Как ИП перейти с НПД на УСН: пошаговая инструкция

Коротко Когда право на самозанятость потеряно, на подачу уведомления есть 20 календарных дней с даты снятия с учёта НПД. Если предприниматель меняет режим добровольно, уведомление подаётся до 31 декабря, а УСН начнёт действовать с 1 января. Пропуск сроков означает переход на ОСНО с НДС, НДФЛ и с более сложной отчётности. В этом случае перейти на УСН получится только со следующего календарного года.

Сменить режим с НПД на УСН можно по двум причинам — ИП потерял право на самозанятость или сам решил уйти с этого режима.

Пошаговая инструкция по переходу с НПД на УСН

Переход с НПД на УСН состоит из двух шагов: сначала ИП принудительно или добровольно теряет статус самозанятого и далее подаёт уведомление о применении УСН.

Порядок действий одинаковый при добровольном и принудительном уходе с НПД, но при утрате права первый шаг происходит автоматически по решению ФНС.

Шаг 1. Снятие с учёта плательщика НПД

При утрате права на НПД ФНС снимает его с учёта автоматически, после чего нужно подать уведомление о переходе на УСН в течение 20 календарных дней.

Для добровольного снятия с учёта необходимо подать заявление, например через приложение «Мой налог». В настройках необходимо кликнуть на кнопку «Сняться с учёта НПД».

Далее нужно выбрать причину и подтвердить своё действие. Статус самозанятого прекращается тем же днём, ФНС сразу же фиксирует изменение. С этой даты ИП переходит на ОСНО, а применять УСН сможет только с 1 января следующего года, если подаст уведомление в установленный срок.

Альтернативный вариант — сняться с учёта через личный кабинет налогоплательщика на сайтах ФНС или Госуслуг. Через Госуслуги доступна та же форма заявления, но требуется подтверждённая учётная запись ЕСИА.

После снятия с учёта плательщика НПД формируется справка о прекращении применения НПД по форме КНД 1122035. Её стоит сохранить, так как она может пригодиться для контрагентов и собственного учёта.

ВАЖНО Налог по НПД за последний месяц работы в качестве самозанятого нужно заплатить до 28‑го числа следующего месяца. Например, если ИП снялся с учёта 15 марта, налог за март он должен заплатить до 28 апреля.

Шаг 2. Подача уведомления о переходе на УСН

Если не подать уведомление о переходе на УСН, то предприниматель останется на общей системе налогообложения.

Уведомление о переходе на УСН подаётся по единой универсальной форме уведомления КНД 1154004. В нём указываются:

ИНН предпринимателя;

код налоговой инспекции по месту жительства;

код признака налогоплательщика — «3» для уже зарегистрированных ИП;

год начала применения УСН;

объект налогообложения — «Доходы» (6%) или «Доходы минус расходы» (15%).

Объект налогообложения выбирается на год вперёд. Поменять его можно только со следующего календарного года, тоже через уведомление до 31 декабря.

ВАЖНО При утрате права на НПД используется специальная форма — КНД 1150094 , уведомление о переходе на УСН в связи с утратой права на НПД, а не форма №26.2-1, как при добровольном переходе.

Основной способ подачи заявления — через личный кабинет ИП на сайте ФНС с квалифицированной электронной подписью.

Пример подачи уведомления о переходе на УСН через личный кабинет ИП на сайте ФНС

Помимо, этого можно подать уведомление лично в налоговую инспекцию по месту жительства либо отправить его заказным письмом с описью вложения.

ФНС не выдаёт подтверждение о применении УСН, так как заявление принимается в уведомительном порядке. Но при необходимости можно запросить информационное письмо по форме №26.2-7, если оно нужно при работе с банками и контрагентами.

Сроки подачи документов в налоговую инспекцию

Сроки — самая чувствительная часть процедуры перехода с самозанятости на УСН. Пропуск даже одного дня меняет налоговый режим до конца года.

Базовый срок подачи уведомления при принудительном переходе — 20 календарных дней с даты снятия с учёта. В этом случае УСН начнёт применяться со дня снятия с учёта плательщика НПД.

Срок установлен ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ. Отсчёт идёт со дня, следующего за датой снятия с учёта. Если двадцатый день выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день по п. 7 ст. 6.1 НК РФ. Правило переноса действует для любых сроков, в том числе исчисляемых в календарных днях.

При добровольном отказе от НПД действующий ИП сможет перейти на УСН только с 1 января следующего года. Перейти с НПД на УСН в середине года нельзя. Нужно подать уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря текущего года, чтобы с 1 января следующего года начать применять УСН.

ВАЖНО При утрате права на НПД уведомление лучше подать сразу после снятия с учёта или на следующий рабочий день. При добровольном переходе важно подать уведомление не позднее 31 декабря и учитывать, что УСН начнёт действовать только с 1 января.

Последствия нарушения сроков

Если ИП пропустил 20-дневный срок при утрате права на НПД, налоговая автоматически переводит его на ОСНО.

Общий режим налогообложения зачастую менее выгоден для предпринимателей из-за следующих особенностей:

Налог на доходы — 13–22% вместо 6 или 15% на УСН.

