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Как считать и платить налоги на Ozon

Выход селлеров на Ozon даёт бизнесу мощный рост, но вместе с продажами приходит и ответственность перед налоговой. Специфика работы с площадкой и ПВЗ часто запутывает продавцов, ведь нужно правильно учитывать агентские комиссии и удержания. Точка Банк расскажет, как безошибочно считать и платить налоги на Ozon, чтобы избежать штрафов и лишних трат.

16.09.2026
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Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк для продавцов на Ozon

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Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк для продавцов на Ozon

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Коротко
Селлеры на Ozon платят налоги с полной стоимости реализованных товаров. При этом при определении дохода комиссию маркетплейса из этой суммы не вычитают. Владельцы пунктов выдачи заказов платят налог только с вознаграждения за свои услуги.
Для выбора системы налогообложения важно оценить маржинальность бизнеса. УСН «Доходы» 6% подойдёт при высокой наценке, а УСН «Доходы минус расходы» 15% — при больших документально подтверждённых расходах. Также можно применять НПД, ОСНО и АУСН. Однако ОСНО и АУСН подразумевает большую налоговую нагрузку, нежели УСН. А НПД подойдёт не всем ИП.
При превышении годового дохода в 20 млн ₽ селлеры на УСН становятся плательщиками НДС со ставками от 5 до 22%. Это требует обязательного пересмотра цен и настройки реквизитов в Личном кабинете Ozon.
Для корректного учёта необходимо ежемесячно собирать данные по отчётам маркетплейса и верно отражать их в КУДиР, ЛК АУСН или пробивать чеки через приложение «Мой налог». Способ учёта зависит от применяемой СНО.

С какой суммы продавец платит налоги на Ozon

При работе на Ozon у селлера есть два финансовых показателя:

  • полная выручка — цена товара на карточке, которую видит покупатель в момент оплаты, с учётом всех его скидок и баллов;
  • выплаты на расчётный счёт — деньги, которые маркетплейс перечисляет предпринимателю за вычетом своего вознаграждения за услуги. Например, комиссия за продажу или хранение. 

Налоговая база на Ozon строится именно из полной выручки селлера. Датой дохода от продажи является дата доставки товара покупателю, то есть реализации продукции, согласно ст. 346.17 НК РФ.

ПРИМЕР
Предприниматель продал товар на 1 000 ₽. Ozon удержал комиссию, логистику и эквайринг на сумму 250 ₽.
На расчётный счёт ИП Ozon перевёл 1 000 – 250 = 750 ₽.
Итог: при расчёте налога предприниматель должен использовать полную сумму товара, то есть 1 000 ₽, а не 750 ₽.

Учёт комиссии, логистики и других удержаний Ozon зависит от системы налогообложения ИП:

  • на УСН «Доходы» — предприниматель не может уменьшать налоговую базу на расходы и платит налог с полной выручки. Траты на комиссии и логистику являются расходами, которые не влияют на налог. То же самое касается НПД и АУСН «Доходы»; 
  • на УСН «Доходы минус расходы» — предприниматель может учесть комиссии, логистику, хранение и эквайринг как расходы и уменьшить на них налоговую базу. Расход признаётся только в момент его фактической оплаты и при наличии закрывающего документа. То же самое касается АУСН «Доходы минус расходы», однако есть особенности по их учёту и отражению в ЛК АУСН;
  • на ОСНО — удержания Ozon учитываются в расходах для уменьшения НДФЛ у ИП. С полной выручки начисляется НДС по ставке 22%, который можно уменьшить на входящий НДС. 
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Рассчитаем налоги с учётом комиссии Ozon и подготовим отчётность. Вы сосредоточитесь на продажах.

При расчёте налоговой базы важно правильно учитывать возвраты, скидки, баллы, компенсации и корректировки. 

Операции на маркетплейсеКак учитывать
ВозвратыПри возврате товара доход от этой продажи аннулируется. В том месяце, когда Ozon оформил возврат, ИП необходимо уменьшить свою выручку на стоимость этой продукции
Скидки на товарыЕсли скидку даёт продавец, доход признаётся в размере фактически уплаченной покупателем суммы, то есть уже со скидкой.

Если скидку даёт Ozon, доходом будет считаться полная стоимость товара, то есть часть, которую заплатил покупатель и часть, которую Ozon перевёл вам в виде компенсации за акцию
Баллы от OzonКомпенсация скидок в виде баллов, которые не конвертированы в рубли, а направлены на уменьшение стоимости услуг маркетплейса, не являются доходом селлера.

