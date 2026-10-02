Как ИП вести бухгалтерский учёт

Коротко Объём учёта зависит от налогового режима. На НПД предприниматель формирует чеки в «Мой налог», на УСН ведёт КУДиР и сдаёт декларацию, на ПСН — книгу доходов. На ОСНО дополнительно нужно учитывать НДФЛ и НДС. В 2026 году для ИП на УСН действует порог освобождения от НДС в 20 млн ₽. При совмещении УСН и патента доходы по обоим режимам учитывают вместе. Если у ИП есть сотрудники, он также ведёт кадровый учёт, рассчитывает зарплату, удерживает НДФЛ, платит страховые взносы и сдаёт отчётность. Поэтому ИП может не вести бухгалтерский учёт, но полностью отказаться от учёта нельзя.

ИП не обязан вести бухгалтерский учёт по правилам Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ . Но предпринимателю всё равно нужно учитывать доходы и расходы, оформлять и хранить документы, соблюдать правила работы с кассой и сдавать отчётность.

Обязан ли ИП вести бухгалтерский учёт

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, индивидуальные предприниматели могут не вести бухгалтерский учёт при условии, если ведут налоговый учёт доходов или доходов и расходов по правилам своего режима. Это касается ИП на всех режимах налогообложения, включая УСН и ПСН.

Освобождение от бухучёта — это право, а не обязанность. Если предприниматель хочет вести полноценный учёт по правилам 402-ФЗ с проводками и балансом, он может это делать. В этом случае придётся выполнять все требования закона, включая хранение документов и составление отчётности.

На практике большинство предпринимателей не ведут полноценный бухгалтерский учёт, а ведут только налоговый учёт.

Чем налоговый учёт отличается от бухгалтерского

Бухгалтерский учёт — это система записи всех хозяйственных операций с использованием двойной записи, проводок и счетов. Результатом является бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах.

Налоговый учёт — это учёт только тех операций, которые влияют на расчёт налога. Результатом является налоговая декларация и регистры учёта, например КУДиР.

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Налоговый учёт для индивидуальных предпринимателей — это обязательный минимум. Даже при отсутствии деятельности в рамках налогового учёта предприниматель должен подать ежегодную декларацию, если она предусмотрена правилами режима.

ВАЖНО Освобождение от бухучёта не освобождает предпринимателей от оформления первичных документов в ситуациях, где они требуются. Например, накладные, акты и договоры предприниматель оформляет в обычном порядке.

При расчётах, подпадающих под действие 54-ФЗ, предприниматель должен применять ККТ и выдавать кассовые чеки. А при наличии сотрудников вести кадровый учёт с удержанием НДФЛ и страховых взносов.

Если у ИП нет сотрудников и расчётов, подпадающих под 54-ФЗ, кадровый и кассовый учёт не нужны. В этом случае обязательным остаётся только налоговый учёт.

Экспертное мнение ИП не обязан вести бухгалтерский учёт, но это не значит, что можно не следить за доходами, расходами и документами. На любом налоговом режиме важно вовремя отражать операции и контролировать сроки уплаты налогов и сдачи отчётности. Чем больше у предпринимателя операций, сотрудников и налоговых обязанностей, тем выше риск допустить ошибку в учёте.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает автоматизировать часть этих задач. Сервис учитывает операции, рассчитывает налоги и взносы, формирует отчётность и напоминает о сроках. Это позволяет ИП вести учёт самостоятельно и тратить меньше времени на рутинные расчёты. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Учёт ИП на разных налоговых режимах

В 2026 году ИП может выбрать один из шести налоговых режимов — НПД, УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН или ОСНО. От режима зависит, как именно вести учёт и сдавать отчётность.

НПД

Налог на профессиональный доход или самозанятость — самый простой режим с точки зрения учёта. ИП на НПД не ведёт книгу учёта доходов и расходов и не подаёт декларации.

Весь учёт на самозанятости сводится к формированию чеков в приложении «Мой налог» после каждого поступления. Налог при этом считается автоматически — 4% с поступлений от физических лиц и 6% от юридических лиц и ИП.

УСН

Упрощённая система налогообложения — самый массовый режим для ИП. Налог рассчитывается с доходов (6%) или с разницы между доходами и расходами (15%). В некоторых регионах ставки ниже.

На УСН обязательны два документа налогового учёта:

КУДиР — книга учёта доходов и расходов. КУДиР ведётся в течение года, но в налоговую сдавать его не требуется, книгу предъявляют только при проверке.

