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Бухгалтерия

Как вести бухгалтерию ООО самостоятельно

Самостоятельное ведение учёта ООО помогает сократить расходы и  контролировать финансы компании. Но для этого нужны знания налогового и бухгалтерского учёта, а также соблюдение сроков сдачи отчётности. Точка Банк расскажет, как организовать учёт с нуля — от выбора системы налогообложения и настройки ЭДО до ежемесячного закрытия периода и сдачи отчётности в ФНС.

13.11.2026
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Передайте бухгалтерию ООО на аутсорсинг

Специалисты Точка Банк возьмут на себя учёт доходов и расходов, расчёт налогов и зарплат, подготовку и сдачу отчётности. Вы будете знать, что с документами и обязательными платежами всё в порядке.
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Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Передайте бухгалтерию ООО на аутсорсинг

Специалисты Точка Банк возьмут на себя учёт доходов и расходов, расчёт налогов и зарплат, подготовку и сдачу отчётности. Вы будете знать, что с документами и обязательными платежами всё в порядке.
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Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Автор

Коротко
Руководитель ООО может вести учёт самостоятельно или с помощью сервисов онлайн‑бухгалтерии, если компания относится к субъекту МСП или является некоммерческой организацией или участником проекта «Сколково». В остальных случаях владельцу бизнеса нужно привлекать бухгалтера. Это может быть наёмный сотрудник или специалист аутсорсинговой компании.
Чтобы определиться со способом учёта, важно проанализировать свою модель ведения бизнеса, корректно выбрать систему налогообложения, утвердить учётную политику, получить КЭП и настроить ЭДО. Далее необходимо регистрировать каждую хозяйственную операцию, соблюдать календарь сдачи отчётности, вовремя пополнять ЕНС и корректно рассчитывать зарплату, НДФЛ и взносы за сотрудников.

Можно ли вести бухгалтерию ООО самостоятельно

Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, ведение бухгалтерского учёта может быть возложено на руководителя организации в нескольких случаях. Если ООО является:

В остальных случаях руководителю компании необходимо привлекать к работе бухгалтера. Помимо бухгалтерского учёта, в ООО нужно вести и налоговый учёт.

ПризнакБухгалтерский учётНалоговый учёт
ЦельФормирование достоверной финансовой информации — активы, обязательства, капитал, доходы и расходыКорректное определение налоговой базы для расчёта и уплаты налогов в бюджет
Кому нуженВладельцам бизнеса, инвесторам, банкам, контрагентам и руководству компании для принятия управленческих решенийФНС
РегламентацияФедеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗНалоговый кодекс РФ 
ОбязательностьВедётся одинаково всеми юридическими лицами.

Важно: малый бизнес может вести бухучёт в упрощённом виде

Ведётся только в части, необходимой для исчисления конкретных налогов, например при УСН формируется книга учёта доходов и расходов (КУДиР), а при АУСН её составлять не нужно

Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учётах несёт руководитель компании. Также в компании возлагается административная ответственность на главного бухгалтера за ряд нарушений. Вот некоторые из них:

Освободите время для управления бизнесом
Необязательно самостоятельно разбираться в проводках, налогах и отчётности. Персональный бухгалтер Точка Банк будет вести учёт ООО, рассчитывать налоги и консультировать по вопросам бизнеса.

С чего начать ведение бухгалтерии ООО с нуля

От правильных первых шагов зависит вся дальнейшая работа с бухгалтерией. Разберём пошагово, что нужно сделать после регистрации ООО, чтобы избежать ошибок и штрафов с самого начала.

1. Определите систему налогообложения и состав обязательной отчётности — декларации, РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1, годовая бухгалтерская отчётность и персонифицированные сведения о физических лицах.

2. Утвердите учётную политику для бухучёта в течение 90 дней после регистрации компании. В ней необходимо зафиксировать:

  • рабочий план счетов;
  • формы первичных документов и регистров бухгалтерского учёта для внутренней работы компании;
  • способы учёта по правилам ФСБУ;
  • правила документооборота.

3. Выберите бухгалтерскую программу для бухучёта, например Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка.

