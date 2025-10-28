ИП на патенте могут работать без кассы: разъяснения по закону №54-ФЗ

Федеральный закон №54-ФЗ устанавливает общие правила применения онлайн-касс (ККТ) при расчётах с клиентами. Документ предусматривает исключения: индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения (ПСН) могут не использовать кассу при ведении некоторых видов деятельности.

Напомним

В 2026 году предприниматели на УСН с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8.

Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС. У ИП на упрощёнке и ПСН доход будет считаться суммарно по всем видам деятельности.

Когда ИП на ПСН могут не использовать кассу

1. Бытовые услуги

Пошив и ремонт одежды.

Изготовление и ремонт обуви.

Стирка и химчистка вещей.

Ремонт и обивка мебели.

2. Творческие услуги

Фотография и видеосъёмка.

Услуги звукозаписи.

Разработка дизайна и логотипов.

Организация и проведение мероприятий, музыкальное сопровождение.

3. Ремонтные и строительные работы

Капитальный ремонт зданий.

Монтажные, электромонтажные, сантехнические и сварочные работы.

4. Образовательные услуги

Частные детские сады.

Репетиторство.

Курсы и дополнительное обучение.

5. Аренда имущества

Сдача в аренду жилых и нежилых помещений.

Аренда земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности.

6. Прочие услуги

Уборка и клининг жилых помещений.

Обслуживание платных туалетов.

Приготовление и доставка блюд на мероприятия (кейтеринг).

Условия для торговли без кассы

ИП, торгующие на рынках и ярмарках, могут не применять ККТ при соблюдении следующих требований:

используется не более 50 торговых мест;

продаются определённые виды товаров, установленные региональными властями;

чек или квитанция выдаётся только по требованию покупателя.

Обязанность выдать документ о расчёте

Даже если касса не используется, предприниматель обязан подтвердить оплату документом, например:

товарным чеком;

квитанцией;

бланком строгой отчётности.

Документ должен содержать:

наименование («Товарный чек», «Квитанция» и т. д.);

номер и дату;

ФИО предпринимателя;

вид деятельности;

сумму оплаты;

подпись ИП.