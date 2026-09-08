Как ИП платить налоги и страховые взносы в 2026 году

Коротко Все платежи необходимо перечислять на единый налоговый счёт в виде единого налогового платежа. Для корректного распределения средств по большинству налогов необходимо вовремя подавать уведомления об исчисленных суммах в ФНС. Платить налоги и формировать платёжные документы можно через Личный кабинет ИП, сервис «Уплата налогов и пошлин» от ФНС или напрямую через интернет‑банк по реквизитам.

ИП должны уплачивать основной налог по выбранному режиму, а также фиксированные и дополнительные страховые взносы за себя и сотрудников. При этом предприниматели могут законно уменьшить сумму налога на УСН или стоимость патента за счёт уплаченных страховых взносов вплоть до 100%.

Как ИП платить налоги и взносы: инструкция

1. Определите налоговый режим и обязательные платежи:

основной налог;

налог на доходы физлиц (НДФЛ);

налог на добавленную стоимость (НДС);

страховые взносы за себя и сотрудников;

имущественные налоги или торговые сборы.

2. Рассчитайте налог и страховые взносы.

3. Подайте декларацию или уведомление, если оно требуется.

4. Пополните единый налоговый счёт (ЕНС) или перечислите единый налоговый платёж (ЕНП).

По истечении сроков уплаты налога и страховых взносов проверьте списание денег и состояние расчётов в ЕНС. Это можно сделать в Личном кабинете налогоплательщика ИП.

Какие налоги и взносы должен платить ИП

ИП должен платить:

основной налог на выбранной СНО;

фиксированные и дополнительные страховые взносы за себя;

НДФЛ и страховые взносы за сотрудников;

НДС;

имущественные налоги, например земельный налог или налог на имущество;

торговый сбор.

Налоги и взносы ИП на УСН ИП на ПСН ИП на ОСНО ИП на НПД ИП на АУСН Страховые взносы за себя 57 390 ₽ в год плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽ 57 390 ₽ в год плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽ 57 390 ₽ в год плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽ Не платит. Можно перечислять добровольно Не платит Взносы за сотрудников 30% в пределах предельной базы и 15,1% сверх неё 30% в пределах предельной базы и 15,1% сверх неё 30% в пределах предельной базы и 15,1% сверх неё Не платит



Не платит



Взносы на травматизм 0,2–8,5% в зависимости от класса риска 0,2–8,5% 0,2–8,5%





Не платит



2 959 ₽ в год за всех сотрудников НДФЛ за сотрудников 13–22% по прогрессивной шкале 13–22% 13–22%



— 13–22% по прогрессивной шкале НДС При доходе свыше 20 млн ₽ — 5 или 7%; также возможны ставки 0, 10 и 22% в отдельных случаях Не платит



Обычно 22%; для отдельных операций — 0 или 10%

Не платит



Не платит



Налог на имущество Обычно освобождён от налога на используемые в бизнесе здания и сооружения Обычно освобождён от налога на используемые в бизнесе здания и сооружения Платит в установленных случаях



Не платит налог на имущество физлиц в отношении имущества, используемого в бизнесе Освобождён в предусмотренных законом случаях

Земельный налог При наличии земельного участка При наличии земельного участка При наличии земельного участка При наличии земельного участка При наличии земельного участка Транспортный налог При наличии транспорта При наличии транспорта При наличии транспорта При наличии транспорта При наличии транспорта Торговый сбор В Москве, Санкт‑Петербурге и Севастополе при соответствующей торговой деятельности — В Москве, Санкт‑Петербурге и Севастополе при соответствующей торговой деятельности — —

Как уменьшить налоги ИП на страховые взносы

ИП, у которого нет сотрудников, может снизить налог УСН за счёт страховых взносов за себя вплоть до 100%.

