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Как ИП получить больничный в 2027 году: пошаговая инструкция

Хотите получать больничные как ИП в 2027 году? Тогда до 31 декабря 2026 года нужно сделать два шага: зарегистрироваться в СФР как добровольный страхователь и полностью оплатить взнос. Эксперт по налоговому учёту в Точка Банке составила пошаговую инструкцию для предпринимателей.

12.11.2026
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Хотите получать больничные как ИП в 2027 году? Тогда до 31 декабря 2026 года нужно сделать два шага: зарегистрироваться в СФР как добровольный страхователь и полностью оплатить взнос. Эксперт по налоговому учёту в Точка Банке составила пошаговую инструкцию для предпринимателей.

Коротко
ИП может получать больничный в 2027 году, если до 31 декабря 2026 года зарегистрируется в СФР как добровольный страхователь по временной нетрудоспособности и материнству и полностью уплатит годовой взнос. Обычные фиксированные взносы ИП и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 ₽ права на больничные не дают.
Размер пособия зависит от федерального МРОТ на день болезни, страхового стажа и числа дней в месяце: при стаже более 8 лет выплата составит 100% расчётного дневного пособия, от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%. СФР перечисляет деньги напрямую на карту «Мир» или расчётный счёт, но удерживает НДФЛ 13%. Если взнос не уплатить полностью, право на больничный в следующем году не возникнет.

ИП имеет право оформить больничный лист и получить по нему выплату в 2027 году. Для этого до 31 декабря 2026 года надо сделать две вещи: 

  1. Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР) в качестве добровольного страхователя по обязательному социальному страхованию (ОСС).
  2. Оплатить добровольный взнос до 31 декабря 2026 года. 

Если не сделать этого, получить больничный в 2027 году не получится. 

Как ИП зарегистрироваться в СФР

Если у вас уже есть ИП, подайте в СФР заявление о вступлении в правоотношения по ОСС на случай ВНиМ.

Есть три способа подать заявление: 

через личный кабинет СФР;

— лично в отделении СФР по месту жительства;
— по Почте России — заказным письмом с описью вложения.

При подаче понадобятся само заявление и паспорт. Если хотите подать заявление через представителя, понадобится доверенность. Для личной подачи достаточно простой бумажной формы с подписью ИП. 

В течение трёх рабочих дней СФР рассмотрит заявление и направит вам уведомление о регистрации. Теперь нужно уплатить добровольный взнос по ОСС. 

Если поменяете постоянную прописку, нужно будет подать новое заявление с копией паспорта, подтверждающего смену адреса.

Какие суммы перечислять в СФР для оплаты добровольного социального страхования

Сумма взносов устанавливается фондом на каждый год и может меняться. Она фиксируется на весь год и не зависит от того, сколько дней в году ИП состоял в СФР на учёте по добровольному страхованию. 

Добровольный взнос ОСС — 2,9% от федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) в году, за который уплачиваются взносы. Например, если ИП хочет получать больничные в 2027 году, добровольный взнос надо уплатить в 2026-м. Соответственно, МРОТ надо учитывать именно за 2026 год.

Если ИП зарегистрирован в регионе, где к заработной плате применяется районный коэффициент, то взнос рассчитывается с учётом этого коэффициента.

ПРИМЕР
Федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 ₽, размер районного коэффициента — 1,2.
Добровольный взнос к уплате:
27 093 × 1,2 × 2,9% × 12 = 11 314,04 ₽.

Точную сумму к уплате с учётом коэффициента можно уточнить в региональном отделении СФР.

Как оплатить добровольное социальное страхование: реквизиты

Сформировать платёжные реквизиты можно на сайте СФР

Нужно указать следующие параметры:

● Плательщик — физическое лицо.

● Тип платежа для ИП: «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОСС».

● Вид платежа для ИП: «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию». Если вы ИП на НПД, выбирайте «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОСС на ВН (плательщики НПД)».

● Регистрационный номер СФР — можно указать старый регистрационный номер ПФР или новый единый регистрационный номер СФР. 

● ФИО плательщика.

● Субъект РФ — заполнится автоматически.

КБК подтянется автоматически:

КБК для уплаты взноса ИП — 797 1 02 06000 06 1010 160.

КБК для самозанятых без статуса ИП — 797 1 02 06000 06 1020 160.

Затем сформируются платёжные реквизиты. По ним можно будет уплатить взнос, например в приложении банка. Взносы уплачивают в рублях — важно внести точную сумму до копейки.

КБК для уплаты взноса ИП — 797 1 02 06000 06 1010 160.

КБК для самозанятых без статуса ИП — 797 1 02 06000 06 1020 160.

Если ИП уплатил взносы не в полном объёме, перечисленная сумма возвращается, а возможность получить больничный в следующем году исчезает.  

Если нужна бумажная квитанция с указанием всех необходимых реквизитов и суммой уплаты, получить её можно в СФР при регистрации в качестве добровольного страхователя ОСС.

Сколько может получить ИП на больничном

Пособие за один день болезни рассчитывается по формуле:

Пособие за один день болезни = Средний дневной заработок × Процент по стажу × Количество дней болезни.

Средний дневной заработок = Региональный МРОТ ÷ Количество дней в месяце.

Больничный выплачивается исходя из МРОТ на день наступления болезни и зависит от страхового стажа — от 60 до 100% среднего дневного заработка. Фактический заработок ИП при этом не учитывается.

·   Более 8 лет — 100% среднего заработка.

·   От 5 до 8 лет — 80%.

·   От 6 месяцев до 5 лет — 60%.