Декларация по УСН — подаётся раз в год до 25 апреля года, следующего за отчётным.

В течение года предприниматель платит авансовые платежи по налогу — за первый квартал, полугодие и девять месяцев. По каждому авансу подаётся уведомление по ЕНП до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.

С 2025 года ИП на упрощёнке стали плательщиками НДС, а с 2026 года лимит освобождения был снижен. Теперь НДС на упрощённой системе возникает, если доход за прошлый или текущий год превысил 20 млн ₽. Если предприниматель превышает лимит, дополнительно требуется оформление деклараций по НДС, ведение книг покупок и продаж, а также отражение суммы налога в счетах-фактурах.

АУСН

Автоматизированная упрощённая система действует в 83 регионах России в рамках эксперимента до 31 декабря 2027 года. Главное отличие от обычной УСН в том, что налоговая сама считает налог по данным расчётного счёта, онлайн-кассы и личного кабинета.

На АУСН не нужно:

Сдавать декларацию по налогу.

Вести КУДиР — её заменяет личный кабинет налогоплательщика.

Платить страховые взносы за себя и за сотрудников, кроме взносов на травматизм.

При этом на АУСН ставки выше, чем на обычной УСН, — 8% с УСН «Доходы» и 20% с «Доходы минус расходы».

ПСН

На патентной системе налогообложения ИП покупает патент на конкретный вид деятельности и заранее платит фиксированную сумму. Реальный доход на стоимость патента не влияет.

Учёт сводится к ведению книги учёта доходов — это требуется отдельно по каждому патенту. Декларация по ПСН не подаётся, а сам налог уплачивается по графику, указанному в патенте.

Если предприниматель совмещает ПСН и УСН, требуется учёт согласно правилам каждой системы налогообложения. На практике это значит, что по УСН подаётся отдельная декларация.

ОСНО

Общая система налогообложения действует по умолчанию для всех ИП при регистрации, если не подано уведомление о переходе на специальный режим. Также на ОСНО переводят при потере права на УСН или ПСН.

Налоги ИП на ОСНО:

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности — 13% до годового дохода 2 400 000 ₽, далее по прогрессивной шкале до 22%.

НДС — 22% с реализации товаров и услуг. Можно получить освобождение по ст. 145 НК РФ при выручке менее 2 млн ₽ за три месяца подряд.

Налог на имущество — по объектам, используемым в бизнесе.

На ОСНО ведут книгу учёта доходов и расходов и хозяйственных операций по форме, утверждённой Минфином. Дополнительно ведутся книги покупок и продаж по НДС.

Отчётность на ОСНО включает годовую декларацию 3-НДФЛ, декларацию по НДС каждый квартал и расчёты по сотрудникам, если они есть.

ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог подходит только для производителей сельхозпродукции. Налог составляет 6% с разницы между доходами и расходами.

ИП на ЕСХН ведёт книгу учёта доходов и расходов по специальной форме и сдаёт декларацию раз в год до 25 марта. Если доход превышает 60 млн ₽, то дополнительно возникает обязанность платить НДС, а вместе с ней и вести учёт налога на добавленную стоимость.

Сравнение режимов налогообложения

Режимы налогообложения ИП отличаются не только по обязанностям учёта и отчётности, но и лимитам дохода.

Режим Лимит дохода, ₽ Учёт и отчётность НПД 2 400 000 Без декларации, только чеки в приложении «Мой налог» УСН 490 500 000 КУДиР и декларация раз в год АУСН 60 000 000 Без декларации и без КУДиР ПСН 20 000 000 Без декларации, только книга учёта доходов ЕСХН Без верхнего лимита КУДиР и декларация раз в год ОСНО Без верхнего лимита КУДиР, декларации по НДС и НДФЛ

Первичные документы и их хранение

Согласно ст. 6 Федерального закона №402-ФЗ, освобождение от бухучёта не освобождает ИП от оформления первичных документов. Без них невозможно подтвердить расходы при проверке, доказать факт продажи или поступления товара.

Какие документы оформляет ИП

Основные виды первичных документов в работе предпринимателя:

Договоры с контрагентами — основа любой сделки.

Акты выполненных работ и оказанных услуг — подтверждают факт выполнения работ или оказания услуг.

Накладные и УПД — подтверждают передачу товара.

Счета-фактуры — для плательщиков НДС.

Кассовые чеки и приходные кассовые ордера — фиксируют поступление денег.

Расходные кассовые ордера и платёжные поручения — фиксируют выплаты.