ПРИМЕР ИП без сотрудников на УСН «Доходы» заработал 2 500 000 ₽. Отсюда:

— налог по упрощёнке: 2 500 000 × 6% = 150 000 ₽;

— взносы за себя: 57 390 (фиксированная часть) + 22 000 (дополнительный взнос 1%) = 79 390 ₽;

— к уплате по налогу: 150 000 – 79 390 = 70 610 ₽.

ИП, у которого есть даже один сотрудник, может снизить налог на УСН за счёт страховых взносов только на 50%.

ПРИМЕР ИП с сотрудниками на УСН «Доходы» заработал 2 500 000 ₽. Отсюда:

— налог по упрощёнке: 2 500 000 × 6% = 150 000;

— к уплате по налогу: 150 000 ÷ 50% = 75 000 ₽.

Важно: страховые взносы на УСН «Доходы минус расходы» можно зачесть в расходы, тем самым уменьшив налоговую базу.

Согласно ст. 346.51 НК РФ, ИП на ПСН также могут уменьшить стоимость налога на сумму уплаченных в году действия патента страховых взносов:

без сотрудников — до 100% от стоимости патента;

с сотрудниками — до 50% от стоимости патента.

Уменьшить патент на страховые взносы в 2026 году

ПРИМЕР У ИП Иванова нет сотрудников, поэтому он должен заплатить только страховые взносы за себя в размере 57 390 ₽. Стоимость патента составляет 35 000 ₽. В этом случае сумма налога уменьшается полностью и платить за него не нужно.

У ИП Сидорова есть один сотрудник. Сумма всех уплаченных взносов составляет 150 000 ₽, а стоимость патента — 80 000 ₽. Максимальная сумма вычета в этом случае составит 40 000 ₽ — половину от стоимости налога на ПСН.



Для уменьшения стоимости патента за счёт страховых взносов ИП на ПСН необходимо:

заполнить специальное уведомление по форме КНД 1112021

подать его в ФНС;

дождаться подтверждения — обычно оно приходит в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от налоговой;

оплатить сумму налога на ПСН, если он есть.

Важно: ИП могут уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов до фактической оплаты. Главное, чтобы баланс ЕНС был положительным.

Как ИП рассчитать налоговую базу

На УСН и АУСН действует кассовый метод: доходы признаются при фактическом поступлении денег, а расходы после оплаты или фактической реализации.

К доходам относят выручку от товаров, работ и услуг, авансы и предоплату, поступления от маркетплейсов и агентских схем, а также внереализационные доходы. Например, полученные штрафы и неустойки.

Чтобы учесть расход, он должен быть оплачен, связан с деятельностью бизнеса и подтверждён документами — УПД, чеком, актом или ЭТрН.

На УСН и АУСН действует открытый перечень расходов, которые можно учитывать при расчёте налога, например материальные расходы и расходы на фонд оплаты труда (ФОТ). В ст. 270 НК РФ и п. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ перечислены расходы, которые нельзя учитывать при расчёте налога на УСН и АУСН соответственно.

ВАЖНО Расходы учитываются только на объекте «Доходы минус расходы».

Согласно ст. 252 НК РФ, расходы на ОСНО признаются в том отчётном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от факта платежа.

Если ИП совмещает несколько налоговых режимов, он должен вести раздельный учёт доходов и расходов, а также страховых взносов по каждой СНО. При этом дополнительный 1% считается с дохода от всей предпринимательской деятельности.

Когда ИП может не платить фиксированные взносы

ИП может не платить страховые взносы на двух системах налогообложения — АУСН и НПД. Также индивидуальный предприниматель может быть освобождён от их уплаты, если он фактически не вёл бизнес по уважительным причинам по ст. 430 НК РФ.

Чтобы получить освобождение от уплаты страховых взносов за себя, необходимо представить в ФНС:

специальное заявление по форме КНД 1150081

подтверждающие документы, например копию повестки в армию или справку МСЭ об инвалидности.

Важно: если ИП не вёл деятельность без уважительной причины, он всё равно должен платить фиксированные страховые взносы.

