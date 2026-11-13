Как вести бухгалтерию ООО самостоятельно

Можно ли вести бухгалтерию ООО самостоятельно
Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, ведение бухгалтерского учёта может быть возложено на руководителя организации в нескольких случаях. Если ООО является:
- некоммерческой организацией;
- компанией, которая получила статус участника Сколково.
В остальных случаях руководителю компании необходимо привлекать к работе бухгалтера. Помимо бухгалтерского учёта, в ООО нужно вести и налоговый учёт.
|Признак
|Бухгалтерский учёт
|Налоговый учёт
|Цель
|Формирование достоверной финансовой информации — активы, обязательства, капитал, доходы и расходы
|Корректное определение налоговой базы для расчёта и уплаты налогов в бюджет
|Кому нужен
|Владельцам бизнеса, инвесторам, банкам, контрагентам и руководству компании для принятия управленческих решений
|ФНС
|Регламентация
|Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ
|Налоговый кодекс РФ
|Обязательность
|Ведётся одинаково всеми юридическими лицами.
Важно: малый бизнес может вести бухучёт в упрощённом виде
|Ведётся только в части, необходимой для исчисления конкретных налогов, например при УСН формируется книга учёта доходов и расходов (КУДиР), а при АУСН её составлять не нужно
Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учётах несёт руководитель компании. Также в компании возлагается административная ответственность на главного бухгалтера за ряд нарушений. Вот некоторые из них:
- грубое нарушение требований к бухучёту, согласно ст. 15.11 КоАП РФ — штраф в размере от 5 000 до 10 000 ₽;
- непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, согласно ст. 15.6 КоАП РФ — штраф в размере от 300 000 до 500 000 ₽.
С чего начать ведение бухгалтерии ООО с нуля
От правильных первых шагов зависит вся дальнейшая работа с бухгалтерией. Разберём пошагово, что нужно сделать после регистрации ООО, чтобы избежать ошибок и штрафов с самого начала.
1. Определите систему налогообложения и состав обязательной отчётности — декларации, РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, годовая бухгалтерская отчётность и персонифицированные сведения о физических лицах.
2. Утвердите учётную политику для бухучёта в течение 90 дней после регистрации компании. В ней необходимо зафиксировать:
- рабочий план счетов;
- формы первичных документов и регистров бухгалтерского учёта для внутренней работы компании;
- способы учёта по правилам ФСБУ;
- правила документооборота.
3. Выберите бухгалтерскую программу для бухучёта, например Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка.
4. Получите электронные подписи руководителя — для этого обратитесь в Удостоверяющий центр ФНС или офисы доверенных лиц УЦ. Также выпустите КЭП для сотрудников, которые будут подписывать документы от лица компании. Это можно сделать в любом аккредитованном коммерческом УЦ.
5. Оформите машиночитаемые доверенности для сотрудников на портале МЧД ФНС или в сервисе вашего оператора.
6. Настройте ЭДО — заключите договор с оператором электронного документооборота и выберите сервис. Если контрагенты используют другой ЭДО, настройте роуминг для обмена документами.
7. Составьте календарь отчётности бухгалтера.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, любая хозяйственная операция должна быть подтверждена первичным документом или счётом-фактурой при работе с НДС. В противном случае компания не сможет зарегистрировать операцию и учесть расходы для формирования налога на прибыль или УСН, а также принять НДС к вычету.
Примеры первичных документов: универсальный передаточный документ (УПД), акт выполненных работ или оказанных услуг, товарная накладная (ТОРГ-12) и товарный чек.
Правила оформления первичных документов указаны в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.
Помимо формирования бумаг и отчётов, в ООО необходимо корректно вести учёт операций на счетах:
- 50 — для учёта наличных средств через кассу;
- 51 — для учёта безналичных средств через расчётные счета.
Согласно ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, первичные документы и бухгалтерскую отчётность необходимо хранить не менее пяти лет после отчётного года.
Как вести бухгалтерский учёт хозяйственных операций
Ведение бухгалтерского учёта — это системная регистрация всех фактов хозяйственной жизни компании через метод двойной записи:
- по дебету — фиксация получения ценностей;
- по кредиту — фиксация выбытия ценностей.
Любая операция оформляется проводкой: дебет одного счёта — кредит другого. Она выполняется строго на основании первичного документа.
|Тип операции
|Как учитывать
|Проводки
|Продажи, выручка и расчёты с покупателем
|Выручка в бухгалтерском учёте признаётся в момент отгрузки товаров или оказания услуг, независимо от факта оплаты. При УСН для налогового учёта выручка признаётся только по факту оплаты
|Дт 62 – Кт 90.01 — отгружен товар / оказана услуга (признана выручка)
Дт 51 – Кт 62 — получена оплата от покупателя
Дт 90.02 – Кт 41 (или 10) — списана себестоимость проданного товара / материалов
|Покупки, расходы и расчёты с поставщиками
|При УСН «Доходы минус расходы» стоимость товаров можно включить в налоговые расходы только после их реализации конечному покупателю, а услуги — после их фактической оплаты и наличия акта.
