Коротко Смена объекта носит уведомительный характер. Налоговая не присылает подтверждение и не выносит решение — достаточно вовремя подать уведомление, чтобы с 1 января рассчитывать налог по-новому.

Объект налогообложения на УСН можно менять не чаще одного раза в год с начала нового. Для этого не позднее 31 декабря текущего года в налоговую подаётся уведомление. В течение года менять объект запрещено согласно п. 2 ст. 346.14 НК РФ . Исключение — первые 30 календарных дней после регистрации ИП или ООО, пока идёт срок подачи первичного уведомления о переходе на УСН.

Когда можно сменить объект налогообложения на УСН

Право менять объект ежегодно закреплено в п. 2 ст. 346.14 НК РФ. Новый объект применяется с начала налогового периода, то есть с 1 января. Но чтобы перейти на другой объект с 2027 года, уведомление подаётся в 2026 году.

В середине года поменять объект нельзя, даже если бизнес-модель изменилась и прежний вариант стал менее выгодным.

ВАЖНО Если ИП или организация подали уведомление с объектом «Доходы» и сдали декларацию по нему, пересмотреть выбор через уточнённую декларацию не получится.

У новых ИП и компаний есть 30 календарных дней после постановки на учёт, чтобы изменить объект налогообложения. Если в первичном уведомлении о переходе на УСН указан один объект, в течение этого срока можно подать новое уведомление с другим объектом и письмо об аннулировании первого.

Ограничение по выбору объекта установлено для участников договора простого товарищества и договора доверительного управления имуществом — по п. 3 ст. 346.14 НК РФ они применяют только «Доходы минус расходы». Если ИП или компания на объекте «Доходы» заключает такой договор в течение года, право на УСН теряется.

Как выбрать новый объект налогообложения на УСН

Прежде чем подавать уведомление, стоит посчитать налоговую нагрузку на обоих объектах — вернуться к прежнему варианту получится только через год.

Параметр Объект «Доходы» Объект «Доходы минус расходы» Ставка 6%, регионы снижают до 1% 15%, регионы снижают до 5% Налоговая база Все доходы Доходы за вычетом расходов из перечня ст. 346.16 НК РФ, включая с 2026 года иные расходы, определяемые по правилам главы 25 НК РФ Минимальный налог Нет 1% от доходов, если налог по обычному расчёту меньше Страховые взносы Уменьшают налог. Для ИП без работников полностью, с работниками — не более чем на 50% Включаются в расходы

Главный ориентир при выборе объекта налогообложения — доля расходов. При федеральных ставках и без учёта страховых взносов, региональных льгот и других корректировок расчётный порог составляет 60% расходов от доходов.

ПРИМЕР При доходах 10 млн ₽ и расходах 7 млн ₽ налог на УСН «Доходы» составит 600 000 ₽, а на «Доходы минус расходы» — 450 000 ₽. Если расходы 5 млн ₽, соотношение обратное — 600 000 ₽ против 750 000 ₽.

Расчёт по федеральным ставкам только отправная точка. С 2026 года регионы устанавливают пониженные ставки не произвольно, а по перечню видов деятельности из распоряжения Правительства РФ от 30.12.2025 №4176-р, поэтому ставку для своего региона и ОКВЭД нужно проверять в разделе «Особенности регионального законодательства» на сайте ФНС.

В некоторых регионах льгота действует как на объекте «Доходы», так и на «Доходы минус расходы», но в некоторых она распространяется только на один тип объекта.

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ВАЖНО Обязанности по НДС от объекта налогообложения не зависят. Освобождение при доходах до 20 млн ₽ и специальные ставки 5 и 7% привязаны к сумме дохода, а не к объекту УСН. Но разница есть: на УСН «Доходы минус расходы» входной НДС, не принятый к вычету, включается в расходы, а на объекте «Доходы» он не влияет на налог.

Как перейти на УСН с ОСНО, АУСН, ПСН, ЕСХН и НПД

Смена объекта — это переход внутри УСН. Если же бизнес работает на другом режиме, сначала нужно перейти на УСН, сразу указав объект налогообложения в уведомлении о переходе.

По общему правилу добровольный переход действующего бизнеса осуществляется с 1 января. Для новых ИП и организаций, а также при утрате права на НПД или АвтоУСН предусмотрены отдельные правила. Для смены режима необходимо подать соответствующие документы.

Смена режима Что подаётся ОСНО Уведомление о переходе на УСН до 31 декабря АУСН Уведомление об отказе от АУСН и о переходе на УСН до 31 декабря ПСН при совмещении с ОСНО Уведомление о переходе на УСН до 31 декабря ЕСХН Уведомление об отказе от ЕСХН до 15 января и уведомление о переходе на УСН до 31 декабря НПД Уведомление о переходе на УСН. Дополнительно необходимо сняться с учёта НПД

До июля 2026 года переход оформлялся формой №26.2-1, сейчас переход оформляется с помощью единого уведомления по УСН (КНД 1154004).

Для перехода организаций с ОСНО на УСН установлен лимит — доход за 9 месяцев года перед переходом не должен превышать 367 875 000 ₽. Для перехода с 2027 года — с учётом коэффициента-дефлятора 1,09.

Самозанятый без статуса ИП переходит на УСН с даты регистрации предпринимателем — уведомление подаётся в течение 30 календарных дней. Если же ИП на НПД утратил право на этот режим, уведомление о переходе на УСН подаётся в течение 20 календарных дней с даты снятия с учёта, иначе ИП окажется на ОСНО.

