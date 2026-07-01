Госдума закрепила лимит УСН 20 млн ₽ до 2029 года: обсуждаются изменения ПСН

24 июня 2026 года Госдума приняла законопроект №1256655-8, согласно которому порог доходов для применения УСН сохраняется на уровне 20 млн ₽ до конца 2029 года. После этого планируется поэтапное снижение лимита: с 2030 года — до 15 млн ₽, а с 2031 года — до 10 млн ₽.

Ранее обсуждались предложения о возможной корректировке параметров применения патентной системы налогообложения (ПСН). Эти инициативы рассматривались в контексте необходимости предотвращения использования специальных налоговых режимов исключительно для минимизации налоговой нагрузки и ухода от НДС.

В связи с этим предпринимательское сообщество считает, что условия применения ПСН и УСН должны быть согласованы и выстроены по единым принципам. Соответствующие обращения направлены в Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Что такое ПСН

Патентная система налогообложения применяется для отдельных видов деятельности, например в торговле, общественном питании и сфере услуг.

Ею могут пользоваться индивидуальные предприниматели при численности сотрудников до 15 человек.

Патент освобождает от уплаты НДФЛ, налога на имущество и НДС в пределах установленного дохода. Кроме того, его стоимость можно уменьшить на сумму страховых взносов.

В 2026 году максимальный лимит доходов для применения патентной системы налогообложения (ПСН) составляет 20 млн ₽.

Поступления от патентов направляются в бюджеты муниципальных образований.

Чем ПСН отличается от УСН

При ПСН предприниматель оплачивает фиксированную стоимость патента, которая не зависит от фактического дохода. Её размер устанавливается региональными властями.

При УСН налог рассчитывается исходя из реального дохода бизнеса.

В 2026 году в ряде регионов стоимость патентов выросла. Это привело к тому, что часть предпринимателей отказалась от применения ПСН.