Авансы поставщикам не являются расходом ни в бухгалтерском, ни в налоговом учёте до момента получения товара или услуги
|Дт 10 (или 41) – Кт 60 — оприходованы материалы или товары от поставщика
Дт 26 (или 44) – Кт 60 — получены услуги
Дт 60 – Кт 51 — перечислена оплата поставщику
|Товары, материалы и основные средства (ОС)
|Как правило, амортизация ОС начисляется ежемесячно.
Малые предприятия, которые имеют право применять упрощённый бухгалтерский учёт, могут начислять амортизацию ОС один раз в год
|Дт 08 – Кт 60 — приобретено основное средство
Дт 01 – Кт 08 — ОС принято к учёту и введено в эксплуатацию
Дт 20 (или 26) – Кт 02 — начислена ежемесячная амортизация ОС
|Расчёты с учредителями и подотчётными лицами
|Срок отчёта составляет три рабочих дня после возвращения сотрудника из командировки или истечения срока, на который выданы деньги
|Дт 71 – Кт 50 (или 51) — выданы деньги сотруднику под отчёт
Дт 26 (или 10, 41) – Кт 71 — утверждён авансовый отчёт
Дт 50 (или 51) – Кт 71 — сотрудник вернул неизрасходованный остаток
Дт 75 – Кт 80 — отражена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал
Дт 51 – Кт 75 — учредитель внёс вклад в уставный капитал
Какую отчётность нужно сдавать ООО
Все ООО, кроме малых предприятий с упрощённым бухгалтерским учётом, должны сдавать:
- бухгалтерский баланс по форме ОКУД 0710001;
- отчёт о финансовых результатах по форме ОКУД 0710002;
- отчёт об изменениях капитала по форме ОКУД 0710004;
- отчёт о движении денежных средств по форме ОКУД 0710005;
- пояснения к отчётности.
Срок сдачи — не позднее 31 марта года, следующего за отчётным.
Остальные отчёты ООО и сроки их сдачи зависят от применяемой системы налогообложения (СНО) и наличия наёмных сотрудников.
|Отчётность
|УСН «Доходы»
|УСН «Доходы минус расходы»
|АУСН
|ОСНО
|Декларация по УСН по форме КНД 1152017 — не позднее 25 марта года, идущего после отчётного
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|❌
|Обязательное ведение книги учёта доходов и расходов (КУДиР)
|✅
|✅
|❌
|❌
|Декларация по налогу на прибыль по форме КНД 1151006 — не позднее 25 календарных дней со дня окончания налогового периода. По итогам года — не позднее 25 марта следующего года
|❌
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выплачивает дивиденды
|❌
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выплачивает дивиденды
|❌
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выплачивает дивиденды
|✅
|Декларация по НДС по форме КНД 1151001 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала
|❌
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом,, выставляет счета-фактуры и УПД со статусом 1, превысило лимит дохода в 20 млн ₽ и стало плательщиком НДС
|❌
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом, выставляет счета-фактуры и УПД со статусом 1, превысило лимит дохода в 20 млн ₽ и стало плательщиком НДС
|❌
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выставляет счета-фактуры и УПД со статусом 1
|✅
|Расчёт по страховым взносам (РСВ) по форме КНД 115111 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала
|✅
|✅
|❌
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|6-НДФЛ по форме КНД 1151100 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала. Годовой 6-НДФЛ — не позднее 25 февраля следующего года
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|✅
|❌
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|Персонифицированные сведения по форме КНД 1151162 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного месяца
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Бухгалтерскую отчётность ООО можно сдать только в электронном виде через специальный сервис от ФНС или сервис ЭДО. Однако способ представления налоговой отчётности зависит от среднесписочной численности сотрудников, согласно ст. 80 НК РФ:
- налоговые декларации — строго в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников превышает 100 человек;
- РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения — строго в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников превышает десять человек.
Как ООО работать с ЕНС и контролировать расчёты с налоговой
Единый налоговый счёт (ЕНС) — это лицевой счёт ООО в Федеральном казначействе. На нём отражается общее сальдо расчётов с бюджетом — переплата или недоимка.
Единый налоговый платёж — это фактический перевод денег от ООО на ЕНС в счёт уплаты:
- налога на УСН;
- НДС;
- налога на прибыль;
- НДФЛ;
- страховых взносов.
Процесс уплаты налога через ЕНС в общем случае выглядит следующим образом:
- Рассчитайте сумму авансового платежа или налога.
- Направьте уведомление в налоговый орган не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода.
- Пополните ЕНС посредством ЕНП не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного периода.
В срок уплаты ФНС автоматически спишет средства с ЕНС на основании поданного уведомления.
Чтобы избежать недоимок и штрафов, ООО нужно контролировать сальдо ЕНС. Для этого необходимо заказать справку о состоянии сальдо в ФНС через запрос в разделе «Заявления. Запросы» → «ЕНС».
Как вести бухгалтерию ООО с сотрудниками
Руководителю компании, у которого есть сотрудники, необходимо выплачивать:
- зарплату — не реже двух раз в месяц (аванс и окончательный расчёт) на основании табеля учёта рабочего времени и штатного расписания;
- отпускные — рассчитываются исходя из среднего дневного заработка и выплачиваются строго не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска;
- больничные — первые три дня нетрудоспособности по болезни самого сотрудника оплачивает работодатель. Остальные дни оплачивает СФР напрямую сотруднику на основании электронного листка нетрудоспособности.