Экспертное мнение Перед переходом на УСН советую проверить расчёты с покупателями и поставщиками, а также сверить поступления по всем расчётным счетам. Особое внимание уделите авансам, возвратам и выплатам маркетплейсов: ошибки в учёте этих операций могут повлиять на налоговую базу после смены режима. Заранее соберите первичные документы по расходам, если планируете применять объект «Доходы минус расходы».



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Как подать уведомление о смене объекта

После того как объект выбран, необходимо уведомить налоговую.

Шаг 1. Заполнение уведомления

До 30 июля 2026 года действовала форма №26.2-6 (КНД 1150016), утверждённая приказом ФНС России от 02.11.2012 №ММВ-7-3/829@, в которой указывались:

ИНН, а для организаций ещё и КПП.

Код налоговой инспекции по месту нахождения организации или месту жительства ИП.

Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.

Год, с 1 января которого меняется объект.

Код нового объекта: 1 — доходы, 2 — доходы, уменьшенные на величину расходов.

Данные подписанта и телефон.

С 31 июля 2026 года форму 26.2-6 заменило единое уведомление по УСН (КНД 1154004), утверждённое приказом ФНС России от 30.04.2026 №ЕД-1-3/285@. В нём для смены объекта заполняются титульный лист и раздел 2 «Изменение объекта налогообложения».

Шаг 2. Подача в налоговую

Уведомление можно подать одним из четырёх способов:

в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

через оператора ЭДО — тем же способом, каким сдаётся отчётность;

лично или через представителя по доверенности в инспекции;

письмом с описью вложения.

Уведомление подаётся до конца года. 31 декабря 2026 года является выходным, поэтому крайний срок переносится на ближайший следующий рабочий день 2027 года. Но для избежания проблем безопаснее подать уведомление не позднее 30 декабря 2026 года.

ВАЖНО Безопасный вариант — подать уведомление о смене объекта с 2027 года не позднее 30 декабря 2026 года, последнего рабочего дня года. Спор с инспекцией о трактовке срока обойдётся дороже, чем подача на день раньше.



Шаг 3. Проверка перехода

Смена объекта имеет уведомительный характер. Так как глава 26.2 НК РФ не предусматривает разрешения или отказа, ответа от налоговой ждать не нужно.

Подтверждением подачи служат квитанция оператора ЭДО, отметка инспекции на втором экземпляре или почтовая опись. Документ стоит сохранить — при камеральной проверке декларации он снимет вопрос, на каком основании изменился расчёт налога.

Убедиться, что налоговая учла новый объект, можно в личном кабинете налогоплательщика — там отображаются применяемые режим и объект.

Учёт доходов и расходов после смены объекта

Подать уведомление — лишь начало процесса. Из-за кассового метода часть операций попадает на стык двух лет, и для них действуют переходные правила.

С объекта «Доходы» на «Доходы минус расходы»

Главное ограничение установлено п. 4 ст. 346.17 НК РФ: расходы, относящиеся к периоду работы на объекте «Доходы», после перехода не учитываются. Как это выглядит на практике, видно из таблицы.

Ситуация Учёт в расходах после перехода Зарплата за декабрь, выплаченная в январе Нет — расход относится к прошлому году Взносы с декабрьской зарплаты, уплаченные в январе Нет Товары оплачены поставщику до перехода, проданы после Нет Товары получены до перехода, оплачены после, проданы в новом году Да Работы или услуги оплачены авансом до перехода, акт подписан после Да — расход относится к периоду подписания акта Основное средство куплено и введено в эксплуатацию на объекте «Доходы» Нет

Согласно ст. 346.25 НК РФ, балансовая стоимость объектов, приобретённых в период применения режима «Доходы», на дату смены объекта не определяется. Списать её в расходы не получится. Если покупка крупная, ввод в эксплуатацию имеет смысл планировать на год, когда уже действует объект «Доходы минус расходы».

Расходы подтверждаются документами: накладными, актами и платёжными документами. На объекте «Доходы» первичные документы по затратам часто не собирают, поэтому наладить документооборот с поставщиками нужно до перехода, а не после. Для работы можно использовать ЭДО от Точка Банка.

С объекта «Доходы минус расходы» на «Доходы»

С 1 января расходы перестают влиять на налог, налоговая база формируется из доходов, учитываемых при УСН, а минимальный налог не применяется. Страховые взносы больше не включаются в расходы, а уменьшают сам налог:

ИП без работников — без ограничений;

работодатели — не более чем на 50%.

Расходы, оплаченные после смены объекта за прошлый год, пропадают для налогообложения — на объекте «Доходы» они не учитываются, а к прошлому году их отнести уже нельзя. Поэтому расчёты с поставщиками и выплату последней зарплаты в году по возможности закрывают до 31 декабря.

Что делать при ошибке в уведомлении

Если в уведомлении указан не тот код объекта или решение поменялось, ситуация исправима только до конца года. В инспекцию подаётся новое уведомление с правильным объектом и сопроводительное письмо с просьбой аннулировать предыдущее.

После окончания установленного срока подачи уведомления исправить выбор нельзя — объект зафиксирован на весь год. Считать налог по объекту, которого нет в уведомлении, тоже нельзя, при проверке инспекция может доначислить налог исходя из заявленного объекта. Также может начислить пени и штраф за неуплату или неполную уплату налога вследствие занижения налоговой базы либо иного неправильного исчисления налога.