ИП с НДС: как платить, как работать, плюсы и минусы

Коротко Для одних предпринимателей НДС — это возможность работать с более крупными клиентами и брать в зачёт входной налог. Для других — дополнительная нагрузка, так как нужно вести учёт, вовремя сдавать декларации и держать в порядке документы.

В 2026 году НДС у ИП зависит от трёх вещей — на каком режиме работает бизнес, какой у него доход и какие именно операции проводятся. На общей системе (ОСНО) этот налог обязателен, на УСН возникает после превышения определённого порога доходов, а также может появиться на всех спецрежимах, например при импорте, работе как налоговый агент или после выставления счёта‑фактуры с НДС.

Что такое НДС у индивидуальных предпринимателей

Налог на добавленную стоимость, или НДС, — это косвенный налог, который плательщики включают в цену услуг и товаров. Он проходит через всю цепочку продаж, и в большинстве случаев в бюджет попадает только разница между начисленным и входным налогом.

С юридической точки зрения НДС платит бизнес, так как именно он выставляет счёт-фактуру, отражает налог в книге продаж, сдаёт декларацию и в конечном итоге перечисляет деньги государству.

Но фактически налог оплачивает конечный покупатель, так как бизнес включает его в стоимость товара или услуги. Покупатель платит цену уже с налогом, а предприниматели фактически выполняют роль посредника между клиентом и государством.

Налог устроен по принципу добавленной стоимости на каждом этапе — участники цепочки платят налог только со своей части, например:

Поставщик продаёт товар с НДС и начисляет налог. ИП покупает товар и платит входной НДС. ИП продаёт товар дальше и начисляет собственный налог на добавленную стоимость, если является плательщиком НДС. В бюджет перечисляется разница между начисленным и входным налогом.

Этот принцип работает не всегда одинаково. Если бизнесмен применяет общеустановленные ставки 22, 10 или 0%, то право на вычет входного налога обычно есть. Но при применении специальных пониженных ставок 5 или 7% вычет входного налога по общему правилу невозможен, и налог фактически платится с оборота.

Платит ли ИП НДС

В 2026 году не каждый индивидуальный предприниматель платит НДС, то есть остался бизнес без НДС. Всё зависит от налогового режима, оборота и вида сделки.

ИП на ОСНО

ИП на общей системе налогообложения всегда плательщик налога на добавленную стоимость. Бизнесу на общей системе не нужно отдельно переходить на НДС, он действует автоматически.

Все предприниматели на ОСНО обязаны начислять НДС по облагаемым операциям, выставлять счета-фактуры, вести книгу продаж и книгу покупок, а также сдавать декларацию по итогам каждого квартала.

Исключение возможно только при использовании освобождения по ст. 145 НК РФ, а также уплаты НДС возможно избежать в случаях, названных в ст. 149 НК РФ.

ИП на УСН

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН признаются налогоплательщиками НДС. При этом с 1 января 2026 года автоматическое освобождение от НДС на УСН действует только при доходах не более 20 млн ₽.

ИП на УСН платят НДС в 2026 году в двух случаях:

Доход за 2025 год оказался выше 20 млн ₽ — предприниматель с 1 января 2026 года уже обязан исчислять и уплачивать налог. Доход в течение 2026 года превысил установленный лимит — обязанность возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Продавец, освобождённый от НДС, может выставить покупателю счёт-фактуру с выделенным налогом, однако на практике это не даёт налоговых преимуществ для бизнеса. В этом случае у него появляется обязанность уплатить НДС в бюджет по п. 5 ст. 173 НК РФ, а права на вычет входного налога нет. Налог фактически уплачивается за счёт продавца.

Такой шаг имеет смысл, если покупатель или заказчик — плательщик НДС. Он принимает налог из счёта-фактуры к вычету, поэтому ему выгоднее работать с поставщиком, который выделяет НДС. Для продавца это способ сохранить сделку или войти в неё, а не получить налоговую выгоду.

Предприниматели на упрощённой системе могут выбирать, как именно работать с налогом, применять общеустановленную ставку 22% с правом на вычеты либо специальные ставки 5 или 7% без права на входной вычет.

ИП на патенте (ПСН)

НДС на ПСН не платится по деятельности на патенте. Но предприниматели на патенте всё равно могут столкнуться с НДС в ряде случаев, среди которых:

ввоз товаров в Россию;

исполнение обязанностей налогового агента.

