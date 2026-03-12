Точка Банк разберёт, как правильно организовать налоговый и бухгалтерский учёт в строительстве в 2026 году. Какие нормы применять и как сформировать финансовый результат без рисков для бизнеса.

Коротко В 2026 году важно учитывать новые стандарты бухучёта и ставку НДС 22%. Прибыль формируется как разница между подтверждёнными доходами и расходами по каждому объекту. Компании могут работать на ОСНО, УСН или ПСН — выбор зависит от оборотов и заказчиков. Строительный учёт — это долгосрочные договоры, этапная сдача работ, авансы, субподрядчики и раздельный НДС. Бизнес обязан вести пообъектный учёт затрат, правильно оформлять КС‑2, КС‑3 и счета‑фактуры, а также соблюдать нормы ПБУ и ФСБУ. Доходы чаще признаются по мере готовности объекта, а расходы — только при документальном подтверждении. Ошибки в первичке или распределении затрат приводят к доначислениям и спорам с налоговой.

Нормативно-правовая база в строительстве

Строительная отрасль регулируется большим количеством законов и подзаконных актов. Это федеральные нормы, региональные правила и отраслевые документы. Ошибка даже в одном из них может обернуться штрафом или спором с налоговой. Рассмотрим основные документы, которые должен знать предприниматель.

ПБУ 2/2008: учёт договоров подряда

Главный документ для бухгалтера в строительстве — ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда». В нём прописано, как признавать выручку по долгосрочным договорам. Доход можно учитывать по мере готовности объекта или после полного завершения работ.

Если контракт рассчитан, например, на два года, выручку разрешено отражать поэтапно. Также документ объясняет, как распределять затраты между периодами и какие первичные документы использовать. Это акты КС-2, справки КС-3 и журналы учёта работ.

Налоговый кодекс: прибыль и НДС

Строительные компании на общей системе налогообложения учитывают доходы и расходы по методу начисления. Это означает, что доход признаётся в том периоде, когда работы выполнены и подтверждены актами, а расходы — когда они относятся к этим работам, независимо от фактической оплаты.

На УСН применяется кассовый метод. Доходы признаются в момент поступления денег на счёт или в кассу. Поэтому полученный аванс для строительной компании на УСН сразу считается доходом, даже если акты выполненных работ, например КС-2 или КС-3, ещё не подписаны. Расходы учитываются после их фактической оплаты.

Первичные документы в строительстве

Без правильно оформленных документов расходы не примет ни бухгалтерия, ни налоговая. Формы утверждены постановлениями и отраслевыми нормами. Их нужно заполнять аккуратно и своевременно.

Основные документы — это акт КС-2, справка КС-3 и журнал учёта работ КС-6а. В акте фиксируют объём выполненных работ. В справке — стоимость этапа, а в журнале — ежедневные объёмы.

Если в документах есть ошибки, возможны штрафы. Например, отсутствие подписи или печати заказчика может стать причиной спора с налоговой. В результате расходы могут снять при проверке.

Отраслевые нормы и специальные законы

Строительная компания обязана соблюдать отраслевые требования. Это СНиПы, своды правил и специальные федеральные законы. Они влияют не только на стройку, но и на учёт.

Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ обязывает застройщиков работать через специальные банковские счета и вести раздельный учёт по каждому проекту. Это напрямую влияет на расчёт НДС и налога на прибыль. Также действуют правила организации строительства и требования к договорам подряда.

Отдельный учёт по каждому объекту — обязательное условие для долевого строительства. Если его не вести, могут возникнуть серьёзные претензии со стороны контролирующих органов.

Новые стандарты бухгалтерского учёта в строительстве

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Регулирует учёт затрат на строительство и модернизацию объектов. По нему формируют первоначальную стоимость актива.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Определяет правила принятия объекта к учёту и начисления амортизации. Важно правильно установить срок полезного использования.

