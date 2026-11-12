Как ИП получить больничный в 2027 году: пошаговая инструкция

Хотите получать больничные как ИП в 2027 году? Тогда до 31 декабря 2026 года нужно сделать два шага: зарегистрироваться в СФР как добровольный страхователь и полностью оплатить взнос. Эксперт по налоговому учёту в Точка Банке составила пошаговую инструкцию для предпринимателей.

Коротко Размер пособия зависит от федерального МРОТ на день болезни, страхового стажа и числа дней в месяце: при стаже более 8 лет выплата составит 100% расчётного дневного пособия, от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%. СФР перечисляет деньги напрямую на карту «Мир» или расчётный счёт, но удерживает НДФЛ 13%. Если взнос не уплатить полностью, право на больничный в следующем году не возникнет.

ИП может получать больничный в 2027 году, если до 31 декабря 2026 года зарегистрируется в СФР как добровольный страхователь по временной нетрудоспособности и материнству и полностью уплатит годовой взнос. Обычные фиксированные взносы ИП и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 ₽ права на больничные не дают.

ИП имеет право оформить больничный лист и получить по нему выплату в 2027 году. Для этого до 31 декабря 2026 года надо сделать две вещи:

Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР) в качестве добровольного страхователя по обязательному социальному страхованию (ОСС). Оплатить добровольный взнос до 31 декабря 2026 года.

Если не сделать этого, получить больничный в 2027 году не получится.

Как ИП зарегистрироваться в СФР

Если у вас уже есть ИП, подайте в СФР заявление о вступлении в правоотношения по ОСС на случай ВНиМ.

Есть три способа подать заявление:

— лично в отделении СФР по месту жительства;

— по Почте России — заказным письмом с описью вложения.





При подаче понадобятся само заявление и паспорт. Если хотите подать заявление через представителя, понадобится доверенность. Для личной подачи достаточно простой бумажной формы с подписью ИП.

В течение трёх рабочих дней СФР рассмотрит заявление и направит вам уведомление о регистрации. Теперь нужно уплатить добровольный взнос по ОСС.

Если поменяете постоянную прописку, нужно будет подать новое заявление с копией паспорта, подтверждающего смену адреса.

Какие суммы перечислять в СФР для оплаты добровольного социального страхования

Сумма взносов устанавливается фондом на каждый год и может меняться. Она фиксируется на весь год и не зависит от того, сколько дней в году ИП состоял в СФР на учёте по добровольному страхованию.

Добровольный взнос ОСС — 2,9% от федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) в году, за который уплачиваются взносы. Например, если ИП хочет получать больничные в 2027 году, добровольный взнос надо уплатить в 2026-м. Соответственно, МРОТ надо учитывать именно за 2026 год.



Если ИП зарегистрирован в регионе, где к заработной плате применяется районный коэффициент, то взнос рассчитывается с учётом этого коэффициента.

ПРИМЕР Федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 ₽, размер районного коэффициента — 1,2. Добровольный взнос к уплате: 27 093 × 1,2 × 2,9% × 12 = 11 314,04 ₽.



Точную сумму к уплате с учётом коэффициента можно уточнить в региональном отделении СФР.

Как оплатить добровольное социальное страхование: реквизиты

Сформировать платёжные реквизиты можно на сайте СФР.

Нужно указать следующие параметры:

● Плательщик — физическое лицо.

● Тип платежа для ИП: «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОСС».

● Вид платежа для ИП: «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию». Если вы ИП на НПД, выбирайте «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОСС на ВН (плательщики НПД)».

● Регистрационный номер СФР — можно указать старый регистрационный номер ПФР или новый единый регистрационный номер СФР.

● ФИО плательщика.

● Субъект РФ — заполнится автоматически.

КБК подтянется автоматически:



КБК для уплаты взноса ИП — 797 1 02 06000 06 1010 160.

КБК для самозанятых без статуса ИП — 797 1 02 06000 06 1020 160.

Затем сформируются платёжные реквизиты. По ним можно будет уплатить взнос, например в приложении банка. Взносы уплачивают в рублях — важно внести точную сумму до копейки.

КБК для уплаты взноса ИП — 797 1 02 06000 06 1010 160.

КБК для самозанятых без статуса ИП — 797 1 02 06000 06 1020 160.





Если ИП уплатил взносы не в полном объёме, перечисленная сумма возвращается, а возможность получить больничный в следующем году исчезает.

Если нужна бумажная квитанция с указанием всех необходимых реквизитов и суммой уплаты, получить её можно в СФР при регистрации в качестве добровольного страхователя ОСС.

Сколько может получить ИП на больничном

Пособие за один день болезни рассчитывается по формуле:

Пособие за один день болезни = Средний дневной заработок × Процент по стажу × Количество дней болезни.

Средний дневной заработок = Региональный МРОТ ÷ Количество дней в месяце.

Больничный выплачивается исходя из МРОТ на день наступления болезни и зависит от страхового стажа — от 60 до 100% среднего дневного заработка. Фактический заработок ИП при этом не учитывается.

· Более 8 лет — 100% среднего заработка.

· От 5 до 8 лет — 80%.

· От 6 месяцев до 5 лет — 60%.

Если вы живёте и работаете в регионах со сложными климатическими условиями, например на Крайнем Севере, где официально установлены районные коэффициенты к заработной плате, то базовый МРОТ в формуле умножается на этот коэффициент. В этом случае формула будет такая:

Средний дневной заработок = Федеральный МРОТ × Районный коэффицент ÷ Количество дней в месяце.

Количество дней в месяце имеет значение. В феврале 28 дней, поэтому выплата за один день выше, чем в июле — в нём 31 день. Если болезнь продолжается в следующем месяце, каждый месяц рассчитывают отдельно по числу его календарных дней.

Рассмотрим на примере.

Николай живёт в Санкт-Петербурге. Стаж — 10 лет. Это больше 8 лет, а значит, пособие составит 100% от МРОТ.

В Санкт-Петербурге нет регионального климатического районного коэффициента. Для расчёта добровольного больничного СФР берёт именно федеральный показатель, региональные соглашения о минимальной зарплате здесь не применяются.

На 2026 год федеральный МРОТ — 27 093 ₽. Если Николай заболеет на 10 календарных дней в 2026 году, размер больничного будет зависеть от количества дней в месяце, в котором он выписан.

Если Николай берёт больничный на 10 дней в месяце, где 31 день, расчёт выглядит так:

Рассчитываем дневное пособие: 27 093 ₽ ÷ 31 день = 873,97 ₽ в день. Умножаем на стаж: стаж 10 лет даёт право на 100%, то есть сумма остаётся 873,97 ₽. Итого за 10 дней: 873,97 × 10 = 8 739,70 ₽.

Комментарий эксперта Есть несколько нюансов, о которых нужно помнить при оформлении больничного.

— Налог. Из начисленной СФР суммы будет удержан НДФЛ 13%. То есть на руки вы получите сумму за вычетом налога.

— Оплата с 1‑го дня. СФР перечислит вам деньги полностью за все 10 дней напрямую на карту «МИР» или расчётный счёт.

— Ограничений по количеству дней больничного нет. Вы можете брать больничный несколько раз за год, если это необходимо, главное, чтобы листок нетрудоспособности был официально оформлен врачом в электронной форме.

Юлия Калинина эксперт по налоговому учёту в Точка Банке

Когда придут больничные ИП