Как рассчитать и уплатить авансовые платежи по УСН в 2026 году

Коротко Уплата авансов производится через единый налоговый счёт. До 25‑го числа месяца, идущего после отчётного периода, необходимо подать уведомление об исчисленной сумме. А до 28‑го числа месяца, идущего после отчётного периода, нужно пополнить счёт единым налоговым платежом (ЕНП). Просрочка уплаты или неподача уведомления ведёт к автоматическому начислению пеней и штрафам.

Авансовые платежи по УСН — это промежуточные платежи, которые компании и ИП рассчитывают нарастающим итогом с начала года. Отчётными периодами считаются первый квартал, полугодие, девять месяцев.

Что такое авансовые платежи по УСН и кто должен их платить

Авансовые платежи по УСН — это частичные платежи в счёт будущего годового налога, которые необходимо вносить в течение текущего налогового периода. Согласно ст. 346.21 НК РФ, их необходимо уплачивать компаниям и ИП, которые применяют упрощённую систему налогообложения (УСН).

Налоговым периодом по УСН считается календарный год, а отчётными периодами, за которые рассчитываются и уплачиваются авансы, являются:

первый квартал;

полугодие;

девять месяцев.

Главное отличие между авансовыми платежами и налогом за год заключается в промежуточном характере уплаты:

авансовый платёж — это промежуточный расчёт налога по итогам конкретных отчётных периодов, то есть первого квартала, полугодия и девяти месяцев;

итоговый налог за год — это окончательный расчёт по итогам всего налогового периода. При нём годовая сумма налога уменьшается на все уже уплаченные в течение этого года авансовые платежи.

Как рассчитать авансовый платёж по УСН

На УСН доходы и расходы считаются нарастающим итогом. Это означает, что для расчёта аванса необходимо брать данные не только за последний квартал, но и суммировать все показатели с 1 января по конец текущего отчётного периода.

ПРИМЕР За год ИП Иванов на УСН «Доходы» без сотрудников заработал:

— за первый квартал — 300 000 ₽;

— второй квартал — 250 000 ₽;

— третий квартал — 300 000 ₽;

— четвёртый квартал — 50 000 ₽.

Доход нарастающим итогом в декларации УСН будет выглядеть следующим образом:

— за первый квартал — 300 000 ₽;

— полугодие: 300 000 + 250 000 = 550 000 ₽;

— девять месяцев: 300 000 + 250 000 + 300 000 = 850 000 ₽;

— один год: 300 000 + 250 000 + 300 000 + 50 000 = 900 000 ₽.

Рассчитываем авансовые платежи за первый квартал:

— доход за первый квартал — 300 000 ₽;

— налог: 300 000 × 6% = 18 000;

— уплаченные страховые взносы за первый квартал: 57 390 ÷ 4 = 14 347,5 ₽;

— аванс к уплате за первый квартал: 18 000 – 14 347,5 = 3 652,5 ₽.

Рассчитываем авансовые платежи за полугодие:

— доход за полугодие — 550 000 ₽;

— налог: 550 000 × 6% = 33 000;

— уплаченные страховые взносы за полугодие: 14 347,5 + 14 347,5 = 28 695 ₽;

— аванс к уплате за полугодие: 33 000 – 28 695 = 4 305 ₽.

Рассчитываем авансовые платежи за девять месяцев:

— доход за девять месяцев — 850 000 ₽;

— налог: 850 000 × 6% = 51 000;

— уплаченные страховые взносы за девять месяцев: 14 347,5 + 14 347,5 + 14 347,5 = 43 042,5 ₽;

— аванс к уплате за девять месяцев: 51 000 – 43 042,5 = 7 957,5 ₽.

Налог по УСН за год необходимо уплатить не авансовыми платежами, а итоговой суммой:

— доход за один год — 900 000 ₽;

— налог за один год: 900 000 × 6% = 54 000;

— уплаченные страховые взносы за один год: 14 347,5 × 4 = 57 390 ₽;

— годовой налог к уплате: 54 000 – 57 390 = –3 390 ₽ (переплата);

— уже уплачено авансов за один год: 3 652,5 + 4 305 + 7 957,5 = 15 888 ₽ ;

— к доплате до декларации: –3 390 – 15 888 = –19 278 ₽ (переплата).

