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Бухгалтерия

Как заполнить и сдать нулевую декларацию ИП и ООО

Нулевая декларация — это налоговая декларация с нулевыми показателями, которую сдают, если за налоговый период не было операций, формирующих налоговую базу. Даже при отсутствии деятельности обязанность отчитаться перед налоговой сохраняется. Точка Банк расскажет, когда нужно сдавать нулевую декларацию по УСН и ОСНО, как её заполнить и подать, а также приведёт образцы и сроки сдачи.

31.08.2026
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Коротко
Нулевая декларация — это налоговая декларация с нулевыми показателями. Её подают, если за налоговый период у налогоплательщика не возникло показателей, которые нужно отражать в декларации. При этом отсутствие деятельности само по себе не всегда освобождает от обязанности отчитаться перед налоговой.
На УСН декларацию подают раз в год: организации — не позднее 25 марта года, следующего за отчётным, ИП — не позднее 25 апреля. За 2026 год организации должны отчитаться до 25 марта 2027 года, а ИП — до 26 апреля 2027 года, поскольку 25 апреля приходится на воскресенье.
На ОСНО состав и сроки отчётности зависят от статуса налогоплательщика и конкретного налога. Организации сдают декларации по НДС и налогу на прибыль, а ИП на ОСНО — декларацию по НДС в установленных случаях и 3‑НДФЛ. Если одновременно отсутствуют объекты налогообложения и движение денежных средств по счетам и в кассе, можно подать единую упрощённую декларацию.

Что такое нулевая декларация и когда её нужно сдавать

Нулевая декларация — это налоговая декларация с нулевыми показателями. Её подают, если за налоговый период у налогоплательщика не было показателей, которые формируют налоговую базу. При этом отсутствие деятельности не всегда освобождает ИП и организации от обязанности сдать декларацию в установленный срок.

ВАЖНО
Нулевая декларация и налог 0 ₽ — не одно и то же

В нулевой декларации налоговая база равна нулю. За налоговый период у бизнеса не было доходов и других показателей, необходимых для расчёта налога.

Если налог к уплате составляет 0 ₽, это ещё не означает, что декларация нулевая. Например, предприниматель получил доход, но применяет ставку 0% в рамках налоговых каникул. В этом случае в декларации отражают фактические показатели деятельности, а сумма налога к уплате получается 0 ₽.

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Когда декларация не будет нулевой

Отсутствие доходов само по себе не делает декларацию нулевой. Например:

  • Были расходы. На УСН «Доходы минус расходы» расходы могут превысить доходы. В этом случае возникает убыток, который можно учесть в будущих периодах в течение 10 лет.
  • Было движение по счёту. Поступления и списания отражают в отчётности. Даже комиссия банка или ошибочный платёж могут повлиять на возможность подать единую упрощённую декларацию или нулевую декларацию.
  • Налог полностью уменьшен на страховые взносы. Доходы есть, но налог к уплате получился нулевым после уменьшения на страховые взносы. Это не делает декларацию нулевой. В ней указывают фактические доходы и рассчитанный налог.
  • Действуют налоговые каникулы. Доходы есть, но налог рассчитывают по ставке 0%. Поэтому декларацию заполняют по фактическим показателям, а не ставят прочерки.

Если декларацию не сдать вовремя, налоговая может привлечь к ответственности и приостановить операции по счёту.

Экспертное мнение

Даже если бизнес временно не работает, важно проверить, какую отчётность нужно сдавать и можно ли заменить несколько нулевых деклараций единой упрощённой. Ошибка в определении отчётности или срока может привести к блокировке счёта, даже если штраф за нулевую декларацию не начисляется.


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Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Какую нулевую отчётность сдавать ИП и ООО

Перечень отчётности зависит от системы налогообложения и организационно-правовой формы.

