ИП на патенте обязали платить налог с процентов по банковским вкладам — разъяснение ФНС

ИФНС напомнила ИП на патенте: проценты по банковским вкладам считаются доходом. Их нужно учитывать при расчёте налогов.

Согласно п. 2 ст. 346.43 НК, патент можно применять только к определённым видам деятельности, утверждённым на уровне субъектов РФ. При этом налогообложению по ПСН подлежит потенциально возможный годовой доход, а не фактическая выручка. Избежать ошибок и не пропустить важные платежи поможет автоматизированный сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк.

Доходы в виде процентов на остаток средств на расчётных или депозитных счетах ИП не подпадают под патент. Они не связаны с видами деятельности, указанными в патентной системе. Такие поступления квалифицируются как внереализационные доходы. А значит, должны облагаться налогом в рамках иного режима — УСН, ЕСХН или ОСНО.