ФСБУ 5/2019 «Запасы». По нему учитывают строительные материалы, конструкции и иные ресурсы. Документ влияет на порядок списания и оценки запасов.

С отчётности за 2025 год применяется ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчётность». Он обновляет требования к составу и раскрытию показателей в отчётности. Также утверждён новый стандарт ФСБУ 9/2025 «Доходы» — действует с отчётности за 2027 год, который меняет подход к признанию выручки.

Малые компании вправе применять упрощённый учёт. Разрешения тому в информации Минфина России №ПЗ-3/2024. Но решение нужно закрепить в учётной политике.

Учёт СМР у подрядчиков

Подрядчики учитывают строительно-монтажные работы (СМР) на счёте 20, если работы выполняются для заказчика. Если объект строится для собственных нужд, используют счёт 08.03. Все затраты группируют по сметам.

Обычно выделяют материалы, зарплату, эксплуатацию машин, накладные и прочие расходы. Такая детализация помогает контролировать себестоимость и упрощает защиту расходов при проверке.

Налоговый учёт в строительстве

Налоговый учёт в строительстве решает две главные задачи.

Разделить все хозяйственные операции. Подтвердить каждую операцию документами.

Налоговый учёт тесно связан с бухгалтерским. Их нужно выстроить так, чтобы было понятно, как формируется налоговая база. Из данных должно быть видно, какие у компании доходы и расходы и как они рассчитываются.

Также учёт должен показывать, как создаются резервы. Важно понимать, какие налоги участвуют в расчёте базы. И главное — какую сумму компания обязана заплатить в конкретном периоде.

Перенос расходов на будущие периоды

В строительстве часто возникают расходы до подписания договора. Компания может оплатить конкурс, подготовить проект или оформить банковскую гарантию. Деньги потрачены, а контракта ещё нет.

Такие затраты нужно правильно распределять по периодам. Поэтому налоговый учёт должен быть организован так же аккуратно, как бухгалтерский.

Если расходы понесены до подписания договора, их отражают на счёте 97.

Проводка — Дт 97 Кт 76.

Признать эти расходы можно после подписания соглашения.

После заключения договора затраты списывают постепенно.

Чаще всего — ежемесячно проводкой Дт 20 Кт 97.

Если условия для признания не выполнены, расходы относят к прочим в том месяце, когда они возникли.

Резервы и дополнительные работы

Иногда после завершения строительства заказчик оплачивает дополнительные работы. Например, благоустройство территории. Такие расходы включают в итоговую стоимость объекта.

Если компания не успевает выполнить работы в срок, формируют резерв предстоящих расходов. Для этого суммы отражают на счёте 96 как оценочные обязательства. Это позволяет заранее учесть будущие затраты.

Формирование стоимости объекта

Для правильного налогового учёта важно точно определить стоимость строящегося объекта. В неё входят все подтверждённые расходы по актам КС-2. Это зарплата рабочих, материалы, услуги подрядчиков и другие затраты.

В стоимость также включают амортизацию оборудования, если оно используется при строительстве. Начислять амортизацию по самому объекту начинают через месяц после ввода его в эксплуатацию. Это правило важно соблюдать, чтобы не занизить налоговую базу.

Бухгалтерский учёт в строительстве

Главные задачи бухучёта в строительстве

В строительстве бухгалтерия решает несколько ключевых задач. Главная из них — пообъектный учёт затрат. Это значит, что расходы собирают отдельно по каждому объекту. Такой подход помогает точно рассчитать себестоимость.

В учёте отражают все затраты: материалы, зарплату, работу техники и услуги подрядчиков. Ничего нельзя смешивать между объектами. Иначе будет сложно доказать обоснованность расходов.

Контроль материалов и ТМЦ

Строительные материалы требуют строгого учёта. Нужно фиксировать их поступление, использование и списание. Для контроля применяют форму М-29.

