ИП на патенте могут работать без кассы: разъяснения по закону №54-ФЗ

Федеральный закон №54-ФЗ устанавливает общие правила применения онлайн-касс (ККТ) при расчётах с клиентами. Документ предусматривает исключения: индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения (ПСН) могут не использовать кассу при ведении некоторых видов деятельности.
Напомним
В 2026 году предприниматели на УСН с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8.
Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС. У ИП на упрощёнке и ПСН доход будет считаться суммарно по всем видам деятельности.
Когда ИП на ПСН могут не использовать кассу
1. Бытовые услуги
- Пошив и ремонт одежды.
- Изготовление и ремонт обуви.
- Стирка и химчистка вещей.
- Ремонт и обивка мебели.
2. Творческие услуги
- Фотография и видеосъёмка.
- Услуги звукозаписи.
- Разработка дизайна и логотипов.
- Организация и проведение мероприятий, музыкальное сопровождение.
3. Ремонтные и строительные работы
- Капитальный ремонт зданий.
- Монтажные, электромонтажные, сантехнические и сварочные работы.
4. Образовательные услуги
- Частные детские сады.
- Репетиторство.
- Курсы и дополнительное обучение.
5. Аренда имущества
- Сдача в аренду жилых и нежилых помещений.
- Аренда земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности.
6. Прочие услуги
- Уборка и клининг жилых помещений.
- Обслуживание платных туалетов.
- Приготовление и доставка блюд на мероприятия (кейтеринг).
Условия для торговли без кассы
ИП, торгующие на рынках и ярмарках, могут не применять ККТ при соблюдении следующих требований:
- используется не более 50 торговых мест;
- продаются определённые виды товаров, установленные региональными властями;
- чек или квитанция выдаётся только по требованию покупателя.
Обязанность выдать документ о расчёте
Даже если касса не используется, предприниматель обязан подтвердить оплату документом, например:
- товарным чеком;
- квитанцией;
- бланком строгой отчётности.
Документ должен содержать:
- наименование («Товарный чек», «Квитанция» и т. д.);
- номер и дату;
- ФИО предпринимателя;
- вид деятельности;
- сумму оплаты;
- подпись ИП.
Таким образом, ИП на ПСН могут работать без кассы, но должны соблюдать правила расчётов и документально подтверждать каждую оплату.