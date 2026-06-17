ИП должны заплатить дополнительный взнос с дохода свыше 300 000 ₽ до 1 июля

Индивидуальным предпринимателям, необходимо уплатить дополнительный страховой взнос за 2025 год не позднее 1 июля 2026 года.

Дополнительный взнос составляет 1% от суммы дохода, которая превышает 300 000 ₽ за год. При этом действует ограничение: максимальный размер платежа в 2026 году — 300 888 ₽.

Требование касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков и патентных поверенных. При расчёте учитываются доходы по всем применяемым налоговым режимам.

Если предприниматель прекратил деятельность, уплатить взнос нужно в течение 15 календарных дней после снятия с учёта. Для тех, кто работал не весь год, сумма рассчитывается пропорционально периоду деятельности.

Обязанность по уплате страховых взносов сохраняется независимо от того, велась ли деятельность фактически, был ли получен доход и сколько лет плательщику.