Предприниматели на патенте также могут столкнуться с налогом по собственной ошибке, если выставят покупателю счёт-фактуру с выделенным налогом. В такой ситуации обязанность по уплате и отчётности также возникает, хотя патентная система сама по себе НДС не предполагает.

ИП на ЕСХН

Предприниматели на едином сельскохозяйственном налоге могут получить освобождение от НДС, если доходы от деятельности за предыдущий год не превысили 60 млн ₽.

Для применения льготы необходимо подать в налоговый орган уведомление не позднее 20-го числа месяца, с которого используется право на освобождение. При превышении лимита предприниматель на ЕСХН становится плательщиком НДС.

На практике это значит, что ЕСХН позволяет предпринимателям работать без НДС не только при соблюдении лимита, но и при оформлении освобождения — это ключевое отличие от УСН.

ИП на АУСН

Автоматизированная УСН (АУСН) в 2026 году остаётся режимом без НДС при соблюдении базовых правил:

доход до 60 млн ₽ в год;

средняя численность работников не более пяти человек.

НДС не уплачивается во всех случаях, кроме импорта и выполнения обязанностей налогового агента. При утрате права на АУСН бизнес переходит на другой режим, где вопрос НДС решается уже по правилам этого режима.

ИП на НПД (самозанятый)

Самозанятый ИП, применяющий налог на профессиональный доход (НПД), не работает с НДС в обычном понимании этого слова. Как и в случае с АУСН, при переходе с НПД на новый режим вопрос НДС решается уже по правилам этого режима.

Когда ИП на спецрежиме платит НДС

Даже если предприниматель работает на режиме без НДС, есть ситуации, когда налог всё равно возникает. К ним относятся:

импорт товаров в Россию;

выполнение функций налогового агента;

выставление счёта с НДС;

утрата права на спецрежим.

Наличие спецрежима не означает, что налог на добавленную стоимость никогда не появится. Например, обязанность платить НДС на УСН может появиться в рамках одного года из-за превышения лимита по доходу.

Когда ИП платит НДС на УСН: новые лимиты 2026 года

В 2025 году автоматическое освобождение от НДС на УСН действовало при доходе за 2024 год или в течение 2025 года до 60 млн ₽, а с 1 января 2026 года этот порог снижен до 20 млн ₽. Далее запланировано постепенное ужесточение порогов.

Год Порог ежегодного дохода, млн (₽) 2026–2028 20 2029 15 2030 10

Снижение порогов запланировано поэтапно, что на практике означает, что даже освобождённые предприниматели в ближайшие годы могут автоматически стать плательщиками налога на добавленную стоимость даже без существенного увеличения собственного дохода.

ВАЖНО Снижение порога до 20 млн ₽ затрагивает ИП на УСН, доход которых за 2025 год и в последующие три года превысил лимит. Предприниматели с таким доходом утрачивают освобождение от НДС с месяца, следующего за месяцем превышения.

Как считать доход

Совокупные доходы считаются кассовым методом, то есть по факту поступления денег на счёт бизнеса.

Для лимита считается не выручка, а налогооблагаемый доход по правилам УСН, то есть тот, что отражается в КУДиР. На УСН доход признаётся по оплате, поэтому в расчёт он попадает в день поступления денег, а не в день отгрузки. Если крупная партия отгружена в декабре, а деньги пришли в январе, доход относится к январю и в лимит прошлого года не входит.

Когда ИП на УСН становится плательщиком НДС

Базовое правило: ИП становится плательщиком НДС при превышении лимита ежегодного дохода. Это значит, что если в начале 2026 года освобождение было, но доход в течение года в какой-то момент превысил лимит, обязанность возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

ПРИМЕР Доход 2025 года не превысил лимит и бизнес с 1 января 2026 года пользовался автоматическим освобождением. В июле совокупный доход 2026 года превысил 20 млн ₽ — это значит, что с 1 августа ИП должен уплачивать НДС.

На практике это значит, что НДС на упрощённой системе налогообложения появляется не по итогам календарного года и не со следующего квартала, а с конкретной даты — с первого числа месяца, следующего за превышением порога. Поэтому недостаточно рассчитывать выручку в конце года, её нужно отслеживать нарастающим итогом в течение всего года.

