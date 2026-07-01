Изменения для бизнеса с 1 июля 2026 года: МСП, акцизы, ИТ и закупки

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу масштабный пакет налоговых и регуляторных изменений для бизнеса. Новые правила затрагивают акцизы, ИТ-компании, госзакупки, импорт из ЕАЭС и отчётность в госорганы.

Реестр МСП: обновление 10 июля 2026 года

ФНС обновит Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 июля 2026 года.

Статус МСП формируется на основе отчётности за 2025 год (декларации и РСВ).

Риски Последствия исключения из реестра Отсутствие отчётности.



Ошибки в данных

Потеря субсидий и грантов.



Отсутствие доступа к льготным кредитам.



Исключение из закупок по квотам для МСП



Рекомендуется заранее проверить отчётность и статус компании.

Акцизы: отмена авансовых платежей для производителей алкоголя

С 1 июля 2026 года отменяются авансовые платежи по акцизам для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также отменяется обязанность подавать уведомления об уплате или освобождении от аванса.

Изменение упрощает документооборот и снижает административную нагрузку на бизнес.

Дистанционные сотрудники: новые правила по страховым взносам

С 1 июля 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 20.02.2026 №29-ФЗ . Компенсации дистанционным сотрудникам за использование личного имущества:

не облагаются взносами при документальном подтверждении;

либо освобождаются в пределах 35 ₽ в день без подтверждающих документов.

Ранее действовало только освобождение при подтверждённых расходах. Новый порядок расширяет льготу.

ИТ‑компании: подтверждение аккредитации до 1 июля

ИТ-компании обязаны ежегодно подтверждать аккредитацию в Минцифры.

Сроки в 2026 году:

подача заявления — до 1 июля;

рассмотрение — до 1 сентября;

решение — до 22 сентября.

Условия сохранения льгот:

не менее 70% дохода — от ИТ-деятельности;

для крупных компаний — соглашение с вузом.

Налоговые льготы ИТ-сектора:

налог на прибыль — 5%;

страховые взносы — 15% в пределах базы и 7,6% сверх неё;

освобождение от НДС по ПО и базам данных.

СФР: отмена уведомлений по обособленным подразделениям

С 1 июля 2026 года работодатели освобождаются от обязанности уведомлять СФР:

о создании подразделений;

о ликвидации;

об изменении адреса;

Данные передаются автоматически через межведомственный обмен.

Импорт из ЕАЭС: система СПОТ и обеспечительный платёж

С 1 июля 2026 года вводится новый порядок импорта товаров из Казахстана, Кыргызстана и Армении автомобильным транспортом.

Новый механизм включает:

регистрацию поставки в системе СПОТ;

оформление ДОПП;

внесение обеспечительного платежа (НДС и акцизы);

получение QR-кода для пересечения границы.

После подачи декларации платёж засчитывается.