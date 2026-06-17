Изменения НДС с 1 июля 2026 года: какие товары исключат из ставки 10%

С 1 июля 2026 года в России изменится перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%. Правительство исключило из льготного списка ряд молочных и жировых продуктов.

Согласно постановлению Правительства РФ от 10 марта 2026 года №252, льготная ставка больше не будет применяться к молокосодержащим продуктам с заменителем молочного жира, топлёным сливочно-растительным смесям и спредам.

Таким образом, при реализации и импорте указанных товаров будет применяться общая ставка налога на добавленную стоимость.