Когда ИП теряет право на УСН

Принудительный переход с упрощённой системы на общую не связан с появлением НДС напрямую. Критерии, когда ИП теряет право на УСН, приведены в таблице.

Критерий Параметр Доход Более 490,5 млн ₽ Штат Более 130 человек Остаточная стоимость основных средств Более 218 млн ₽

Если один из критериев превышен, ИП утрачивает право на УСН с 1-го числа месяца, в котором допущены указанные превышения, и переходит на общую систему (ОСНО).

Например, бизнес со штатом три человека и с доходом 30 млн ₽ в 2026 году не теряет право на УСН, но уже платит НДС.

Что такое ИП с НДС на ОСНО

Общая система — это базовый режим, при котором предприниматель работает с НДС на постоянной основе. Бизнес на такой системе налогообложения — автоматический плательщик НДС без специальных лимитов или порогов.

На практике это значит, что если предприниматель выбрал этот режим, он обязан платить НДС вне зависимости от оборота. Бизнес на общей системе при реализации облагаемых налогом на добавленную стоимость товаров, работ или услуг, исчисляет его по соответствующей ставке и отражает это в отчётности. Освобождение возможно только при соблюдении условий статьи 145 НК РФ или по операциям из статьи 149 НК.

ВАЖНО При применении освобождения по ст. 149 НК РФ необходимо сдавать декларацию по НДС, заполнив специальный раздел 7.

Дополнительно на ОСНО оплачиваются:

НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22%;

страховые взносы.

Несмотря на более высокие ставки, ОСНО не является заведомо менее выгодным режимом, чем УСН или другие системы налогообложения. Для сравнения режимов и оценки налоговой нагрузки важно оценивать нагрузку в комплексе, включая возможные вычеты.

Как начисляется НДС

НДС на общей системе налогообложения начисляется по классической модели — сначала начисляется налог с реализации, а затем он уменьшается на суммы входного НДС, предъявленного поставщиками-плательщиками НДС по товарам, работам и услугам, которые используются в облагаемой деятельности.

Расчёт в ОСНО строится на разнице между начисленным и входным НДС, что напрямую влияет на налоговую нагрузку:

низкая налоговая нагрузка — если бизнес много закупает с НДС, реальная сумма к уплате может оказаться низкой;

высокая налоговая нагрузка — если закупок мало, а продажи идут активно, налоговая нагрузка становится ощутимой.

Один и тот же режим может быть удобным для оптовика или подрядчика с крупными расходами и неудобным для бизнеса с высокой наценкой и небольшими затратами.

Специальные ставки НДС для ИП на УСН

ИП на УСН, у которого возникла обязанность платить налог на добавленную стоимость, вправе выбрать модель работы:

Базовые ставки — 22, 10 и 0% с правом на вычеты. Специальные ставки — 5 или 7% без права на вычет.

Специальная ставка НДС зависит от уровня дохода: 5% применяется при доходе до 272,5 млн ₽, а 7% применяется при доходе до 490,5 млн ₽. При превышении максимального лимита бизнесмен теряет не только право на специальную ставку, но и на режим УСН.

При выборе особого режима есть важное ограничение — применять ставки 5 или 7% нужно не менее 12 последовательных кварталов, то есть фактически три года, если только предприниматель не утратит право на такую ставку из-за превышения лимита доходов.

ВАЖНО Те, кто впервые стал плательщиком НДС на УСН в 2026 году, вправе отказаться от специальных ставок и перейти на общую ставку 22% в течение первых четырёх кварталов, не дожидаясь окончания 12 кварталов.



Отдельное уведомление о выборе ставки не требуется. ФНС видит выбранную ставку из декларации.

Пример налоговой декларации ИП на УСН с указанием ставки

Какой режим выбрать

Работа по базовым ставкам выгодна прежде всего там, где клиенты сами являются плательщиками налога и заинтересованы во входном вычете. Например, среди клиентов в этом случае могут быть:

компании с крупным оборотом;

производственные заказчики;

корпоративный сектор.

Также базовый режим обычно выгоден в длинных B2B-цепочках. Для подобных контрагентов поставщик без НДС часто выглядит менее привлекательным, потому что покупатель не сможет принять налог к вычету и фактически заплатит больше.