ЕНС и ЕНП: как работает уплата налогов ИП

Единый налоговый счёт (ЕНС) — это лицевой счёт ИП в налоговой, где учитываются все налоги, взносы, долги и переплаты. Простыми словами, ЕНС является виртуальным кошельком индивидуального предпринимателя.

Единый налоговый платёж (ЕНП) — это конкретная сумма денег, которую ИП переводит со своего счёта, чтобы пополнить ЕНС для уплаты налогов и взносов.

С помощью единого налогового платежа индивидуальный предприниматель может платить:

налоги по выбранному режиму;

страховые взносы за себя и сотрудников;

торговый сбор;

НДФЛ;

имущественные налоги;

акцизы;

пени и штрафы.

В ЕНП нельзя включить:

взносы на травматизм;

НДФЛ с выплат иностранным сотрудникам на ПСН;

госпошлины без исполнительного документа.

Экспертное мнение При работе с ЕНС важно не только вовремя перечислять деньги, но и контролировать, как ФНС их распределила. Предпринимателям нужно заранее составлять календарь налогов и взносов и регулярно проверять сальдо ЕНС. Это помогает не пропустить срок подачи уведомления и избежать пеней из-за нехватки денег на счёте.



Чтобы меньше времени тратить на расчёты и контроль платежей, можно использовать Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка. Сервис помогает вести учёт и рассчитывать налоги, чтобы предпринимателю было проще контролировать обязательные платежи. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Когда ИП должен подать уведомление об исчисленных суммах

Чтобы ФНС правильно списала денежные средства с ЕНС в счёт определённого налога, ИП необходимо представить в налоговую уведомление об исчисленных суммах по форме КНД 1110355.

Для каких платежей нужно подавать уведомление Для каких платежей не нужно подавать уведомление Авансовые платежи по УСН за первый квартал, полугодие и девять месяцев.



Страховые взносы за наёмных сотрудников за первый и второй месяцы квартала.



Транспортный налог.



Имущественный налог.



Авансовые платежи по НДФЛ для ИП на ОСНО.

НДС.



Налог на прибыль.



Страховые взносы ИП за себя — фиксированные и 1% с превышения дохода в 300 000 ₽.



Страховые взносы за сотрудников за третий месяц квартала.



НДФЛ за год для ИП на ОСНО.



Годовой налог на УСН.



Стоимость патента на ПСН.



Налог на АУСН.



Штрафы и пени.



Срок подачи документа — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода.

Как выглядит процесс уплаты налога или страховых взносов через ЕНС:

ИП рассчитывает сумму налога или страховых взносов. ИП направляет в ФНС уведомление об исчисленных суммах. ИП пополняет ЕНС с помощью ЕНП не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного периода.

В день уплаты налога или страховых взносов ФНС автоматически спишет средства с ЕНС на основании поданного уведомления.

Важно: согласно ст. 45 НК РФ, налог считается уплаченным в день перечисления денежных средств в качестве ЕНП на единый налоговый счёт ИП.

Как заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах

Уведомление об исчисленных суммах состоит из титульного листа и раздела «Данные».

Раздел Что указывается Титульный лист

Код налоговой — можно узнать



Сведение о том, кто подаёт документ:



— код 1 — уведомление представляет ИП;



— код 2 — уведомление подаёт представитель ИП.



Дата заполнения уведомления.



Подпись того, кто подаёт документ

ИНН предпринимателя.Код налоговой — можно узнать в сервисе «Определение реквизитов ИФНС» Сведение о том, кто подаёт документ:— код 1 — уведомление представляет ИП;— код 2 — уведомление подаёт представитель ИП.Дата заполнения уведомления.Подпись того, кто подаёт документ Данные



КБК — код налога или страховых взносов. Его можно узнать



Сумма исчисленного налога.



Отчётный период, за который подаётся уведомление, — код периода и номер месяца или квартала:



— код периода для первого квартала — 21;



— код периода для второго квартала — 31;



— код периода для третьего квартала — 33;



— код периода для четвёртого квартала — 34.



