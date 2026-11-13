Как вести бухгалтерию ООО самостоятельно

Коротко Чтобы определиться со способом учёта, важно проанализировать свою модель ведения бизнеса, корректно выбрать систему налогообложения, утвердить учётную политику, получить КЭП и настроить ЭДО. Далее необходимо регистрировать каждую хозяйственную операцию, соблюдать календарь сдачи отчётности, вовремя пополнять ЕНС и корректно рассчитывать зарплату, НДФЛ и взносы за сотрудников.

Руководитель ООО может вести учёт самостоятельно или с помощью сервисов онлайн‑бухгалтерии, если компания относится к субъекту МСП или является некоммерческой организацией или участником проекта «Сколково». В остальных случаях владельцу бизнеса нужно привлекать бухгалтера. Это может быть наёмный сотрудник или специалист аутсорсинговой компании.

Можно ли вести бухгалтерию ООО самостоятельно

Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, ведение бухгалтерского учёта может быть возложено на руководителя организации в нескольких случаях. Если ООО является:

субъектом малого или среднего предпринимательства (МСП);

некоммерческой организацией;

компанией, которая получила статус участника Сколково.

В остальных случаях руководителю компании необходимо привлекать к работе бухгалтера. Помимо бухгалтерского учёта, в ООО нужно вести и налоговый учёт.

Признак Бухгалтерский учёт Налоговый учёт Цель Формирование достоверной финансовой информации — активы, обязательства, капитал, доходы и расходы Корректное определение налоговой базы для расчёта и уплаты налогов в бюджет Кому нужен Владельцам бизнеса, инвесторам, банкам, контрагентам и руководству компании для принятия управленческих решений ФНС Регламентация Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ Налоговый кодекс РФ Обязательность Ведётся одинаково всеми юридическими лицами.



Важно: малый бизнес может вести бухучёт в упрощённом виде



Ведётся только в части, необходимой для исчисления конкретных налогов, например при УСН формируется книга учёта доходов и расходов (КУДиР), а при АУСН её составлять не нужно

Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учётах несёт руководитель компании. Также в компании возлагается административная ответственность на главного бухгалтера за ряд нарушений. Вот некоторые из них:

С чего начать ведение бухгалтерии ООО с нуля

От правильных первых шагов зависит вся дальнейшая работа с бухгалтерией. Разберём пошагово, что нужно сделать после регистрации ООО, чтобы избежать ошибок и штрафов с самого начала.

1. Определите систему налогообложения и состав обязательной отчётности — декларации, РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, годовая бухгалтерская отчётность и персонифицированные сведения о физических лицах.

2. Утвердите учётную политику для бухучёта в течение 90 дней после регистрации компании. В ней необходимо зафиксировать:

рабочий план счетов;

формы первичных документов и регистров бухгалтерского учёта для внутренней работы компании;

способы учёта по правилам ФСБУ

правила документооборота.

3. Выберите бухгалтерскую программу для бухучёта, например Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка.

4. Получите электронные подписи руководителя — для этого обратитесь в Удостоверяющий центр ФНС или офисы доверенных лиц УЦ. Также выпустите КЭП для сотрудников, которые будут подписывать документы от лица компании. Это можно сделать в любом аккредитованном коммерческом УЦ.

5. Оформите машиночитаемые доверенности для сотрудников на портале МЧД ФНС или в сервисе вашего оператора.

6. Настройте ЭДО — заключите договор с оператором электронного документооборота и выберите сервис. Если контрагенты используют другой ЭДО, настройте роуминг для обмена документами.

7. Составьте календарь отчётности бухгалтера.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, любая хозяйственная операция должна быть подтверждена первичным документом или счётом-фактурой при работе с НДС. В противном случае компания не сможет зарегистрировать операцию и учесть расходы для формирования налога на прибыль или УСН, а также принять НДС к вычету.

Примеры первичных документов: универсальный передаточный документ (УПД), акт выполненных работ или оказанных услуг, товарная накладная (ТОРГ-12) и товарный чек.

Правила оформления первичных документов указаны в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.

Помимо формирования бумаг и отчётов, в ООО необходимо корректно вести учёт операций на счетах:

50 — для учёта наличных средств через кассу;

51 — для учёта безналичных средств через расчётные счета.

ПРИМЕР Малые предприятия при соблюдении условий могут применять упрощённый способ учёта — использовать сокращённый план счетов и кассовый метод. Также вести упрощённый бухгалтерский учёт — формировать бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах с краткими пояснениями.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, первичные документы и бухгалтерскую отчётность необходимо хранить не менее пяти лет после отчётного года.

Как вести бухгалтерский учёт хозяйственных операций

Ведение бухгалтерского учёта — это системная регистрация всех фактов хозяйственной жизни компании через метод двойной записи:

по дебету — фиксация получения ценностей;

по кредиту — фиксация выбытия ценностей.

Любая операция оформляется проводкой: дебет одного счёта — кредит другого. Она выполняется строго на основании первичного документа.