Зачем нужны авансовые платежи:

корректная работа прогрессивной шкалы — если доход компании или ИП приближается к лимитам, ставка может измениться. Нарастающий итог позволяет точно отследить, когда налогоплательщик переходит в другую систему налогообложения (СНО);

выравнивание доходов и расходов — в одном квартале может быть много расходов, а в другом мало. Расчёт с начала года позволяет учесть все затраты равномерно и не платить аванс;

упрощение итоговой сверки — авансы становятся промежуточными срезами общей суммы налога за год.

Для расчёта авансовых платежей необходимо учесть данные из книги учёта доходов и расходов (КУДиР) и бухгалтерии:

доходы по кассовому методу — на дату поступления денег на счёт или в кассу;

расходы для УСН «Доходы минус расходы» по кассовому методу — на дату фактической оплаты поставщику и при реализации товаров или услуг;

наличие региональной ставки УСН — субъекты РФ имеют право снижать ставку для отдельных видов деятельности или всех налогоплательщиков вплоть до 1%;

страховые взносы:

— для УСН «Доходы» фиксированные взносы ИП и за себя вычитаются из самого налога. ИП без работников могут уменьшить налог на 100%, работодатели и ИП с работниками — на 50%;

— для УСН «Доходы минус расходы» взносы не уменьшают сам налог, а включаются в состав расходов и снижают налоговую базу;

торговый сбор — уменьшает аванс на УСН «Доходы». Согласно ст. 411 НК РФ , применяется только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе;

убытки прошлых лет — на УСН «Доходы минус расходы» могут уменьшить налоговую базу;

НДС платится ИП или организацией на УСН в случае превышения годового лимита в 20 млн ₽:

— для УСН «Доходы» — по ст. 346.15 НК РФ НДС, который был получен от покупателей сверх стоимости товара, не включается в доходы для целей УСН;

— для УСН «Доходы минус расходы» — по ст. 346.16 НК РФ НДС, который был уплачен поставщикам при покупке товаров или услуг, включается в состав расходов. Это правило действует, если нет права на вычет НДС.

Чтобы узнать сумму аванса к уплате, используйте простую формулу:

Аванс к уплате = (Налог, рассчитанный нарастающим итогом с начала года) − (Сумма авансов, уже уплаченных за предыдущие периоды этого года).

Экспертное мнение При расчёте авансов по УСН важно считать налог нарастающим итогом с начала года. В каждом следующем периоде нужно учитывать уже рассчитанные и уплаченные авансы, а также страховые взносы, если они уменьшают налог. Перед отправкой уведомления проверьте сумму и код налогового периода, чтобы деньги корректно распределились на ЕНС. На практике ошибки чаще всего возникают из-за неправильного учёта взносов и авансов прошлых периодов.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает предпринимателю вести учёт, рассчитывать налоги и не пропускать сроки платежей. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как рассчитать аванс на УСН «Доходы»

Формула расчёта налога на УСН Формула расчёта аванса на УСН «Доходы» Доходы x Ставка (6% или региональная) Аванс к уплате = (Доходы нарастающим итогом × 6%) − Уменьшение на страховые взносы − Авансы, уплаченные ранее в этом году

ИП обязан платить страховые взносы за себя. Они состоят из двух частей:

фиксированная часть — её ИП платит вне зависимости от того, есть ли у него доход или нет. В 2026 году фиксированные страховые взносы за себя составляют 57 390 ₽. Их необходимо уплатить до 28 декабря 2026 года;

дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽. Уплачивается до 1 июля 2027 года за 2026 год.

Фиксированные взносы ИП за себя можно уплатить одной суммой или несколькими частями в течение года. Главное условие — внести деньги на взносы необходимо до 28 декабря текущего года. ИП сам решает, в каком квартале их уплатить, чтобы уменьшить именно аванс этого периода.

Формулы расчёта аванса на УСН «Доходы» для ИП и ООО выглядят следующим образом.

Расчёт для ИП без сотрудников Расчёт для ИП с сотрудниками Аванс = (Доходы × 6%) − Страховые взносы ИП за себя − Авансы, начисленные ранее Аванс = (Доходы × 6%) − Страховые взносы, но не более 50% от суммы налога − Авансы за предыдущие периоды Расчёт для ООО без сотрудников Расчёт для ООО с сотрудниками Аванс = (Доходы × 6%) − Авансы за предыдущие периоды Аванс = (Доходы × 6%) − Страховые взносы, но не более 50% от суммы налога – Авансы за предыдущие периоды

ПРИМЕР ИП применяет УСН «Доходы» и работает без сотрудников.

Налоговая ставка — 6%.

Доходы:

— за первый квартал — 400 000 ₽;

— второй квартал — 500 000 ₽;

— третий квартал — 600 000 ₽.

