Как заполнить и сдать нулевую декларацию ИП и ООО

Что такое нулевая декларация и когда её нужно сдавать
Нулевая декларация — это налоговая декларация с нулевыми показателями. Её подают, если за налоговый период у налогоплательщика не было показателей, которые формируют налоговую базу. При этом отсутствие деятельности не всегда освобождает ИП и организации от обязанности сдать декларацию в установленный срок.
В нулевой декларации налоговая база равна нулю. За налоговый период у бизнеса не было доходов и других показателей, необходимых для расчёта налога.
Если налог к уплате составляет 0 ₽, это ещё не означает, что декларация нулевая. Например, предприниматель получил доход, но применяет ставку 0% в рамках налоговых каникул. В этом случае в декларации отражают фактические показатели деятельности, а сумма налога к уплате получается 0 ₽.
Когда декларация не будет нулевой
Отсутствие доходов само по себе не делает декларацию нулевой. Например:
- Были расходы. На УСН «Доходы минус расходы» расходы могут превысить доходы. В этом случае возникает убыток, который можно учесть в будущих периодах в течение 10 лет.
- Было движение по счёту. Поступления и списания отражают в отчётности. Даже комиссия банка или ошибочный платёж могут повлиять на возможность подать единую упрощённую декларацию или нулевую декларацию.
- Налог полностью уменьшен на страховые взносы. Доходы есть, но налог к уплате получился нулевым после уменьшения на страховые взносы. Это не делает декларацию нулевой. В ней указывают фактические доходы и рассчитанный налог.
- Действуют налоговые каникулы. Доходы есть, но налог рассчитывают по ставке 0%. Поэтому декларацию заполняют по фактическим показателям, а не ставят прочерки.
Если декларацию не сдать вовремя, налоговая может привлечь к ответственности и приостановить операции по счёту.
Какую нулевую отчётность сдавать ИП и ООО
Перечень отчётности зависит от системы налогообложения и организационно-правовой формы.
|Налоговый режим
|ИП
|ООО
|УСН
|Декларация по УСН раз в год
|Декларация по УСН и бухгалтерская отчётность раз в год
|ОСНО
|Декларация 3-НДФЛ раз в год, декларация по НДС ежеквартально
|Декларация по налогу на прибыль ежеквартально или ежемесячно.
Декларация по НДС ежеквартально.
Бухгалтерская отчётность раз в год
|ЕСХН
|Декларация по ЕСХН раз в год.
Декларация по НДС раз в квартал, если не получено освобождение
|Декларация по ЕСХН и бухгалтерская отчётность раз в год.
Декларация по НДС раз в квартал, если не получено освобождение
На автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) декларацию не сдают. ИФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога и направляет налогоплательщику уведомление.
Патентная система налогообложения (ПСН) не применяется как самостоятельная система: её совмещают с другой СНО. По деятельности на патенте также декларацию не сдают. На ПСН сумма налога заранее рассчитывается и указывается в патенте при его выдаче.
Если ИП совмещает ПСН и УСН, освобождение от декларации действует только в отношении патента. По УСН обязанность подавать налоговую декларацию сохраняется.
Как заполнить нулевую декларацию по УСН
Нулевая декларация по УСН заполняется на том же бланке, что и при активной деятельности. Для отчётности за 2026 год действует форма, утверждённая приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@.
Титульный лист заполняют все налогоплательщики. Правила едины для УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы».
Порядок заполнения титульного листа:
- ИП указывают только ИНН, в поле КПП ставят прочерк. ООО заполняют оба поля.
- Для первичной декларации в поле «Номер корректировки» ставят «0», для уточнённой — «1», «2».
- Для годовой декларации налоговый период — код «34».
- В поле «Отчётный год» указывают год, за который формируют отчёт, например 2026.
- Код налогового органа — код ИФНС, куда сдаётся отчётность.
- ИП в поле «По месту нахождения (учёта)» ставят код «120», ООО — «210».
- В поле «Налогоплательщик» указывают полное наименование ООО или ФИО ИП.
- Объект налогообложения: код «1» для УСН «Доходы», «2» для УСН «Доходы минус расходы».
- В поле «Количество страниц» указывают общее число заполненных страниц декларации.
- В блоке о достоверности ставят код «1», если декларацию подписывает сам налогоплательщик, или «2», если представитель. Во втором случае указывают ФИО представителя и реквизиты доверенности.
- Внизу титульного листа ставят подпись и дату.
Для объекта «Доходы» заполняют разделы 1.1 и 2.1.1.
В разделе 1.1:
- в строке 010 указывают код ОКТМО;
- если код не менялся в течение года, остальные строки с ОКТМО 030, 060, 090 не заполняют;
- в строках для сумм авансовых платежей и налога ставят прочерки.
В разделе 2.1.1:
- в строке 102 указывают признак налогоплательщика: «2» для ИП без работников, «1» для ИП с работниками и всех организаций;
- в строках 120–123 проставляют налоговую ставку, например УСН «Доходы» — 6%;
- если применяется пониженная региональная ставка, заполняют строку 124 обоснованием льготы;
- в остальных строках — доходы, исчисленный налог, страховые взносы — ставят прочерки или нули.