4. Получите электронные подписи руководителя — для этого обратитесь в Удостоверяющий центр ФНС или офисы доверенных лиц УЦ. Также выпустите КЭП для сотрудников, которые будут подписывать документы от лица компании. Это можно сделать в любом аккредитованном коммерческом УЦ.

5. Оформите машиночитаемые доверенности для сотрудников на портале МЧД ФНС или в сервисе вашего оператора.

6. Настройте ЭДО — заключите договор с оператором электронного документооборота и выберите сервис. Если контрагенты используют другой ЭДО, настройте роуминг для обмена документами.

7. Составьте календарь отчётности бухгалтера.   

Доверьте бухгалтерию ООО профессионалам
Специалисты Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк возьмут на себя бухгалтерский и кадровый учёт, расчёт зарплат, подготовку отчётности и общение с налоговой. Вы сможете сосредоточиться на развитии бизнеса.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, любая хозяйственная операция должна быть подтверждена первичным документом или счётом-фактурой при работе с НДС. В противном случае компания не сможет зарегистрировать операцию и учесть расходы для формирования налога на прибыль или УСН, а также принять НДС к вычету. 

Примеры первичных документов: универсальный передаточный документ (УПД), акт выполненных работ или оказанных услуг, товарная накладная (ТОРГ-12) и товарный чек.

Правила оформления первичных документов указаны в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ

Помимо формирования бумаг и отчётов, в ООО необходимо корректно вести учёт операций на счетах:  

  • 50 — для учёта наличных средств через кассу;  
  • 51 — для учёта безналичных средств через расчётные счета. 
ПРИМЕР
Малые предприятия при соблюдении условий могут применять упрощённый способ учёта — использовать сокращённый план счетов и кассовый метод. Также вести упрощённый бухгалтерский учёт — формировать бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах с краткими пояснениями. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, первичные документы и бухгалтерскую отчётность необходимо хранить не менее пяти лет после отчётного года. 

Как вести бухгалтерский учёт хозяйственных операций

Ведение бухгалтерского учёта — это системная регистрация всех фактов хозяйственной жизни компании через метод двойной записи:

  • по дебету — фиксация получения ценностей;
  • по кредиту — фиксация выбытия ценностей.

Любая операция оформляется проводкой: дебет одного счёта — кредит другого. Она выполняется строго на основании первичного документа.

Тип операцииКак учитыватьПроводки
Продажи, выручка и расчёты с покупателемВыручка в бухгалтерском учёте признаётся в момент отгрузки товаров или оказания услуг, независимо от факта оплаты. При УСН для налогового учёта выручка признаётся только по факту оплатыДт 62 – Кт 90.01 — отгружен товар / оказана услуга (признана выручка)

Дт 51 – Кт 62 — получена оплата от покупателя

Дт 90.02 – Кт 41 (или 10) — списана себестоимость проданного товара / материалов
Покупки, расходы и расчёты с поставщикамиПри УСН «Доходы минус расходы» стоимость товаров можно включить в налоговые расходы только после их реализации конечному покупателю, а услуги — после их фактической оплаты и наличия акта.

Авансы поставщикам не являются расходом ни в бухгалтерском, ни в налоговом учёте до момента получения товара или услуги
Дт 10 (или 41) – Кт 60 — оприходованы материалы или товары от поставщика

Дт 26 (или 44) – Кт 60 — получены услуги

Дт 60 – Кт 51 — перечислена оплата поставщику

Товары, материалы и основные средства (ОС)Как правило, амортизация ОС начисляется ежемесячно.

Малые предприятия, которые имеют право применять упрощённый бухгалтерский учёт, могут начислять амортизацию ОС один раз в год
Дт 08 – Кт 60 — приобретено основное средство

Дт 01 – Кт 08 — ОС принято к учёту и введено в эксплуатацию

Дт 20 (или 26) – Кт 02 — начислена ежемесячная амортизация ОС
Расчёты с учредителями и подотчётными лицамиСрок отчёта составляет три рабочих дня после возвращения сотрудника из командировки или истечения срока, на который выданы деньгиДт 71 – Кт 50 (или 51) — выданы деньги сотруднику под отчёт

Дт 26 (или 10, 41) – Кт 71 — утверждён авансовый отчёт

Дт 50 (или 51) – Кт 71 — сотрудник вернул неизрасходованный остаток

Дт 75 – Кт 80 — отражена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал

Дт 51 – Кт 75 — учредитель внёс вклад в уставный капитал

Какую отчётность нужно сдавать ООО

Все ООО, кроме малых предприятий с упрощённым бухгалтерским учётом, должны сдавать:

Срок сдачи — не позднее 31 марта года, следующего за отчётным.