Разница режима ощущается и со стороны самого предпринимателя. При большой доле закупок с НДС применение общей ставки с правом на вычеты может оказаться экономически разумнее, чем режим без права на вычет. Например, при ставке 22%, которая применяется дополнительно к стоимости товара:

закупка товара за 700 000 — 154 000 ₽ входной НДС;

продажа товара за 1 000 000 — 220 000 ₽ начисленный НДС.

НДС к уплате составит 66 000 ₽ после вычета входного налога из начисленного.

Переход на особый режим может быть выгоднее, если бизнес работает с физлицами, продаёт услуги с высокой наценкой и почти не закупает товар с НДС. Чтобы вычислить наиболее выгодный вариант, необходимо сравнить фактическую разницу на примере конкретного бизнеса.

Риски добровольного выставления счёта-фактуры

Любой предприниматель может добровольно оплатить НДС, для этого достаточно выставить счёт-фактуру с выделенной суммой налога.

При этом права на полноценный вычет не возникает, то есть предприниматель сам создаёт налоговое обязательство, не получая соответствующих преимуществ. С этим связан дополнительный ценовой риск: начав отражать НДС в счетах без изменения договоров и коммерческой логики, маржинальность бизнеса может существенно пострадать из-за уплаты налога за свой счёт.

Ставки НДС для ИП в 2026 году

С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России увеличена с 20 до 22%. При этом льготная ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, а для ИП на УСН доступен на выбор особый режим.

Ставка, % Когда применяется 0 Экспорт товаров за пределы РФ, международные перевозки и ряд экспортных услуг 5 УСН с доходом до 272,5 млн ₽ в год, без права на вычет 7 УСН с доходом от 272,5 млн до 490,5 млн ₽ в год, без права на вычет 10 Социально значимые товары: продукты питания, детские товары, книги, лекарства и другое 22 Применяется в большинстве случаев с правом на вычет

Ставка 0% — это не освобождение, это полноценный НДС со ставкой 0%, который требует подтверждения счётом-фактурой или УПД, отражается в декларации и в некоторых случаях даёт право на входной вычет.

Плюсы и минусы ИП с НДС

Налог на добавленную стоимость — это не только обязанность, но и бизнес-инструмент. Для одних компаний он открывает рынок и даёт новые возможности, а для других, наоборот, делает предложение неконкурентным.

Преимущества ИП с НДС:

Доступ к крупным корпоративным клиентам и госзаказу — крупным заказчикам важно, чтобы НДС из счёта-фактуры можно было принять к вычету. Поэтому бизнес без этой возможности нередко проигрывает ещё на этапе коммерческого предложения. Вычет входного НДС от поставщиков и снижение реальной налоговой нагрузки — если ИП покупает товары, сырьё, материалы, оборудование, услуги подрядчиков или оплачивает аренду и применяет общие ставки, он может уменьшить налог к уплате на входной НДС. Отсутствие лимитов по доходам и масштабу бизнеса — на ОСНО бизнесмен не ограничен лимитом выручки, то есть текущая форма может использоваться без ограничений по размеру бизнеса. Конкурентоспособность при работе в B2B-секторе — ИП с НДС для клиента является лучшим контрагентом, так как есть понятная счёт-фактура, прогнозируемый документооборот и возможность учесть налог у покупателя.

При этом НДС не отменяет другие налоги для ИП, например НДФЛ и страховые взносы. Возможное повышение общей налоговой нагрузки — ключевой минус, но есть и другие.

Сложный документооборот — требуются не только счета и акты, но и полноценные счета-фактуры, книга продаж, а при праве на вычет ещё и книга покупок. Обязательная ежеквартальная декларация — требуется сдавать отчётность не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, причём в общем случае исключительно в электронном виде через оператора ЭДО Необходимо работать с ЭДО и вести книги покупок и продаж — закон не требует переводить все документы в электронный формат только из-за НДС, но на практике бизнес часто вынужден прибегать к цифровизации. Потеря конкурентоспособности при работе с физлицами и малым бизнесом — покупатели без права на вычет ориентируются на конечную сумму, поэтому ИП с НДС может проигрывать в рознице, бытовых услугах, части сервисного рынка и сегментах с высокой ценовой чувствительностью.

ЭДО и бухгалтерские инструменты Точка Банка помогают ИП с НДС и без НДС выстроить документооборот и упростить учёт в одном месте.

Как ИП освободиться от НДС

Не существует универсального механизма, как любому индивидуальному предпринимателю освободиться от НДС или избежать его начисления. Всё зависит от системы налогообложения и ежегодного дохода предпринимателя.

