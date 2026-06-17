Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. Изменения НДС с 1 июля 2026 года: какие товары исключат из ставки 10%
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Новости
Новости

Изменения НДС с 1 июля 2026 года: какие товары исключат из ставки 10%

17.06.2026
448
448

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

С 1 июля 2026 года в России изменится перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%. Правительство исключило из льготного списка ряд молочных и жировых продуктов.

Согласно постановлению Правительства РФ от 10 марта 2026 года №252, льготная ставка больше не будет применяться к молокосодержащим продуктам с заменителем молочного жира, топлёным сливочно-растительным смесям и спредам.

Таким образом, при реализации и импорте указанных товаров будет применяться общая ставка налога на добавленную стоимость.

Будет интересно: 

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Изменения НДС с 1 июля 2026 года: какие товары исключат из ставки 10% — Точка Банк