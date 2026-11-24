Коротко С 2026 года действует обновлённая форма КНД 1152017, утверждённая приказом ФНС от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@ . Код формы не изменился, поэтому проверять бланк нужно по реквизитам приказа и штрихкодам на страницах.

Заполнить декларацию можно вручную на бланке, в личном кабинете ИП на сайте ФНС, в программе «Налогоплательщик ЮЛ» или в онлайн‑бухгалтерии. Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка сама рассчитывает налог по операциям на счёте, формирует декларацию и отправляет её в налоговую — предпринимателю остаётся проверить данные и подписать документ. ИП сдаёт декларацию по УСН один раз в год — не позднее 25 апреля года, следующего за отчётным. Если дата выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день.

Какую форму декларации по УСН использовать

Декларация подаётся по форме КНД 1152017. С отчётности за 2025 год применяется бланк из приказа ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@ — он вступил в силу 28 февраля 2026 года.

По сравнению с прежним бланком изменилось следующее:

В разделе 2.1.1 появились отдельные строки для страховых взносов ИП за себя — фиксированная часть и взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽ теперь показываются раздельно.

Из расчётных разделов исключён признак применения налоговой ставки — с 2025 года отменены повышенные ставки 8 и 20%, поэтому поле потеряло смысл.

Добавлен код способа представления 13 — для подачи через личный кабинет налогоплательщика.

Обновлены штрихкоды на всех страницах.

Код КНД 1152017 одинаковый у старой и новой форм, поэтому по нему бланки не различить. Чтобы убедиться, что вы используете актуальную форму, сверяйте содержание бланка или верхнюю часть титульного листа.

Как проверить форму по налоговой декларации ИП по УСН

Отчёт на устаревшем бланке налоговая не примет, а значит, декларация будет считаться непредставленной.

Уточнённые декларации за прошлые годы подаются по формам, которые действовали в соответствующем периоде. Например, уточнение за 2024 год — по форме из приказа ФНС России от 02.10.2024 №ЕД-7-3/813@.

Где заполнить декларацию УСН онлайн бесплатно

Заполнять бланк вручную необязательно. Есть сервисы, которые подставляют данные в нужные строки и проверяют контрольные соотношения автоматически.

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

Сервис рассчитывает налог по операциям на расчётном счёте — доходы подтягиваются из поступлений, взносы и авансовые платежи учитываются при расчёте. По итогам года Онлайн-бухгалтерия формирует декларацию и КУДиР, а перед сроком сдачи напоминает о ней в интернет-банке.

Пример заполнения налоговой декларации через Точка Банк

Подписать декларацию можно электронной подписью или кодом из СМС, после чего сервис отправит отчёт в ФНС.

Для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников базовый тариф бесплатный. Операции по счетам в других банках, доходы наличными и отчёты маркетплейсов добавляются в сервис отдельно, чтобы налоговая база была полной.

Личный кабинет ИП на сайте ФНС

Декларацию по УСН можно направить в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Для подачи декларации необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации» и далее в подразделе НБО выбрать соответствующий документ.

Как подать декларацию ИП по УСН онлайн через личный кабинет налогоплательщика

Программа ФНС «Налогоплательщик ЮЛ»

«Налогоплательщик ЮЛ» — бесплатная программа ФНС, в которой заполняются реквизиты ИП и суммы по разделам. Программа проверяет контрольные соотношения и выгружает декларацию в XML для электронной отправки или в PDF для печати.

Программа не делает расчёты за предпринимателя — доходы, взносы и авансы вносятся вручную.

Если у ИП несколько счетов, наличная выручка, взаимозачёты с контрагентами или доходы через посредников, часть операций может не попасть в расчёт даже в автоматизированных решениях.

Перед отправкой декларации необходимо сверить итоговые доходы с КУДиР и банковскими выписками, а в спорных ситуациях задать вопрос бухгалтеру.

Что подготовить перед заполнением

Декларация заполняется быстрее, если данные собраны заранее. Понадобятся:

ИНН и ФИО предпринимателя.

Код налоговой инспекции по месту жительства ИП.

ОКТМО по адресу регистрации.

Объект налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Ставка налога с учётом регионального закона.

