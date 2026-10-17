Коротко Если у ИП есть сотрудники, добавляются РСВ, 6‑НДФЛ, персонифицированные сведения и ЕФС‑1. При переходе на НДС к отчётности добавляются декларации по НДС, книги покупок и продаж, а также счета‑фактуры с отражённым налогом.

ИП на УСН без НДС и работников в 2026 году подаёт только декларацию по УСН за 2025 год и уведомления по авансовым платежам. КУДиР ведётся в течение года для возможной проверки по запросу, но в налоговую не сдаётся.

Какую отчётность сдаёт ИП на УСН в 2026 году

Перечень отчётов предпринимателя на УСН зависит от двух факторов — есть ли у ИП работники и применяет ли он освобождение от НДС.

Работники НДС Отчётность Нет Нет Декларация по УСН и уведомления по ЕНП Нет Да Декларация по УСН, декларации по НДС, уведомления по ЕНП Да Нет Декларация по УСН, РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения, ЕФС-1, уведомления по ЕНП Да Да Декларация по УСН, РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения, ЕФС-1, уведомления по ЕНП и декларации по НДС

Минимальный набор для ИП без сотрудников и без НДС — одна годовая декларация и три уведомления по авансовым платежам в течение первых трёх кварталов. Уведомление за четвёртый квартал не подаётся, так как информация входит в годовую декларацию.

Каждый предприниматель на УСН также должен вести книгу учёта доходов и расходов, но она не сдаётся — КУДиР требуется только по запросу налоговой при проверке.

Дополнительно может потребоваться статистическая отчётность, если ИП попал в выборку Росстата.

Декларация по УСН

Декларация по УСН — основной отчёт ИП на УСН. Её сдают раз в год по итогам налогового периода. С 2026 года действует форма, утверждённая приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@.

Срок сдачи

Согласно п. 1 ст. 346.23 НК РФ, предприниматель сдаёт декларацию за прошедший год не позднее 25 апреля.

В 2026 году 25 апреля пришлось на субботу, поэтому срок сдвинулся на ближайший рабочий день — 27 апреля 2026 года. Аналогичная ситуация со сдачей декларации в 2027 году — декларацию за 2026 год необходимо сдать не позднее 26 апреля 2027 года, так как 25-е число приходится на воскресенье.

Куда подавать

Декларация сдаётся в налоговую инспекцию по месту жительства ИП. Место регистрации определяется по прописке в паспорте, независимо от того, в каком регионе ИП фактически ведёт деятельность.

Декларацию можно подать лично в налоговую инспекцию или через оператора электронного документооборота, например через Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка.

Пример подачи декларации через ЭДО от Точка Банка

Декларацию также можно отправить на адрес налоговой заказным письмом с описью вложения. Либо подать через личный кабинет ИП на сайте ФНС с квалифицированной электронной подписью.

Если среднесписочная численность работников ИП за прошлый год превысила 100 человек, декларация принимается только в электронном виде.

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка — удобный инструмент для подачи ежегодной декларации. Сервис позволяет заполнить декларацию на основе данных из разных источников, подать документ онлайн с помощью электронной подписи и отслеживать статус документа.

Нулевая декларация

Если у предпринимателя не было дохода и расходов в течение года, декларация всё равно сдаётся.

В нулевой декларации заполняются титульный лист и разделы 1 и 2 с нулевыми показателями. Если её не сдать, главный риск — блокировка счёта. Инспекция вправе приостановить операции, когда с окончания срока подачи прошло больше 20 рабочих дней, согласно пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ.

Уплата налога и авансовые платежи

Декларация — это главная отчётность ИП на УСН, но не единственная обязанность предпринимателя. В течение года необходимо платить авансовые платежи по налогу и подавать об этом уведомления.

Сроки уплаты в 2026 году

Согласно п. 7 ст. 346.21 НК РФ, авансовые платежи и налог по итогам года уплачиваются в установленные сроки.

Период Срок уплаты Налог за 2025 год 28 апреля 2026 года Аванс за I квартал 2026 года 28 апреля 2026 года Аванс за полугодие 2026 года 28 июля 2026 года Аванс за 9 месяцев 2026 года 28 октября 2026 года Налог за 2026 год 28 апреля 2027 года

Авансовые платежи по УСН и налог за год перечисляют в составе единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счёт (ЕНС), а налоговая распределяет их по обязательствам на основании деклараций и уведомлений.

Уведомления по ЕНП

Налог по итогам года ИП рассчитывает и отражает в декларации, а авансовые платежи — в уведомлениях по ЕНП. Чтобы налоговая знала, какую сумму списать с ЕНС в счёт аванса по УСН, ИП должен подать уведомление об исчисленных суммах налогов.

