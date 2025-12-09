К 2030 году время на подготовку налоговой отчётности сократят почти вдвое

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2025 года №3523-р. Документ предусматривает сокращение времени, которое бизнес тратит на подготовку налоговой отчётности. К 2030 году этот показатель должен снизиться с 160 до 90 часов.

Для достижения цели ФНС сократит и объединит ряд отчётных форм. Изменения затронут НДФЛ, страховые взносы и отчётность обособленных подразделений.

К декабрю 2030 года планируется переход бизнеса на предзаполненные декларации по НДС. Власти в будущем уточнят категории предпринимателей, которые смогут применять новый порядок, и обновят требования к электронным счетам-фактурам.

Также ФНС разработает механизм предзаполнения деклараций, что должно снизить административную нагрузку на бизнес.

Отдельные меры коснутся отчётности по НДФЛ. Сейчас раз в год её подают представители малого и среднего бизнеса. До января 2027 года аналогичное право предоставят и другим работодателям.