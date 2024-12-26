Как подать заявление о переходе на УСН при регистрации ИП и ООО

На УСН легко считать налоги, а декларацию нужно подавать всего раз в год. Этот режим подходит малому и среднему бизнесу.

Есть три способа перехода на УСН — в момент постановки на налоговый учёт, спустя 30 календарных дней и со следующего года. Заявление можно подать и онлайн, и офлайн. Давайте разбираться, как это сделать.

Преимущества УСН

УСН — это упрощённая система налогообложения, иначе упрощёнка, один из пяти спецрежимов. Она выгоднее, чем ОСНО — общая система налогообложения, на которую по умолчанию попадают предприниматели после регистрации бизнеса.

Вот чем она выгодно отличается:

отчётную декларацию сдают один раз в год;

платят один налог вместо трёх на ОСНО — на прибыль, НДС и НДФЛ. Но с 2025 года и на УСН возможен НДС;

легко считать налоги, с этим можно справиться даже без бухгалтера.

Подробнее о том, как считаются налоги на УСН, и о всех преимуществах спецрежима мы писали статье про налоги УСН для ИП.

Пример. Сергей и Павел — два друга, которые открыли магазины в одном городе. Сергей работает по ОСНО, а Павел — по УСН.

Сергей открыл магазин по продаже электроники.

Его доход за год составил 3 миллиона рублей.

Из этого он платит налог на прибыль в размере 20% — это 600 000 рублей.

Так как его доход превышает 2 миллиона рублей, он ещё платит НДС и должен перечислить 20% с каждого проданного товара.

Расходы на бухгалтера составляют 30 000 рублей в год, так как нужно вести сложную бухгалтерию.

Итог: Общая сумма налогов и бухгалтерских услуг составляет 630 000 рублей, оставляя Сергею 2 370 000 рублей.

Павел открыл магазин по продаже одежды.

Его доход за год составил 2 миллиона рублей.

Он выбрал вариант «доходы» с налогом 6%, поэтому отчисляет 120 000 рублей.

Павел не обязан вести сложный учёт, и его расходы на бухгалтера составляют всего 10 000 рублей в год.

Итог: Общая сумма налогов и бухгалтерских услуг составляет 130 000 рублей. Павлу остаётся 1 870 000 рублей.

Несмотря на то что у Сергея более высокий доход, из-за высоких налогов и затрат на бухгалтерию его чистая прибыль меньше, чем у Павла, который работает на УСН.

На УСН могут переходить не все — нужно соответствовать требованиям:

в штате организации — до 130 рабочих;

у фирмы нет филиалов;

доход не превышает 450 миллионов рублей (показатель для 2025 года) / 268,5 миллиона (показатель для 2024 года);

остаток средств — до 200 миллионов рублей (показатель для 2025 года) / до 150 миллионов рублей (показатель для 2024 года);

доля участия других организаций — до 25%.

Соответствовать этим пунктам нужно не только при переходе на УСН, но и на протяжении всего её использования. К примеру, если у компании появился филиал, нужно сообщить об этом в ФНС и перейти на ОСНО.

Пример. Компания занимается производством и продажей экологически чистых товаров. В начале своего существования компания полностью соответствует критериям для перехода на УСН, поэтому платит налоги по льготной ставке.

В компании работает 80 сотрудников, что меньше лимита в 130 человек.

Нет филиалов.

Доходы фирмы не превышают 268,5 миллиона рублей.

Остаток средств на счёте составляет 150 миллионов рублей.

Доля участия других организаций не превышает 25%.

Спустя год компания расширяет свою деятельность и открывает два филиала в других городах. Теперь компания обязана сообщить об этом в ФНС и перейти на ОСНО.

Потому что:

Теперь в штате 120 сотрудников, что всё ещё допустимо, но наличие филиалов меняет правила.

Доходы компании возросли до 500 миллионов рублей, превышая предел для УСН.

Остаток средств увеличился до 210 миллионов рублей, что также выходит за лимит.

Когда заполнить заявление при переходе на УСН

Заявление о переходе на УСН можно написать:

В момент подачи пакета документов на регистрацию ИП и ООО. В течение 30 календарных дней после регистрации ИП и ООО. До конца текущего года — для перехода на УСН в следующем.

Как подать заявление о переходе на УСН

Есть три варианта начать работу на упрощёнке. Расскажем о каждом из них подробнее.

В момент регистрации ИП и ООО

Пример

Анна решила открыть небольшую пекарню. При регистрации ИП она добавила заявление о переходе на УСН к необходимым документам, поэтому могла ей пользоваться сразу. Это значит, что у девушки снизились налоговые обязательства, а бухгалтерский учёт было вести намного проще.