Согласно статье 23 НК РФ, налоговые документы хранят не менее пяти лет с момента окончания года, в котором их составили. Для документов по сотрудникам срок хранения больше — 50 лет, если документы созданы после 2003 года, и 75 лет, если раньше.

Электронный документооборот

Хранить документы можно в электронном виде, если они подписаны квалифицированной электронной подписью.

С контрагентами обмен электронными документами происходит через оператора ЭДО. Это сокращает время на согласование, исключает потери документов и упрощает поиск при проверках.

Кассовый учёт и онлайн-кассы

Если ИП принимает оплату от физических лиц наличными или картой, по закону он обязан применять онлайн-кассу, что влияет на учёт. Чеки автоматически передаются в ФНС через оператора фискальных данных.

Кто может работать без кассы

Освобождение от ККТ действует только на НПД, в этом случае самозанятый предприниматель формирует чеки в приложении «Мой налог». Для ИП на других режимах есть исключения, перечисленные в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ:

Продажа газет и журналов в киосках.

Торговля на ярмарках и рынках непродовольственными товарами с открытых прилавков.

Ремонт и покраска обуви.

Сдача в аренду собственного жилья.

ВАЖНО Расчёты только между ИП или юридическими лицами без использования наличных и без приёма карт не требуют онлайн‑кассы. ККТ нужна при расчётах с физическими лицами, если операция не попадает в список исключений.

Какие операции фиксирует касса

Кассовый чек формируется в момент расчёта и содержит обязательные реквизиты:

ИНН продавца.

Наименование реализованного товара или услуги.

Сумма и ставка НДС, если применимо.

QR-код и фискальный признак.

Данные передаются в ФНС в режиме реального времени.

По итогам смены формируется отчёт о закрытии — он показывает общую выручку за день и количество чеков. Отчёты автоматически сохраняются в личном кабинете ОФД и используются при формировании КУДиР.

Кадровый учёт у ИП с сотрудниками

Как только ИП заключает первый трудовой договор, он становится работодателем. С этого момента появляются обязанности по кадровому учёту, выплате зарплаты, начислению страховых взносов и удержанию НДФЛ.

ИП не нужно отдельно регистрироваться в СФР как работодателю по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Фонд получает данные автоматически от ФНС после первого расчёта по страховым взносам.

Если ИП заключает договор ГПХ, может потребоваться регистрация в соцфонде по травматизму. Это необходимо только в случае, когда в договоре прямо предусмотрена обязанность платить такие взносы. Заявление нужно подать не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

Кадровые документы

По каждому сотруднику оформляют пакет документов:

Трудовой договор — в двух экземплярах, по одному для работника и работодателя.

Должностную инструкцию — если её положения не включены в трудовой договор.

Для оформления сотрудника дополнительно требуются документы воинского учёта, СНИЛС и копия паспорта.

По желанию иногда оформляют личную карточку работника, хотя она не обязательна. То же касается и приказа о приёме на работу с подписью сотрудника об ознакомлении — документ не является обязательным.

ИП с сотрудниками должны передавать сведения в СФР по форме ЕФС-1.

Зарплата и НДФЛ

Согласно ст. 136 Трудового кодекса, зарплата выплачивается не реже чем два раза в месяц. Конкретные даты выплат указывают в трудовом договоре или локальном акте, но разрыв между авансом и окончательным расчётом должен составлять не более 15 дней.

Предприниматель с каждой выплаты зарплаты сотруднику удерживает НДФЛ как налоговый агент. Удержанный НДФЛ перечисляют на ЕНС двумя платежами в месяц: за выплаты с 1-го по 22-е число — до 28-го числа этого же месяца, за выплаты с 23-го по последнее число — до 5-го числа следующего месяца.

Страховые взносы за сотрудников

ИП начисляет страховые взносы на зарплату сотрудников. Базовые тарифы в 2026 году:

Единый тариф 30% — в пределах предельной базы по каждому работнику.

15,1% — с части выплат сверх предельной базы.

Взносы на травматизм — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

Малый и средний бизнес применяет пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ. Льгота доступна для МСП с основным ОКВЭД из утверждённого перечня, а также для отдельных категорий.

ВАЖНО Федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 ₽, но в некоторых регионах сумма отличается из-за районного коэффициента.

Страховые взносы ИП за себя

Каждый ИП обязан платить фиксированные взносы за себя — это не зависит от дохода и наличия сотрудников. Исключение составляют только предприниматели на НПД и АУСН — на этих системах налогообложения они освобождены от взносов за себя.