Тип операции Как учитывать Проводки Продажи, выручка и расчёты с покупателем Выручка в бухгалтерском учёте признаётся в момент отгрузки товаров или оказания услуг, независимо от факта оплаты. При УСН для налогового учёта выручка признаётся только по факту оплаты Дт 62 – Кт 90.01 — отгружен товар / оказана услуга (признана выручка)



Дт 51 – Кт 62 — получена оплата от покупателя



Дт 90.02 – Кт 41 (или 10) — списана себестоимость проданного товара / материалов

Покупки, расходы и расчёты с поставщиками При УСН «Доходы минус расходы» стоимость товаров можно включить в налоговые расходы только после их реализации конечному покупателю, а услуги — после их фактической оплаты и наличия акта.



Авансы поставщикам не являются расходом ни в бухгалтерском, ни в налоговом учёте до момента получения товара или услуги

Дт 10 (или 41) – Кт 60 — оприходованы материалы или товары от поставщика



Дт 26 (или 44) – Кт 60 — получены услуги



Дт 60 – Кт 51 — перечислена оплата поставщику



Товары, материалы и основные средства (ОС) Как правило, амортизация ОС начисляется ежемесячно.



Малые предприятия, которые имеют право применять упрощённый бухгалтерский учёт, могут начислять амортизацию ОС один раз в год

Дт 08 – Кт 60 — приобретено основное средство



Дт 01 – Кт 08 — ОС принято к учёту и введено в эксплуатацию



Дт 20 (или 26) – Кт 02 — начислена ежемесячная амортизация ОС

Расчёты с учредителями и подотчётными лицами Срок отчёта составляет три рабочих дня после возвращения сотрудника из командировки или истечения срока, на который выданы деньги Дт 71 – Кт 50 (или 51) — выданы деньги сотруднику под отчёт



Дт 26 (или 10, 41) – Кт 71 — утверждён авансовый отчёт



Дт 50 (или 51) – Кт 71 — сотрудник вернул неизрасходованный остаток



Дт 75 – Кт 80 — отражена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал



Дт 51 – Кт 75 — учредитель внёс вклад в уставный капитал



Какую отчётность нужно сдавать ООО

Все ООО, кроме малых предприятий с упрощённым бухгалтерским учётом, должны сдавать:

Срок сдачи — не позднее 31 марта года, следующего за отчётным.

Остальные отчёты ООО и сроки их сдачи зависят от применяемой системы налогообложения (СНО) и наличия наёмных сотрудников.

Бухгалтерскую отчётность ООО можно сдать только в электронном виде через специальный сервис от ФНС или сервис ЭДО. Однако способ представления налоговой отчётности зависит от среднесписочной численности сотрудников, согласно ст. 80 НК РФ:

налоговые декларации — строго в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников превышает 100 человек;

РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения — строго в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников превышает десять человек.

ВАЖНО Декларацию по НДС необходимо сдавать строго в электронном виде вне зависимости от численности сотрудников в ООО.

Как ООО работать с ЕНС и контролировать расчёты с налоговой

Единый налоговый счёт (ЕНС) — это лицевой счёт ООО в Федеральном казначействе. На нём отражается общее сальдо расчётов с бюджетом — переплата или недоимка.

Единый налоговый платёж — это фактический перевод денег от ООО на ЕНС в счёт уплаты:

налога на УСН;

НДС;

налога на прибыль;

НДФЛ;

страховых взносов.

Процесс уплаты налога через ЕНС в общем случае выглядит следующим образом:

Рассчитайте сумму авансового платежа или налога. Направьте уведомление в налоговый орган не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода. Пополните ЕНС посредством ЕНП не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного периода.

В срок уплаты ФНС автоматически спишет средства с ЕНС на основании поданного уведомления.

Чтобы избежать недоимок и штрафов, ООО нужно контролировать сальдо ЕНС. Для этого необходимо заказать справку о состоянии сальдо в ФНС через запрос в разделе «Заявления. Запросы» → «ЕНС».

Как вести бухгалтерию ООО с сотрудниками

Руководителю компании, у которого есть сотрудники, необходимо выплачивать:

зарплату — не реже двух раз в месяц (аванс и окончательный расчёт) на основании табеля учёта рабочего времени и штатного расписания;

отпускные — рассчитываются исходя из среднего дневного заработка и выплачиваются строго не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска;

больничные — первые три дня нетрудоспособности по болезни самого сотрудника оплачивает работодатель. Остальные дни оплачивает СФР напрямую сотруднику на основании электронного листка нетрудоспособности.

Расчёт и оплата больничного сотрудника в 2026 году

Из начисленных выплат сотрудникам руководителю ООО нужно удерживать НДФЛ по прогрессивной шкале. Размер ставки зависит от суммы годового дохода физлица. При этом повышенная ставка применяется только к части дохода, превышающей соответствующий порог:

13% — до 2,4 млн ₽;

15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;

18% — от 5 млн до 20 млн ₽;

20% — от 20 млн до 50 млн ₽;

22% — более 50 млн ₽;

30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов.