Пример: ИП выдал зарплату сотруднику 20 марта. В уведомлении по НДФЛ он должен поставить «21/03».



Год заполнения документа

Код ОКТМО — можно узнать в Федеральной информационной адресной системе от ФНС.КБК — код налога или страховых взносов. Его можно узнать в специальном сервисе ФНС Сумма исчисленного налога.Отчётный период, за который подаётся уведомление, — код периода и номер месяца или квартала:— код периода для первого квартала — 21;— код периода для второго квартала — 31;— код периода для третьего квартала — 33;— код периода для четвёртого квартала — 34.Пример: ИП выдал зарплату сотруднику 20 марта. В уведомлении по НДФЛ он должен поставить «21/03».Год заполнения документа

Подать уведомление об исчисленных суммах можно:

на бумаге — доступно только налогоплательщикам, у которых среднесписочная численность сотрудников не превышает 100 человек;

через Личный кабинет ИП;

через ТКС — ЭДО с налоговой.

Если ИП отправляет документ в электронном виде, ему необходимо подписать его своей КЭП. В случае если заявление подписывает уполномоченное лицо, сотруднику необходимо иметь бумажную доверенность или машиночитаемую доверенность (МЧД).

Как проверить статус приёма уведомления:

просмотр сальдо в ЛК ФНС — он должен уменьшиться ровно на сумму уплаты налога или страховых взносов;

через ЛК ИП на сайте ФНС — зайдите в раздел «Документы» и посмотрите статус документа:

— «Отправлено / В обработке» — уведомление ушло, но ФНС его не обработала;

— «Зарегистрировано / Принято» — налоговая приняла уведомление;

— «Отклонено / Ошибка» — ФНС не приняла документ и указала причину. Например, «Неверный КБК» или «Неверный формат даты».

Как исправить ошибочную сумму или реквизиты в уведомлении

В случае нахождения ошибки в сумме исчисленного налога или страховых взносов необходимо заполнить и отправить в ФНС уточнённое уведомление по той же форме с верными данными. Оно полностью заменит предыдущий документ.

Важно: подать уточнённое уведомление необходимо до наступления срока уплаты налога.

Если ошибка была допущена в других реквизитах, необходимо:

создать новое уведомление по форме КНД 1110355

в первой строке повторить все ошибочные реквизиты и в поле суммы указать «0»;

во второй строке указать корректные реквизиты и вписать полную сумму исчисленных налогов или страховых взносов.

Сроки уплаты налогов и взносов ИП в 2026 году

Налоги Когда платить Фиксированные страховые взносы До 28 декабря 2026 года Дополнительный взнос 1% До 1 июля 2027 года Страховые взносы за сотрудников ИП и ООО должны платить страховые взносы каждый месяц:



— взносы по единому тарифу — не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного;



— взносы на травматизм — не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного

Уплата аванса и годового налога по УСН Подача уведомления:



— за первый квартал — до 27 апреля;



— за полугодие — до 27 июля;



— за девять месяцев — до 26 октября.



Уплата авансов:



— за первый квартал — до 28 апреля;



— за полугодие — до 28 июля;



— за девять месяцев — до 28 октября.



Сдача годовой декларации по УСН — до 26 апреля 2027 года.



Уплата годового налога по УСН — до 28 апреля 2027 года

Уплата налога по патенту Зависит от срока патента:



— действует до шести месяцев — в любой момент до окончания срока действия патента;



— действует от шести до 12 месяцев:

— 1/3 суммы — в течение первых 90 календарных дней с начала действия патента;

— 2/3 суммы — не позднее дня окончания действия патента;



— действует весь календарный год — до 28 декабря 2026 года

Уплата налога на АУСН Не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного Ежемесячные платежи по налогу на НПД Не позднее 28-го числа каждого месяца за предыдущий календарный месяц НДФЛ на ОСНО Авансовые платежи по НДФЛ для ИП за себя:



— за первый квартал — до 28 апреля;



— за полугодие — до 28 июля;



— за девять месяцев — до 28 октября.