Если вы живёте и работаете в регионах со сложными климатическими условиями, например на Крайнем Севере, где официально установлены районные коэффициенты к заработной плате, то базовый МРОТ в формуле умножается на этот коэффициент. В этом случае формула будет такая: 

Средний дневной заработок = Федеральный МРОТ × Районный коэффицент ÷ Количество дней в месяце.

Количество дней в месяце имеет значение. В феврале 28 дней, поэтому  выплата за один день выше, чем в июле — в нём 31 день. Если болезнь продолжается в следующем месяце, каждый месяц рассчитывают отдельно по числу его календарных дней.   

Рассмотрим на примере.  

Николай живёт в Санкт-Петербурге. Стаж — 10 лет. Это больше 8 лет, а значит, пособие составит 100% от МРОТ.

В Санкт-Петербурге нет регионального климатического районного коэффициента. Для расчёта добровольного больничного СФР берёт именно федеральный показатель, региональные соглашения о минимальной зарплате здесь не применяются. 

На 2026 год федеральный МРОТ — 27 093 ₽. Если Николай заболеет на 10 календарных дней в 2026 году, размер больничного будет зависеть от количества дней в месяце, в котором он выписан. 

Если Николай берёт больничный на 10 дней в месяце, где 31 день, расчёт выглядит так:

  1. Рассчитываем дневное пособие: 27 093 ₽ ÷ 31 день = 873,97 ₽ в день.
  2. Умножаем на стаж: стаж 10 лет даёт право на 100%, то есть сумма остаётся 873,97 ₽.
  3. Итого за 10 дней: 873,97 × 10 = 8 739,70 ₽.

Комментарий эксперта

Есть несколько нюансов, о которых нужно помнить при оформлении больничного.


— Налог. Из начисленной СФР суммы будет удержан НДФЛ 13%. То есть на руки вы получите сумму за вычетом налога.

— Оплата с 1‑го дня. СФР перечислит вам деньги полностью за все 10 дней напрямую на карту «МИР» или расчётный счёт.

— Ограничений по количеству дней больничного нет. Вы можете брать больничный несколько раз за год, если это необходимо, главное, чтобы листок нетрудоспособности был официально оформлен врачом в электронной форме.

Юлия Калининаэксперт по налоговому учёту в Точка Банке

Когда придут больничные ИП 

СФР назначает пособие в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений и документов. Выплату перечисляют в срок до 15 календарных дней после назначения.

Вопросы по теме

Я делаю обязательные взносы ИП, они дают право получать больничный?

Обязательные фиксированные взносы и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 ₽ не дают предпринимателю права на оплату больничных листов.

Эти платежи целевые. Они обеспечивают вас медицинской помощью по полису ОМС и формируют вашу будущую пенсию. Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства, то есть больничные,  в этот пакет не входит. 

Куда обращаться ИП для оформления больничного?

Предпринимателю нужно обратиться в больницу или вызвать врача на дом. Врач оформит электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) и сообщит его номер. При необходимости номер можно узнать в СФР или на портале «Госуслуги».


Для назначения пособия ИП недостаточно ЭЛН — нужно будет дополнительно подать заявление и пакет документов в фонд. Для обычного больничного и больничного по беременности и родам достаточно указать номер ЭЛН и реквизиты карты, на которую должны прийти деньги. Уточнить полный список необходимых документов для ИП можно в территориальном отделении СФР. 


Подать документы нужно в течение 6 месяцев со дня закрытия больничного или окончания отпуска по беременности и родам. Пропустить срок подачи документов можно только по уважительным причинам, например в случае болезни или тяжелых семейных обстоятельств. 

При каких условиях ИП на больничном не нужно платить налоги и взносы?

На больничном


Если в период больничного или декрета у ИП нет дохода и он не ведёт деятельность — нет операций по счёту, нулевая декларация, то и налога к уплате не возникает. В этом случае ничего дополнительно делать не нужно — налоговая база пропадает и налог не начисляется.


Во время больничного листа по болезни взносы оплачиваются.



В отпуске по беременности и родам


Отпуск по беременности и родам не даёт автоматического освобождения от взносов. 

Как посмотреть реквизиты региона для добровольных взносов ИП?

Чтобы посмотреть их, выбирайте на сайте СФР:


главная –  отделения СФР — нужный регион — информация для жителей региона — страхователям — страховые взносы — реквизиты для уплаты страховых взносов для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Куда уходят обязательные взносы ИП?

Вся сумма фиксированного платежа — 57 390 ₽ за 2026 год зачисляется на ваш единый налоговый счёт (ЕНС) в налоговую инспекцию. Затем государство автоматически делит её в следующей пропорции:

45 974 ₽ отправляются на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Благодаря этой сумме вам начисляется один год гражданского страхового стажа и начисляются пенсионные баллы (ИПК) для расчёта будущей пенсии по старости.

11 416 ₽ уходят на обязательное медицинское страхование (ОМС). Именно эти деньги обеспечивают вам право бесплатно лечиться по полису в поликлиниках, больницах и вызывать скорую помощь.

Куда идет дополнительный 1% с дохода более 300 000 ₽?

Если ваш годовой оборот превысил 300 000 ₽, вы платите дополнительный 1% от суммы превышения, но в пределах лимита. В 2026 году лимит — 321 818 ₽.


Взносы 1% с дохода более 300 000 ₽ идут на пенсионное страхование (ОПС). Этот платёж увеличивает количество ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) за текущий год. Чем больше ваш доход, тем больше баллов в рамках годового лимита капнет в вашу пенсионную копилку.

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