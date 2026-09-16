Как считать и платить налоги на Ozon

С какой суммы продавец платит налоги на Ozon
При работе на Ozon у селлера есть два финансовых показателя:
- полная выручка — цена товара на карточке, которую видит покупатель в момент оплаты, с учётом всех его скидок и баллов;
- выплаты на расчётный счёт — деньги, которые маркетплейс перечисляет предпринимателю за вычетом своего вознаграждения за услуги. Например, комиссия за продажу или хранение.
Налоговая база на Ozon строится именно из полной выручки селлера. Датой дохода от продажи является дата доставки товара покупателю, то есть реализации продукции, согласно ст. 346.17 НК РФ.
Учёт комиссии, логистики и других удержаний Ozon зависит от системы налогообложения ИП:
- на УСН «Доходы» — предприниматель не может уменьшать налоговую базу на расходы и платит налог с полной выручки. Траты на комиссии и логистику являются расходами, которые не влияют на налог. То же самое касается НПД и АУСН «Доходы»;
- на УСН «Доходы минус расходы» — предприниматель может учесть комиссии, логистику, хранение и эквайринг как расходы и уменьшить на них налоговую базу. Расход признаётся только в момент его фактической оплаты и при наличии закрывающего документа. То же самое касается АУСН «Доходы минус расходы», однако есть особенности по их учёту и отражению в ЛК АУСН;
- на ОСНО — удержания Ozon учитываются в расходах для уменьшения НДФЛ у ИП. С полной выручки начисляется НДС по ставке 22%, который можно уменьшить на входящий НДС.
При расчёте налоговой базы важно правильно учитывать возвраты, скидки, баллы, компенсации и корректировки.
|Операции на маркетплейсе
|Как учитывать
|Возвраты
|При возврате товара доход от этой продажи аннулируется. В том месяце, когда Ozon оформил возврат, ИП необходимо уменьшить свою выручку на стоимость этой продукции
|Скидки на товары
|Если скидку даёт продавец, доход признаётся в размере фактически уплаченной покупателем суммы, то есть уже со скидкой.
Если скидку даёт Ozon, доходом будет считаться полная стоимость товара, то есть часть, которую заплатил покупатель и часть, которую Ozon перевёл вам в виде компенсации за акцию
|Баллы от Ozon
|Компенсация скидок в виде баллов, которые не конвертированы в рубли, а направлены на уменьшение стоимости услуг маркетплейса, не являются доходом селлера.
А не использованные в погашение стоимости услуг Ozon баллы, то есть выплаченные селлеру в рублях, должны быть учтены в налогооблагаемый доход
|Компенсации
|Если Ozon потерял товар на складе или повредил его, он начисляет ИП компенсацию. Для предпринимателя эта сумма будет считаться внереализационным доходом, который облагается налогом
Как рассчитать налог на УСН «Доходы»
Упрощённая формула расчёта налога на УСН «Доходы» выглядит следующим образом:
Налог = (Стоимость всех доставленных покупателям товаров × Ставка 6% или пониженная региональная) – Страховые взносы.
Важно: пониженная региональная ставка возможна только в тех субъектах РФ, в которых подписан соответствующий закон.
ИП обязан платить страховые взносы за себя и за сотрудников.
|Страховые взносы ИП за себя
|Страховые взносы ИП за сотрудников
|Фиксированная часть — 57 390 ₽ в 2026 году.
Дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽ в 2026 году
|Базовый тариф — 30% в пределах предельной базы и 15,1% сверх неё.
Страховые взносы на травматизм — 0,2–8,5% в зависимости от класса риска
Индивидуальные предприниматели могут уменьшить размер налогов за счёт страховых взносов:
- если нет сотрудников — до 100%;
- если есть сотрудники — до 50%.
Согласно ст. 427 НК РФ, ИП на УСН могут применять пониженные ставки при уплате страховых взносов.
Как рассчитать налог на УСН «Доходы минус расходы»
Упрощённая формула расчёта налога на УСН «Доходы минус расходы» выглядит следующим образом:
Налог = (Стоимость всех доставленных покупателям товаров – Расходы за отчётный период) × Ставка 15% или пониженная региональная.
Расходы, которые селлер может учесть при формировании налоговой базы:
- страховые взносы;
- затраты на покупку товара;
- комиссия маркетплейса за продажу;
- оплата услуг маркетплейса по логистике, хранению и упаковке;
- затраты на доставку товара до склада и рекламу.
