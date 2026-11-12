Как ИП вести учёт на патенте в 2026 году

Коротко В книгу записывают только доходы от деятельности на патенте. Она нужна в том числе для контроля лимита 20 млн ₽ в 2026 году. Декларацию по ПСН сдавать не нужно, но при совмещении с другими режимами и наличии сотрудников появляется дополнительная отчётность.Если ИП получил патент, но не ведёт деятельность, патент продолжает действовать до окончания срока.

ИП на ПСН не обязан вести бухгалтерский учёт, но должен вести книгу учёта доходов.

Что такое ПСН

Патентная система налогообложения (ПСН) — специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей. ИП покупает патент на конкретный вид деятельности в срок от одного до 12 месяцев в пределах календарного года. Стоимость патента — это сумма налога за выбранный период.

Патент можно применять не для любого бизнеса. В Налоговом кодексе перечислены разрешённые виды деятельности, но регионы могут устанавливать дополнительные виды по своему усмотрению. Например, ПСН может подходить для розничной торговли, общепита, ремонта, бытовых услуг, перевозок, обучения и сдачи недвижимости в аренду.

Стоимость патента рассчитывается не от фактического дохода ИП. Налог считают исходя из потенциально возможного годового дохода, который устанавливает регион для конкретного вида деятельности. Поэтому предприниматель заранее знает сумму налога. Декларацию по ПСН сдавать не нужно.

Рассчитать патент можно в сервисе ФНС «Налоговый калькулятор — Расчёт стоимости патента».

У режима есть ограничения. В 2026 году доход ИП по деятельности на ПСН не должен превышать 20 млн ₽, а средняя численность работников — 15 человек. Если ИП совмещает ПСН и УСН, для лимита доходов учитывают доходы по обоим режимам.

Для некоторых видов деятельности действуют дополнительные ограничения. Например, ПСН нельзя применять при превышении установленной площади торгового зала или зала обслуживания. Полный перечень условий зависит от вида деятельности и положений НК РФ.

Один ИП может одновременно применять несколько патентов. Например, для разных видов деятельности или в разных регионах. При этом по каждому патенту нужно соблюдать установленные условия и вовремя платить налог.

Нужно ли ИП вести бухгалтерский учёт на ПСН

ИП на ПСН не обязан вести бухгалтерский учёт и составлять бухгалтерскую отчётность. Это связано с тем, что предприниматели, которые ведут учёт доходов и расходов по правилам налогового законодательства, освобождены от обязанности вести бухучёт.

При этом ИП на патенте должен вести налоговый учёт доходов. Для этого предприниматель заполняет книгу учёта доходов по каждому патенту. В ней отражают доходы от деятельности на ПСН — они нужны в том числе для контроля установленного лимита доходов.

Учёт доходов на патенте

ИП на ПСН обязан вести книгу учёта доходов. В ней отражают доходы от деятельности, на которую получен патент. Форма книги и порядок её заполнения утверждены приказом ФНС России от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@.

Если у предпринимателя несколько патентов, доходы по каждому виду деятельности можно вести в одной книге или отдельно. Доходы от деятельности, которая не относится к ПСН, в книгу не включают.

Книга нужна в том числе для контроля лимита доходов. В 2026 году ИП теряет право на ПСН, если доходы от деятельности на патенте превышают 20 млн ₽. Если предприниматель одновременно применяет ПСН и УСН, при расчёте лимита учитывают доходы по обоим режимам.

Книгу нужно вести даже при отсутствии доходов. Налоговую декларацию по ПСН сдавать не требуется.

Экспертное мнение Предпринимателю, который совмещает несколько видов деятельности, важно организовать учёт поступлений так, чтобы не смешивать доходы от разных режимов налогообложения. Например, если ИП ремонтирует технику на патенте и одновременно продаёт товары на УСН, поступления по этим направлениям нужно учитывать раздельно. Если распределять их вручную в конце года, возрастает риск ошибок и неправильного расчёта налогов. Поэтому лучше заранее настроить учёт по каждому направлению и регулярно проверять поступления.



