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Изменения для бизнеса с 1 июля 2026 года: МСП, акцизы, ИТ и закупки

01.07.2026
110
110

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Персональный бухгалтер от Точка Банк

В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт налогов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.
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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу масштабный пакет налоговых и регуляторных изменений для бизнеса. Новые правила затрагивают акцизы, ИТ-компании, госзакупки, импорт из ЕАЭС и отчётность в госорганы.

Реестр МСП: обновление 10 июля 2026 года

ФНС обновит Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 июля 2026 года.

Статус МСП формируется на основе отчётности за 2025 год (декларации и РСВ).

РискиПоследствия исключения из реестра
Отсутствие отчётности.

Ошибки в данных
Потеря субсидий и грантов.

Отсутствие доступа к льготным кредитам.

Исключение из закупок по квотам для МСП

Рекомендуется заранее проверить отчётность и статус компании.

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Акцизы: отмена авансовых платежей для производителей алкоголя

С 1 июля 2026 года отменяются авансовые платежи по акцизам для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также отменяется обязанность подавать уведомления об уплате или освобождении от аванса.

Изменение упрощает документооборот и снижает административную нагрузку на бизнес.

Дистанционные сотрудники: новые правила по страховым взносам

С 1 июля 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 20.02.2026 №29-ФЗ . Компенсации дистанционным сотрудникам за использование личного имущества:

  • не облагаются взносами при документальном подтверждении;
  • либо освобождаются в пределах 35 ₽ в день без подтверждающих документов.

Ранее действовало только освобождение при подтверждённых расходах. Новый порядок расширяет льготу.

ИТ‑компании: подтверждение аккредитации до 1 июля

ИТ-компании обязаны ежегодно подтверждать аккредитацию в Минцифры.

Сроки в 2026 году:

  • подача заявления — до 1 июля;
  • рассмотрение — до 1 сентября;
  • решение — до 22 сентября.

Условия сохранения льгот:

  • не менее 70% дохода — от ИТ-деятельности;
  • для крупных компаний — соглашение с вузом.

Налоговые льготы ИТ-сектора:

  • налог на прибыль — 5%;
  • страховые взносы — 15% в пределах базы и 7,6% сверх неё;
  • освобождение от НДС по ПО и базам данных.
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СФР: отмена уведомлений по обособленным подразделениям

С 1 июля 2026 года работодатели освобождаются от обязанности уведомлять СФР:

  • о создании подразделений;
  • о ликвидации;
  • об изменении адреса;

Данные передаются автоматически через межведомственный обмен.

Импорт из ЕАЭС: система СПОТ и обеспечительный платёж

С 1 июля 2026 года вводится новый порядок импорта товаров из Казахстана, Кыргызстана и Армении автомобильным транспортом.

Новый механизм включает:

  • регистрацию поставки в системе СПОТ;
  • оформление ДОПП;
  • внесение обеспечительного платежа (НДС и акцизы);
  • получение QR-кода для пересечения границы.

После подачи декларации платёж засчитывается.

Для Беларуси переходный период до 1 ноября 2026 года.

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Изменения для бизнеса с 1 июля 2026 года: МСП, акцизы, ИТ, СФР — Точка Банк