Размер взносов в 2026 году

Фиксированная часть — 57 390 ₽ за полный календарный год. Эта сумма включает взносы на пенсионное и медицинское страхование. Срок уплаты — до 28 декабря 2026 года.

Дополнительно предприниматели с доходом выше 300 000 ₽ платят 1% с превышающего дохода, но не более 321 818 ₽. Срок уплаты — до 1 июля 2027 года.

Максимальная сумма взносов за себя за 2026 год — 379 208 ₽ (57 390 + 321 818).

Как взносы уменьшают налог

Страховые взносы за себя можно использовать для уменьшения налога.

На УСН «Доходы» взносы вычитаются из суммы налога. Без сотрудников можно уменьшить налог до нуля, с сотрудниками — не более чем на 50%.

На УСН «Доходы минус расходы» взносы включают в расходы при расчёте налоговой базы.

На ПСН взносы вычитают из стоимости патента в том же порядке, что и на УСН «Доходы».

На ОСНО взносы включают в профессиональный налоговый вычет по НДФЛ.

Для уменьшения налога не нужно фактически платить взносы до конца года, достаточно того, что они начислены.

Отчётность ИП в 2026 году

Состав и сроки отчётности зависят от режима и наличия сотрудников. Ниже — основные отчёты для всех режимов.

Отчётность по налогам

Для разных режимов состав налоговой отчётности отличается.

Режим Основная отчётность НПД Нет УСН Декларация по УСН — до 25 апреля за предыдущий год.



Уведомления по авансовым платежам — до 25 апреля, 25 июля и 25 октября

ПСН Книга учёта доходов — предоставляется по запросу при проверке ОСНО 3-НДФЛ — до 30 апреля ЕСХН Декларация по ЕСХН — до 25 марта

Если ИП является плательщиком НДС, декларацию по налогу на добавленную стоимость подают до 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

Отчётность по сотрудникам

Если у ИП есть сотрудники или подрядчики по ГПХ, добавляется следующая отчётность:

6-НДФЛ — каждый квартал до 25-го числа следующего месяца, годовая — до 25 февраля.

РСВ (расчёт по страховым взносам) — каждый квартал до 25-го числа следующего месяца.

Персонифицированные сведения о физлицах — каждый месяц до 25-го числа, кроме месяцев сдачи РСВ.

ЕФС-1 — единая форма по сведениям в СФР. Разные разделы сдают с разной периодичностью: при приёме и увольнении — на следующий рабочий день, по стажу — раз в год, по взносам на травматизм — раз в квартал.

Если в течение года сотрудников не было, нулевые отчёты по сотрудникам сдавать не нужно. Но если был хотя бы один трудовой или гражданско-правовой договор, отчётность подаётся за весь год.

Уведомления по ЕНП

Налоги и взносы перечисляются на единый налоговый счёт (ЕНС). Чтобы ФНС знала, куда распределить деньги, по каждому платежу подаётся уведомление об исчисленных суммах налогов.

Уведомление подаётся через личный кабинет налогоплательщика до 25-го числа месяца, следующего за концом квартала. Если 25-е число приходится на выходные, то крайний срок переносится на ближайший рабочий день. Например, за второй квартал 2026 года уведомление подаётся до 27 июля.

ВАЖНО Если уведомление подано с ошибкой или не подано вообще, ФНС не сможет распределить платёж. Это приведёт к недоимке и пеням, даже если деньги фактически уплачены и находятся на едином налоговом счёте.

Как организовать учёт ИП

В зависимости от объёма операций и режима, ИП выбирает один из трёх вариантов организации учёта.

Самостоятельный учёт

Подходит для предпринимателей на НПД, ПСН без сотрудников или УСН с небольшим оборотом. В этом случае ИП сам ведёт книгу учёта доходов и расходов или книгу учёта доходов, формирует декларацию и подаёт её через личный кабинет ФНС.

Для самостоятельного ведения учёта можно использовать онлайн-сервисы, например Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка.

Бухгалтер на аутсорсе

Подходит для ИП с сотрудниками, оборотом более 10 млн ₽ или со сложными операциями — импорт, экспорт, маркированные товары. Аутсорсинговые компании берут на себя ведение учёта, расчёт зарплаты, подачу отчётности и общение с ФНС.

Стоимость зависит от объёма операций и обычно начинается от 5 000 ₽ в месяц для ИП без сотрудников и доходит до 30 000–50 000 ₽ для ИП с несколькими сотрудниками и активными операциями.