Важно следить, чтобы материалы использовались по проектным нормам. Перерасход может вызвать вопросы у заказчика и налоговой. Поэтому контроль ТМЦ — это не формальность, а защита бизнеса.

Оформление выполненных работ

Каждый этап строительства должен быть подтверждён документами. Для этого оформляют акт КС-2 и справку КС-3. Эти документы подтверждают объём и стоимость выполненных работ.

Без правильно оформленных актов нельзя признать выручку. Также могут возникнуть сложности с оплатой от заказчика. Поэтому документы нужно составлять вовремя и без ошибок.

Учёт доходов и выручки

В строительстве выручку чаще всего признают поэтапно. Это актуально для долгосрочных контрактов. Доход отражают по мере выполнения работ.

Такой подход позволяет равномерно распределить финансовый результат. И не завышать прибыль в одном периоде. Это важно для корректного расчёта налога на прибыль.

Учёт доходов на УСН ведётся кассовым методом. Это означает, что доход признаётся не на дату подписания актов выполненных работ, а на дату фактического поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу, а также на дату зачёта взаимных обязательств.

Контроль взаиморасчётов

Бухгалтерия должна отслеживать расчёты с заказчиками и подрядчиками. Важно контролировать сроки оплат и задолженность. Отдельное внимание уделяют работе со счетами эскроу.

Если компания совмещает функции застройщика и подрядчика, учёт становится сложнее. Нужно чётко разделять денежные потоки.

Налоговый учёт и НДС

В строительстве часто требуется раздельный учёт НДС. Особенно если компания выполняет разные функции в одном проекте. Ошибка в распределении может привести к доначислениям.

Также важно правильно рассчитывать налог на прибыль и налог на имущество. Все показатели должны быть подтверждены документами. Налоговый учёт должен совпадать с данными бухучёта.

Индивидуальные предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учёт. На практике всё же важно контролировать расходы и вести пообъектный учёт затрат, особенно в строительной деятельности. Это помогает правильно формировать налоговую базу и учитывать операции, в том числе если предприниматель применяет УСН и является плательщиком НДС.

Экспертное мнение В строительстве важно не просто начислить НДС, а правильно определить дату признания дохода и момент применения вычета. Как правило, ориентируются на дату подписания актов выполненных работ, например КС‑2, и выставления счёта‑фактуры, а не только на дату договора или оплаты. Ошибки чаще всего возникают при работе с авансами, а также на переходных договорах между налоговыми периодами. Если не вести пообъектный учёт и раздельно контролировать НДС по операциям, возрастает риск доначислений при проверке.

Снизить вероятность ошибок помогает автоматизация учёта. Например, Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк позволяет автоматически учитывать счета‑фактуры и УПД, рассчитывать НДС по ставке 5% для УСН, формировать декларацию и контролировать сроки сдачи отчётности. Дарья Жуковская Редактор-эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Инвентаризация незавершённого строительства

Строительные объекты редко завершаются в одном отчётном периоде. Поэтому необходимо проводить инвентаризацию незавершённого производства. Это помогает определить фактические затраты на дату отчёта.

Инвентаризация позволяет выявить ошибки и недостачи. А также корректно сформировать финансовый результат. Для предпринимателя это способ держать стройку под финансовым контролем.

Бухучёт строительных материалов

В строительстве материалы занимают до 60% себестоимости объекта. Поэтому их учёт — один из самых важных участков работы бухгалтера. Ошибки здесь напрямую влияют на прибыль и налоги. Контроль должен быть постоянным.

Все материалы делят на несколько групп. К основным относят бетон, кирпич, металлоконструкции и другие элементы, которые входят в сам объект.

Отдельно учитывают вспомогательные материалы. Это крепежи, расходники и инструменты. Они не формируют основу объекта, но необходимы для выполнения работ.

Также выделяют топливо и ГСМ для строительной техники. Эти расходы напрямую связаны с выполнением работ. Их нужно учитывать отдельно для контроля затрат.