А не использованные в погашение стоимости услуг Ozon баллы, то есть выплаченные селлеру в рублях, должны быть учтены в налогооблагаемый доход
КомпенсацииЕсли Ozon потерял товар на складе или повредил его, он начисляет ИП компенсацию. Для предпринимателя эта сумма будет считаться внереализационным доходом, который облагается налогом

Экспертное мнение

При работе с Ozon важно не ориентироваться только на сумму, которая пришла на расчётный счёт. Для налогового учёта нужно регулярно сверять отчёт о реализации с данными банка и учитывать комиссии, возвраты и другие удержания маркетплейса. Особенно внимательно стоит проверять расчёты при изменении налогового режима или появлении НДС. Ошибка в учёте выручки может привести к занижению налога и необходимости подавать уточнённую отчётность.


Чтобы упростить эту работу, можно использовать Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка. Сервис учитывает комиссии маркетплейса, рассчитывает налоги и взносы, формирует отчётность и напоминает о сроках платежей.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как рассчитать налог на УСН «Доходы»

Упрощённая формула расчёта налога на УСН «Доходы» выглядит следующим образом:

Налог = (Стоимость всех доставленных покупателям товаров × Ставка 6% или пониженная региональная) – Страховые взносы.

Важно: пониженная региональная ставка возможна только в тех субъектах РФ, в которых подписан соответствующий закон.

Кешбэк за уплату налогов –3%, через Онлайн‑бухгалтерию
Вернём баллами: тратьте на обслуживание счёта, товары и услуги от наших партнёров. Или обменивайте на рубли, 1 балл = 1 ₽.

ИП обязан платить страховые взносы за себя и за сотрудников. 

Страховые взносы ИП за себяСтраховые взносы ИП за сотрудников
Фиксированная часть — 57 390 ₽ в 2026 году.

Дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽ в 2026 году
Базовый тариф — 30% в пределах предельной базы и 15,1% сверх неё.

Страховые взносы на травматизм — 0,2–8,5% в зависимости от класса риска

Индивидуальные предприниматели могут уменьшить размер налогов за счёт страховых взносов:

  • если нет сотрудников — до 100%;
  • если есть сотрудники — до 50%.

Согласно ст. 427 НК РФ, ИП на УСН могут применять пониженные ставки при уплате страховых взносов.

ПРИМЕР
ИП на УСН «Доходы» без сотрудников за первый квартал продал покупателям товары на 1 500 000 ₽.
Рассчитываем налог: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽.
Рассчитываем страховые взносы: 57 390 + [(1 500 000 – 300 000) × 1%] = 69 390 ₽.
К уплате по налогу: 90 000 – 69 390 = 20 610 ₽.
ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками за первый квартал 2026 года продал покупателям товары на 2 000 000 ₽. При этом уплатил взносы за работников в размере 125 000 ₽ и рассчитал взносы за себя 74 390 ₽.
Рассчитываем налог: 2 000 000 × 6% = 120 000 ₽.
Так как у ИП есть сотрудники, он может сократить налог до 50%.
Итого к уплате по налогу: 120 000 ÷ 50% = 60 000 ₽.

Как рассчитать налог на УСН «Доходы минус расходы»

Упрощённая формула расчёта налога на УСН «Доходы минус расходы» выглядит следующим образом:

Налог = (Стоимость всех доставленных покупателям товаров – Расходы за отчётный период) × Ставка 15% или пониженная региональная.

Расходы, которые селлер может учесть при формировании налоговой базы:

  • страховые взносы;
  • затраты на покупку товара;
  • комиссия маркетплейса за продажу;
  • оплата услуг маркетплейса по логистике, хранению и упаковке;
  • затраты на доставку товара до склада и рекламу.

Чтобы подтвердить затраты, ИП необходимо формировать:

  • раз в месяц отчёт о реализации — можно сделать в ЛК Ozon;
  • УПД-1 к отчёту о реализации вознаграждения;
  • исходящий акт выполненных работ селлера;
  • отчёт о перевыставлении услуг;
  • акт об оказанных услугах для звёздных товаров;
  • акт о страховой премии;
  • отчёт об исполнении поручений по переводу благотворительных пожертвований.

Также необходимо перенести данные из отчёта в книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и хранить подтверждающие документы. Например, универсальные передаточные документы (УПД) и акты выполненных работ.

ПРИМЕР
ИП на УСН «Доходы минус расходы» за первый квартал продал покупателям товары на 1 500 000 ₽. Расходы составили 500 000 ₽. 
Рассчитываем налог: (1 500 000 – 500 000) × 15% = 150 000 ₽.