Налоговый режимИПООО
УСНДекларация по УСН раз в годДекларация по УСН и бухгалтерская отчётность раз в год
ОСНОДекларация 3-НДФЛ раз в год, декларация по НДС ежеквартальноДекларация по налогу на прибыль ежеквартально или ежемесячно.

Декларация по НДС ежеквартально.

Бухгалтерская отчётность раз в год
ЕСХНДекларация по ЕСХН раз в год.

Декларация по НДС раз в квартал, если не получено освобождение
Декларация по ЕСХН и бухгалтерская отчётность раз в год.

Декларация по НДС раз в квартал, если не получено освобождение

На автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) декларацию не сдают. ИФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога и направляет налогоплательщику уведомление.

Патентная система налогообложения (ПСН) не применяется как самостоятельная система: её совмещают с другой СНО. По деятельности на патенте также декларацию не сдают. На ПСН сумма налога заранее рассчитывается и указывается в патенте при его выдаче.

Если ИП совмещает ПСН и УСН,  освобождение от  декларации действует только в отношении патента. По УСН обязанность подавать налоговую декларацию сохраняется.

Как заполнить нулевую декларацию по УСН

Нулевая декларация по УСН заполняется на том же бланке, что и при активной деятельности. Для отчётности за 2026 год действует форма, утверждённая приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@

Титульный лист заполняют все налогоплательщики. Правила едины для УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы».

Порядок заполнения титульного листа:

  • ИП указывают только ИНН, в поле КПП ставят прочерк. ООО заполняют оба поля.
  • Для первичной декларации в поле «Номер корректировки» ставят «0», для уточнённой — «1», «2».
  • Для годовой декларации налоговый период — код «34».
  • В поле «Отчётный год» указывают год, за который формируют отчёт, например 2026.
  • Код налогового органа — код ИФНС, куда сдаётся отчётность.
  • ИП в поле «По месту нахождения (учёта)» ставят код «120», ООО — «210».
  • В поле «Налогоплательщик» указывают полное наименование ООО или ФИО ИП.
  • Объект налогообложения: код «1» для УСН «Доходы», «2» для УСН «Доходы минус расходы».
  • В поле «Количество страниц» указывают общее число заполненных страниц декларации.
  • В блоке о достоверности ставят код «1», если декларацию подписывает сам налогоплательщик, или «2», если представитель. Во втором случае указывают ФИО представителя и реквизиты доверенности.
  • Внизу титульного листа ставят подпись и дату.

Для объекта «Доходы» заполняют разделы 1.1 и 2.1.1.

В разделе 1.1:

  • в строке 010 указывают код ОКТМО;
  • если код не менялся в течение года, остальные строки с ОКТМО 030, 060, 090 не заполняют;
  • в строках для сумм авансовых платежей и налога ставят прочерки.

В разделе 2.1.1:

  • в строке 102 указывают признак налогоплательщика: «2» для ИП без работников, «1» для ИП с работниками и всех организаций;
  • в строках 120–123 проставляют налоговую ставку, например УСН «Доходы» — 6%;
  • если применяется пониженная региональная ставка, заполняют строку 124 обоснованием льготы;
  • в остальных строках — доходы, исчисленный налог, страховые взносы — ставят прочерки или нули.

Для объекта «Доходы минус расходы» заполняют разделы 1.2 и 2.2.

В разделе 1.2:

  • код ОКТМО в строке 010;
  • в остальных строках — прочерки.

В разделе 2.2:

  • в строках 260–263 проставляют налоговую ставку, например УСН «Доходы минус расходы» — 15%;
  • если применяется пониженная региональная ставка, заполняют строку 264;
  • все остальные строки — доходы, расходы, убытки, налоговая база — заполняются прочерками.

Если ИП совмещает УСН и ПСН и получает доход только от патентной деятельности, по УСН нужно сдать нулевую декларацию. В ней указывают ставку УСН, а в строках, где отражают доходы, — нулевые показатели. Так в декларации отражают отсутствие доходов от деятельности на УСН.