Хозяйственный инвентарь тоже отражают в учёте. Это предметы, которые используются в процессе строительства, но не входят в состав объекта. Например, мелкий инвентарь и оборудование.

Поступление материалов отражают проводкой Дт 10 Кт 60.

Списание материалов в производство оформляют проводкой Дт 20 Кт 10.

Если остались излишки, их возвращают на склад. В этом случае делают проводку Дт 10 Кт 20.

Если используются давальческие материалы заказчика, их учитывают отдельно. Они не принадлежат компании. Поэтому их отражают на забалансовом счёте 003.

Учёт заработной платы и страховых взносов в строительстве

В строительстве используют разные системы оплаты труда. Чаще всего применяется сдельная система — зарплата зависит от объёма выполненных работ. Основанием служат акты КС-2. Для офисных и административных сотрудников обычно действует повременная оплата.

Во многих компаниях предусмотрены премии. Такие выплаты нужно заранее закрепить в положении об оплате труда.

Начисление зарплаты рабочим отражают проводкой Дт 20 Кт 70. Эти расходы включаются в себестоимость объекта.

Страховые взносы начисляют отдельно — проводка Дт 20 Кт 69.

НДФЛ удерживают из дохода сотрудника. Это отражают проводкой Дт 70 Кт 68.

В строительстве важно вести пообъектный учёт зарплаты. По каждому объекту собирают свои расходы на оплату труда. Это помогает правильно сформировать себестоимость.

Если сотрудники работают вахтовым методом, расчёт имеет особенности. Нужно учитывать график, надбавки и компенсации. Порядок расчёта закрепляют во внутренних документах.

Некоторые работы относятся к вредным условиям труда. В таком случае сотрудникам положены доплаты. Эти суммы также включаются в расходы по конкретному объекту.

Учёт строительной техники

Строительная техника — это основные средства компании. Краны, экскаваторы и бетономешалки стоят дорого и используются не один год. Поэтому их стоимость списывают постепенно через амортизацию. В учёте применяют два основных способа начисления.

Линейный способ — самый простой и понятный. Стоимость техники распределяется равными долями на весь срок службы.

Нелинейный способ применяют, если техника изнашивается быстрее.

Оба метода помогают правильно распределить затраты. Компания выбирает способ с учётом условий эксплуатации техники. Главное чтобы учёт отражал реальный износ оборудования.

Дт 20 Кт 02 — начислена амортизация основного оборудования.

Дт 23 Кт 02 — начислена амортизация вспомогательной техники.

При применении УСН расходы на приобретение основного средства списываются равными долями в течение одного налогового периода — календарного года. Учёт таких расходов производится на последнее число каждого отчётного квартала.

При этом начать списание нужно в том квартале, на который приходится более поздняя из двух дат: дата оплаты основного средства или дата его ввода в эксплуатацию. В результате к концу года стоимость основного средства полностью включается в расходы.

Бухучёт субподрядных работ

Привлечение субподрядчиков — обычная практика в строительстве. Но такая работа требует аккуратного учёта. Ошибки в расчётах могут привести к финансовым потерям.

Основные документы при приёмке работ — формы КС-2 и КС-3. КС-2 подтверждают объём выполненных работ. КС-3 фиксирует их стоимость. Без этих документов нельзя принять расходы и заявить НДС к вычету.

Приёмку работ отражают проводкой Дт 20 Кт 60. Так сумма попадает в себестоимость объекта. Если в документах выделен НДС, его отражают проводкой Дт 19 Кт 60.

После проверки документов НДС принимают к вычету. Для этого делают проводку Дт 68 Кт 19. Важно, чтобы работы были приняты и счёт-фактура оформлен без ошибок.

Часто заказчик удерживает гарантийный резерв. Например, 5% от суммы договора. В учёте это отражают проводкой Дт 60 Кт 76.