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Как вести книгу учёта доходов на патенте

ИП на ПСН ведёт книгу учёта доходов по форме, утверждённой ФНС. Записи вносят в хронологическом порядке на основании документов, подтверждающих получение денег. В книгу включают только доходы от предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патент. Доходы по УСН, ОСНО и другим системам налогообложения в ней не отражают.

Доход признают в день, когда ИП получил деньги, имущество или имущественные права. Поэтому аванс от покупателя тоже включают в книгу на дату получения. Если предприниматель вернул аванс, сумму возврата отражают как уменьшение ранее учтённого дохода.

Доход в иностранной валюте пересчитывают в рубли по официальному курсу ЦБ на дату поступления денег на транзитный счёт. Если оплату получили не деньгами, а имуществом, работами или услугами, такой доход также учитывают в книге.

Книгу можно вести на бумаге или в электронном виде. Если ИП ведёт её электронно, после окончания срока действия патента книгу нужно распечатать, пронумеровать и прошнуровать. На последней странице указывают количество страниц и заверяют её подписью ИП, а при наличии — печатью.

Книгу нужно хранить в течение срока, установленного для налоговых документов, — не менее пяти лет.

Как заполнить книгу учёта доходов на патенте

Книгу учёта доходов на ПСН заполняют по форме, утверждённой ФНС. С 2024 года действует форма из приказа ФНС России от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@. Книгу можно вести на бумаге или в электронном виде.

На титульном листе указывают:

календарный год;

дату начала ведения книги;

ФИО ИП;

ИНН;

номер патента — если патентов у предпринимателя несколько, то их номера и сроки вносят через запятую;

даты начала и окончания действия патента.

В разделе «Доходы» четыре графы:

Порядковый номер записи. Дата и номер первичного документа. Содержание операции. Сумма дохода.

В книгу заносят доходы от деятельности, на которую ИП получил патент. Поступления по другим видам деятельности, которые облагаются по УСН или другому режиму, в эту книгу не включают. Записи делают в хронологическом порядке на основании подтверждающих документов.

Как исправить ошибки в КУДиР

Ошибку в книге учёта доходов на ПСН исправляют в той же книге. Заводить новую из-за одной неточности не нужно.

Если книга ведётся на бумаге, ошибочную запись исправляют так, чтобы первоначальный текст оставался читаемым. Рядом указывают правильные данные, а исправление заверяют подписью ИП и датой. При наличии печати её также проставляют.

Если книга ведётся в электронном виде, ошибку исправляют до распечатки книги. После окончания срока действия патента электронную книгу распечатывают, нумеруют и прошнуровывают.

Сервис для ведения учёта ИП на ПСН

Для учёта на ПСН ИП может использовать сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банка. Он помогает фиксировать доходы, вести книгу учёта доходов и хранить документы в электронном виде.

Сервис также может автоматически учитывать поступления по операциям и помогать контролировать лимит доходов. Это удобно, если предприниматель хочет вести учёт онлайн и не заполнять книгу вручную.

Как сдавать отчётность на патентной СНО

ИП на ПСН не сдаёт налоговую декларацию по патенту. Но другая отчётность может быть обязательной в зависимости от особенностей работы предпринимателя.

Если ИП совмещает ПСН с УСН, по деятельности на УСН нужно сдавать декларацию. Это правило действует и при отсутствии доходов по УСН.

Если у ИП есть сотрудники, он сдаёт отчётность как работодатель. В неё входят, в частности, расчёт по страховым взносам, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения о работниках.

Отдельная отчётность может потребоваться в особых случаях. Например, при обязанностях налогового агента по НДС — аренда или покупка государственного или муниципального имущества, приобретение товара или услуг у иностранных граждан. Кроме того, Росстат может включить ИП в выборку для статистического наблюдения.

Проверить, нужно ли отчитываться, можно в официальном сервисе Росстата по ИНН или ОГРНИП после регистрации. Если сервис показывает сообщение «Статистическая отчётность не найдена», сдавать статистические формы не требуется.