Легче и быстрее всего перейти на спецрежим в момент регистрации бизнеса. Для этого достаточно добавить к пакету регистрационных документов ещё одно заявление — о переходе на УСН.

В этом случае спецрежим будет действовать сразу после открытия бизнеса.

После регистрации бизнеса

Если вы не перешли на УСН сразу, в запасе есть ещё 30 календарных дней. В течение месяца после постановки на налоговый учёт отправьте в инспекцию заявление о переходе на спецрежим — в этом случае перевод пройдёт быстро.

Пример

1 ноября Алексей зарегистрировал ИП. Он подходил под все требования УСН и мог бы сразу начать применять этот режим — в его ситуации это намного выгоднее и проще. Но Алексей не разбирался в вопросе и не знал, что нужно к пакету документов приложить ещё и заявление о переходе, иначе автоматически применится ОСНО.

К счастью, 12 ноября его друзья рассказали ему об УСН. Они объяснили, что это упростит ведение бухгалтерии и сократит налоговые выплаты. Поэтому предприниматель срочно начал собирать необходимые документы.

В итоге 20 ноября он подал заявление и перешёл на спецрежим. Повезло, что Алексей узнал информацию, когда ещё не прошло 30 дней с момента регистрации.

Со следующего календарного года

Перейти на упрощёнку можно планово — со следующего года.

Заявление нужно подать заранее — в конце текущего года. По закону — не позднее 31 декабря. С учётом того, что 31 декабря нерабочий день, последний срок переносится на первый рабочий день после выходного. То есть уже на январь следующего года.

Заполнение заявления на УСН

Рассказываем, как заполнить заявление о переходе на УСН. Механика одинаковая во всех случаях. Есть несколько отличий в нюансах — их подсветим отдельно.

Образец заявления о переходе на УСН для ИП и ООО

Чтобы было проще заполнить заявление о переходе на УСН, приводим образец, как всё должно выглядеть. В зависимости от ситуации перехода на УСН некоторые графы заполняются по-разному.

Для начала скачайте шаблон заявления по кнопке ниже.

Заполните заявление на ПК. Используйте заглавные буквы и ставьте в одну ячейку только один символ.

ИНН и КПП. Их присваивают только после регистрации бизнеса. Так что, если подаёте заявление в момент регистрации ИП или ООО, заполнять эти поля не надо.

ИНН присваивают ИП и ООО, а КПП — только юрлицам.

Код налогового органа. Найдите налоговую инспекцию по адресу прописки ИП или юридическому адресу ООО. Сделать это можно на сайте ФНС. Там же указан код налогового органа — впишите его в соответствующий раздел.

Признак налогоплательщика. Он зависит от момента подачи заявления.

Расшифровка кодов:

1 — при подаче заявления одновременно с документами на регистрацию ИП/ООО.

2 — при переходе на УСН в течение 30 дней с момента регистрации бизнеса.

3 — при переходе с иных режимов налогообложения.

ФИО ИП или название ООО. Их нужно написать точно, как в ЕГРЮЛ.

Год подачи уведомления о переходе на упрощённую систему налогообложения. В этом поле укажите год, когда формируете заявление.

Переходит на упрощённую систему налогообложения. Здесь нужно поставить код.

1 — при переходе с начала следующего года. Это для уже действующих ИП/ООО при смене СНО. Не забудьте указать в соответствующем поле год, с которого будете применять УСН.

2 — при регистрации бизнеса, то есть с даты постановки на учёт.

Объект налогообложения. Выбирайте, как будет рассчитываться налог — с доходов или с доходов за вычетом расходов. Первый вариант выгоднее для тех, у кого нет или мало трат в бизнесе, а второй — для тех, у кого много уходит на расходники или выплату заработных плат.

Получено доходов за девять месяцев. Только для действующих предпринимателей, которые меняют режим налогообложения. По умолчанию надо указать доход по ОСНО. Если у вас был другой режим, то нужно указать остаточную стоимость основных средств на 1 октября текущего года.

Основные средства. Это все активы дороже 100 000 рублей, которые используются в работе.

В заключительной части укажите контактный телефон, дату составления и подпишите.

Важно: ИП должны поставить галочку возле графы «налогоплательщик». Тогда ниже ФИО указывать не нужно.

Заявление в налоговую инспекцию можно подать в двух видах — в электронном или бумажном. Если хотите в бумажном, то распечатайте два экземпляра: один — для налоговой, второй — для вас.

Как подать заявление

Распечатанное заявление можно подать лично в ИФНС по адресу регистрации либо письмом по почте.

Для тех кто имеет право перейти на спецрежим и хочет сделать это онлайн, есть такие варианты: