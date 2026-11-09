Как найти и сколько стоит бухгалтер для ИП или ООО

Какого бухгалтера выбрать для ИП или ООО
Условия бухгалтерского сопровождения зависят от масштаба бизнеса, количества операций, наличия сотрудников и системы налогообложения. Одним предпринимателям достаточно удалённого специалиста, другим удобнее передать учёт на аутсорсинг или нанять бухгалтера в штат. Рассмотрим в таблице основные варианты, их преимущества, недостатки и примерную стоимость.
|Вид работы бухгалтера
|Плюсы
|Минусы
|Примерная стоимость услуг
|Кому подойдёт
|Штатный бухгалтер
|Полный контроль со стороны работодателя.
Глубокое погружение в специфику бизнеса.
Материальная ответственность
|Зарплата, страховые взносы, оплачиваемые отпуска и больничные.
Риск остаться без сотрудника в случае его увольнения или выхода в декрет.
Затраты на поиск и адаптацию нового сотрудника
|От 50 000 ₽ в месяц в зависимости от региона и квалификации
|Крупным компаниям
|Бухгалтер на удалёнке
|Стоимость услуг дешевле.
Возможность найти специалиста с опытом определённой ниши
|Сложность возложения материальной ответственности.
Риск утечки конфиденциальных данных.
Высокие риски резкого прекращения сотрудничества со специалистом
|От 15 000 ₽ в месяц в зависимости от количества операций и сотрудников
|ИП и ООО на УСН или ПСН с минимальным количеством операций и небольшим штатом
|Бухгалтер на аутсорсе
|Непрерывность работы.
Материальная ответственность, прописанная в договоре.
Профессионализм бухгалтеров
|Бухгалтер на аутсорсе работает в потоке с клиентами.
Дополнительная бюрократия — в случае изменения или дополнения договора
|От 5 000 ₽ в месяц — для ИП на УСН без сотрудников.
От 20 000 ₽ — для ООО на ОСНО или с большим штатом
|Растущему малому и среднему бизнесу.
ООО на УСН и ОСНО
|Бухгалтер плюс онлайн-бухгалтерия
|Минимизация ошибок за счёт двойного контроля со стороны системы и специалиста.
Высокая степень автоматизации, интеграция с банком и ЭДО.
Круглосуточный доступ к данным из любой точки мира
|Требует первоначальной настройки сервиса и интеграций.
Обучение персонала для работы с сервисами
|Оплата в зависимости от стоимости сервиса
|ИП на УСН «Доходы» или ПСН
Где найти бухгалтера для ИП или ООО
Перед поиском бухгалтера определите, какие задачи он должен решать и какие требования должен выполнять.
1. Какая у бизнеса система налогообложения — ОСНО, УСН, ПСН, АУСН или ЕСХН.
2. Какой объём операций в компании:
- сколько совершается поступлений и списаний по банку в месяц;
- есть ли наёмные сотрудники;
- используются ли онлайн-касса и ЭДО.
3. Есть ли у бизнеса нюансы, например маркировка товаров, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) или работа с маркетплейсами.
4. Нужен полный аутсорсинг, только сдача отчётности, расчёт зарплаты или разовые консультации.
5. Какой заложен бюджет на оплату услуг.
Каналы поиска бухгалтеров:
- специализированные онлайн–сервисы, например Точка Банк;
- сарафанное радио — важно обращать внимание на рекомендации знакомых предпринимателей;
- отраслевые чаты в социальных сетях;
- банк-клиент — иногда сами банки предлагают специалистов под конкретный запрос бизнеса;
- сервисы по поиску специалистов, например Профи.ру, ХедХантер или Клерк.Ру;
- бухгалтерские компании.
От чего зависит стоимость бухгалтерских услуг
Стоимость бухгалтерских услуг зависит от нескольких факторов.
- Система налогообложения. Чем сложнее учёт компании, тем стоимость услуг дороже. Например, цены на бухгалтера, который занимается УСН «Доходы», будут меньше, чем специалиста, который занимается ОСНО.
- Кадровый учёт. Тарифы строятся по формуле: базовая стоимость плюс фиксированная доплата за каждого сотрудника.
- Количество операций и первичных документов. Обычно бухгалтерские программы предлагают приобрести пакеты до 30 операций в месяц, до 300 операций в месяц и т.д. Чем больше объём операций, тем выше цена тарифа.
- Кассы, эквайринг, маркетплейсы, ВЭД и другие особенности бизнеса. Обычно самая затратная часть при формировании стоимости на бухгалтерские услуги.
Как правило, в тариф бухгалтерского сопровождения входят задачи, которые облегчают работу ИП или руководителя компании. Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка позволяет ИП на УСН и ПСН вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёты, в том числе с персональным бухгалтером.
Как выбрать хорошего бухгалтера
Чтобы проверить опыт работы с нужной системой налогообложения, важно не просто спросить: «Вы опытный специалист?», а задать конкретные вопросы.
Организационные вопросы
- Что именно входит в ежемесячную оплату услуг, а какие задачи считаются дополнительными и оплачиваются отдельно?
- В каком мессенджере или программе вы общаетесь по рабочим вопросам? Какое у вас стандартное время ответа на вопрос в рабочий день?
- Что произойдёт с моим учётом, если вы заболеете или уйдёте в отпуск? Кто вас может подменить?
- Готовы ли вы прописать в договоре свою финансовую ответственность за штрафы или пени, если ошибка произошла по вашей вине?
Профильные вопросы
- Ведёте ли вы сейчас клиентов на моей системе налогообложения — например, на УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО?
- Работали ли вы со спецификой моего бизнеса — например, маркетплейсы, ВЭД или маркировка?
Также предпринимателю необходимо проверить его компетенции на практических ситуациях. Задайте частный вопрос о конкретной ситуации и проанализируйте, как специалист ответит на него.
Что должно быть в договоре с бухгалтером
В договоре с бухгалтером важно зафиксировать следующие условия:
- Перечень услуг и порядок взаимодействия. Что входит и не входит в бухгалтерское сопровождение, сроки предоставления услуги и способ общения.
- Материальная ответственность за ошибки и просрочки со стороны бухгалтера.
- Работа с учётными системами и документами. Кто владеет данными в 1С, как передаются и хранятся документы, в том числе при расторжении договора.
- Доступ к интернет-банку и защита данных. Ограничение прав бухгалтера, правила использования КЭП и конфиденциальность.
Как передать бухгалтерию новому специалисту
1. Издайте приказ о передаче дел новому специалисту. В нём укажите:
- ФИО уходящего и принимающего обязанности бухгалтера;
- период передачи дел;
- границы ответственности — кто готовит ближайшие отчёты и кто отвечает за требования ФНС.
2. Подготовьте документы для нового специалиста — договор и дополнительные соглашения, банковские выписки, отправленные отчётности с квитанциями, учётную политику, регистры и сведения об остатках, а также документы по сотрудникам и расчётам с ними.
3. Проверьте, имеет ли новый бухгалтер доступ к документам в ЭДО и базе данных.
4. Выпустите КЭП на имя нового специалиста.
Удачная передача бухгалтерии новому специалисту состоится, когда:
- бухгалтер подтвердил, что у него открывается учётная база и сошлись данные за последний период с последней сданной декларацией;
- руководитель зашёл в интернет-банк и систему ЭДО и отозвал доступы старого бухгалтера;
- специалист запросил акт сверки расчётов с налоговой и подтвердил, что задолженностей и переплат нет.