ИП на УСН

Упрощенцы с доходом менее 20 млн ₽ в год автоматически освобождаются от уплаты. Дополнительных действий для освобождения не требуется.

ИП на ОСНО

Согласно статье 145 НК РФ, для ИП на ОСНО действует освобождение, если выручка от реализации за три предшествующих последовательных календарных месяца без учёта налога не превысила в совокупности 2 млн ₽.

Учитывается выручка именно за три последовательных месяца, а не за определённый квартал по декларации. При этом право на освобождение есть у компаний, которые зарегистрированы не менее трёх месяцев назад.

Как подать заявление на освобождение

В отличие от УСН, где предприниматели с доходом ниже порога освобождаются автоматически, для применения освобождения по статье 145 НК РФ необходимо представить уведомление в налоговый орган до 20-го числа месяца, с которого планируется использовать освобождение.

Решение или разрешение налогового органа ждать после подачи заявления не нужно. При соблюдении условий право возникает с соответствующего месяца. Если срок пропустить или не подтвердить соблюдение лимита, пользоваться льготой нельзя.

Как долго действует освобождение

Освобождение по статье 145 НК РФ действует 12 календарных месяцев. По истечении этого срока предприниматель вправе либо продлить использование права на освобождение ещё на следующие 12 месяцев, либо отказаться от него. Для продления также подаётся соответствующее уведомление.

При этом освобождение утрачивается, когда предприниматель перестаёт соответствовать условиям применения, то есть получает выручку свыше лимита. В таком случае ИП на ОСНО вновь становится обычным плательщиком НДС.

ВАЖНО При утрате освобождения можно принять к вычету входной НДС по товарам, купленным до утраты права, если они используются в облагаемых операциях.

ИП на ЕСХН

ИП на ЕСХН освобождены от налога на добавленную стоимость при доходе за предыдущий год не более 60 млн ₽.

Как и предприниматели на ОСНО, ИП на ЕСХН для освобождения должны подать уведомление не позднее 20-го числа месяца, с которого используется это право.

Как ИП работать с НДС

Чтобы НДС не превратился в хаос из-за ставок, счетов и документов, лучше пройти весь процесс перехода последовательно.

Шаг 1. Определить необходимость уплаты

Первое, что необходимо сделать, — определить необходимость уплаты. Для этого оценивается доход за год относительно системы налогообложения.

Система Когда платят НДС ОСНО Всегда УСН Доход за год более 20 млн ₽ АУСН При утрате права на АУСН платят по правилам нового режима ЕСХН Доход за год более 60 млн ₽ ПСН и НПД Нет, кроме импорта, обязанностей налогового агента и добровольного выставления счёта-фактуры с НДС

На всех системах налогообложения НДС возникает при наличии специальных ситуаций независимо от оборота — импорт товаров в Россию и выполнение функций налогового агента.

Шаг 2. Выбрать ставку НДС

На УСН доступен особый режим — вместо 22% предприниматель может платить 5 или 7% в зависимости от годового дохода. Специальные ставки доступны только на упрощённой системе налогообложения, на других системах действуют базовые ставки.

При переходе на специальную ставку у предпринимателя теряется право на вычет входящего НДС. Поэтому для выбора подходящей ставки необходимо рассчитать наиболее выгодный вариант исходя из собственной ситуации. Например, если у бизнеса много закупок с НДС и низкая маржа, чаще всего выгоднее остаться на базовой ставке.

Отдельное уведомление о выборе ставки подавать не требуется. ФНС узнаёт её из декларации. Но изменить специальную ставку на стандартную нельзя минимум 12 последовательных кварталов, если право не утрачено ранее. Но те, кто впервые стал плательщиком НДС на УСН в 2026 году, могут перейти на общую ставку в течение первых четырёх кварталов.

Шаг 3. Начислять НДС при реализации

После начала работы с НДС предприниматель должен начислять налог по облагаемым операциям реализации, а также в предусмотренных случаях с полученных авансов.

При реализации оформляются счёт-фактура или УПД в статусе счёта-фактуры с указанием ставки и суммы налога. Именно с этого момента НДС становится не только налогом, но и частью договорной и первичной документации бизнеса.

