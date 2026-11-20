19 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект №617-9 , который ограничивает право регионов устанавливать пониженные ставки УСН для продавцов маркетплейсов. Из перечня льготных видов деятельности исключили торговлю, в том числе через цифровые платформы.

Сейчас базовые ставки УСН составляют 6% для объекта «Доходы» и 15% для объекта «Доходы минус расходы». Регионы могут снижать их до 1–6% и 5–15% соответственно. Например, в 2026 году продавцы маркетплейсов в Татарстане применяют ставки 1 и 3%, на Алтае и в Башкортостане — 1 и 5%, в Санкт-Петербурге — 1 и 5–7%.