Остальные отчёты ООО и сроки их сдачи зависят от применяемой  системы налогообложения (СНО) и наличия наёмных сотрудников.

ОтчётностьУСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» АУСНОСНО
Декларация по УСН по форме КНД 1152017 — не позднее 25 марта года, идущего после отчётного
Обязательное ведение книги учёта доходов и расходов (КУДиР)
Декларация по налогу на прибыль по форме КНД 1151006 — не позднее 25 календарных дней со дня окончания налогового периода. По итогам года — не позднее 25 марта следующего года
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выплачивает дивиденды


Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выплачивает дивиденды


Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выплачивает дивиденды

Декларация по НДС по форме КНД 1151001 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала
Сдаётся, если ООО является налоговым агентом,, выставляет счета-фактуры и УПД со статусом 1, превысило лимит дохода в 20 млн ₽ и стало плательщиком НДС

Сдаётся, если ООО является налоговым агентом, выставляет счета-фактуры и УПД со статусом 1, превысило лимит дохода в 20 млн ₽ и стало плательщиком НДС

Сдаётся, если ООО является налоговым агентом или выставляет счета-фактуры и УПД со статусом 1

Расчёт по страховым взносам (РСВ) по форме КНД 115111 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала
6-НДФЛ по форме КНД 1151100 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала. Годовой 6-НДФЛ — не позднее 25 февраля следующего года
Персонифицированные сведения по форме КНД 1151162 — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного месяца

Бухгалтерскую отчётность ООО можно сдать только в электронном виде через специальный сервис от ФНС или сервис ЭДО. Однако способ представления налоговой отчётности зависит от среднесписочной численности сотрудников, согласно ст. 80 НК РФ:

  • налоговые декларации — строго в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников превышает 100 человек;
  • РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения — строго в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников превышает десять человек.
ВАЖНО
Декларацию по НДС необходимо сдавать строго в электронном виде вне зависимости от численности сотрудников в ООО.
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Как ООО работать с ЕНС и контролировать расчёты с налоговой

Единый налоговый счёт (ЕНС) — это лицевой счёт ООО в Федеральном казначействе. На нём отражается общее сальдо расчётов с бюджетом — переплата или недоимка.

Единый налоговый платёж — это фактический перевод денег от ООО на ЕНС в счёт уплаты:

  • налога на УСН;
  • НДС;
  • налога на прибыль;
  • НДФЛ;
  • страховых взносов.

Процесс уплаты налога через ЕНС в общем случае  выглядит следующим образом:

  1. Рассчитайте сумму авансового платежа или налога.
  2. Направьте уведомление в налоговый орган не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода.
  3. Пополните ЕНС посредством ЕНП не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного периода.

В срок уплаты ФНС автоматически спишет средства с ЕНС на основании поданного уведомления.

Чтобы избежать недоимок и штрафов, ООО нужно контролировать сальдо ЕНС. Для этого необходимо заказать справку о состоянии сальдо в ФНС через запрос в разделе «Заявления. Запросы» → «ЕНС».  

Как вести бухгалтерию ООО с сотрудниками

Руководителю компании, у которого есть сотрудники, необходимо выплачивать:

  • зарплату — не реже двух раз в месяц (аванс и окончательный расчёт) на основании табеля учёта рабочего времени и штатного расписания;
  • отпускные — рассчитываются исходя из среднего дневного заработка и выплачиваются строго не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска;
  • больничные — первые три дня нетрудоспособности по болезни самого сотрудника оплачивает работодатель. Остальные дни оплачивает СФР напрямую сотруднику на основании электронного листка нетрудоспособности.