Фиксированные страховые взносы ИП за себя за первый квартал: (57 390 ÷ 4) + 1 000 (дополнительный взнос) = 15 347, 5 ₽.

Расчёт за первый квартал:

— доход нарастающим итогом — 400 000 ₽;

— налог: 400 000 × 6% = 24 000 ₽;

— уплаченные страховые взносы в первом квартале — 15 347,5 ₽;

— аванс к уплате: 24 000 − 15 347,5 = 8 652,5 ₽.

Расчёт за полугодие:

— доход нарастающим итогом: 400 000 + 500 000 = 900 000 ₽;

— налог: 900 000 × 6% = 54 000 ₽;

— уплаченные страховые взносы нарастающим итогом: 14 347,5 × 2 (фиксированные страховые взносы за два квартала) + 6 000 (дополнительный 1%) = 34 695 ₽;

— аванс нарастающим итогом: 54 000 − 34 695 = 19 305 ₽;

— к доплате за полугодие: 19 305 − 8 652,5 = 10 652,5 ₽.

Расчёт за девять месяцев:

— доход нарастающим итогом: 400 000 + 500 000 + 600 000 = 1 500 000 ₽;

— налог: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽;

— уплаченные страховые взносы нарастающим итогом: 14 347,5 × 3 (фиксированные страховые взносы за три квартала) + 12 000 (дополнительный 1%) = 34 695 ₽ = 55 042,5 ₽;

— аванс нарастающим итогом: 90 000 − 55 042,5 = 34 957,5 ₽;

— к доплате за девять месяцев: 34 957,5 − 8 652,5 − 10 652,5 = 15 652,5 ₽.

Как рассчитать аванс на УСН «Доходы минус расходы»

Формула расчёта налога на УСН «Доходы минус расходы» Формула расчёта аванса на УСН «Доходы минус расходы» (Доходы нарастающим итогом – Расходы нарастающим итогом) x Ставка 15% или региональная Аванс к уплате = (Доходы нарастающим итогом – Расходы нарастающим итогом) x Ставка 15% или региональная – Авансы, уплаченные ранее в этом году

Доходы и расходы, которые можно включить в налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы», регулируются ст. 346.15 и ст. 346.16 НК РФ.

Доходы учитываются по кассовому методу — на дату поступления денег на расчётный счёт, в кассу или через эквайринг. В них включаются:

выручка от реализации товаров, работ и услуг;

авансы от покупателей — в день получения;

внереализационные доходы , например штрафы, пени и неустойки, полученные от контрагентов за нарушение договоров или положительные курсовые разницы.

Расходы также учитываются по кассовому методу — после оплаты поставщику и реализации товаров покупателю.

Можно учесть в расходы на УСН «Доходы минус расходы» Нельзя учесть в расходы на УСН «Доходы минус расходы» Действует открытый перечень расходов:



— закупка сырья, комплектующих и готовой продукции для дальнейшей реализации;



— расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) и премирование персонала;



— некоторые налоги и страховые взносы;



— оплата коммунальных услуг, связи и интернета;



— агентские вознаграждения и комиссии посредникам;



— оплата услуг внешних подрядчиков и специалистов на аутсорсинге;



— таможенные пошлины и сборы, связанные с импортом товаров

Ст. 270 НК РФ:



— дивиденды;



— штрафы и пени в пользу государства;

взносы в уставный капитал;



— премии и бонусы сотрудникам, которые не прописаны в трудовом договоре;



— материальная помощь работникам, например к отпуску или по семейным обстоятельствам;



— компенсация за использование личного автомобиля или другого имущества сотрудника сверх нормы;



— средства, которые переданы по договору кредита или займа



— дивиденды;— штрафы и пени в пользу государства;взносы в уставный капитал;— премии и бонусы сотрудникам, которые не прописаны в трудовом договоре;— материальная помощь работникам, например к отпуску или по семейным обстоятельствам;— компенсация за использование личного автомобиля или другого имущества сотрудника сверх нормы;— средства, которые переданы по договору кредита или займа

Расход, который можно учесть при формировании налоговой базы на УСН «Доходы минус расходы», должен соответствовать трём условиям:

фактическое списание с расчётного счёта, через кассу или эквайринг;

экономическая обоснованность, то есть расход связан с деятельностью бизнеса, которая направлена на получение дохода;

документальная подтверждённость перевода денег, например УПД, кассовые чеки, акты выполненных работ или оказанных услуг и электронные транспортные накладные (ЭТрН).

ПРИМЕР ООО применяет УСН «Доходы минус расходы» и работает без сотрудников.

Налоговая ставка — 15%.

Доходы нарастающим итогом:

— за первый квартал — 2 млн ₽;

— полугодие — 4,5 млн ₽;

— девять месяцев — 7 млн ₽.

Расходы нарастающим итогом:

— за первый квартал — 1,5 млн ₽;

— полугодие — 3,2 млн ₽;

— девять месяцев — 5 млн ₽.

Расчёт за первый квартал:

— налоговая база: 2 000 000 – 1 500 000 = 500 000 ₽;

— налог: 500 000 × 15% = 75 000 ₽;

— к уплате — 75 000 ₽.

Расчёт за полугодие:

— налоговая база: 4 500 000 – 3 200 000 = 1 300 000 ₽;

— налог: 1 300 000 × 15% = 195 000 ₽;

— к уплате: 195 000 – 75 000 = 120 000 ₽.

Расчёт за девять месяцев:

— налоговая база: 7 000 000 – 5 000 000 = 2 000 000 ₽;

— налог: 2 000 000 × 15% = 300 000 ₽;

— к уплате: 300 000 – 75 000 – 120 000 = 105 000 ₽.

Как заполнить и подать уведомление об авансовом платеже

Для корректного распределения средств с ЕНС в счёт конкретного налога необходимо направлять уведомление об исчисленных суммах налогов по форме КНД 1110355.

Рекомендации по заполнению:

Поле для заполнения Что указать ИНН / КПП Реквизиты вашей компании или ИП



Важно: КПП указывается только для ООО

Страница 001 Код налогового органа



1. Введите адрес ИФНС.



2. Укажите субъект РФ

Можно узнать в специальном сервисе ФНС 1. Введите адрес ИФНС.2. Укажите субъект РФ Код отчётного периода За первый квартал — 34/01.



За полугодие — 34/02.



За девять месяцев — 34/03

Код по ОКТМО Можно узнать в специальном сервисе ФНС Сумма налога Исчисленная сумма аванса в рублях КБК Для УСН «Доходы» — 182 1 05 01011 01 1000 110



Для УСН «Доходы минус расходы» — 182 1 05 01021 01 1000 110



Подать заполненное уведомление об авансовом платеже можно несколькими способами:

ИП; через личный кабинет налогоплательщика — для ООО

через ТКС — ЭДО с налоговой;

на бумаге — доступно только налогоплательщикам, у которых среднесписочная численность сотрудников не превышает 100 человек.

Если вы обнаружили ошибку в поданном уведомлении, представьте в ФНС новое уведомление с корректными данными. Оно полностью заменит ранее поданный документ. Новое уведомление необходимо представить как можно быстрее — до наступления срока уплаты налога.

Как заплатить аванс по УСН через ЕНС

Оплата налогов на УСН осуществляется через единый налоговый счёт (ЕНС).

Единый налоговый платёж (ЕНП) — это общий перевод средств для погашения всех налоговых обязательств одновременно.

Процесс уплаты налога через ЕНС выглядит следующим образом:

Рассчитайте сумму авансового платежа или налога. Направьте уведомление в налоговый орган не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода. Пополните ЕНС посредством ЕНП не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного периода. В срок уплаты ФНС автоматически спишет средства с ЕНС на основании поданного уведомления.

Перечислить ЕНП можно двумя способами:

через банк — необходимо оформить платёжное поручение;

через ЛК налогоплательщика.

Важно: перед 28-м числом убедитесь, что на вашем ЕНС достаточно денег. ФНС спишет сумму всех налогов, срок уплаты которых наступает в этот день.

Как узнать, зачтён ли авансовый платёж:

проверка сальдо — в ЛК ФНС раздел «Сальдо ЕНС» должен уменьшиться ровно на сумму вашего аванса;

просмотр карточки расчётов с бюджетом — в ней должно быть две записи:

— начисление — на основании вашего уведомления от 25-го числа;

— списание — на дату 28-го числа;

проверка раздела «История операций по ЕНС» — в нём должна быть запись списания денежных средств в счёт уплаты налога.

Сроки уплаты авансов по УСН в 2026 году

Период За какой срок считается Когда подавать уведомление Когда платить 1 квартал С 1 января по 31 марта До 25 апреля До 28 апреля Полугодие С 1 января по 30 июня До 25 июля До 28 июля 9 месяцев С 1 января по 30 сентября До 25 октября До 28 октября

Последний день срока подачи уведомления может выпасть на выходной или официальный праздник. В таком случае, согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ, ИП или ООО могут представить документы на следующий за ним рабочий день.

