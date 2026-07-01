Изменения для бизнеса с 1 июля 2026 года: МСП, акцизы, ИТ и закупки

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу масштабный пакет налоговых и регуляторных изменений для бизнеса. Новые правила затрагивают акцизы, ИТ-компании, госзакупки, импорт из ЕАЭС и отчётность в госорганы.
Реестр МСП: обновление 10 июля 2026 года
ФНС обновит Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 июля 2026 года.
Статус МСП формируется на основе отчётности за 2025 год (декларации и РСВ).
|Риски
|Последствия исключения из реестра
|Отсутствие отчётности.
Ошибки в данных
|Потеря субсидий и грантов.
Отсутствие доступа к льготным кредитам.
Исключение из закупок по квотам для МСП
Рекомендуется заранее проверить отчётность и статус компании.
Акцизы: отмена авансовых платежей для производителей алкоголя
С 1 июля 2026 года отменяются авансовые платежи по акцизам для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также отменяется обязанность подавать уведомления об уплате или освобождении от аванса.
Изменение упрощает документооборот и снижает административную нагрузку на бизнес.
Дистанционные сотрудники: новые правила по страховым взносам
С 1 июля 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 20.02.2026 №29-ФЗ . Компенсации дистанционным сотрудникам за использование личного имущества:
- не облагаются взносами при документальном подтверждении;
- либо освобождаются в пределах 35 ₽ в день без подтверждающих документов.
Ранее действовало только освобождение при подтверждённых расходах. Новый порядок расширяет льготу.
ИТ‑компании: подтверждение аккредитации до 1 июля
ИТ-компании обязаны ежегодно подтверждать аккредитацию в Минцифры.
Сроки в 2026 году:
- подача заявления — до 1 июля;
- рассмотрение — до 1 сентября;
- решение — до 22 сентября.
Условия сохранения льгот:
- не менее 70% дохода — от ИТ-деятельности;
- для крупных компаний — соглашение с вузом.
Налоговые льготы ИТ-сектора:
- налог на прибыль — 5%;
- страховые взносы — 15% в пределах базы и 7,6% сверх неё;
- освобождение от НДС по ПО и базам данных.
СФР: отмена уведомлений по обособленным подразделениям
С 1 июля 2026 года работодатели освобождаются от обязанности уведомлять СФР:
- о создании подразделений;
- о ликвидации;
- об изменении адреса;
Данные передаются автоматически через межведомственный обмен.
Импорт из ЕАЭС: система СПОТ и обеспечительный платёж
С 1 июля 2026 года вводится новый порядок импорта товаров из Казахстана, Кыргызстана и Армении автомобильным транспортом.
Новый механизм включает:
- регистрацию поставки в системе СПОТ;
- оформление ДОПП;
- внесение обеспечительного платежа (НДС и акцизы);
- получение QR-кода для пересечения границы.
После подачи декларации платёж засчитывается.
Для Беларуси переходный период до 1 ноября 2026 года.