Для объекта «Доходы минус расходы» заполняют разделы 1.2 и 2.2.
В разделе 1.2:
- код ОКТМО в строке 010;
- в остальных строках — прочерки.
В разделе 2.2:
- в строках 260–263 проставляют налоговую ставку, например УСН «Доходы минус расходы» — 15%;
- если применяется пониженная региональная ставка, заполняют строку 264;
- все остальные строки — доходы, расходы, убытки, налоговая база — заполняются прочерками.
Если ИП совмещает УСН и ПСН и получает доход только от патентной деятельности, по УСН нужно сдать нулевую декларацию. В ней указывают ставку УСН, а в строках, где отражают доходы, — нулевые показатели. Так в декларации отражают отсутствие доходов от деятельности на УСН.
Сроки и способы сдачи нулевой декларации по УСН
Сроки сдачи нулевой декларации по УСН совпадают со сроками для отчётности с активной деятельностью:
- ООО сдают декларацию по УСН за 2026 год до 25 марта 2027 года.
- ИП сдают декларацию по УСН за 2026 год до 26 апреля 2027 года, так как 25 апреля выпадает на воскресенье, поэтому крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день.
- При закрытии бизнеса декларацию сдают до 25-го числа следующего месяца.
Куда подаётся декларация
- ИП сдают декларацию в налоговую инспекцию по месту регистрации или прописки.
- ООО сдают декларацию в налоговую инспекцию по месту нахождения, то есть по юридическому адресу.
Узнать код своей ИФНС можно на сайте ФНС, в сервисе «Определение реквизитов ИФНС».
Способы сдачи
- Онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Организациям и ИП нужна КЭП.
- Через оператора электронного документооборота. Для ООО и ИП обязательна КЭП.
- Нулевую декларацию можно подать лично в налоговой, через представителя по доверенности, по почте с описью вложения или в электронном виде. На бумаге декларацию можно сдавать, если среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек и для конкретного налога не предусмотрена обязательная электронная подача.
- Почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения. Дата сдачи — день отправки по почтовому штемпелю.
Документы, подтверждающие принятие декларации:
- при личной подаче — отметка налоговой на втором экземпляре;
- отправке почтой — опись вложения с отметкой почты и уведомление о вручении;
- электронной подаче — квитанция о приёме в личном кабинете или от оператора ЭДО.
Единая упрощённая налоговая декларация для ИП и ООО
Вместо нескольких нулевых деклараций можно сдать единую упрощённую налоговую декларацию (ЕУД).
Условия для подачи ЕУД
- Нет движения денежных средств по расчётным счетам и в кассе.
- Нет базы для исчисления налогов, по которым подаётся ЕУД, — доходов, имущества, транспорта или земли.
- Нет операций, которые не облагаются налогом, но должны отражаться в отчётности.
Какие декларации заменяет ЕУД
Единая (упрощённая) декларация заменяет нулевые декларации по НДС, налогу на прибыль, ЕСХН и налогу при УСН.
Какие документы ЕУД не заменяет
- Отчётность по сотрудникам. РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 сдаются в обычном порядке, если есть работники. Для ООО сдавать нужно, даже если в штате только один директор-учредитель без зарплаты.
- Бухгалтерская отчётность. Организации сдают баланс и отчёт о финансовых результатах каждый год, даже если деятельность не велась. ИП не сдают.
С 1 августа 2026 года вступила в силу новая форма ЕУД, утверждённая приказом ФНС России от 26.12.2025 №ЕД-7-3/1276@.
Как заполнить новую форму ЕУД
Декларация состоит из одной общей страницы, на которой последовательно заполняются следующие блоки:
- Реквизиты налогоплательщика — в шапке бланка стандартно указываются ИНН, КПП только для ООО, номер корректировки — «0--» для первичного отчёта. Заполнить код налоговой инспекции и код места нахождения, например «120» для ИП по месту жительства.
- Таблица налогов вместо прежнего раздела 2 — теперь не нужно вручную вписывать названия налогов и главы НК РФ. В готовом списке достаточно отметить галочкой или цифрой 1 нужный налог — НДС, налог на прибыль или УСН. Рядом в графе 4 указывается двузначный код отчётного периода. Например, «23» для 3-го квартала по НДС.
- Дата последней операции — месяц и год, когда по расчётному счёту или кассе в последний раз проходили хоть какие-то денежные средства. Если движений по счетам не было с момента регистрации бизнеса, в этом поле проставляются нули.
- Блок подтверждения данных — внизу страницы указываются номер телефона, ФИО руководителя компании или ИП, личная подпись и дата подписания отчёта. Если в отчёте указан код «1», то заполнять ФИО индивидуального предпринимателя не надо.
Единая упрощённая декларация сдаётся поквартально — не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.
Декларация представляется при отсутствии движения денежных средств по расчётным счетам в банках и в кассе. Проведение любой операции лишает налогоплательщика права на подачу ЕУД за данный период.