Когда подавать нулевое или отрицательное уведомление

Если по итогам отчётного периода сумма авансового платежа равна нулю, уведомление подавать не нужно. Такое может быть в двух случаях:

если у ИП или ООО не было доходов;

если у ИП весь налог был полностью перекрыт уплаченными страховыми взносами.

Если аванс за текущий период меньше аванса за предыдущий, возникает отрицательная сумма авансового платежа. В таком случае необходимо оформить уведомление с отрицательным значением. Форма заполняется так же, как и обычное уведомление об авансовом платеже. Главное отличие — сумма налога указывается со знаком минус.

ПРИМЕР ООО применяет УСН «Доходы минус расходы».

Авансовые платежи:

— за первый квартал — 5 000 ₽;

— полугодие — 10 000 ₽. К доплате: 10 000 – 5 000 (аванс за первый квартал) = 5 000 ₽;

— девять месяцев — 8 000 ₽. К доплате: 8 000 – 5 000 (аванс за первый квартал) – 5 000 (аванс за полугодие) = –2 000 ₽.

Итог — за первый и второй кварталы были платежи по 5 000 ₽, а за третий квартал получилась отрицательная сумма –2 000 ₽.

В уведомлении данные об авансовых платежах будут выглядеть следующим образом:



Что будет, если не заплатить аванс или не подать уведомление

Согласно ст. 75 НК РФ, за просрочку авансовых платежей налогоплательщику будут начислены пени:

для ИП — 1/300 ставки за каждый день просрочки;

юрлиц — 1/300 ставки за каждый день просрочки при задолженности до 30 календарных дней и начиная с 91-го дня, 1/150 ставки за каждый день просрочки при задолженности в период с 31-го до 90-го дня.

Если ИП или ООО просрочат уплату по налогу на УСН за год, им будет начислен штраф по ст. 122 НК РФ:

20% от суммы неуплаченного налога, если неуплата произошла по неосторожности. Например, из-за арифметической ошибки или неправильного применения налоговой ставки;

40% от суммы неуплаченного налога при доказанном умышленном занижении налоговой базы.

Если вы обнаружили задолженность по авансовым платежам:

1. Подайте правильное уведомление:

первичное — если забыли представить документ в ФНС;

уточнённое — если ошиблись в сумме аванса или отчётном периоде.

2. Пополните ЕНС — внесите сумму долга с небольшим запасом, чтобы покрыть возможные копейки автоматически начисленных пеней.

3. Дождитесь списания — ФНС автоматически спишет деньги в счёт аванса в ближайшую дату.

В некоторых случаях налогоплательщик может провести сверку с налоговой:

перед подачей годовой декларации по УСН, чтобы убедиться, что все квартальные авансы корректно зачтены в счёт годового налога;

если пришло требование об уплате или уведомление о пенях, но он уверен, что платил всё вовремя и в полном объёме;

после подачи уточнённого уведомления или просроченной доплаты, чтобы подтвердить, что ФНС верно пересчитала начисления;

при несовпадении внутреннего сальдо с балансом в личном кабинете налогоплательщика.

Как зачесть авансовые платежи при расчёте налога за год

По итогам календарного года все уплаченные в течение года авансы автоматически засчитываются в счёт годового налога по УСН. Этот процесс происходит при подаче годовой декларации — отдельных заявлений о зачёте подавать не нужно.

Формула расчёта налога за год выглядит следующим образом:

Налог к доплате по декларации = Годовой налог по УСН − Суммы уплаченных авансов по кварталам.

Важно: согласно ст. 346.18 НК РФ, если расходы превысили доходы на УСН «Доходы минус расходы», компания или ИП должен заплатить только минимальный налог. Он составляет 1% от полученных за год доходов.

Пример: у ООО доходы за год составляют 1 000 000 ₽, а расходы — 950 000 ₽.

Рассчитываем обычный налог: (1 000 000 – 950 000) × 15% = 7 500 ₽.

Рассчитываем минимальный налог: 1 000 000 × 1% = 10 000 ₽.

Итог: так как 7 500 ₽ < 10 000 ₽, возникает обязанность уплатить минимальный налог.

Если сумма уплаченных авансов оказалась больше годового налога, образуется переплата — положительное сальдо на ЕНС. В таком случае налогоплательщик может: