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Бухгалтерия
Бухгалтерия

ИП на патенте могут работать без кассы: разъяснения по закону №54-ФЗ

Федеральный закон №54-ФЗ по-прежнему требует применения онлайн-касс, но для индивидуальных предпринимателей на патенте есть исключения. Разберём, кто и при каких условиях может работать без ККТ, а также какие документы нужно оформлять вместо чека.

28.10.2025
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Федеральный закон №54-ФЗ устанавливает общие правила применения онлайн-касс (ККТ) при расчётах с клиентами. Документ предусматривает исключения: индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения (ПСН) могут не использовать кассу при ведении некоторых видов деятельности.

Напомним

В 2026 году предприниматели на УСН с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. 

Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС. У ИП на упрощёнке и ПСН доход будет считаться суммарно по всем видам деятельности.

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Когда ИП на ПСН могут не использовать кассу

1. Бытовые услуги

  • Пошив и ремонт одежды.
  • Изготовление и ремонт обуви.
  • Стирка и химчистка вещей.
  • Ремонт и обивка мебели.

2. Творческие услуги

  • Фотография и видеосъёмка.
  • Услуги звукозаписи.
  • Разработка дизайна и логотипов.
  • Организация и проведение мероприятий, музыкальное сопровождение.

3. Ремонтные и строительные работы

  • Капитальный ремонт зданий.
  • Монтажные, электромонтажные, сантехнические и сварочные работы.

4. Образовательные услуги

  • Частные детские сады.
  • Репетиторство.
  • Курсы и дополнительное обучение.

5. Аренда имущества

  • Сдача в аренду жилых и нежилых помещений.
  • Аренда земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности.

6. Прочие услуги

  • Уборка и клининг жилых помещений.
  • Обслуживание платных туалетов.
  • Приготовление и доставка блюд на мероприятия (кейтеринг).

Условия для торговли без кассы

ИП, торгующие на рынках и ярмарках, могут не применять ККТ при соблюдении следующих требований:

  • используется не более 50 торговых мест;
  • продаются определённые виды товаров, установленные региональными властями;
  • чек или квитанция выдаётся только по требованию покупателя.

Обязанность выдать документ о расчёте

Даже если касса не используется, предприниматель обязан подтвердить оплату документом, например:

  • товарным чеком;
  • квитанцией;
  • бланком строгой отчётности.

Документ должен содержать:

  • наименование («Товарный чек», «Квитанция» и т. д.);
  • номер и дату;
  • ФИО предпринимателя;
  • вид деятельности;
  • сумму оплаты;
  • подпись ИП.

Таким образом, ИП на ПСН могут работать без кассы, но должны соблюдать правила расчётов и документально подтверждать каждую оплату.

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ИП на патенте без кассы: разъяснения по закону №54-ФЗ — Точка Банк