Для крупных проектов лучше вести раздельный учёт по каждому субподрядчику. Для этого открывают отдельные субсчета к счёту 60. Также регулярно проводят акты сверки расчётов.

Чтобы снизить риски, применяют поэтапную оплату. Например, схема 30/30/30/10, когда деньги перечисляют частями после подписания актов. Это помогает контролировать сроки и качество работ.

Бухучёт доходов и выручки в строительстве

В строительстве учёт доходов зависит от длительности проекта. Объекты строятся месяцами или даже годами. Часто одновременно ведётся несколько проектов и работают субподрядчики. Поэтому выручку учитывают по особым правилам.

Раздельный учёт по объектам. Каждый проект ведут отдельно. Это помогает точно определить прибыль по конкретной стройке. Привязка к этапам работ. Доход можно признавать по мере выполнения этапов. Такой подход делает финансовый результат более равномерным. Метод начисления. Доход отражают в том периоде, когда работы выполнены, а не когда получены деньги. Это правило действует даже если в налоговом учёте применяется кассовый метод.

Подрядчику важно выбрать способ признания выручки. По российским стандартам существует два основных метода. Это поэтапное признание дохода и признание после полного завершения договора.

По мере готовности объекта. Его применяют, когда можно точно определить объём выполненных работ. Выручку признают пропорционально завершённым этапам. Признание дохода после полного завершения работ. В этом случае выручку отражают только после подписания итогового акта и доход фиксируется единовременно. Такой подход часто используют индивидуальные предприниматели, поскольку по закону они не обязаны вести бухгалтерский учёт. Метод удобен для небольших и краткосрочных контрактов, где весь результат работ подтверждается одним итоговым актом.

Как отразить незавершённое строительство в балансе

Незавершённое строительство — это объекты, которые ещё не введены в эксплуатацию. По ним не подписаны документы о приёмке. Фактически работы могут быть выполнены частично или полностью, но юридически объект не считается завершённым.

Пока акт ввода в эксплуатацию не оформлен, объект относится к незавершённому строительству. Это важно для бухгалтерского и налогового учёта. Такие расходы учитываются отдельно до момента официальной сдачи объекта.

Учёт затрат на НЗС

Правильный учёт незавершённого производства важен для любой строительной компании. От него напрямую зависит финансовый результат. Ошибки могут привести к искажению прибыли и налоговой базы.

В учётной политике компания должна утвердить перечень производственных расходов. Также нужно определить способ распределения общехозяйственных и общепроизводственных затрат.

Важно выбрать метод учёта затрат. Это может быть позаказный метод или способ накопления расходов за период. Решение фиксируют в учётной политике и применяют последовательно.

Также нужно определить, как списываются общехозяйственные расходы. Отдельно закрепляют способ включения затрат в себестоимость работ. И обязательно выбирают метод оценки незавершенного строительства.

Позаказный метод. В этом случае каждый объект открывается как отдельный заказ. Доходы, расходы и финансовый результат считают по каждому договору отдельно. Способ накопления расходов за период. Здесь затраты собирают за определённое время. Стоимость незавершённого строительства рассчитывают исходя из доли фактических расходов к договорной цене.

Если выполнено 40% работ по затратам, то и доход признают пропорционально этой доле. Такой метод проще в расчётах. Но его тоже нужно чётко прописать во внутренних документах компании.

Счёт бухгалтерского учёта по НЗС

У застройщика учёт незавершённого строительства (НЗС) ведут на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы». На этом счёте собирают все расходы по объекту. После завершения строительства сумма переносится на счёт учёта основных средств.

Счёт 08 — это промежуточный этап учёта. Здесь аккумулируются затраты до сдачи проекта. Пока объект не введён в эксплуатацию, он остаётся на этом счёте.

У подрядчика учёт строится иначе. Его расходы отражаются на счёте 20 «Основное производство». По дебету счёта собирают все затраты, связанные с выполнением работ.

Материалы и другие расходы ежемесячно списываются в производство по первоначальной стоимости. Если на счёте 20 остаётся сальдо, это означает наличие незавершённого строительства. То есть часть работ ещё не закрыта актами и не передана заказчику.

На УСН расходы, связанные с незавершённым строительством, можно учитывать при условии, что они документально подтверждены и экономически обоснованы.

У подрядчика такие затраты признаются в момент их фактического осуществления, а не на дату подписания акта с заказчиком. Поэтому включить их в КУДиР можно после оплаты и оприходования материалов или работ, используемых в строительстве.

Если же компания или ИП на УСН строит объект для собственных нужд, учесть расходы сразу нельзя. Право на их признание возникает только после завершения строительства, ввода объекта в эксплуатацию и подачи документов на государственную регистрацию, если она требуется.

Виды затрат в строительстве

Затраты в строительстве — это все ресурсы, которые компания тратит на возведение объектов. Это деньги на материалы, зарплату, технику и организацию работ.

В строительстве затраты делят на прямые и косвенные. Разберём подробнее, какие расходы относятся к прямым, а какие к косвенным.

Прямые затраты

Прямые затраты связаны с конкретным объектом строительства. Их легко включить в себестоимость определённого проекта. Они формируют основную часть расходов.

К прямым затратам относят строительные материалы и комплектующие. Сюда же входит зарплата рабочих, занятых на объекте. Также учитывают амортизацию техники, если она используется только на этом проекте.

В эту группу включают и другие расходы, которые относятся к конкретной стройке. Все эти суммы напрямую увеличивают себестоимость объекта.

Косвенные затраты

Косвенные затраты связаны не с одним объектом, а со всей деятельностью компании. Их распределяют между проектами по выбранной базе — пропорционально объёму выполненных работ.

Сюда входят зарплата администрации и аренда офиса. Также это коммунальные услуги и обслуживание общего парка техники. Эти расходы возникают независимо от конкретного объекта.

К косвенным относят амортизацию общих активов и страхование имущества. Они не формируют объект напрямую. Но без них строительный бизнес не сможет работать.

Разделение на прямые и косвенные затраты помогает точно рассчитать себестоимость. Это даёт понимание реальной прибыли по каждому проекту. И помогает вовремя сократить лишние расходы.

Основные расходы

Ещё одно деление — на основные и накладные расходы. Основные расходы формируют сам объект строительства. Они напрямую связаны с технологическим процессом.

К ним относятся материалы и конструкции. Также сюда входит зарплата строителей и эксплуатация специализированного оборудования. Без этих затрат объект просто не будет построен.

Накладные расходы

Накладные расходы обеспечивают работу компании в целом. Они не создают объект напрямую, но необходимы для организации процесса. Это управленческие и организационные затраты.

В эту группу входит зарплата администрации и бухгалтерии. Также учитывают транспортировку работников и материалов. Сюда же относят услуги субподрядчиков, командировочные и обязательные налоги.

Анализ структуры основных и накладных расходов помогает управлять прибылью. Руководитель видит, где затраты завышены, и может вовремя принять решение по их сокращению.

Для индивидуальных предпринимателей ведение бухгалтерского учёта не является обязательным. В строительной сфере его всё же целесообразно организовать для внутренних целей: анализа деятельности, контроля доходов и расходов, а также для прозрачности финансовых потоков по каждому объекту. При необходимости можно использовать привычную систему бухгалтерских счетов и проводок.

Проводка Операция Дт 20 Кт 10 Закупка материала, например цемента. Стоимость будет включена в производственную себестоимость Дт 20 Кт 70 Заработная плата рабочих Дт 20 Кт 60 Прочие расходы производства Дт 26 Кт 70 Расходы, связанные с управленческой деятельностью предприятия, например заработная плата директора Дт 26 Кт 02 Амортизация офисного оборудования Дт 26 Кт 60 Транспортные услуги.