Согласно ст. 346.18 НК РФ, если минимальный налог больше налога с разницы доходов и расходов на УСН «Доходы минус расходы», ИП должен заплатить только его. Он составляет 1% от полученных за год доходов.

Важно: минимальный налог уплачивается по итогам налогового периода — одного года. То есть в течение года платятся авансы по обычному правилу — 15% от разницы доходов и расходов, а по итогам года сумма сравнивается с 1% от доходов.

В случае когда расходы превысили доходы, возникает убыток, который может быть перенесён на будущие налоговые периоды. При этом минимальный налог всё равно необходимо уплатить.

ПРИМЕР
У ИП доходы за год составляют 1 000 000 ₽, а расходы — 950 000 ₽.
Рассчитываем обычный налог: (1 000 000 – 950 000) × 15% = 7 500 ₽.
Рассчитываем минимальный налог: 1 000 000 × 1% = 10 000 ₽.
Итог: так как 7 500 < 10 000 ₽, возникает обязанность уплатить минимальный налог.

Как платить налоги и сдавать отчётность на УСН

Селлеры на УСН платят налог не одной суммой в конце года, а перечисляют авансовые платежи ежеквартально. Все платежи зачисляются на единый налоговый счёт (ЕНС) с помощью единого налогового платежа (ЕНП).

Как это работает:

  • ИП самостоятельно считает налог за отчётный период — первый квартал, полугодие и девять месяцев. Доходы и расходы считаются нарастающим итогом;
  • до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, ИП подаёт в ФНС уведомление об исчисленных суммах налогов по форме КНД 1110355. Это можно сделать через Личный кабинет ИП и ЭДО с налоговой. Также ИП может представить в ИФНС уведомление на бумаге, если среднесписочная численность его сотрудников не превышает 100 человек;
  • до 28-го числа ИП пополняет ЕНС на сумму, указанную в уведомлении.

Итоговый налог по УСН за год необходимо уплатить за минусом ранее перечисленных авансовых платежей.

Страховые взносы за себя и сотрудников также платятся через ЕНС:

  • фиксированные страховые взносы — до 28 декабря 2026 года;
  • дополнительный взнос 1% — до 1 июля 2027 года;
  • страховые взносы за сотрудников:

    — взносы по единому тарифу — не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного.

Взносы на травматизм необходимо уплатить в СФР не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного.

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Как считать налоги владельцу ПВЗ Ozon

Владелец ПВЗ платит налог не со стоимости выданных заказов, а с вознаграждения, которое Ozon начисляет ИП за каждую успешную операцию. Это считается его доходом. Расходами же являются аренда помещения, зарплаты сотрудникам и другие расходы ПВЗ. 

Для владельца ПВЗ подходит УСН. На этом режиме простой учёт, а налог можно уменьшить на страховые взносы. ИП также может применять:

  • НПД — индивидуальный предприниматель должен работать на ПВЗ один, без сотрудников;
  • АУСН и ОСНО — у ИП будет больше налоговая нагрузка, нежели на УСН.   

ККТ и формирование чека для работы на ПВЗ Ozon

Согласно ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ, при оплате заказа в момент получения продавцу необходимо пробивать чек. На Ozon облачная касса встроена в маркетплейс, поэтому владельцу ПВЗ иметь ККТ не нужно. Площадка сама формирует чек и отправляет его в электронном виде покупателю. 

ККТ может понадобиться, если ИП оказывает дополнительные услуги от своего имени. Например, упаковывает товар в праздничную бумагу или хранит товар больше установленного площадкой срока. 

НДС при продажах на Ozon в 2026 году

Селлеры на УСН, чей доход превышает 20 млн ₽ в год, становятся плательщиками НДС. Размер ставки налога на добавленную стоимость зависит от выбора самого налогоплательщика. Он может выбрать:

— Общие ставки с правом применения вычета НДС:

    — 0% — возможно для некоторых видов деятельности

    — 10% — доступно для некоторых категорий товаров:

        — продовольственные товары и товары для детей;

        — периодический выпуск книжной продукции, связанной с образованием и наукой, и печатных изданий;

        — медицинские товары;

        — товары, указанные в п. 2 ст. 164 НК РФ;

    — 22% — общая ставка для всех товаров, которые не подпадают под ставки 0 и 10%.

— Специальные ставки без права применения вычета НДС:

    — 5% — при доходе от 20 млн до 272,5 млн ₽;

    — 7% — при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн ₽.

