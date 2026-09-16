Как считать и платить налоги на Ozon

Коротко

Для выбора системы налогообложения важно оценить маржинальность бизнеса. УСН «Доходы» 6% подойдёт при высокой наценке, а УСН «Доходы минус расходы» 15% — при больших документально подтверждённых расходах. Также можно применять НПД, ОСНО и АУСН. Однако ОСНО и АУСН подразумевает большую налоговую нагрузку, нежели УСН. А НПД подойдёт не всем ИП.

При превышении годового дохода в 20 млн ₽ селлеры на УСН становятся плательщиками НДС со ставками от 5 до 22%. Это требует обязательного пересмотра цен и настройки реквизитов в Личном кабинете Ozon.

Для корректного учёта необходимо ежемесячно собирать данные по отчётам маркетплейса и верно отражать их в КУДиР, ЛК АУСН или пробивать чеки через приложение «Мой налог». Способ учёта зависит от применяемой СНО.



Селлеры на Ozon платят налоги с полной стоимости реализованных товаров. При этом при определении дохода комиссию маркетплейса из этой суммы не вычитают. Владельцы пунктов выдачи заказов платят налог только с вознаграждения за свои услуги.