Из начисленных выплат сотрудникам руководителю ООО нужно удерживать НДФЛ по прогрессивной шкале. Размер ставки зависит от суммы годового дохода физлица. При этом повышенная ставка применяется только к части дохода, превышающей соответствующий порог:
- 13% — до 2,4 млн ₽;
- 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;
- 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;
- 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;
- 22% — более 50 млн ₽;
- 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов.
Исключения: граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты (ВКС) и беженцы. К ним применяется ставка НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13 до 22%.
Согласно ст. 425 НК РФ, руководителю компании необходимо уплачивать страховые взносы по тарифам:
- 30% — с выплат в пределах единой предельной величины базы. В 2026 году она составляет 2 979 000 ₽;
- 15% — с выплат сверх этой предельной базы;
- от 0,2 до 8,5% — страховые взносы на травматизм в зависимости от класса профессионального риска.
Согласно ст. 427 НК РФ, с 2026 года пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ (40 639,5 ₽) в месяц могут применять компании, которые одновременно выполняют два условия:
- являются субъектами МСП из приоритетных отраслей, закреплённых в специальном Перечне;
- доля доходов от этого основного вида деятельности составляет не менее 70%.
Для корректных расчётов бухгалтерии необходимы:
- штатное расписание;
- трудовые договоры;
- приказы о приёме, увольнении, отпусках и командировках сотрудников;
- табель учёта рабочего времени;
- личные данные сотрудников — СНИЛС, ИНН, сведения о детях и инвалидности для предоставления стандартных налоговых вычетов по НДФЛ.
Что делать бухгалтерии каждый месяц, квартал и год
Чтобы бухгалтерский учёт ООО оставался точным, а компания не пропускала сроки сдачи отчётности, важно соблюдать регулярный график работ. Основные задачи, которые нужно выполнять ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, собрали в таблице.
|Ежемесячно
|Ежеквартально
|Ежегодно
|Сбор и проверка первичных документов.
Загрузка банковских выписок, контроль лимита ККТ и проверка остатков.
Начисление зарплаты и страховых взносов за сотрудников, а также удержание НДФЛ.
Закрытие месяца и проверка оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ).
Персонифицированные сведения о физлицах.
Уведомления ЕНП для НДФЛ (подаются два раза в месяц)
|Расчёт и уплата авансовых платежей по УСН, НДС или налогу на прибыль — до 28-го числа месяца, следующего за кварталом.
Подача уведомлений об исчисленных суммах — если это требуется по режиму.
Сдача квартальных деклараций и расчётов — РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1 (раздел 2).
Сдача декларации по НДС.
Сдача декларации по налогу на прибыль (для ОСНО).
Запрос и подписание актов сверки расчётов с ключевыми поставщиками и покупателями
|Инвентаризация всех активов и обязательств перед составлением годовой отчётности.
Закрытие года — списание сальдо со счёта 99 «Прибыли и убытки» на счёт 84 «Нераспределённая прибыль и проверка сходимости данных за весь год.
Сдача годовой отчётности.
ЕФС-1 (подраздел 1.2)
Для проверки корректного ведения бухгалтерии необходимо:
- подтверждать каждую оплату и отгрузку актами, накладными или УПД — в учёте не должно быть платежей без закрывающих документов;
- формировать банковскую выписку и проверять остаток по счёту в учётной программе — данные должны полностью совпадать;
- проверять сальдо ЕНС в ЛК ООО — оно должно быть положительным или нулевым;
- формировать оборотно-сальдовую ведомость — в ней итог дебета должен быть равен итогу кредита;
- сверяться с контрагентами — для этого необходимо проводить акт сверки взаиморасчётов.
Когда бухгалтерию лучше передать
Самостоятельное ведение бухгалтерского учёта подходит не всем компаниям. В таблице разобрали, когда можно самому вести бухучёт и когда необходимо привлекать отдельного специалиста.
|Подойдёт самостоятельное ведение учёта ООО
|Не подойдёт самостоятельное ведение учёта ООО
|— ООО с нулевой или минимальной отчётностью.
— ООО, в котором нет наёмных сотрудников, кроме директора компании
|— ООО на ОСНО.
— ООО с наёмными сотрудниками.
— ООО со сложным налоговым или бухгалтерским учётом — например, УСН «Доходы минус расходы».
— ООО на УСН, когда компания стала плательщиком НДС.
— ООО со сложными операциями — например, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), маркировка или валютный контроль
В организациях бухгалтерию можно передать наёмному специалисту или аутсорсинговой компании.
Также руководитель компании может использовать сервисы онлайн-бухгалтерии. Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка позволяет ООО вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёты с персональным бухгалтером, который:
- поможет подобрать систему налогообложения и оптимизирует налоги;
- займётся налогами и отчётностью для ФНС и СФР;
- восстановит налоговый учёт и поможет сдать пропущенные отчёты;
- напомнит о датах выплат.