Чтобы подтвердить затраты, ИП необходимо формировать:
- раз в месяц отчёт о реализации — можно сделать в ЛК Ozon;
- УПД-1 к отчёту о реализации вознаграждения;
- исходящий акт выполненных работ селлера;
- отчёт о перевыставлении услуг;
- акт об оказанных услугах для звёздных товаров;
- акт о страховой премии;
- отчёт об исполнении поручений по переводу благотворительных пожертвований.
Также необходимо перенести данные из отчёта в книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и хранить подтверждающие документы. Например, универсальные передаточные документы (УПД) и акты выполненных работ.
Согласно ст. 346.18 НК РФ, если минимальный налог больше налога с разницы доходов и расходов на УСН «Доходы минус расходы», ИП должен заплатить только его. Он составляет 1% от полученных за год доходов.
Важно: минимальный налог уплачивается по итогам налогового периода — одного года. То есть в течение года платятся авансы по обычному правилу — 15% от разницы доходов и расходов, а по итогам года сумма сравнивается с 1% от доходов.
В случае когда расходы превысили доходы, возникает убыток, который может быть перенесён на будущие налоговые периоды. При этом минимальный налог всё равно необходимо уплатить.
Как платить налоги и сдавать отчётность на УСН
Селлеры на УСН платят налог не одной суммой в конце года, а перечисляют авансовые платежи ежеквартально. Все платежи зачисляются на единый налоговый счёт (ЕНС) с помощью единого налогового платежа (ЕНП).
Как это работает:
- ИП самостоятельно считает налог за отчётный период — первый квартал, полугодие и девять месяцев. Доходы и расходы считаются нарастающим итогом;
- до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, ИП подаёт в ФНС уведомление об исчисленных суммах налогов по форме КНД 1110355. Это можно сделать через Личный кабинет ИП и ЭДО с налоговой. Также ИП может представить в ИФНС уведомление на бумаге, если среднесписочная численность его сотрудников не превышает 100 человек;
- до 28-го числа ИП пополняет ЕНС на сумму, указанную в уведомлении.
Итоговый налог по УСН за год необходимо уплатить за минусом ранее перечисленных авансовых платежей.
Страховые взносы за себя и сотрудников также платятся через ЕНС:
- фиксированные страховые взносы — до 28 декабря 2026 года;
- дополнительный взнос 1% — до 1 июля 2027 года;
- страховые взносы за сотрудников:
— взносы по единому тарифу — не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного.
Взносы на травматизм необходимо уплатить в СФР не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного.
Как считать налоги владельцу ПВЗ Ozon
Владелец ПВЗ платит налог не со стоимости выданных заказов, а с вознаграждения, которое Ozon начисляет ИП за каждую успешную операцию. Это считается его доходом. Расходами же являются аренда помещения, зарплаты сотрудникам и другие расходы ПВЗ.
Для владельца ПВЗ подходит УСН. На этом режиме простой учёт, а налог можно уменьшить на страховые взносы. ИП также может применять:
- НПД — индивидуальный предприниматель должен работать на ПВЗ один, без сотрудников;
- АУСН и ОСНО — у ИП будет больше налоговая нагрузка, нежели на УСН.
ККТ и формирование чека для работы на ПВЗ Ozon
Согласно ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ, при оплате заказа в момент получения продавцу необходимо пробивать чек. На Ozon облачная касса встроена в маркетплейс, поэтому владельцу ПВЗ иметь ККТ не нужно. Площадка сама формирует чек и отправляет его в электронном виде покупателю.
ККТ может понадобиться, если ИП оказывает дополнительные услуги от своего имени. Например, упаковывает товар в праздничную бумагу или хранит товар больше установленного площадкой срока.
НДС при продажах на Ozon в 2026 году
Селлеры на УСН, чей доход превышает 20 млн ₽ в год, становятся плательщиками НДС. Размер ставки налога на добавленную стоимость зависит от выбора самого налогоплательщика. Он может выбрать:
— Общие ставки с правом применения вычета НДС:
— 0% — возможно для некоторых видов деятельности;
— 10% — доступно для некоторых категорий товаров:
— товары, указанные в п. 2 ст. 164 НК РФ;
— 22% — общая ставка для всех товаров, которые не подпадают под ставки 0 и 10%.
— Специальные ставки без права применения вычета НДС:
— 5% — при доходе от 20 млн до 272,5 млн ₽;
— 7% — при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн ₽.
Важно: пониженные ставки 5 и 7% выгодны для тех, у кого есть ПВЗ Ozon.
Годовой доход для селлеров на ОСНО не влияет на выплату налога на добавленную стоимость. Они автоматически платят НДС по общим ставкам — 0, 10 или 22%.
