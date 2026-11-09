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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Как найти и сколько стоит бухгалтер для ИП или ООО

Правильный выбор бухгалтера помогает предпринимателям избежать штрафов и блокировок счетов. Точка Банк расскажет, как найти подходящего специалиста для ИП или ООО и сколько в среднем стоят бухгалтерские услуги.

09.11.2026
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Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
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Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
Оставить заявку

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Автор

Коротко
Формат работы с бухгалтером зависит от масштаба бизнеса, системы налогообложения и бюджета. Предприниматели могут нанять штатного или удалённого специалиста, обратиться в аутсорсинговую компанию или воспользоваться онлайн‑сервисом.
Перед поиском бухгалтера определите, какие задачи ему предстоит решать, сколько операций обрабатывает бизнес и есть ли в вашей нише специфические требования к учёту. Найти специалиста можно по рекомендациям, на профильных площадках или через сервисы банков.
На собеседовании проверьте квалификацию кандидата с помощью практических задач. А условия сотрудничества зафиксируйте в договоре: перечислите услуги, сроки выполнения работ, порядок обмена документами и правила доступа к интернет‑банку. Также включите пункт о конфиденциальности.

Какого бухгалтера выбрать для ИП или ООО

Условия бухгалтерского сопровождения зависят от масштаба бизнеса, количества операций, наличия сотрудников и системы налогообложения. Одним предпринимателям достаточно удалённого специалиста, другим удобнее передать учёт на аутсорсинг или нанять бухгалтера в штат. Рассмотрим в таблице основные варианты, их преимущества, недостатки и примерную стоимость.

Вид работы бухгалтераПлюсы МинусыПримерная стоимость услугКому подойдёт
Штатный бухгалтерПолный контроль со стороны работодателя. 

Глубокое погружение в специфику бизнеса. 

Материальная ответственность 

Зарплата, страховые взносы, оплачиваемые отпуска и больничные.

Риск остаться без сотрудника в случае его увольнения или выхода в декрет.

Затраты на поиск и адаптацию нового сотрудника
От 50 000 ₽ в месяц в зависимости от региона и квалификацииКрупным компаниям 
Бухгалтер на удалёнкеСтоимость услуг дешевле.

Возможность найти специалиста с опытом определённой ниши

Сложность возложения материальной ответственности.

Риск утечки конфиденциальных данных.

Высокие риски резкого прекращения сотрудничества со специалистом
От 15 000 ₽ в месяц в зависимости от количества операций и сотрудниковИП и ООО на УСН или ПСН с минимальным количеством операций и небольшим штатом
Бухгалтер на аутсорсеНепрерывность работы. 

Материальная ответственность, прописанная в договоре.

Профессионализм бухгалтеров 

Бухгалтер на аутсорсе работает в потоке с клиентами.

Дополнительная бюрократия — в случае изменения или дополнения договора
От 5 000 ₽ в месяц — для ИП на УСН без сотрудников.

От 20 000 ₽ — для ООО на ОСНО или с большим штатом

Растущему малому и среднему бизнесу. 

ООО на УСН и ОСНО

Бухгалтер плюс онлайн-бухгалтерияМинимизация ошибок за счёт двойного контроля со стороны системы и специалиста.

Высокая степень автоматизации, интеграция с банком и ЭДО.

Круглосуточный доступ к данным из любой точки мира
Требует первоначальной настройки сервиса и интеграций.

Обучение персонала для работы с сервисами 

Оплата в зависимости от стоимости сервисаИП на УСН «Доходы» или ПСН
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Где найти бухгалтера для ИП или ООО

Перед поиском бухгалтера определите, какие задачи он должен решать и какие требования должен выполнять.

1. Какая у бизнеса система налогообложения — ОСНО, УСН, ПСН, АУСН или ЕСХН.

2. Какой объём операций в компании:

  • сколько совершается поступлений и списаний по банку в месяц;
  • есть ли наёмные сотрудники; 
  • используются ли онлайн-касса и ЭДО.

3. Есть ли у бизнеса нюансы, например маркировка товаров, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) или работа с маркетплейсами.

4. Нужен полный аутсорсинг, только сдача отчётности, расчёт зарплаты или разовые консультации.

5. Какой заложен бюджет на оплату услуг.

Не уверены, какую систему налогообложения выбрать?
Эксперты Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк помогут рассчитать налоговую нагрузку и вести учёт без ошибок

Каналы поиска бухгалтеров:

  • специализированные онлайн–сервисы, например Точка Банк;
  • сарафанное радио — важно обращать внимание на рекомендации знакомых предпринимателей;
  • отраслевые чаты в социальных сетях;
  • банк-клиент — иногда сами банки предлагают специалистов под конкретный запрос бизнеса;
  • сервисы по поиску специалистов, например Профи.ру, ХедХантер или Клерк.Ру;
  • бухгалтерские компании.

От чего зависит стоимость бухгалтерских услуг

Стоимость бухгалтерских услуг зависит от нескольких факторов.