Шаг 4. Вести книгу продаж и книгу покупок

Все операции по НДС должны системно отражаться в регистрах. Книга продаж нужна для учёта начисленного налога, а книга покупок — для вычетов входного налога на добавленную стоимость, если бизнес имеет на них право.

Если ИП на УСН применяет ставки 5 или 7% без вычетов, нагрузка по книге покупок может быть меньше, но необходимость учёта от этого не исчезает.

Шаг 5. Применять налоговые вычеты входного НДС

Право на вычет входного НДС — это главное преимущество использования общей ставки.

Если предприниматель работает по ставке 22%, то входной налог по товарам, работам и услугам в большинстве случаев можно принять к вычету и уменьшить сумму к уплате.

При ставках 5 и 7% суммы входного НДС по общему правилу включаются в стоимость приобретений и к вычету не предъявляются.

Шаг 6. Сдавать декларацию по НДС

Налоговым периодом по НДС является квартал. Декларацию нужно представить не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Например, до 25 апреля за первый квартал, до 25 июля за второй и так далее. Если крайняя дата приходится на выходной, то представить декларацию необходимо на следующий рабочий день.

В 2026 году допускается только электронная форма декларации через оператора ЭДО.

Шаг 7. Уплачивать НДС

Налог платится не одной суммой в дату сдачи декларации, а тремя равными долями в течение трёх месяцев, следующих за истекшим кварталом. Оплата производится не позднее 28-го числа каждого месяца либо в ближайший рабочий день, следующий за 28-м числом, если установленный срок уплаты выпал на выходной день.

Например, НДС за I квартал 2026 года уплачивается тремя частями: в апреле, мае и июне. Это правило одинаково для ИП на ОСНО и на УСН, которые стали плательщиками НДС.

Экспертное мнение Если ИП начинает работать с НДС, важно заранее настроить учёт и следить за документами: счетами-фактурами, вычетами и сроками отчётности. Особенно внимательно нужно контролировать доход на УСН, чтобы вовремя определить момент возникновения обязанности по НДС. Ошибки в расчётах и документах могут привести к дополнительным налогам, пеням и спорам с покупателями. Поэтому удобнее, когда расчёт налогов, подготовка декларации и контроль операций собраны в одном сервисе.

В этом помогает Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка. Сервис рассчитывает налоги и помогает подготовить отчётность, а с вопросами можно обратиться к бухгалтеру. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка



Как ИП на УСН подготовиться к работе с НДС

Подготовиться к работе с НДС можно до наступления обязанности по уплате налога. Далее представляем пошаговую инструкцию по подготовке.

Шаг 1. Проверить доход

Первое, что нужно сделать ИП на УСН, — посчитать доходы бизнеса кассовым методом.

В 2026 году критический порог для автоматического освобождения составляет 20 млн ₽. Если в течение 2026 года доход в любой момент превысит установленный лимит, НДС станет актуальным для бизнеса с первого числа месяца, следующего за превышением лимита. Поэтому необходимо отслеживать выручку не раз в год, а ежемесячно нарастающим итогом.

Шаг 2. Заранее выбрать ставку

Уведомление ФНС о выборе ставки не требуется, инспекция видит её из декларации. Но выбор всё равно нужно сделать заранее внутри бизнеса.

Выбор важно сделать ещё до того, как вы начнёте выставлять документы клиентам. Это влияет на ставку, отражаемую в документах, а также на рентабельность сделок.

Шаг 3. Настроить учёт

Для работы желательно заранее внедрить систему для корректного учёта.

Поскольку декларация по НДС представляется в электронном виде через оператора ЭДО, без технической настройки и электронного документооборота работать нормально не получится. Подключиться к ЭДО можно заранее, также заранее можно протестировать все этапы сделок.

Шаг 4. Пересмотреть договоры с контрагентами

В большинстве случаев старые договоры, где цена указана без ясной формулировки о налоге, теряют актуальность.

Если не отразить изменения в договоре, то налог может быть признан включённым в уже согласованную цену и предприниматель фактически заплатит его из собственной маржи.

Ещё до начала работы с налогом на добавленную стоимость важно пересмотреть формулировки: как указана цена, включён ли налог, как оформляются авансы и что происходит при изменении статуса.

Шаг 5. Уведомить покупателей о переходе на НДС

Уведомлять покупателей не требуется по закону, но на практике это необходимо. Для клиента изменение статуса поставщика означает другое ценообразование, новые документы и иной порядок закрытия сделок.