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Сроки и способы сдачи нулевой декларации по УСН

Сроки сдачи нулевой декларации по УСН совпадают со сроками для отчётности с активной деятельностью:

  • ООО сдают декларацию по УСН за 2026 год до 25 марта 2027 года. 
  • ИП сдают декларацию по УСН за 2026 год до 26 апреля 2027 года, так как 25 апреля выпадает на воскресенье, поэтому крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день.
  • При закрытии бизнеса декларацию сдают до 25-го числа следующего месяца.

Куда подаётся декларация

  • ИП сдают декларацию в налоговую инспекцию по месту регистрации или прописки.
  • ООО сдают декларацию в налоговую инспекцию по месту нахождения, то есть по юридическому адресу.

Узнать код своей ИФНС можно на сайте ФНС, в сервисе «Определение реквизитов ИФНС».

Способы сдачи

  • Онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Организациям и ИП нужна КЭП.
  • Через оператора электронного документооборота. Для ООО и ИП обязательна КЭП.
  • Нулевую декларацию можно подать лично в налоговой, через представителя по доверенности, по почте с описью вложения или в электронном виде. На бумаге декларацию можно сдавать, если среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек и для конкретного налога не предусмотрена обязательная электронная подача.
  • Почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения. Дата сдачи — день отправки по почтовому штемпелю.

Документы, подтверждающие принятие декларации:

  • при личной подаче — отметка налоговой на втором экземпляре;
  • отправке почтой — опись вложения с отметкой почты и уведомление о вручении;
  • электронной подаче — квитанция о приёме в личном кабинете или от оператора ЭДО.

Единая упрощённая налоговая декларация для ИП и ООО

Вместо нескольких нулевых деклараций можно сдать единую упрощённую налоговую декларацию (ЕУД).

Условия для подачи ЕУД

  1. Нет движения денежных средств по расчётным счетам и в кассе.
  2. Нет базы для исчисления налогов, по которым подаётся ЕУД, — доходов, имущества, транспорта или земли.
  3. Нет операций, которые не облагаются налогом, но должны отражаться в отчётности.

Какие декларации заменяет ЕУД

Единая (упрощённая) декларация заменяет нулевые декларации по НДС, налогу на прибыль, ЕСХН и налогу при УСН.

Какие документы ЕУД не заменяет

  1. Отчётность по сотрудникам. РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 сдаются в обычном порядке, если есть работники. Для ООО сдавать нужно, даже если в штате только один директор-учредитель без зарплаты.
  2. Бухгалтерская отчётность. Организации сдают баланс и отчёт о финансовых результатах каждый год, даже если деятельность не велась. ИП не сдают.

С 1 августа 2026 года вступила в силу новая форма ЕУД, утверждённая приказом ФНС России от 26.12.2025 №ЕД-7-3/1276@. 

Как заполнить новую форму ЕУД

Декларация состоит из одной общей страницы, на которой последовательно заполняются следующие блоки: 

  • Реквизиты налогоплательщика — в шапке бланка стандартно указываются ИНН, КПП только для ООО, номер корректировки — «0--» для первичного отчёта. Заполнить код налоговой инспекции и код места нахождения, например «120» для ИП по месту жительства.
  • Таблица налогов вместо прежнего раздела 2 — теперь не нужно вручную вписывать названия налогов и главы НК РФ. В готовом списке достаточно отметить галочкой или цифрой 1 нужный налог — НДС, налог на прибыль или УСН. Рядом в графе 4 указывается двузначный код отчётного периода. Например, «23» для 3-го квартала по НДС.
  • Дата последней операции — месяц и год, когда по расчётному счёту или кассе в последний раз проходили хоть какие-то денежные средства. Если движений по счетам не было с момента регистрации бизнеса, в этом поле проставляются нули.
  • Блок подтверждения данных — внизу страницы указываются номер телефона, ФИО руководителя компании или ИП, личная подпись и дата подписания отчёта. Если в отчёте указан код «1», то заполнять ФИО индивидуального предпринимателя не надо.  

Единая упрощённая декларация сдаётся поквартально — не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.

Декларация представляется при отсутствии движения денежных средств по расчётным счетам в банках и в кассе. Проведение любой операции лишает налогоплательщика права на подачу ЕУД за данный период.

ПРИМЕР
Деятельность организации была приостановлена. Последняя операция по расчётному счёту была 25 декабря предыдущего года. С 1 января текущего года движения денежных средств по счёту и кассе не было. В данном случае налогоплательщик имеет право подать ЕУД за текущий период.

В этом случае бизнес имеет право подавать ЕУД до 20 апреля.

Нулевая отчётность ИП и ООО на ОСНО

На общей системе налогообложения перечень отчётности шире, чем на УСН.

Нулевая декларация по НДСНулевая декларация по налогу на прибыль для ОООНулевая декларация 3-НДФЛ для ИП на ОСНО
Периодичность сдачиЕжеквартальноЗависит от системы: ежеквартально или ежемесячно плюс годоваяРаз в год
Какие разделы заполнятьТитульный лист.

Раздел 1.

В остальных разделах — прочерки
Титульный лист.

Подраздел 1.1 раздела 1, лист 02.

Приложения №1 и №2 к листу 02
Титульный лист.

 Разделы 1, 2

Срок сдачиДо 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

 I квартал — до 25 апреля;

 II квартал — до 25 июля;

 III квартал — до 25 октября;

 IV квартал — до 25 января		За отчётные периоды по установленному графику в зависимости от порядка уплаты авансов.

 Годовая декларация — до 25 марта следующего года		До 30 апреля года, следующего за отчётным
Формат подачиТолько в электронном виде по ТКСВ общем порядке. В электронном виде, если сотрудников более 100В общем порядке. В электронном виде, если сотрудников более 100

Что сдавать, кроме нулевой налоговой декларации

Налоговая декларация — не единственная отчётность, которую нужно сдавать при отсутствии деятельности.

Отчёт / ФормаКто обязан сдаватьПериодичностьСрок сдачиОсобенности заполнения
Бухгалтерская отчётностьБухгалтерский баланс плюс отчёт о финансовых результатахВсе ОООЕжегодноДо 31 марта следующего годаДля малых предприятий доступны упрощённые формы. В активе — имущество или имущественные права, в пассиве — уставный капитал на ту же сумму
Отчётность по сотрудникамРСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведенияООО обязаны всегда. ИП без работников отчёты по сотрудникам не сдают
Ежеквартально и ежемесячноПо установленным срокамДаже при наличии только одного директора‑учредителя без зарплаты отчётность сдаётся, так как он считается застрахованным лицом
Ежеквартальная отчётностьРСВВсе ООО с сотрудниками или застрахованными лицамиЕжеквартальноДо 25-го числа месяца после кварталаПри отсутствии выплат сдаётся нулевой расчёт
Ежеквартальная отчётность6-НДФЛВсе ООО с сотрудниками или застрахованными лицамиЕжеквартальноДо 25-го числа месяца после кварталаСдаётся, если в течение года была хотя бы одна выплата. При полном отсутствии выплат сдавать не требуется, но рекомендуется подать уведомление в свободной форме во избежание блокировки счёта
Ежемесячная отчётностьПерсонифицированные сведения о физлицахВсе ООО с сотрудниками или застрахованными лицамиЕжемесячноДо 25-го числа месяца, следующего за истекшим.
За последний месяц квартала можно не сдавать, если вовремя сдан РСВ
СФРЕФС-1, подраздел 1.1, — сведения о трудовой деятельностиВсе работодателиТолько при кадровых измененияхПри наступлении события
СФРЕФС-1, подраздел 1.2, — сведения о страховом стажеРаботодатели, у которых есть работники с особыми условиями учёта стажаПо мере необходимостиСрок сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (сведения о страховом стаже) не позднее 25 января года, следующего за отчётным
СФРЕФС-1, раздел 2, — взносы на травматизмВсе работодателиЕжеквартальноДо 25-го числа месяца после кварталаСдаётся обязательно, даже если выплат не было
РосстатФорма по требованиюИП и ООО, попавшие в выборку РосстатаПо требованиюИндивидуальные сроки по каждой формеПроверить попадание в выборку можно на сайте Росстата по ИНН 
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Ответственность за несдачу нулевой декларации в 2026 году