Если ИП платит НДС по ставке 22%, ему необходимо правильно учитывать налог на добавленную стоимость:
- исходящий НДС начисляется с полной стоимости товара, которую заплатил покупатель, включая оплату баллами Ozon. Данные для учёта необходимо взять из отчёта о реализации, где отдельной строкой выделена сумма НДС. Исходящий НДС необходимо отразить в книге продаж;
- входящий НДС состоит из НДС, указанного в УПД от поставщиков товаров, а также НДС, который Ozon выделил в своих актах на комиссию, логистику и рекламу. Его необходимо отражать в книге покупок.
Что настроить при работе в Ozon:
- в ЛК Ozon, в разделе «Информация о компании», укажите, что вы являетесь плательщиком НДС, и выберите корректную ставку — 5, 7, 10 или 22%. После этого маркетплейс начнёт формировать отчёт о реализации и УПД с выделенной суммой НДС;
- займитесь пересчётом юнит-экономики и цен — заложите в ценообразование на товары сумму НДС. В противном случае чистая выручка будет уменьшаться на сумму налога;
- электронный документооборот с Ozon.
Какую систему налогообложения выбрать продавцу на Ozon
|Система налогообложения
|Как работает
|Кому подойдёт
|УСН «Доходы»
|ИП платит налог со всей суммы выручки, то есть полной цены товара для покупателя.
Расходы не учитываются
|ИП, которые:
— продают товары с высокой наценкой;
— имеют небольшие расходы, например только зарплата и аренда
|УСН «Доходы минус расходы»
|ИП платит налог с разницы между выручкой и документально подтверждёнными расходами.
Если расходы огромны, действует минимальный налог
|ИП, которые:
— продают товары с низкой наценкой;
— имеют большие расходы — более 60–70% от выручки
|АУСН
|Не нужно сдавать декларации, вести КУДиР и платить страховые взносы. При этом суммы взаимозачётов по отчётам маркетплейса необходимо отражать в ЛК АУСН.
ФНС автоматически рассчитывает налог из данных от уполномоченных банков и ЛК АУСН
|Небольшим бизнесам с доходом до 60 млн ₽ в год и штатом до пяти человек, которые соблюдают определённые ограничения
|НПД
|Не нужно вести отчётность и сдавать декларации, все чеки пробиваются в приложении «Мой налог»
|Самозанятые и ИП на НПД, которые продают только товары собственного производства и имеют выручку до 2,4 млн ₽ в год.
Важно: перепродавать готовые товары на НПД запрещено
|ОСНО
|Сложная система с полным учётом НДС и строгим бухгалтерским учётом
|Крупным компаниям, чей доход превысил лимиты для УСН, — свыше 490,5 млн ₽ в год. Сумма лимита указана для 2026 года.
ИП, работающие с крупными поставщиками и покупателями, которые являются плательщиками НДС
Какие отчёты и документы нужны для налогового учёта в Ozon
При работе на маркетплейсе селлеры должны выгружать из ЛК Ozon разный комплект документов, исходя из режима налогообложения.
|Режим налогообложения
|Документы
|Зачем нужны
|УСН «Доходы»,
НПД
|Отчёт о реализации.
Отчёт о выкупленных товарах.
Отчёт о возвращённых товарах.
Отчёт о компенсациях.
Отчёт о декомпенсациях.
Акт о премии за расчёты баллами.
Отчёт о перечислениях
|По определённым данным из этих отчётов будет складываться налогооблагаемый доход селлера
|УСН «Доходы минус расходы»,
ОСНО
|Отчёт о реализации.
Отчёт по выкупленным товарам.
Отчёт о возвращённых товарах.
Отчёт о компенсациях.
Отчёт о декомпенсациях.
УПД-1 к отчёту реализации.
Акт выполненных работ селлера.
Отчёт о перевыставлении услуг.
Акт об оказанных услугах — для селлеров, которые участвуют в бонусной программе «Звёздные товары».
Акт о страховой премии.
Отчёт об исполнении поручений по переводу благотворительных пожертвований
|Подтверждают доходы и расходы
Для АУСН комплект документов, на основании которых надо будет отразить взаимозачёт в ЛК АУСН, будет другим.
Отчётность на Ozon
|Название документа
|Как сдавать
|Сроки сдачи
|Декларация по УСН по форме КНД 1152017
|Один раз в год
|Не позднее 25 апреля года, следующего за отчётным
|Декларация по НДС по форме КНД 1151001
|Один раз в квартал
|За первый квартал — до 25 апреля.
За второй квартал — до 25 июля.
За третий квартал — до 25 октября.
За четвёртый квартал — до 25 января следующего года.
Важно: декларацию по НДС необходимо сдавать только тем ИП на УСН, которые превысили лимит годового дохода в 20 млн ₽