Нулевая отчётность ИП и ООО на ОСНО
На общей системе налогообложения перечень отчётности шире, чем на УСН.
|Нулевая декларация по НДС
|Нулевая декларация по налогу на прибыль для ООО
|Нулевая декларация 3-НДФЛ для ИП на ОСНО
|Периодичность сдачи
|Ежеквартально
|Зависит от системы: ежеквартально или ежемесячно плюс годовая
|Раз в год
|Какие разделы заполнять
|Титульный лист.
Раздел 1.
В остальных разделах — прочерки
|Титульный лист.
Подраздел 1.1 раздела 1, лист 02.
Приложения №1 и №2 к листу 02
|Титульный лист.
Разделы 1, 2
|Срок сдачи
|До 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
I квартал — до 25 апреля;
II квартал — до 25 июля;
III квартал — до 25 октября;
IV квартал — до 25 января
|За отчётные периоды по установленному графику в зависимости от порядка уплаты авансов.
Годовая декларация — до 25 марта следующего года
|До 30 апреля года, следующего за отчётным
|Формат подачи
|Только в электронном виде по ТКС
|В общем порядке. В электронном виде, если сотрудников более 100
|В общем порядке. В электронном виде, если сотрудников более 100
Что сдавать, кроме нулевой налоговой декларации
Налоговая декларация — не единственная отчётность, которую нужно сдавать при отсутствии деятельности.
|Отчёт / Форма
|Кто обязан сдавать
|Периодичность
|Срок сдачи
|Особенности заполнения
|Бухгалтерская отчётность
|Бухгалтерский баланс плюс отчёт о финансовых результатах
|Все ООО
|Ежегодно
|До 31 марта следующего года
|Для малых предприятий доступны упрощённые формы. В активе — имущество или имущественные права, в пассиве — уставный капитал на ту же сумму
|Отчётность по сотрудникам
|РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения
|ООО обязаны всегда. ИП без работников отчёты по сотрудникам не сдают
|Ежеквартально и ежемесячно
|По установленным срокам
|Даже при наличии только одного директора‑учредителя без зарплаты отчётность сдаётся, так как он считается застрахованным лицом
|Ежеквартальная отчётность
|РСВ
|Все ООО с сотрудниками или застрахованными лицами
|Ежеквартально
|До 25-го числа месяца после квартала
|При отсутствии выплат сдаётся нулевой расчёт
|Ежеквартальная отчётность
|6-НДФЛ
|Все ООО с сотрудниками или застрахованными лицами
|Ежеквартально
|До 25-го числа месяца после квартала
|Сдаётся, если в течение года была хотя бы одна выплата. При полном отсутствии выплат сдавать не требуется, но рекомендуется подать уведомление в свободной форме во избежание блокировки счёта
|Ежемесячная отчётность
|Персонифицированные сведения о физлицах
|Все ООО с сотрудниками или застрахованными лицами
|Ежемесячно
|До 25-го числа месяца, следующего за истекшим.
За последний месяц квартала можно не сдавать, если вовремя сдан РСВ
|—
|СФР
|ЕФС-1, подраздел 1.1, — сведения о трудовой деятельности
|Все работодатели
|Только при кадровых изменениях
|При наступлении события
|—
|СФР
|ЕФС-1, подраздел 1.2, — сведения о страховом стаже
|Работодатели, у которых есть работники с особыми условиями учёта стажа
|По мере необходимости
|Срок сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (сведения о страховом стаже) не позднее 25 января года, следующего за отчётным
|—
|СФР
|ЕФС-1, раздел 2, — взносы на травматизм
|Все работодатели
|Ежеквартально
|До 25-го числа месяца после квартала
|Сдаётся обязательно, даже если выплат не было
|Росстат
|Форма по требованию
|ИП и ООО, попавшие в выборку Росстата
|По требованию
|Индивидуальные сроки по каждой форме
|Проверить попадание в выборку можно на сайте Росстата по ИНН
Ответственность за несдачу нулевой декларации в 2026 году
Федеральный закон от 26.06.2026 №201-ФЗ изменил правила привлечения к ответственности за несдачу налоговой отчётности и дополнил ст. 119 НК РФ новыми пунктами 3 и 4.
Минимальный штраф в размере 1 000 ₽ за непредставление декларации или РСВ не применяется, если налоговая база и сумма налога к уплате равны нулю. То есть за несдачу нулевой декларации штраф больше не начисляют.
При этом сама обязанность отчитаться сохраняется. Налогоплательщик всё равно должен представить декларацию в установленный срок. Если этого не сделать, налоговая потребует сдать отчётность.
Если декларацию не представить в течение 20 рабочих дней после истечения установленного срока, налоговая может приостановить операции по банковским счетам по п. 3 ст. 76 НК РФ. Ограничение снимут после представления декларации.
Отмена штрафа распространяется только на налоговые декларации и РСВ. За просрочку других форм отчётности, например ЕФС-1 в СФР или статистической отчётности в Росстат, ответственность сохраняется. Штраф за ЕФС-1 начинается от 1 000 ₽, за непредставление статистической отчётности — от 10 000 ₽.