Если предупредить покупателей заранее, можно переоформить спецификации, составить дополнительные соглашения и согласовать прайс-лист.

Как ИП уменьшить НДС к уплате: законные способы

НДС — один из налогов, где законные способы снижения нагрузки действительно существуют, но работают только при правильной модели бизнеса. При оптимизации налоговой нагрузки важно использовать только предусмотренные законом инструменты — вычеты, выбор подходящей ставки, освобождение и льготы.

Применение налоговых вычетов при ставке 22%

Законный способ уменьшить НДС — применять входные вычеты при работе по общеустановленным ставкам.

Если предприниматель покупает товары, материалы или услуги подрядчиков с НДС и при этом использует их в облагаемых операциях, то предъявленный поставщиком налог можно принять к вычету и сократить сумму платежа в бюджет.

Для бизнеса с большой закупочной частью в составе расходов это основной инструмент налоговой оптимизации.

Выбор пониженной ставки 5 или 7%

Если у ИП на УСН низкий входной НДС, а основной клиент — конечный потребитель, то применение ставки 22% с вычетами может оказаться менее выгодным, чем ставка 5 или 7% без вычетов.

Пониженные ставки на УСН позволяют удерживать цену ниже для клиентов, а сам налог становится проще для понимания и расчёта. Но это актуально не для каждой компании — важно рассчитать заранее, что выгоднее для конкретного бизнеса.

ВАЖНО Пониженные ставки нельзя изменить на стандартную минимум 12 кварталов после начала применения. Поэтому выбор необходимо делать на основе стратегического анализа, а не текущей выгоды.

Для новых плательщиков действует исключение: все, кто впервые стал плательщиком НДС на УСН в 2026 году, могут перейти на общую ставку в течение первых четырёх кварталов.

Освобождение при низкой выручке

Индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения может использовать право на освобождение по статье 145 НК РФ. Для этого выручка за три последовательных месяца не должна превышать 2 млн ₽.

Освобождение от НДС при низкой выручке — это не снижение суммы налога, а освобождение от самой обязанности его начислять и уплачивать по операциям на внутреннем рынке. При этом бизнес не освобождается от НДС при импорте и выполнении функции налогового агента.

Льготные операции

Налоговый кодекс содержит перечень операций, освобождённых от НДС по статье 149 НК РФ. Конкретный состав льгот зависит от вида деятельности, поэтому нужно проверять, подпадает ли именно ваш товар, услуга или операция под льготу.

Как оформить продажу с НДС

Даже если расчёт при продаже на ИП с НДС верный, ошибки в документах могут доставить проблемы всем сторонам сделки. При неправильном оформлении покупатель не получит вычет, продавец столкнётся с вопросами в налоговой инспекции, а договорная цена может трактоваться неверно.

Как ИП выставить счёт с НДС

Главное правило — при продаже товара или услуги с НДС в документах должны быть чётко отражены ставка налога, сумма НДС и итоговая стоимость.

Пример выставления счёта с НДС в Точка Банке

Для целей вычета у покупателя ключевым документом является счёт-фактура или УПД в статусе счёта-фактуры, оформленный по правилам НК РФ. На практике безопаснее, когда и в счёте, и в договоре, и в закрывающих документах одинаково указано, включает ли цена налог на добавленную стоимость и как он рассчитан.

Счёт-фактура от ИП с НДС даёт такие же основания для покупателей на вычет НДС, как от организаций других правовых форм. Но вычет возможен только при корректно оформленном счёте-фактуре и при соблюдении общих условий для вычета.

ВАЖНО Если ИП, который не должен платить НДС, выставил покупателю счёт‑фактуру с выделенной суммой налога, обязанность уплатить налог и сдать декларацию возникает в любом случае. Уплатить его придётся вне зависимости от того, есть ли какая‑то выгода в этом для сторон. Фактически налог создаётся самим документом.

Продажа имущества ИП с НДС

Продажа имущества облагается НДС, если одновременно выполняются условия:

ИП является плательщиком НДС;

имущество использовалось в предпринимательской деятельности;

операция относится к облагаемым и не подпадает под льготы.

Например, налогом будет облагаться продажа оборудования, которое использовалось в бизнесе, продажа товара со склада или реализация коммерческой недвижимости, сдававшейся в аренду.