотрим размеры штрафов за непредставление или несвоевременное размещение бухгалтерской отчётности в ГИР БО.