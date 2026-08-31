Как заполнить и сдать нулевую декларацию ИП и ООО

Коротко

На УСН декларацию подают раз в год: организации — не позднее 25 марта года, следующего за отчётным, ИП — не позднее 25 апреля. За 2026 год организации должны отчитаться до 25 марта 2027 года, а ИП — до 26 апреля 2027 года, поскольку 25 апреля приходится на воскресенье.

На ОСНО состав и сроки отчётности зависят от статуса налогоплательщика и конкретного налога. Организации сдают декларации по НДС и налогу на прибыль, а ИП на ОСНО — декларацию по НДС в установленных случаях и 3‑НДФЛ. Если одновременно отсутствуют объекты налогообложения и движение денежных средств по счетам и в кассе, можно подать единую упрощённую декларацию.



Нулевая декларация — это налоговая декларация с нулевыми показателями. Её подают, если за налоговый период у налогоплательщика не возникло показателей, которые нужно отражать в декларации. При этом отсутствие деятельности само по себе не всегда освобождает от обязанности отчитаться перед налоговой.