  • Система налогообложения. Чем сложнее учёт компании, тем стоимость услуг дороже. Например, цены на бухгалтера, который занимается УСН «Доходы», будут меньше, чем специалиста, который занимается ОСНО.
  • Кадровый учёт. Тарифы строятся по формуле: базовая стоимость плюс фиксированная доплата за каждого сотрудника.
  • Количество операций и первичных документов. Обычно бухгалтерские программы предлагают приобрести пакеты до 30 операций в месяц, до 300 операций в месяц и т.д. Чем больше объём операций, тем выше цена тарифа.
  • Кассы, эквайринг, маркетплейсы, ВЭД и другие особенности бизнеса. Обычно самая затратная часть при формировании стоимости на бухгалтерские услуги.  

Как правило, в тариф бухгалтерского сопровождения входят задачи, которые облегчают работу ИП или руководителя компании. Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка позволяет ИП на УСН и ПСН вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёты, в том числе с персональным бухгалтером. 

Экспертное мнение

При выборе бухгалтера важно учитывать не только стоимость его услуг, но и то, сколько времени он помогает экономить предпринимателю. Хороший специалист не просто сдаёт отчётность, а следит за изменениями в налоговом законодательстве, заранее предупреждает о предстоящих платежах и помогает разобраться с требованиями ФНС. При этом часть рутинных задач можно автоматизировать, например рассчитывать налоги и взносы, формировать декларации и контролировать сроки уплаты.


Для этого подойдёт Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка: сервис автоматизирует расчёты и формирует отчётность. Если нужна помощь, можно обратиться к бухгалтеру за консультацией или поручить персональному бухгалтеру полное ведение учёта.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как выбрать хорошего бухгалтера

Чтобы проверить опыт работы с нужной системой налогообложения, важно не просто спросить: «Вы опытный специалист?», а задать конкретные вопросы.

Организационные вопросы

  1. Что именно входит в ежемесячную оплату услуг, а какие задачи считаются дополнительными и оплачиваются отдельно?
  2. В каком мессенджере или программе вы общаетесь по рабочим вопросам? Какое у вас стандартное время ответа на вопрос в рабочий день?
  3. Что произойдёт с моим учётом, если вы заболеете или уйдёте в отпуск? Кто вас может подменить?
  4. Готовы ли вы прописать в договоре свою финансовую ответственность за штрафы или пени, если ошибка произошла по вашей вине?

Профильные вопросы

  1. Ведёте ли вы сейчас клиентов на моей системе налогообложения — например, на УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО? 
  2. Работали ли вы со спецификой моего бизнеса — например, маркетплейсы, ВЭД или маркировка?

Также предпринимателю необходимо проверить его компетенции на практических ситуациях. Задайте частный вопрос о конкретной ситуации и проанализируйте, как специалист ответит на него.

ПРИМЕР
Предприниматель задаёт бухгалтеру вопрос на собеседовании.
Предприниматель: «Если мне на расчётный счёт придёт крупный перевод от физического лица, как мы это правильно оформим, чтобы у налоговой не возникло вопросов?»
Хороший ответ бухгалтера чёткий, пошаговый, с названием нужных документов, сказанный спокойным тоном. Например: «Если крупная сумма пришла от вашего клиента, у нас должен быть договор, счёт и закрывающий документ — чек онлайн‑кассы или акт. Так как эта сумма будет облагаться налогом, назначение платежа должно это чётко отражать».
Плохой ответ бухгалтера размытый, пугающий или перенасыщенный непонятными терминами без пояснений. Например: «Ой да не переживайте, напишем в назначении платежа «возврат долга» или «подарок», и всё будет нормально».

Что должно быть в договоре с бухгалтером

В договоре с бухгалтером важно зафиксировать следующие условия:

  • Перечень услуг и порядок взаимодействия. Что входит и не входит в бухгалтерское сопровождение, сроки предоставления услуги и способ общения.
  • Материальная ответственность за ошибки и просрочки со стороны бухгалтера.
  • Работа с учётными системами и документами. Кто владеет данными в  1С, как передаются и хранятся документы, в том числе при расторжении договора.
  • Доступ к интернет-банку и защита данных. Ограничение прав бухгалтера, правила использования КЭП и конфиденциальность.   

Как передать бухгалтерию новому специалисту

1. Издайте приказ о передаче дел новому специалисту. В нём укажите:

  • ФИО уходящего и принимающего обязанности бухгалтера;
  • период передачи дел;
  • границы ответственности — кто готовит ближайшие отчёты и кто отвечает за требования ФНС.

2. Подготовьте документы для нового специалиста — договор и дополнительные соглашения, банковские выписки, отправленные отчётности с квитанциями, учётную политику, регистры и сведения об остатках, а также документы по сотрудникам и расчётам с ними.

3. Проверьте, имеет ли новый бухгалтер доступ к документам в ЭДО и базе данных.

4. Выпустите КЭП на имя нового специалиста.