Из начисленных выплат сотрудникам руководителю ООО нужно удерживать НДФЛ по прогрессивной шкале. Размер ставки зависит от суммы годового дохода физлица. При этом повышенная ставка применяется только к части дохода, превышающей соответствующий порог:

  • 13% — до 2,4 млн ₽;
  • 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;
  • 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;
  • 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;
  • 22% — более 50 млн ₽;
  • 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов. 

Исключения:  граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты (ВКС) и беженцы. К ним применяется ставка НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13 до 22%.

Согласно ст. 425 НК РФ, руководителю компании необходимо уплачивать страховые взносы по тарифам:

  • 30% —  с выплат в пределах единой предельной величины базы. В 2026 году она составляет 2 979 000 ₽;
  • 15% — с выплат сверх этой предельной базы;
  • от 0,2 до 8,5% — страховые взносы на травматизм в зависимости от класса профессионального риска.

Согласно ст. 427 НК РФ, с 2026 года пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ (40 639,5 ₽) в месяц могут применять компании, которые одновременно выполняют два условия:

  • являются субъектами МСП из приоритетных отраслей, закреплённых в специальном Перечне
  • доля доходов от этого основного вида деятельности составляет не менее 70%.

Для корректных расчётов бухгалтерии необходимы:

  • штатное расписание;
  • трудовые договоры;
  • приказы о приёме, увольнении, отпусках и командировках сотрудников;
  • табель учёта рабочего времени;
  • личные данные сотрудников — СНИЛС, ИНН, сведения о детях и инвалидности для предоставления стандартных налоговых вычетов по НДФЛ. 
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Что делать бухгалтерии каждый месяц, квартал и год

Чтобы бухгалтерский учёт ООО оставался точным, а компания не пропускала сроки сдачи отчётности, важно соблюдать регулярный график работ. Основные задачи, которые нужно выполнять ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, собрали в таблице.

ЕжемесячноЕжеквартальноЕжегодно
Сбор и проверка первичных документов. 

Загрузка банковских выписок, контроль лимита ККТ и проверка остатков.

Начисление зарплаты и страховых взносов за сотрудников, а также удержание НДФЛ.

Закрытие месяца и проверка оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ). 

Персонифицированные сведения о физлицах.
Уведомления ЕНП для НДФЛ (подаются два раза в месяц)

Расчёт и уплата авансовых платежей по УСН, НДС или налогу на прибыль — до 28-го числа месяца, следующего за кварталом. 

Подача уведомлений об исчисленных суммах — если это требуется по режиму.

Сдача квартальных деклараций и расчётов — РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1 (раздел 2).

Сдача декларации по НДС. 

Сдача декларации по налогу на прибыль (для ОСНО).

Запрос и подписание актов сверки расчётов с ключевыми поставщиками и покупателями
Инвентаризация всех активов и обязательств перед составлением годовой отчётности. 

Закрытие года — списание сальдо со счёта 99 «Прибыли и убытки» на счёт 84 «Нераспределённая прибыль и проверка сходимости данных за весь год.

Сдача годовой отчётности.

ЕФС-1 (подраздел 1.2) 

Для проверки корректного ведения бухгалтерии необходимо:

  • подтверждать каждую оплату и отгрузку актами, накладными или УПД — в учёте не должно быть платежей без закрывающих документов;
  • формировать банковскую выписку и проверять остаток по счёту в учётной программе — данные должны полностью совпадать;
  • проверять сальдо ЕНС в ЛК ООО — оно должно быть положительным или нулевым; 
  • формировать оборотно-сальдовую ведомость — в ней итог дебета должен быть равен итогу кредита;
  • сверяться с контрагентами — для этого необходимо проводить акт сверки взаиморасчётов.

Экспертное мнение

При самостоятельном ведении бухгалтерии ООО рекомендую закрывать каждый месяц, а не переносить проверку документов и расчётов на конец квартала. Сверяйте остатки по расчётному счёту с банковской выпиской, проверяйте задолженность покупателей и поставщиков, а также корректность начисления зарплаты и налогов. Отдельно контролируйте операции, по которым ещё нет закрывающих документов: без них нельзя подтвердить расходы компании. Если руководитель не успевает выполнять эти задачи и следить за изменениями в законодательстве, часть работы можно передать специалисту.


Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает ООО вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учёты, рассчитывать налоги и зарплату, готовить отчётность. За компанией закрепляется персональный бухгалтер, который консультирует по вопросам учёта.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Когда бухгалтерию лучше передать

Самостоятельное ведение бухгалтерского учёта подходит не всем компаниям. В таблице разобрали, когда можно самому вести бухучёт и когда необходимо привлекать отдельного специалиста.

Подойдёт самостоятельное ведение учёта ОООНе подойдёт самостоятельное ведение учёта ООО
— ООО с нулевой или минимальной отчётностью.

— ООО, в котором нет наёмных сотрудников, кроме директора компании

— ООО на ОСНО.

— ООО с наёмными сотрудниками.

— ООО со сложным налоговым или бухгалтерским учётом — например, УСН «Доходы минус расходы».

— ООО на УСН, когда компания стала плательщиком НДС.

— ООО со сложными операциями — например, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), маркировка или валютный контроль  

В организациях бухгалтерию можно передать наёмному специалисту или аутсорсинговой компании. 

Также руководитель компании может использовать сервисы онлайн-бухгалтерии. Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка позволяет ООО вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёты с персональным бухгалтером, который:

  • поможет подобрать систему налогообложения и оптимизирует налоги;
  • займётся налогами и отчётностью для ФНС и СФР;
  • восстановит налоговый учёт и поможет сдать пропущенные отчёты;
  • напомнит о датах выплат.

Вопросы по теме

Можно ли вести бухгалтерию ООО только по банковской выписке?

Нет, банковская выписка не отражает важные внутрихозяйственные операции: начисление зарплаты, амортизацию основных средств и списание материалов. 


Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ, каждая хозяйственная операция должна подтверждаться первичным документом, например актом, накладной или УПД. 


Поэтому вести бухгалтерию ООО только по банковской выписке нельзя.

Можно ли оплачивать расходы ООО с личной карты директора?

Да, директор ООО может оплачивать расходы ООО с личной карты, но только при строгом документальном оформлении:


— чек или квитанция должны быть оформлены на наименование ООО или содержать его реквизиты;


— директор обязан составить авансовый отчёт и приложить к нему этот документ;


— компания должна возместить директору потраченную сумму переводом на его личную карту или наличными из кассы строго на основании этого отчёта.


Если просто оплатить и не оформить возмещение через авансовый отчёт, налоговая не признает этот расход компании. А сам перевод денег от ООО директору может быть расценён как его личный доход, с которого компания обязана удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

Как учредителю законно получать деньги из ООО кроме зарплаты?

Учредитель может законно получать деньги из ООО в виде:


— дивидендов — с них необходимо удерживать НДФЛ;


— займа от компании — ООО может выдать учредителю деньги в долг по договору займа. Их необходимо вернуть в установленный срок и при соблюдении условий выдачи займа, чтобы избежать материальной выгоды;


— возмещения расходов.


Важно: просто переводить деньги со счёта ООО на личную карту учредителя без документального основания нельзя. ФНС может расценить такой перевод как скрытый доход, доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также выписать штраф.

Кто отвечает за ошибки, если бухгалтерию ведёт аутсорсинговая компания?

Перед ФНС за ошибки всегда отвечает директор ООО и само юридическое лицо — ФНС может выставить штрафы и заблокировать счета компании.


Взыскать сумму штрафов и пеней с аутсорсинговой компании можно только через суд в порядке регресса, в случае если в договоре с ней чётко прописана её финансовая ответственность за ошибки и доказана её прямая вина. Взыскание будет осуществлено по ст. 15 и ст. 393 ГК РФ в качестве возмещения убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Может ли ООО одновременно вести часть учёта самостоятельно, а часть передать бухгалтеру?

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ не запрещает директору ООО разделять функции бухгалтерского учёта. Как правило, на практике это выглядит так: 


— директор или менеджер самостоятельно собирает первичные документы и проводит платежи в банке-клиенте;


— внешний бухгалтер или онлайн-сервис занимается расчётом налогов, зарплат и сдачей отчётности.

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Как вести бухгалтерию ООО самостоятельно: пошаговая инструкция — Точка Банк