Важно: пониженные ставки 5 и 7% выгодны для тех, у кого есть ПВЗ Ozon.

Годовой доход для селлеров на ОСНО не влияет на выплату налога на добавленную стоимость. Они автоматически платят НДС по общим ставкам — 0, 10 или 22%.  

Если ИП платит НДС по ставке 22%, ему необходимо правильно учитывать налог на добавленную стоимость:

  • исходящий НДС начисляется с полной стоимости товара, которую заплатил покупатель, включая оплату баллами Ozon. Данные для учёта необходимо взять из отчёта о реализации, где отдельной строкой выделена сумма НДС. Исходящий НДС необходимо отразить в книге продаж;
  • входящий НДС состоит из НДС, указанного в УПД от поставщиков товаров, а также НДС, который Ozon выделил в своих актах на комиссию, логистику и рекламу. Его необходимо отражать в книге покупок.

Что настроить при работе в Ozon:

  • в ЛК Ozon, в разделе «Информация о компании», укажите, что вы являетесь плательщиком НДС, и выберите корректную ставку — 5, 7, 10 или 22%. После этого маркетплейс начнёт формировать отчёт о реализации и УПД с выделенной суммой НДС;
  • займитесь пересчётом юнит-экономики и цен — заложите в ценообразование на товары сумму НДС. В противном случае чистая выручка будет уменьшаться на сумму налога;
  • электронный документооборот с Ozon.
Ozon и НДС. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк всё учтёт
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Какую систему налогообложения выбрать продавцу на Ozon

Система налогообложенияКак работаетКому подойдёт
УСН «Доходы» ИП платит налог со всей суммы выручки, то есть полной цены товара для покупателя.

Расходы не учитываются
ИП, которые:

— продают товары с высокой наценкой;

— имеют небольшие расходы, например только зарплата и аренда
УСН «Доходы минус расходы» ИП платит налог с разницы между выручкой и документально подтверждёнными расходами.

Если расходы огромны, действует минимальный налог
ИП, которые:

— продают товары с низкой наценкой;

— имеют большие расходы — более 60–70% от выручки

АУСННе нужно сдавать декларации, вести КУДиР и платить страховые взносы. При этом суммы взаимозачётов по отчётам маркетплейса необходимо отражать в ЛК АУСН

ФНС автоматически рассчитывает налог из данных от уполномоченных банков и ЛК АУСН
Небольшим бизнесам с доходом до 60 млн ₽ в год и штатом до пяти человек, которые соблюдают определённые ограничения
НПДНе нужно вести отчётность и сдавать декларации, все чеки пробиваются в приложении «Мой налог» Самозанятые и ИП на НПД, которые продают только товары собственного производства и имеют выручку до 2,4 млн ₽ в год.

Важно: перепродавать готовые товары на НПД запрещено 
ОСНОСложная система с полным учётом НДС и строгим бухгалтерским учётомКрупным компаниям, чей доход превысил лимиты для УСН, — свыше 490,5 млн ₽ в год. Сумма лимита указана для 2026 года.

ИП, работающие с крупными поставщиками и покупателями, которые являются плательщиками НДС 

Какие отчёты и документы нужны для налогового учёта в Ozon

При работе на маркетплейсе селлеры должны выгружать из ЛК Ozon разный комплект документов, исходя из режима налогообложения.

Режим налогообложенияДокументыЗачем нужны
УСН «Доходы»,
НПД 

Отчёт о реализации.

Отчёт о выкупленных товарах.

Отчёт о возвращённых товарах.

Отчёт о компенсациях.

Отчёт о декомпенсациях.

Акт о премии за расчёты баллами.

Отчёт о перечислениях
По определённым данным из этих отчётов будет складываться налогооблагаемый доход селлера
УСН «Доходы минус расходы»,
ОСНО 

Отчёт о реализации.

Отчёт по выкупленным товарам.

Отчёт о возвращённых товарах.

Отчёт о компенсациях.

Отчёт о декомпенсациях.

УПД-1 к отчёту реализации.

Акт выполненных работ селлера.

Отчёт о перевыставлении услуг.

Акт об оказанных услугах — для селлеров, которые участвуют в бонусной программе «Звёздные товары».

Акт о страховой премии.

Отчёт об исполнении поручений по переводу благотворительных пожертвований
Подтверждают доходы и расходы 

Для АУСН комплект документов, на основании которых надо будет отразить взаимозачёт в ЛК АУСН, будет другим.