Удачная передача бухгалтерии новому специалисту состоится, когда:

  • бухгалтер подтвердил, что у него открывается учётная база и сошлись данные за последний период с последней сданной декларацией;
  • руководитель зашёл в интернет-банк и систему ЭДО и отозвал доступы старого бухгалтера;
  • специалист запросил акт сверки расчётов с налоговой и подтвердил, что задолженностей и переплат нет.

Вопросы по теме

Можно ли вести бухгалтерию самостоятельно без бухгалтера?

Закон не запрещает ИП или руководителю компаний самостоятельно вести бухгалтерию. Однако это трудно реализовать в некоторых системах налогообложения со сложной отчётностью и большим объёмом документов.


Когда можно: ИП на УСН «Доходы» или ПСН, у него нет наёмных сотрудников, а все операции проходят по расчётному счёту. В этой ситуации часто достаточно встроенной онлайн-бухгалтерии.


Когда не стоит: ООО с сотрудниками или в компании сложная система налогообложения, например УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО.

Нужна ли удалённому бухгалтеру МЧД для сдачи отчётности?

Удалённый бухгалтер, как представитель, должен подписывать и сдавать отчётность, используя КЭП физлица с машиночитаемой доверенностью (МЧД). Без действующей МЧД контролирующие органы не примут документы.

Нужно ли давать бухгалтеру полный доступ к расчётному счёту?

Бухгалтеру не нужно давать полный доступ к расчётному счёту. Для работы ему достаточно настроить в интернет-банке роль с правом только просмотра выписок или правом создавать черновики платёжных поручений. 


Подписывать и отправлять платежи в банк должен исключительно ИП или руководитель ООО своей КЭП.

Нужен ли бухгалтер ИП на АУСН?

На АУСН ФНС автоматически рассчитывает налоги и страховые взносы на основе данных расчётного счёта, онлайн-кассы и ЛК налогоплательщика. При этом ИП не нужно сдавать декларации.


Поэтому в классическом понимании предпринимателю на АУСН не нужен бухгалтер. Он может понадобиться только в том случае, если предприниматель ведёт кадровый учёт. Например, ИП нужна помощь с оформлением кадровых документов.

Можно ли одному бухгалтеру вести одновременно ИП и ООО одного владельца?

Закон не запрещает одному бухгалтеру одновременно вести ИП и ООО одного владельца. Главное условие — специалист должен вести учёт, документы и денежные потоки строго раздельно, не допуская их смешивания.

Как часто бухгалтер должен отчитываться о выполненной работе?

Оптимальный срок отчёта бухгалтера о выполненной работе — каждый месяц. Он должен включать:


— сумму налогов и взносов к уплате с датами;


— краткую сводку по доходам и расходам;


— информацию о любых требованиях и запросах от налоговой.

Можно ли сменить бухгалтера в середине квартала или года?

Предприниматель может сменить бухгалтера в любой момент. При этом важно:


— зафиксировать состояние учёта на дату перехода — сделать резервную копию учётной базы и запросить акт сверки с налоговой;


— отозвать доступы старого бухгалтера к интернет-банку и системам ЭДО;


— передать новому специалисту всю накопленную первичку и базу данных, чтобы он мог продолжить учёт.

Как проверить, что бухгалтер действительно сдал отчётность?

Для проверки сдачи отчётности необходимо:


— попросить у бухгалтера квитанцию о приёме отчётности;


— войти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. В разделе «Отчётность» видны все сданные декларации и их статус.

Нужен ли предпринимателю главный бухгалтер или достаточно обычного бухгалтера?

Выбор между главным бухгалтером или обычным специалистом зависит от масштаба бизнеса.


Достаточно обычного бухгалтера или аутсорсинг, если:


— предприниматель или руководитель компании применяет УСН или ПСН;


— штат сотрудников небольшой;


— операции стандартные, например услуги, простая торговля, нет сложного НДС или внешнеэкономической деятельности (ВЭД).


Нужен главный бухгалтер, если:


— предприниматель или руководитель компании применяют ОСНО с НДС или у них сложные схемы налогообложения;


— большой штат сотрудников или есть потребность управлять отделом бухгалтерии;


— бизнес имеет сложную специфику, например производство, ВЭД, строительство, маркировка или высокий риск дробления бизнеса;


— требуется не просто сдавать отчёты, а разрабатывать стратегию налоговой оптимизации и нести полную финансовую ответственность за весь учёт.

Что делать, если после смены бухгалтера обнаружились ошибки прошлых периодов?

1. Оцените масштаб ошибок. Попросите нового бухгалтера проверить, привела ли ошибка к занижению суммы налога.


2. Исправьте учёт. Если налог был занижен, новому специалисту необходимо подготовить и сдать уточнённую декларацию.


3. Доплатите налог и пени — сделайте это до подачи уточнённой декларации. 


4. Взыщите убытки. Если из-за ошибки предыдущего бухгалтера были начислены штрафы, направьте ему официальную досудебную претензию о возмещении этих сумм, ссылаясь на пункт об ответственности в вашем договоре.

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Как найти бухгалтера для ИП или ООО: цены на услуги — Точка Банк