К моменту заполнения декларации важно знать точные доходы по кварталам нарастающим итогом, а для объекта «Доходы минус расходы» также нужно знать точные расходы по кварталам.

Экспертное мнение При подготовке декларации проверьте, какие поступления действительно относятся к доходам бизнеса. Например, переводы между собственными счетами, возврат займа и внесение личных денег на расчётный счёт не увеличивают налоговую базу. Если ИП работает с несколькими банками или маркетплейсами, учитывайте поступления из всех источников, чтобы не занизить доходы.

собирает операции по счетам, рассчитывает налоги, формирует КУДиР и декларацию. Готовый отчёт можно подписать и отправить в ФНС прямо из сервиса.

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка собирает операции по счетам, рассчитывает налоги, формирует КУДиР и декларацию. Готовый отчёт можно подписать и отправить в ФНС прямо из сервиса. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

На заполнение декларации влияют страховые взносы ИП за себя, а также страховые взносы за работников, если они есть. Поэтому до заполнения важно разобраться с обязательствами по страховым взносам. Также нужно учесть уплаченные авансовые платежи по УСН и суммы торгового сбора, если ИП его платит.

Какие разделы декларации заполняет ИП

Индивидуальный предприниматель заполняет только то, что относится к объекту налогообложения и ситуации. На практике это значит, что некоторые поля могут остаться пустыми.

Раздел Кто заполняет Титульный лист Все ИП Раздел 1.1 Объект «Доходы» — налог и авансы к уплате Раздел 2.1.1 Объект «Доходы» — расчёт налога Раздел 2.1.2 Объект «Доходы», если ИП платит торговый сбор Раздел 1.2 Объект «Доходы минус расходы» — налог и авансы к уплате Раздел 2.2 Объект «Доходы минус расходы» — расчёт налога Раздел 3 Только при получении целевого финансирования Раздел 4 Только ИП из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — вычет по расходам на кассу

Заполнение декларации не всегда идёт по порядку листов. Чаще всего сначала заполняют расчётный раздел — 2.1.1 и при необходимости 2.1.2 либо 2.2. А лишь затем на его основе раздел 1.1 или 1.2. Титульный лист также удобнее оформлять в конце, когда известно количество страниц.

Как заполнить титульный лист

На титульном листе указываются сведения о предпринимателе и отчёте:

ИНН — в верхней части каждой страницы декларации.

Номер корректировки — 0 для первичной декларации, 1, 2 и далее для уточнённых.

Код налогового периода — 34 для отчёта за год.

Отчётный год — например, 2026.

Код налогового органа — четырёхзначный код инспекции по месту жительства.

Код места представления — 120, по месту жительства ИП.

ФИО предпринимателя полностью, без слов «индивидуальный предприниматель».

Контактный телефон.

Количество страниц декларации и листов приложений.

Подпись и дата.

Если ИП сдаёт декларацию сам, в блоке подтверждения достоверности ставятся код 1 и подпись. Если декларацию подаёт представитель, указываются код 2, реквизиты доверенности и данные представителя.

Пример заполнения титульного листа декларации ИП по УСН

Как заполнить декларацию ИП на УСН «Доходы»

Расчёт начинается с раздела 2.1.1, итоги переносятся в раздел 1.1.

Шаг 1. Указать доходы нарастающим итогом

Доходы показываются не поквартально, а нарастающим итогом — за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

Например, если ИП заработал по 500 000 ₽ в каждом квартале, в строках дохода будут указаны суммы 500 000, 1 000 000, 1 500 000 и 2 000 000 ₽. Суммы берутся из КУДиР и указываются в полных рублях.

Пример заполнения декларации ИП по УСН

Шаг 2. Заполнить ставку и рассчитать налог

Ставка указывается за каждый отчётный период. Налог за год считается как годовой доход, умноженный на ставку. При доходе 2 000 000 ₽ и ставке 6% исчисленный налог — 120 000 ₽.

Пример заполнения декларации ИП по УСН

Шаг 3. Уменьшить налог на страховые взносы

ИП без работников уменьшает налог на всю сумму взносов за себя, вплоть до нуля. Для уменьшения важна сумма взносов, подлежащих уплате за год, а не факт их перечисления — фиксированные взносы за 2026 год уменьшают налог 2026 года, даже если ИП заплатит их в декабре.

Взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽ за 2026 год можно учесть в налоге за 2026 или за 2027 годы — по выбору предпринимателя, но только один раз.

В новой форме взносы ИП за себя показываются в отдельных строках раздела 2.1.1 — отдельно фиксированная часть и отдельно взнос 1%.

Шаг 4. Учесть ограничение 50% при наличии работников

Если у ИП есть сотрудники, налог уменьшается на взносы за себя и за работников, но не более чем наполовину.

При исчисленном налоге 120 000 ₽ вычесть получится максимум 60 000 ₽, даже если взносов уплачено больше. Признак налогоплательщика в разделе 2.1.1 указывает на наличие работников: 1 — с работниками, 2 — без них.

Пример заполнения декларации ИП по УСН

Шаг 5. Отразить торговый сбор

Раздел 2.1.2 заполняют только ИП, которые платят торговый сбор в Москве. Налог после уменьшения на взносы дополнительно уменьшается на уплаченный сбор — в части, относящейся к торговой деятельности.

Шаг 6. Перенести итоги в раздел 1.1

В разделе 1.1 указываются ОКТМО и суммы к уплате по срокам: авансы за первый квартал, полугодие, девять месяцев и налог за год. Годовая сумма к доплате считается как налог за год минус вычеты и минус начисленные авансы. Если авансов начислено больше налога, разница попадает в строку налога к уменьшению.

ВАЖНО В разделе 1.1 отражаются начисленные авансы, а не фактически перечисленные. Если ИП не заплатил аванс вовремя, в декларации он всё равно показывается — долг и пени налоговая рассчитает отдельно на ЕНС.

Как заполнить декларацию ИП на УСН «Доходы минус расходы»

Для этого объекта расчёт ведётся в разделе 2.2, итоги переносятся в раздел 1.2.

Шаг 1. Указать доходы и расходы нарастающим итогом

Доходы и расходы указываются нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

За 2025 год расходы учитываются по перечню статьи 346.16 НК РФ. С 2026 года можно учитывать также иные расходы, определяемые по правилам главы 25 НК РФ, при их экономической обоснованности, документальном подтверждении и соблюдении порядка признания. Страховые взносы ИП за себя на этом объекте включаются в расходы, а не вычитаются из налога.

Шаг 2. Определить налоговую базу или убыток

Налоговая база за каждый период — доходы минус расходы. Если расходы превысили доходы, разница показывается как убыток в отдельных строках, а база за период равна нулю.

Шаг 3. Рассчитать налог и авансовые платежи

База за период умножается на ставку — по умолчанию 15%. Из налога за год вычитаются начисленные авансы, разница идёт к доплате или уменьшению.

Шаг 4. Рассчитать минимальный налог

Минимальный налог — 1% от годовых доходов без учёта расходов. Он сравнивается с налогом, рассчитанным обычным способом и уплачивается большая из рассчитанных сумм.

Например, при доходах 3 000 000 ₽ и расходах 2 900 000 ₽ обычный налог — 15 000 ₽, а минимальный — 30 000 ₽. В этом случае заплатить нужно 30 000 ₽. Минимальный налог указывается в декларации всегда, даже когда платить его не придётся.

Шаг 5. Перенести убытки прошлых лет

Убыток прошлых лет уменьшает налоговую базу текущего года. Переносить убыток можно в течение десяти лет после года, в котором он получен. Разница между уплаченным минимальным налогом и обычным налогом за прошлый год тоже включается в расходы.

Как заполнить нулевую декларацию по УСН

Если ИП зарегистрирован на УСН, но деятельность не вёл и доходов не получал, декларация всё равно обязательна. Отсутствие операций не освобождает от отчётности.

В нулевой декларации заполняются титульный лист, ОКТМО и ставка налога в расчётном разделе. При ручном заполнении бумажной декларации в отсутствующих показателях ставятся прочерки. В распечатанной декларации, сформированной программой, отсутствие прочерков допускается.

Страховые взносы в нулевой декларации на объекте «Доходы» не отражаются.

ВАЖНО При прекращении деятельности декларация подаётся за период ведения деятельности с фактическими доходами не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем снятия с учёта.

