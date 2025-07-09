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Бухгалтерия
Бухгалтерия

ИП разрешили устанавливать выплаты наставникам: разъяснение Роструда

Наставничество в ИП теперь можно официально поощрять: предпринимателям разрешено закреплять выплаты за обучение новых сотрудников.

09.07.2025
84
84

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С 1 марта 2025 года ИП-работодатели должны официально устанавливать размер выплаты за наставничество новых сотрудников. Об этом сообщил Роструд в письме от 6 мая 2025 года № ПГ/08519-6-1.

Ведомство напомнило: ИП разрешено принимать к учёту локальные нормативные акты (ЛНА) для оформления наставничества новых сотрудников — согласно статье 8 ТК.  На что указывает также статья 351.8 ТК: размеры и порядок выплат за наставничество можно закреплять в коллективных договорах, соглашениях и ЛНА.

Вниманию работодателей! Если вы оформляете наставничество и другие кадровые документы, не забудьте вовремя отчитаться перед госорганами.

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В ТК не указан точный размер и способ расчёта доплаты за наставничество. Поэтому ИП-работодатель может сам решить, как и сколько платить за такую работу.

Доплату можно установить фиксированной суммой или процентом от основной зарплаты. Размер вознаграждения зависит от особенностей обучения, его сложности и продолжительности. Также учитывается, сколько времени наставник тратит на обучение и каких результатов добился стажёр.

Доплата поможет предпринимателям поощрять и развивать своих сотрудников.

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ИП разрешили устанавливать выплаты наставникам с 1 марта 2025 года — разъяснение Роструда – Банк Точка