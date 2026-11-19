Госдума приняла во втором чтении поправки в налоговое законодательство на 2027 год. После первого чтения законопроект доработали: часть предложений исключили, в том числе новые требования к маркетплейсам и IT-компаниям.

Банки будут передавать ФНС сведения о переводах физлиц. Обмен информацией начнётся с 1 января 2027 года. Он затронет операции, которые могут указывать на систематическое получение дохода от других граждан.

Маркетплейсы не будут блокировать продажи по требованию налоговой. Из законопроекта убрали предложение обязать площадки ограничивать торговлю селлеров по указанию ФНС.

IT-компании не лишатся налоговых льгот из-за несданной бухотчётности. Предложение отменить пониженные тарифы страховых взносов для компаний, которые не представили отчётность в течение шести месяцев после окончания года, исключили.