Авансы и этапы выполнения работ в строительстве

Авансовые платежи помогают подрядчику сохранить финансовую устойчивость. За счёт аванса компания может оплатить материалы и зарплату рабочим. Это особенно важно на старте проекта, когда расходов много, а дохода ещё нет.

В бухгалтерском учёте аванс отражают отдельно. До выполнения работ он считается обязательством перед заказчиком. То есть деньги получены, но услуга ещё не оказана.

Пока работы не выполнены, сумма аванса числится в составе кредиторской задолженности. После подписания актов выполненных работ обязательство уменьшается. Часть аванса постепенно засчитывается в выручку.

Строительство всегда идёт по этапам. Это могут быть подготовительные работы, заливка фундамента или монтаж конструкций. После завершения каждого этапа подписывают акт приёма-передачи.

Формирование финансового результата

Финансовый результат в строительстве — это разница между доходами и расходами. Если доходов больше, компания получает прибыль. Если расходов больше, возникает убыток. Поэтому важно правильно учитывать все операции.

Выручка. Её рассчитывают по выбранному методу признания доходов. Это может быть поэтапное отражение или признание после завершения работ.

Расходы. В них входят материалы, зарплата рабочих, аренда техники и другие прямые затраты. Все эти суммы формируют себестоимость объекта.

Отдельно учитываются налоги. Налог на прибыль рассчитывают с полученной прибыли по установленной ставке. НДС принимают к вычету по счетам-фактурам поставщиков и начисляют по выполненным работам.

Бизнес на УСН уплачивает налог с доходов или с разницы между доходами и расходами — в зависимости от выбранного объекта налогообложения. Если компания или предприниматель становятся плательщиками НДС, дополнительно уплачивается налог по выбранной ставке.

Также на финансовый результат влияют прочие доходы и расходы. Это могут быть проценты по кредитам, штрафы или компенсации. Эти суммы тоже отражают в учёте.

Итоговую прибыль или убыток организации отражают в бухгалтерской отчётности за отчётный период — в бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах, которые компании обязаны составлять и сдавать.

Системы налогообложения в строительстве в 2026 году

При выборе системы налогообложения важно учитывать, кто ваши заказчики и какие у вас обороты. В строительстве большая доля расходов — материалы, техника и зарплата. Ошибка в выборе режима может серьёзно повлиять на прибыль.

ОСНО — общая система налогообложения

ОСНО — самый сложный режим. Здесь платят НДС 22% и налог на прибыль 25%.

Этот вариант подходит тем, кто работает с крупными заказчиками или по госконтрактам. Большим компаниям важно принимать НДС к вычету.

Плюс ОСНО — нет ограничений по выручке и численности сотрудников.

Минус — высокая налоговая нагрузка и необходимость в профессиональном бухгалтере.

УСН «Доходы минус расходы» — 15%

Это распространённый вариант для малого и среднего строительного бизнеса. Налог платят с разницы между доходами и подтверждёнными расходами. В строительстве это удобно, потому что затрат обычно много.

Режим подходит, если ваши клиенты — физлица или компании, которым не нужен НДС. Особенно выгодно, если расходы составляют более 60–70% от выручки.

Есть ограничения по применению УСН в 2026 году.

Лимит дохода — 490,5 млн ₽.

Основные средства — 218 млн ₽.

Средняя численность — до 130 человек.

Также есть ограничения по освобождению от НДС на УСН — в 2026 году он составляет 20 млн ₽.

ПСН — патентная система

ПСН — самый простой режим. Он доступен только для индивидуальных предпринимателей. Чаще всего его выбирают мастера по ремонту и отделке.

Здесь платят фиксированную стоимость патента. Сумма не зависит от фактического дохода. Декларацию сдавать не нужно.

Но есть ограничения. Штат — не более 15 человек, доход — до 20 млн ₽ в год.