Остаток годового НДФЛ по итогам года — до 15 июля 2027 года.



Сдача 3-НДФЛ — до 30 апреля 2027 года

НДС на ОСНО Платится равными долями в течение трёх месяцев, следующих за истекшим кварталом. Срок — не позднее 28-го числа каждого из этих месяцев

Как ИП платить налоги через Личный кабинет налогоплательщика

После совершения ЕНП скачайте подтверждение. Это можно сделать в Личном кабинете ИП, во вкладке «История платежей», — выберите нужную транзакцию и нажмите на кнопку «Платёжное поручение».

Важно: в ЛК ИП индивидуальный предприниматель может отслеживать сальдо ЕНС — фактические деньги на виртуальном счёте. Также в личном кабинете доступны данные о финансовых обязательствах перед ФНС.

Как сформировать платёжный документ

Сервис «Уплата налогов и пошлин» — это инструмент ФНС, который позволяет сформировать платёжный документ без входа в Личный кабинет ИП. Он удобен, когда нужно:

быстро получить реквизиты;

распечатать квитанцию.

Для уплаты налога в сервисе ИП нужно указать следующие данные:

ИНН;

ФИО ИП;

признак плательщика — категория «индивидуальный предприниматель»;

вид платежа — налог или пополнение ЕНС;

сумму платежа;

способ оплаты платежа — например, оплата картой через интегрированный банк или формирование платёжного поручения.

Как сформировать платёжный документ в PDF-формате:

2. Выберите категорию «Индивидуальный предприниматель».

3. Укажите вид операции, которую вы хотите реализовать.

4. Заполните обязательные реквизиты ИП и нажмите кнопку «Далее».

5. Кликните на «Сформировать платёжный документ».

6. На появившемся экране нажмите на кнопку «Скачать».

После формирования платёжного документа ему будет автоматически присвоен уникальный идентификатор начисления (УИН). Он применяется для уплаты:

штрафов;

имущественных налогов или НДФЛ при уплате налога по квитанции от ФНС;

госпошлины.

Оплатить платёжный документ можно двумя способами:

в мобильном приложении банка — по QR-коду или вручную по реквизитам;

через терминал банка.

Как платить налоги ИП через интернет-банк

Единый налоговый платёж можно сформировать в интернет-банке. Для этого необходимо:

зайти в интернет-банк;

открыть раздел «Платежи» и нажать на кнопку «Платёжное поручение»;

заполнить реквизиты получателя:

— получатель — УФК по региону ИП. Например, «УФК по г. Москве»;

— ИНН и КПП получателя — ИНН и КПП ИФНС, в которую ИП перечисляет деньги;

— ОКТМО — код ОКТМО ИП по месту регистрации;

— номер расчётного счёта УФК;

— БИК банка получателя;

— КБК для ЕНП — 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Все данные налоговой можно узнать в сервисе «Определение реквизитов ИФНС». Для этого:

Укажите тип налогоплательщика — индивидуальный предприниматель. Введите адрес прописки и субъект РФ.

На появившемся экране вы увидите все сведения об ИФНС для формирования ЕНП.

Важно: после проведения ЕНП сохраните платёжное поручение с отметкой банка. Оно является юридическим доказательством того, что платёж был проведён.

Как проверить, что налог или взносы уплачены

Чтобы подтвердить факт уплаты налогов или страховых взносов, ИП может заказать у ФНС два типа документов:

справку о сальдо — показывает состояние ЕНС и помогает проверить задолженность;

справку о принадлежности платежей — предоставляет данные о том, как ФНС распределила деньги в счёт уплаты налогов и страховых взносов.

Предоставление справок о состоянии ЕНС осуществляется через:

Если деньги поступили на ЕНС, но обязательство по уплате налогов и страховых взносов не было погашено, необходимо: