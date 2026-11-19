Госдума приняла во втором чтении поправки в налоговое законодательство на 2027 год. После первого чтения законопроект доработали: часть предложений исключили, в том числе новые требования к маркетплейсам и IT-компаниям.
Что изменится:
- Банки будут передавать ФНС сведения о переводах физлиц. Обмен информацией начнётся с 1 января 2027 года. Он затронет операции, которые могут указывать на систематическое получение дохода от других граждан.
- Маркетплейсы не будут блокировать продажи по требованию налоговой. Из законопроекта убрали предложение обязать площадки ограничивать торговлю селлеров по указанию ФНС.
- IT-компании не лишатся налоговых льгот из-за несданной бухотчётности. Предложение отменить пониженные тарифы страховых взносов для компаний, которые не представили отчётность в течение шести месяцев после окончания года, исключили.
- Торговый сбор могут распространить на кафе, рестораны и бытовые услуги. Сейчас он предусмотрен только для торговли. Решение о введении сбора принимают муниципалитеты, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные власти. На практике сбор действует только в Москве — с 1 июля 2015 года.
Законопроект ещё должен пройти третье чтение в Госдуме. После этого его рассмотрит Совет Федерации, а затем документ направят на подпись президенту.