Отчётность на Ozon

Название документаКак сдаватьСроки сдачи 
Декларация по УСН по форме КНД 1152017Один раз в годНе позднее 25 апреля года, следующего за отчётным
Декларация по НДС по форме КНД 1151001Один раз в кварталЗа первый квартал — до 25 апреля.

За второй квартал — до 25 июля. 

За третий квартал — до 25 октября.

За четвёртый квартал — до 25 января следующего года.

Важно: декларацию по НДС необходимо сдавать только тем ИП на УСН, которые превысили лимит годового дохода в 20 млн ₽

Вопросы по теме

Что делать селлеру, который неправильно посчитал налог и появились изменения в отчёте Ozon за прошедшие месяцы?

Если Ozon скорректировал отчёт после сдачи налоговой декларации, порядок действий зависит от правки:


— если налог вырос, сначала оплатите недоимку и пени, затем подайте уточнённую декларацию за тот период, к которому относятся правки;


— если налог снизился, подайте уточнённую декларацию за прошлый период. На едином налоговом счёте (ЕНС) возникнет переплата, которую можно зачесть в счёт будущих платежей или вернуть на счёт.


Исключение — возвраты товаров. Согласно ст. 346.17 НК РФ, они учитываются в том периоде, когда фактически произошли. Поэтому в таком случае можно не подавать уточнёнку и  уменьшить налоговую базу текущего периода.

Нужно ли подавать декларацию, если за год не было ни одной продажи?

Если у ИП не было ни одной продажи за год, он должен сдать нулевую декларацию в ФНС. Срок — до 25 апреля следующего года.

Можно ли совмещать УСН для продаж на Ozon с патентом по офлайн-деятельности?

Да, ИП могут совмещать УСН для продаж на Ozon и ПСН по офлайн-деятельности. Для этого им необходимо вести раздельный учёт доходов и расходов на разных СНО. Также ИП могут распределять уплаченные страховые взносы, законно уменьшая как налог УСН, так и стоимость самого патента.

Как распределять общие расходы между Ozon, другими маркетплейсами и собственным магазином при совмещении УСН и ПСН?

Общие расходы необходимо распределять пропорционально доле выручки каждого канала продаж в общем доходе за период.


Формула расчёта:  Расход за Ozon =  (Выручка канала Ozon ÷ Общая выручка) × Сумма общих расходов. 


Важные правила:


— прямые расходы, например комиссия и логистика Ozon, относятся только к этому маркетплейсу, и они не распределяются;


— выбранный метод распределения нужно официально закрепить в учётной политике бизнеса;


— если ИП совмещает УСН и ПСН, ему необходимо вести раздельный учёт — ст. 346.43 НК РФ.

Как учитывать отрицательный баланс, если удержания Ozon превысили выручку?

Отрицательный баланс в Ozon — это ситуация, когда расходы на маркетплейсе превышают доходы или на счёте образуется задолженность перед платформой. 


В таком случае налоговая база на УСН «Доходы»  будет равна 0. То есть налог за этот период платить не нужно. При отрицательном балансе на УСН «Доходы минус расходы» образуется убыток. Его можно перенести на будущие налоговые периоды для уменьшения налоговой базы .

Можно ли вести несколько магазинов Ozon на одном ИП?

Один ИП имеет право открыть и управлять несколькими магазинами на Ozon. При этом все доходы и расходы со всех магазинов будут суммироваться. Поэтому придётся подавать одну общую налоговую декларацию по УСН за всё ИП.

Нужно ли открывать отдельный расчётный счёт для выплат от Ozon?

Нет, открывать отдельный счёт специально для Ozon не обязательно. ИП может получать выплаты на текущий расчётный счёт. 


Однако рекомендуется иметь именно отдельный расчётный счёт для выплат от Ozon, так как:


— проще сверять финансовые отчёты Ozon с банковской выпиской;


— легче вести раздельный учёт, если у ИП несколько каналов продаж;


— это позволяет избежать смешивания бизнес-денег с личными.

Как исправить учёт, если раньше налог рассчитывали только с поступлений на банковский счёт?

1. Пересчитайте доходы за все прошлые периоды, взяв данные из отчётов Ozon, например отчёта о реализации, отчёта по выкупленным товарам и отчёта о возвращённых товарах.


2. Рассчитайте недоимку — разницу между правильным налогом и тем, что вы заплатили, — и пени за просрочку.


3. Сначала уплатите недоимку и пени в бюджет. 


4. Подайте уточнённые декларации по УСН за все затронутые периоды в ФНС.

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Налоги на Ozon: как считать и платить ИП и ПВЗ — Точка Банк