Исключения: граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты (ВКС) и беженцы. К ним применяется ставка НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13 до 22%.

Согласно ст. 425 НК РФ, руководителю компании необходимо уплачивать страховые взносы по тарифам:

30% — с выплат в пределах единой предельной величины базы. В 2026 году она составляет 2 979 000 ₽;

15% — с выплат сверх этой предельной базы;

от 0,2 до 8,5% — страховые взносы на травматизм в зависимости от класса профессионального риска.

Согласно ст. 427 НК РФ, с 2026 года пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ (40 639,5 ₽) в месяц могут применять компании, которые одновременно выполняют два условия:

являются субъектами МСП из приоритетных отраслей, закреплённых в специальном Перечне

доля доходов от этого основного вида деятельности составляет не менее 70%.

Для корректных расчётов бухгалтерии необходимы:

штатное расписание;

трудовые договоры;

приказы о приёме, увольнении, отпусках и командировках сотрудников;

табель учёта рабочего времени;

личные данные сотрудников — СНИЛС, ИНН, сведения о детях и инвалидности для предоставления стандартных налоговых вычетов по НДФЛ.

Что делать бухгалтерии каждый месяц, квартал и год

Чтобы бухгалтерский учёт ООО оставался точным, а компания не пропускала сроки сдачи отчётности, важно соблюдать регулярный график работ. Основные задачи, которые нужно выполнять ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, собрали в таблице.

Ежемесячно Ежеквартально Ежегодно Сбор и проверка первичных документов.



Загрузка банковских выписок, контроль лимита ККТ и проверка остатков.



Начисление зарплаты и страховых взносов за сотрудников, а также удержание НДФЛ.



Закрытие месяца и проверка оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ).



Персонифицированные сведения о физлицах.

Уведомления ЕНП для НДФЛ (подаются два раза в месяц)



Расчёт и уплата авансовых платежей по УСН, НДС или налогу на прибыль — до 28-го числа месяца, следующего за кварталом.



Подача уведомлений об исчисленных суммах — если это требуется по режиму.



Сдача квартальных деклараций и расчётов — РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1 (раздел 2).



Сдача декларации по НДС.



Сдача декларации по налогу на прибыль (для ОСНО).



Запрос и подписание актов сверки расчётов с ключевыми поставщиками и покупателями

Инвентаризация всех активов и обязательств перед составлением годовой отчётности.



Закрытие года — списание сальдо со счёта 99 «Прибыли и убытки» на счёт 84 «Нераспределённая прибыль и проверка сходимости данных за весь год.



Сдача годовой отчётности.



ЕФС-1 (подраздел 1.2)





Для проверки корректного ведения бухгалтерии необходимо:

подтверждать каждую оплату и отгрузку актами, накладными или УПД — в учёте не должно быть платежей без закрывающих документов;

формировать банковскую выписку и проверять остаток по счёту в учётной программе — данные должны полностью совпадать;

проверять сальдо ЕНС в ЛК ООО — оно должно быть положительным или нулевым;

формировать оборотно-сальдовую ведомость — в ней итог дебета должен быть равен итогу кредита;

сверяться с контрагентами — для этого необходимо проводить акт сверки взаиморасчётов.

Экспертное мнение При самостоятельном ведении бухгалтерии ООО рекомендую закрывать каждый месяц, а не переносить проверку документов и расчётов на конец квартала. Сверяйте остатки по расчётному счёту с банковской выпиской, проверяйте задолженность покупателей и поставщиков, а также корректность начисления зарплаты и налогов. Отдельно контролируйте операции, по которым ещё нет закрывающих документов: без них нельзя подтвердить расходы компании. Если руководитель не успевает выполнять эти задачи и следить за изменениями в законодательстве, часть работы можно передать специалисту.



Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает ООО вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учёты, рассчитывать налоги и зарплату, готовить отчётность. За компанией закрепляется персональный бухгалтер, который консультирует по вопросам учёта. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Когда бухгалтерию лучше передать

Самостоятельное ведение бухгалтерского учёта подходит не всем компаниям. В таблице разобрали, когда можно самому вести бухучёт и когда необходимо привлекать отдельного специалиста.

Подойдёт самостоятельное ведение учёта ООО Не подойдёт самостоятельное ведение учёта ООО — ООО с нулевой или минимальной отчётностью.



— ООО, в котором нет наёмных сотрудников, кроме директора компании



— ООО на ОСНО.



— ООО с наёмными сотрудниками.



— ООО со сложным налоговым или бухгалтерским учётом — например, УСН «Доходы минус расходы».



— ООО на УСН, когда компания стала плательщиком НДС.



— ООО со сложными операциями — например, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), маркировка или валютный контроль



В организациях бухгалтерию можно передать наёмному специалисту или аутсорсинговой компании.

Также руководитель компании может использовать сервисы онлайн-бухгалтерии. Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка позволяет ООО вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёты с персональным бухгалтером, который: