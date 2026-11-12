Как ИП получить больничный в 2027 году: пошаговая инструкция

Хотите получать больничные как ИП в 2027 году? Тогда до 31 декабря 2026 года нужно сделать два шага: зарегистрироваться в СФР как добровольный страхователь и полностью оплатить взнос. Эксперт по налоговому учёту в Точка Банке составила пошаговую инструкцию для предпринимателей.
ИП имеет право оформить больничный лист и получить по нему выплату в 2027 году. Для этого до 31 декабря 2026 года надо сделать две вещи:
- Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР) в качестве добровольного страхователя по обязательному социальному страхованию (ОСС).
- Оплатить добровольный взнос до 31 декабря 2026 года.
Если не сделать этого, получить больничный в 2027 году не получится.
Как ИП зарегистрироваться в СФР
Если у вас уже есть ИП, подайте в СФР заявление о вступлении в правоотношения по ОСС на случай ВНиМ.
Есть три способа подать заявление:
— лично в отделении СФР по месту жительства;
— по Почте России — заказным письмом с описью вложения.
При подаче понадобятся само заявление и паспорт. Если хотите подать заявление через представителя, понадобится доверенность. Для личной подачи достаточно простой бумажной формы с подписью ИП.
В течение трёх рабочих дней СФР рассмотрит заявление и направит вам уведомление о регистрации. Теперь нужно уплатить добровольный взнос по ОСС.
Если поменяете постоянную прописку, нужно будет подать новое заявление с копией паспорта, подтверждающего смену адреса.
Какие суммы перечислять в СФР для оплаты добровольного социального страхования
Сумма взносов устанавливается фондом на каждый год и может меняться. Она фиксируется на весь год и не зависит от того, сколько дней в году ИП состоял в СФР на учёте по добровольному страхованию.
Добровольный взнос ОСС — 2,9% от федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) в году, за который уплачиваются взносы. Например, если ИП хочет получать больничные в 2027 году, добровольный взнос надо уплатить в 2026-м. Соответственно, МРОТ надо учитывать именно за 2026 год.
Если ИП зарегистрирован в регионе, где к заработной плате применяется районный коэффициент, то взнос рассчитывается с учётом этого коэффициента.
Точную сумму к уплате с учётом коэффициента можно уточнить в региональном отделении СФР.
Как оплатить добровольное социальное страхование: реквизиты
Сформировать платёжные реквизиты можно на сайте СФР.
Нужно указать следующие параметры:
● Плательщик — физическое лицо.
● Тип платежа для ИП: «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОСС».
● Вид платежа для ИП: «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию». Если вы ИП на НПД, выбирайте «Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОСС на ВН (плательщики НПД)».
● Регистрационный номер СФР — можно указать старый регистрационный номер ПФР или новый единый регистрационный номер СФР.
● ФИО плательщика.
● Субъект РФ — заполнится автоматически.
КБК подтянется автоматически:
КБК для уплаты взноса ИП — 797 1 02 06000 06 1010 160.
КБК для самозанятых без статуса ИП — 797 1 02 06000 06 1020 160.
Затем сформируются платёжные реквизиты. По ним можно будет уплатить взнос, например в приложении банка. Взносы уплачивают в рублях — важно внести точную сумму до копейки.
КБК для уплаты взноса ИП — 797 1 02 06000 06 1010 160.
КБК для самозанятых без статуса ИП — 797 1 02 06000 06 1020 160.
Если ИП уплатил взносы не в полном объёме, перечисленная сумма возвращается, а возможность получить больничный в следующем году исчезает.
Если нужна бумажная квитанция с указанием всех необходимых реквизитов и суммой уплаты, получить её можно в СФР при регистрации в качестве добровольного страхователя ОСС.
Сколько может получить ИП на больничном
Пособие за один день болезни рассчитывается по формуле:
Пособие за один день болезни = Средний дневной заработок × Процент по стажу × Количество дней болезни.
Средний дневной заработок = Региональный МРОТ ÷ Количество дней в месяце.
Больничный выплачивается исходя из МРОТ на день наступления болезни и зависит от страхового стажа — от 60 до 100% среднего дневного заработка. Фактический заработок ИП при этом не учитывается.
· Более 8 лет — 100% среднего заработка.
· От 5 до 8 лет — 80%.
· От 6 месяцев до 5 лет — 60%.
Если вы живёте и работаете в регионах со сложными климатическими условиями, например на Крайнем Севере, где официально установлены районные коэффициенты к заработной плате, то базовый МРОТ в формуле умножается на этот коэффициент. В этом случае формула будет такая:
Средний дневной заработок = Федеральный МРОТ × Районный коэффицент ÷ Количество дней в месяце.
Количество дней в месяце имеет значение. В феврале 28 дней, поэтому выплата за один день выше, чем в июле — в нём 31 день. Если болезнь продолжается в следующем месяце, каждый месяц рассчитывают отдельно по числу его календарных дней.
Рассмотрим на примере.
Николай живёт в Санкт-Петербурге. Стаж — 10 лет. Это больше 8 лет, а значит, пособие составит 100% от МРОТ.
В Санкт-Петербурге нет регионального климатического районного коэффициента. Для расчёта добровольного больничного СФР берёт именно федеральный показатель, региональные соглашения о минимальной зарплате здесь не применяются.
На 2026 год федеральный МРОТ — 27 093 ₽. Если Николай заболеет на 10 календарных дней в 2026 году, размер больничного будет зависеть от количества дней в месяце, в котором он выписан.
Если Николай берёт больничный на 10 дней в месяце, где 31 день, расчёт выглядит так:
- Рассчитываем дневное пособие: 27 093 ₽ ÷ 31 день = 873,97 ₽ в день.
- Умножаем на стаж: стаж 10 лет даёт право на 100%, то есть сумма остаётся 873,97 ₽.
- Итого за 10 дней: 873,97 × 10 = 8 739,70 ₽.
Когда придут больничные ИП
СФР назначает пособие в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений и документов. Выплату перечисляют в срок до 15 календарных дней после назначения.