НДС — на ОСНО нет лимита 20 млн ₽, поэтому предприниматель становится плательщиком сразу же, если не получил освобождение по ст. 145 НК РФ

Больше отчётности.

Вернуться на УСН после автоматического перевода на ОСНО можно только со следующего календарного года. То есть на практике пропуск срока подачи означает, что предприниматель остаётся на ОСНО как минимум до конца текущего года.

Если уведомление подано в срок, но с ошибкой, например указан неверный код инспекции или объект налогообложения, ФНС может его не принять. Поэтому при отправке через ЭДО необходимо убедиться, что налоговая приняла заявление.

Что меняется для ИП после перехода

У самозанятых предпринимателей нет обязательных страховых взносов, деклараций и обязанности применять онлайн-кассу при работе с платежами от физлиц. Это проще, но действуют жёсткие ограничения по видам деятельности, сотрудникам и доходу. На УСН действуют другие правила, к которым нужно подготовиться до перехода.

Страховые взносы

С момента применения УСН ИП обязан платить за себя фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Если годовой доход превысит 300 000 ₽, дополнительно начисляется 1% с превышения. На объекте «Доходы минус расходы» 1% считается не с дохода, а с налоговой базы, то есть с разницы между доходами и расходами свыше 300 000 ₽.

Взносы за себя ИП на УСН «Доходы» вычитает из налога, а на УСН «Доходы минус расходы» учитывает в расходах при расчёте налоговой базы.

Онлайн-касса

На НПД онлайн-касса не нужна, а на УСН предприниматель обязан применять контрольно-кассовую технику почти всегда, когда принимает от физлиц оплату, попадающую под действие Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.

Для отдельных видов услуг есть исключения, но в большинстве случаев придётся купить кассу, зарегистрировать её в ФНС и подключить к оператору фискальных данных.

Расчётный счёт

На НПД расчётный счёт обычно тоже есть, но можно работать и без него. На УСН счёт хоть и не является обязательным по закону, но на практике работать без него невозможно. Счёт нужен для безналичных платежей от юрлиц, налоговых платежей, эквайринга и других операций.

Отчётность и ЭДО

Основной документ для отчётности ИП на УСН — декларация по упрощённой системе. Она подаётся раз в год до 25 апреля года, следующего за отчётным. Дополнительно подаются квартальные уведомления по авансовым платежам.

Если ИП работает с маркированными товарами, перевозками или крупными ритейлерами, потребуется подключение к ЭДО для обмена документами с контрагентами.

Экспертное мнение После перехода с НПД на УСН у предпринимателя появляется больше обязанностей. Нужно учитывать страховые взносы, рассчитывать налог и сдавать декларацию. Особенно важно не пропустить срок подачи уведомления, чтобы не остаться на общей системе налогообложения.



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В каких случаях возможен переход с самозанятости на УСН

Поменять режим с НПД на УСН можно по двум основаниям — утрата права на применение НПД или добровольный отказ. От причины зависят сроки подачи уведомления и дата, с которой ИП начинает применять УСН.

Принудительный переход при утрате права на НПД

Предприниматель теряет право на НПД в момент, когда нарушает хотя бы одно из условий специального режима. Например, в момент, когда доход превышает 2,4 млн ₽ в течение календарного года.

В день нарушения статус самозанятого прекращается, ФНС снимает ИП с учёта плательщика НПД, что фактически переводит предпринимателя на общую систему налогообложения (ОСНО).

ВАЖНО Чтобы не остаться на ОСНО, в течение 20 календарных дней после утраты права на НПД нужно подать уведомление о переходе на УСН.

Добровольный отказ от налога на профессиональный доход

Бывает, что лимит ещё не достигнут и по другим критериям нет нарушений, но НПД становится невыгодным для предпринимателя или ограничивает возможные действия. Например, ИП хочет работать на УСН «Доходы минус расходы», нанять сотрудника или подключить эквайринг с большим оборотом. В этом случае можно отказаться от самозанятости добровольно.

При добровольном отказе действует другой срок перехода. Подать уведомление можно в любой момент календарного года до 31 декабря, но УСН начнёт применяться с 1 января. Сменить режим на УСН в середине года добровольно нельзя — в этом случае начнёт действовать ОСНО. Поэтому многие предприниматели, кто добровольно меняет режим, делают это в конце года.

Лимиты и ограничения при применении НПД

Ключевые ограничения по НПД, нарушение которых приводит к утрате права на самозанятость приведены в таблице.

Параметр Ограничение для НПД Годовой доход Не более 2 400 000 ₽ Наёмные сотрудники Запрещены, можно только подрядчиков по ГПХ Виды деятельности Запрещены перепродажа товаров, торговля подакцизными товарами и работа по агентским договорам Совмещение Нельзя совмещать с УСН, ПСН и ЕСХН

Лимит дохода считается нарастающим итогом с начала календарного года. Если в феврале ИП заработал 500 000 ₽, а в мае ещё 1 900 000 ₽, то при следующем поступлении он теряет право на НПД. Дата снятия с учёта в этом случае — день превышения лимита.