Как проверить декларацию перед отправкой

Налоговая проверяет декларации по контрольным соотношениям, и при расхождениях электронный отчёт не будет принят. Перед отправкой важно самостоятельно проверить контрольные точки:

Доходы в декларации совпадают с итогами КУДиР.

Поступления сверены с банковской выпиской, учтены наличные и доходы с маркетплейсов.

Доходы указаны нарастающим итогом, а не поквартально.

Авансовые платежи в разделах 1.1 или 1.2 соответствуют начислениям, отражённым на ЕНС.

Вычет по взносам не превышает 50% налога, если у ИП есть работники.

Минимальный налог рассчитан для объекта «Доходы минус расходы».

ОКТМО и код инспекции соответствуют месту жительства ИП.

Все суммы указаны в полных рублях.

Номер корректировки — 0, если декларация первичная.

После сдачи важно сохранить квитанцию о приёме и файл декларации — они понадобятся при сверке с налоговой или при подготовке уточнённого отчёта.

Как подать декларацию ИП по УСН в налоговую

Большинство ИП вправе выбрать бумажный или электронный способ подачи. Однако в случаях, установленных ст. 80 НК РФ, электронный формат обязателен, например при численности работников свыше 100 человек.

В электронном виде декларация подаётся через личный кабинет ИП на сайте ФНС, через оператора ЭДО или через онлайн-бухгалтерию. Например, подать декларацию ИП по УСН онлайн можно через Точка Банк.

Для онлайн-подачи нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Бумажную декларацию можно сдать в инспекцию лично либо направить через представителя по нотариальной доверенности или отправить почтой заказным письмом с описью вложения. Датой сдачи при отправке почтой считается дата на почтовом штемпеле.

Подтверждением приёма служат квитанция о приёме в электронных сервисах, отметка инспектора на втором экземпляре при личной подаче или опись с квитанцией при отправке почтой.

Что делать после отправки декларации

Отправка декларации не означает, что она принята. В личном кабинете или сервисе отчётности нужно дождаться статуса «Принята». При ошибках в форме придёт отказ с их перечнем и отчёт придётся отправить заново.

По принятой декларации налоговая проводит камеральную проверку — до трёх месяцев. Если инспекция найдёт расхождения, ИП получит требование о пояснениях и должен будет ответить на него в течение пяти рабочих дней.

Начисления по декларации отражаются на едином налоговом счёте. Налог за год ИП платит не позднее 28 апреля — к этой дате на ЕНС должно быть достаточно денег. Уведомление об исчисленных суммах перед годовым платежом не подаётся, так как сумму налоговая берёт из декларации.

Если после сдачи обнаружилась ошибка, подаётся уточнённая декларация с номером корректировки 1. Если ошибка привела к занижению налога, до подачи уточнённой декларации следует уплатить недоимку и пени. Освобождение от штрафа возможно при соблюдении условий, предусмотренных ст. 81 НК РФ.

Что грозит за нарушение сроков

За опоздание с декларацией назначается штраф по ст. 119 НК РФ — 5% от неуплаченной по декларации суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Минимальный штраф — 1 000 ₽, максимальный — 30% от суммы налога.

Если просрочка превысит 20 рабочих дней, налоговая вправе заблокировать расчётные счета предпринимателя. Блокировка снимается после сдачи декларации.

ВАЖНО Штраф за несданную декларацию и пени за неуплаченный налог — разные санкции. Даже если налог перечислен вовремя, за опоздание с отчётом ИП получит минимум 1 000 ₽ штрафа. И наоборот — сданная в срок декларация не спасает от пеней, если к 28 апреля на ЕНС не хватило денег.

Частые ошибки при заполнении декларации УСН

Использование старого бланка может стать причиной отказа в приёме декларации. С 2026 года форма обновилась, использовать старую форму для декларации за 2026 год нельзя.

Если доходы указаны поквартально, а не нарастающим итогом, контрольные соотношения не выполняются — суммы в каждой следующей строке должны быть не меньше предыдущей.

ИП с работниками иногда завышают вычет по взносам, когда налог уменьшен более чем на 50%.

Также иногда встречается ошибка с кодом ОКТМО. Такая ошибка приводит к тому, что начисления попадают не в тот бюджет. ИП указывает ОКТМО по месту жительства, а не по месту ведения деятельности.

При первичной декларации в поле с номером корректировки указывают 1, а не 0.