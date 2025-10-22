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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Госдума предложила доработать налоговые изменения для бизнеса в 2026 году

Комитет по бюджету и налогам Госдумы предложил доработать налоговую реформу, запланированную на 2026 год. Парламентарии предлагают поэтапное внедрение новых норм, сохранив льготы для малого бизнеса, с продлением действующих мер поддержки.

22.10.2025
1188
1188

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы рекомендовал доработать проект закона о внесении изменений в НК РФ ко второму чтению. Главная цель — сделать переход к новым налоговым условиям плавнее и снизить нагрузку на бизнес.

Напомним, речь идёт о законопроекте Минфина №1026190-8

Основные предложения Комитета

1. Постепенное введение новых норм

По мнению Комитета, установленный срок вступления закона в силу может оказаться слишком коротким. Чтобы бизнес успел адаптироваться, предлагается:

  • ввести поэтапное изменение пороговых доходов для УСН и ПСН;
  • предусмотреть постепенную отмену льготы по НДС на российские программы для ЭВМ и базы данных.
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2. Поддержка малого бизнеса

Комитет предлагает сохранить возможность применения патентной системы (ПСН) для розничной торговли в сельских и труднодоступных населённых пунктах.

Депутаты предлагают оставить пониженные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Особенно это касается компаний, которые работают в важных для людей сферах — образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве и в сфере бытовых услуг.

3. Расширение возможностей по УСН

С учётом увеличения лимита доходов до 450 млн ₽ Комитет предлагает расширить перечень расходов, которые можно учитывать при применении УСН. Это позволит крупным компаниям более эффективно использовать налоговый режим.

4. Гибкость при выборе ставки НДС

Сейчас предприниматели на УСН не могут менять ставку НДС (5 или 7%) в течение трёх лет. Комитет считает, что это ограничение стоит доработать, чтобы бизнес мог свободно переходить между режимами, — например выбрать общую систему с правом вычетов по НДС.

Меры поддержки и послабления

1. Продление моратория на штрафы

В 2025 году действовал мораторий на привлечение к ответственности предпринимателей, впервые ставших плательщиками НДС. Комитет предлагает распространить эту практику и на тех, кто впервые перейдёт на НДС в 2026 году.

2. Продление мер поддержки

Депутаты считают необходимым продлить действие мер, срок которых истекает в 2025 году. Например, снижение ставок страховых взносов и сохранение права на освобождение от уплаты НДС. 

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Госдума предложила смягчить налоговые изменения для бизнеса в 2026 году – Точка Банк