Штатный бухгалтер

Этот вариант чаще выбирают ИП с большим оборотом, несколькими видами деятельности и десятками сотрудников. Зарплата бухгалтера в регионе — от 40 000 ₽, в Москве — от 90 000 ₽.

Штатный бухгалтер оправдан, когда объём работы превышает 3–4 часа в день.

Что грозит ИП за нарушения в учёте

Штрафы за ошибки в учёте установлены Налоговым кодексом, КоАП и Федеральным законом №54-ФЗ. Размер зависит от вида нарушения и последствий для бюджета.

Нарушения по налоговому учёту

Штрафы по налоговому учёту применяются по ст. 119, 120 и 122 НК РФ.

Нарушение Штраф Несвоевременная сдача декларации 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 ₽ и не более 30% Грубое нарушение правил учёта в течение одного налогового периода 10 000 ₽ Грубое нарушение в течение нескольких налоговых периодов 30 000 ₽ Грубое нарушение, которое привело к занижению налоговой базы 20% от неуплаченной суммы налога, но не менее 40 000 ₽ Неуплата или неполная уплата налога 20% от неуплаченной суммы, при умысле — 40%

Под грубым нарушением правил учёта понимается отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров или систематические ошибки в отражении операций.

ВАЖНО Если ИП самостоятельно нашёл ошибку, доплатил налог с пенями и подал уточнённую декларацию до того, как ФНС начала проверку, штрафа по ст. 122 НК РФ не будет.

Нарушения по онлайн-кассе

Ответственность за работу без ККТ или с нарушениями установлена ст. 14.5 КоАП РФ.

Нарушение Штраф для ИП Неприменение онлайн-кассы От 25 до 50% от суммы расчёта без чека, но не менее 10 000 ₽ Повторное неприменение при сумме от 1 000 000 ₽ Приостановление деятельности до 90 суток Применение кассы, не отвечающей требованиям Предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 ₽ Невыдача чека покупателю Предупреждение или штраф 2 000 ₽

Чтобы избежать штрафа за неприменение ККТ, можно сформировать чек коррекции и направить в ФНС уведомление о нарушении до того, как налоговая его обнаружит. Это работает только при добровольном устранении нарушения.

Нарушения по отчётности за сотрудников

При наличии сотрудников штрафы накладываются за каждый непредставленный или несвоевременно поданный отчёт:

6-НДФЛ — 1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки.

РСВ — 5% от суммы взносов за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 ₽.

Персонифицированные сведения — 500 ₽ за каждое физлицо в отчёте.

ЕФС-1 — 500 ₽ за каждое физлицо по подразделу 1.1.

Недостоверные сведения в любом отчёте — 500 ₽ за каждый документ с ошибками.

Дополнительно за непредставление сведений о трудовой деятельности в установленный срок должностное лицо могут оштрафовать по ст. 15.33.2 КоАП РФ на сумму от 300 до 500 ₽.

Нарушения по страховым взносам

За неуплату фиксированных взносов за себя или взносов с зарплаты сотрудников ИП заплатит:

Пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Штраф 20% от неуплаченной суммы по ст. 122 НК РФ при выявлении нарушения налоговой.

Штраф 40%, если ФНС докажет умысел.

Пени начисляются автоматически, а штрафы только по результатам камеральной или выездной проверки.

Блокировка расчётного счёта

Помимо штрафов, ФНС может заблокировать расчётный счёт ИП по ст. 76 НК РФ. Основания для блокировки:

Опоздание с декларацией более чем на 20 рабочих дней.

Неуплата налога после получения требования.

Отрицательное сальдо ЕНС более 3 000 ₽ при бездействии в течение восьми рабочих дней с момента требования.

Блокировка снимается после устранения причины — подачи декларации, погашения недоимки или пополнения ЕНС. На разблокировку у ФНС есть один рабочий день.

Уголовная ответственность

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере наступает уголовная ответственность по ст. 198 УК РФ.

Крупный размер для ИП — недоимка от 2 700 000 ₽ за три финансовых года подряд, особо крупный — от 13 500 000 ₽.

Наказание — штраф от 100 000 до 300 000 ₽, принудительные работы или лишение свободы до года. При особо крупном размере — до трёх лет лишения свободы. Если ИП впервые совершил такое нарушение и полностью погасил недоимку, пени и штраф, то от уголовной ответственности он освобождается.

Срок давности