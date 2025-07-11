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Бухгалтерия
Бухгалтерия

ИП на патенте обязали платить налог с процентов по банковским вкладам — разъяснение ФНС

Проценты по вкладам ИП на патенте не освобождаются от налога. Их придётся учитывать отдельно.

11.07.2025
3531
3531

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Автор

ИФНС напомнила ИП на патенте: проценты по банковским вкладам считаются доходом. Их нужно учитывать при расчёте налогов.

Согласно п. 2 ст. 346.43 НК, патент можно применять только к определённым видам деятельности, утверждённым на уровне субъектов РФ. При этом налогообложению по ПСН подлежит потенциально возможный годовой доход, а не фактическая выручка. Избежать ошибок и не пропустить важные платежи поможет автоматизированный сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк.

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Доходы в виде процентов на остаток средств на расчётных или депозитных счетах ИП не подпадают под патент. Они не связаны с видами деятельности, указанными в патентной системе. Такие поступления квалифицируются как внереализационные доходы. А значит, должны облагаться налогом в рамках иного режима — УСН, ЕСХН или ОСНО.

Посмотреть сведения о начисленных процентах можно в личном кабинете на сайте ФНС —- в разделе «Доходы / Сведения о доходах / Проценты по вкладам». Внереализационные доходы должны быть отражены в налоговой декларации за соответствующий период.

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ИП на патенте: налог с процентов по вкладам в 2025 году — Точка Банк