Федеральный закон от 26.06.2026 №201-ФЗ изменил правила привлечения к ответственности за несдачу налоговой отчётности и дополнил ст. 119 НК РФ новыми пунктами 3 и 4.

Минимальный штраф в размере 1 000 ₽ за непредставление декларации или РСВ не применяется, если налоговая база и сумма налога к уплате равны нулю. То есть за несдачу нулевой декларации штраф больше не начисляют.

При этом сама обязанность отчитаться сохраняется. Налогоплательщик всё равно должен представить декларацию в установленный срок. Если этого не сделать, налоговая потребует сдать отчётность.

Если декларацию не представить в течение 20 рабочих дней после истечения установленного срока, налоговая может приостановить операции по банковским счетам по п. 3 ст. 76 НК РФ. Ограничение снимут после представления декларации.

Отмена штрафа распространяется только на налоговые декларации и РСВ. За просрочку других форм отчётности, например ЕФС-1 в СФР или статистической отчётности в Росстат, ответственность сохраняется. Штраф за ЕФС-1 начинается от 1 000 ₽, за непредставление статистической отчётности — от 10 000 ₽.

Вопросы по теме

Нужно ли сдавать декларацию, если ИП зарегистрировали 30 или 31 декабря?

Если ИП зарегистрировали 30 или 31 декабря, порядок зависит от системы налогообложения.


На УСН декларацию за этот год сдать нужно. Даже один день декабря считается налоговым периодом. ИП должен представить нулевую декларацию до 25 апреля следующего года. Если эта дата выпадает на выходной или праздничный день, срок переносится на ближайший рабочий.


На ОСНО декларацию за этот год сдавать не нужно. Согласно ст. 55 НК РФ, первый налоговый период продлевается до конца следующего квартала.

Считается ли комиссия банка движением денег, которое исключает подачу ЕУД?

Да. Любое списание или зачисление средств — это движение по счёту. ЕУД подать нельзя, сдают отчётность согласно системе налогообложения.

Можно ли подать ЕУД, если операции были только по одному из нескольких расчётных счетов?

Нет. ЕУД подают только при отсутствии движения по всем счетам. Если операции были хотя бы по одному счёту, сдают отдельные декларации.

Считается ли внесение учредителем денег в уставный капитал деятельностью?

Внесение в уставный капитал — это движение денег по счёту. ЕУД подать нельзя. Однако для налоговых деклараций эта операция не является доходом, её не отражают. Сдают нулевые декларации по налогу на прибыль или УСН.

Останется ли отчётность нулевой, если учредитель оплатил расходы ООО личной картой?

Нет, отчётность не останется нулевой. Оплата расходов ООО картой учредителя — это покупка через подотчётное лицо. Бухгалтер обязан оформить авансовый отчёт. На УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО это формирует налоговый убыток. Если операцию скрыть, налоговая признает товары или услуги безвозмездно полученными. Компании доначислят внереализационный доход и налог, даже на УСН «Доходы». В обоих случаях сдавать нулёвку запрещено.

Нужно ли отражать фиксированные страховые взносы ИП в нулевой декларации?

На УСН «Доходы» фиксированные взносы в нулевой декларации не отражают. Доходов нет, поэтому уменьшать нечего. Налог к уплате равен нулю. На УСН «Доходы минус расходы» взносы отразить необходимо. Они признаются официальными расходами бизнеса. Взносы сформируют законный налоговый убыток. Его можно перенести на будущие периоды. Такая декларация будет не нулевой, а убыточной.

Требуется ли вести КУДиР, если на УСН не было ни одной операции?

Да. Книгу учёта доходов и расходов нужно вести даже при отсутствии операций. В ней заполняют титульный лист, а в разделах оставляют пустые строки. Сдавать КУДиР в налоговую не нужно, её представляют по требованию.

Можно ли сдать нулевую декларацию до окончания календарного года?

Налоговую декларацию сдают только после окончания календарного года, исключение: 


1. При официальном закрытии бизнеса декларацию сдают досрочно. Отчётный период длится с начала года до даты ликвидации. 


2. Также досрочная сдача обязательна при переходе с УСН на самозанятость (НПД).

Что делать, если весь доход ИП получен по патенту, а УСН продолжает действовать?

По УСН сдают нулевую декларацию. В декларации по УСН доходы не отражают. В строках для сумм проставляют прочерки. Отсутствие движения по УСН не освобождает от сдачи нулевой декларации.

Влияет ли закрытие расчётного счёта на возможность подать ЕУД?

Да, прямо влияет. При закрытии счёта банк всегда совершает операции. Он переводит остаток денег или списывает технические комиссии. Эти действия признаются официальным движением средств. Из-за этого подавать ЕУД в данном периоде запрещено. Бизнес обязан сдать стандартную нулевую декларацию.

Можно ли отправить декларацию за ИП из личного кабинета физического лица?

Да, теперь это официально разрешено. Предприниматели могут сдавать декларации через личный кабинет физлица. Налоговая служба добавила туда специальный раздел для ИП. Отчёт можно подписать КЭП.

Какая дата считается датой сдачи декларации при отправке по почте?

Датой сдачи считается день отправки письма. Он указан на почтовом штемпеле и в описи вложения.

Нужна ли нотариальная доверенность представителю для подачи декларации?

Это зависит от формы бизнеса. Для представителя ООО достаточно простой письменной доверенности. Её подписывает руководитель и заверяет печатью компании при наличии. Для представителя ИП необходима только нотариальная доверенность. Налоговый кодекс запрещает предпринимателям выдавать простые бумажные доверенности для ФНС. Без штампа нотариуса инспекция отчётность от представителя ИП не примет.

Можно ли подать ЕУД, если был только возврат денег от поставщика?

Нет. Возврат — это движение денег по счёту. ЕУД подать нельзя, сдают обычные декларации.

Нужно ли ООО сдавать отчётность, если директор не получает зарплату?

Да, нужно. ООО обязано сдавать отчётность по сотрудникам — РСВ, ЕФС-1, даже если выплат не было. Кроме того, сдают бухгалтерскую отчётность.

Что делать, если после подачи нулевой декларации обнаружена одна операция?

Если в нулевой декларации обнаружили ошибку, подайте уточнённую декларацию. В поле «Номер корректировки» укажите «1--» и внесите правильные итоговые данные. После исправления декларация может перестать быть нулевой.


Если по уточнённой декларации нужно доплатить налог, сначала перечислите сумму на ЕНС и уплатите пени. После этого направьте уточнённую декларацию в налоговую.

Может ли налоговая не принять декларацию из-за неправильно выбранной версии бланка?

Да, налоговая откажет в приёме, но такая ошибка возможна только при отправке отчёта на бумаге по почте. 


Если же вы сдаёте декларацию в электронном виде, специализированные сервисы и личный кабинет налогоплательщика технически не позволяют отправить форму неактуального формата. Для отчётности за 2026 год действует бланк, утверждённый приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@. Перед отправкой бумажного письма обязательно проверяйте штрихкоды на листах.

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Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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Нулевая декларация для ИП и ООО в 2026 году: как заполнить и сдать — Точка Банк