Как платить налоги и взносы ИП на ПСН

ИП на ПСН платит налог по патенту и страховые взносы за себя. Если у предпринимателя есть сотрудники, он также платит взносы за них.

Страховые взносы за себя. В 2026 году фиксированная сумма составляет 57 390 ₽. Её нужно уплатить не позднее 28 декабря 2026 года. Если доход ИП за год превышает 300 000 ₽, он дополнительно уплачивает страховые взносы в размере 1% с суммы превышения. Срок уплаты не позднее 1 июля 2027 года. При расчёте этого взноса для ПСН учитывают не фактически полученный доход, а потенциально возможный годовой доход, установленный для патента. Если ИП совмещает ПСН с УСН, к потенциальному доходу по патенту добавляют доходы, полученные на УСН.

Страховые взносы можно учесть при уменьшении налога по патенту. ИП без работников может уменьшить налог вплоть до 100%, а ИП с работниками не более чем на 50%. Для этого нужно подать в налоговую уведомление об уменьшении суммы налога по ПСН. В 2026 году уменьшить налог можно и на исчисленные взносы, то есть на те, которые рассчитаны, но ещё не были оплачены.

Налог по патенту. Срок уплаты зависит от срока действия патента. Если патент выдан менее чем на шесть месяцев, всю сумму нужно заплатить не позднее даты окончания его действия.

Если патент действует от шести до 12 месяцев, налог платят двумя частями:

1/3 — не позднее 90 календарных дней с начала действия патента,

оставшиеся 2/3 — не позднее даты его окончания.

Если патент заканчивается 31 декабря, крайний срок уплаты — 28 декабря.

НАПРИМЕР Патент действует с 1 апреля по 31 декабря 2026 года и стоит 45 000 ₽. Первую часть — 15 000 ₽ нужно заплатить не позднее 90 календарных дней с начала действия патента, то есть до 30 июня 2026 года. Остаток 30 000 ₽ — не позднее 28 декабря 2026 года, поскольку патент заканчивается 31 декабря.

Штрафы за неправильное ведение учёта на патенте

Если ИП не ведёт книгу учёта доходов, ему грозит штраф — 10 000 ₽, если нарушение относится к одному налоговому периоду, и 30 000 ₽ если к нескольким. Если нарушение привело к занижению налоговой базы, штраф составит 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 ₽. Основание — ст. 120 НК РФ.

За непредставление книги учёта доходов по требованию налоговой инспекции также предусмотрен штраф 200 ₽ за каждый непредставленный документ по ст. 126 НК РФ.

Чтобы не забыть про важные даты и избежать штрафов, лучше заранее настроить напоминания и автоматические платежи. В Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка уже всё это есть — копилка налогов, напоминалки о сроках и автооплата.

Как быть, если ИП на патенте не вёл деятельность

Если ИП получил патент, но передумал работать, он может отказаться от него до начала действия. Для этого нужно уведомить налоговую в свободной форме. Если патент уже начал действовать, отсутствие деятельности не прекращает его действие.

Если ИП не нарушал условия применения ПСН, но фактически не получал доход, патент продолжает действовать до окончания указанного в нём срока. Стоимость патента при этом не зависит от фактического дохода и не пересчитывается из-за отсутствия деятельности.

Если предприниматель решил окончательно прекратить деятельность, на которую получил патент, он может отказаться от него досрочно. Для этого нужно подать в налоговую заявление по форме №26.5-4 КНД 1150026 — о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН. Заявление необходимо направить в течение 10 календарных дней со дня прекращения деятельности. После этого налоговая снимет ИП с учёта как плательщика ПСН. Налог пересчитают за фактический период действия патента.

Если ИП нарушил условия применения ПСН, он теряет право на патент. В 2026 году есть два основания для утраты права — доходы свыше 20 млн ₽ или средняя численность наёмных работников более 15 человек.

Об утрате права на ПСН нужно сообщить в налоговую в течение 10 календарных дней со дня нарушения. Для этого используют заявление по форме КНД 1150025. В нём указывают реквизиты всех действующих патентов, срок которых ещё не закончился.