Когда подавать

Уведомление подаётся, если налог уплачивается до сдачи декларации. На УСН это касается каждого авансового платежа в течение года.

Период Срок подачи Аванс за I квартал 2026 года 27 апреля 2026 года Аванс за полугодие 2026 года 27 июля 2026 года Аванс за 9 месяцев 2026 года 26 октября 2026 года

Срок подачи уведомления — 25-е число каждого месяца, следующего за концом квартала. Но если день приходится на выходной, то последний срок подачи переносится на ближайший рабочий день.

Уведомление за IV квартал не подаётся, потому что итоговая сумма отражается в годовой декларации.

ВАЖНО Если ИП перевёл аванс на ЕНС, но не подал уведомление, налоговая не сможет учесть платёж как аванс по УСН. Деньги останутся на ЕНС, а по налогу возникнет недоимка с начислением пеней.

Форма и способ подачи

Уведомление подаётся по форме КНД 1110355 через личный кабинет ИП на сайте ФНС.

Как подать уведомление по ЕНП через Госуслуги

Альтернативный вариант подачи уведомления по ЕНП — через оператора ЭДО, например через Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка.

Как подать уведомление по ЕНП через ЭДО от Точка Банка

Уведомление можно подать и на бумаге, если средняя численность работников ИП за прошлый год не превышает 100 человек.

Книга учёта доходов и расходов

КУДиР — внутренний регистр налогового учёта на УСН. В неё вносят все доходы и расходы, на основании которых рассчитывается налог.

Когда ведётся и куда сдаётся

КУДиР ведётся в течение всего года в хронологическом порядке. В налоговую её сдавать не нужно — книгу предъявляют только при налоговой проверке или по запросу инспекции.

Форма КУДиР для УСН утверждена приказом ФНС России от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@. Книгу можно вести в бумажном или электронном виде.

КУДиР, как и другие документы учёта, хранится не менее пяти лет.

Отсутствие КУДиР при проверке грозит штрафом по ст. 120 НК РФ: 10 000 ₽ за одно нарушение, 30 000 ₽ при повторном.

Экспертное мнение В 2026 году ИП на УСН важно отдельно контролировать не только налог по упрощёнке, но и НДС, если предприниматель стал его плательщиком. При этом меняются сроки и состав отчётности: появляются декларации по НДС, а при наличии работников дополнительные отчёты в ФНС и СФР. Чтобы не пропустить обязательный платёж или отчёт, удобно вести все расчёты в одном сервисе.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка рассчитывает налоги и взносы, формирует отчётность и напоминает о сроках. Для ИП с НДС сервис также помогает подготовить декларации по УСН и НДС и подключить ЭДО для счетов-фактур и УПД. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

НДС для индивидуального предпринимателя на УСН в 2026 году

С 2025 года предприниматели на УСН стали плательщиками НДС, если достигли порога доходов 60 млн ₽ в год. В 2026 году правила ужесточились — лимит освобождения был снижен до 20 млн ₽ и повышена базовая ставка налога до 22%.

Когда возникает обязанность платить НДС

Главным изменением года стало сохранение лимита для освобождения от НДС при УСН. Согласно Федеральному закону от 04.07.2026 №228-ФЗ, порог не снизили до 15 млн ₽, как планировали ранее. Он остался на уровне 20 млн ₽ и будет действовать до конца 2029 года.

Ставки НДС для УСН

Плательщик НДС на УСН выбирает между двумя вариантами расчёта налога:

Сниженная ставка 5 или 7% без права вычета входящего НДС. Базовая ставка 22% с правом вычета входящего НДС.

Специальные ставки 5 и 7% применяются при доходе до 272 500 000 ₽ и до 490 500 000 ₽ соответственно. Главный минус — на специальной ставке нельзя вычесть входящий НДС, поэтому режим выгоден только для ИП с небольшой долей покупного товара и услуг с НДС.

Размер общей ставки — 0, 10 или 22% — зависит от категории товаров или услуг и позволяет принимать к вычету входящий НДС поставщиков. Этот режим выгоднее при работе с плательщиками НДС и большой долей закупок.

ВАЖНО Выбор ставки фиксируется на три года подряд. Изменить ставку раньше можно только при утрате права на УСН или при превышении лимита по специальным ставкам. Для тех кто стал плательщиком НДС по специальным ставкам на УСН впервые в 2026 году, разрешён переход со специальных ставок на общие в течение четырёх кварталов.

Отчётность по НДС

Декларация по НДС сдаётся только в электронном виде и подаётся ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Сроки на 2026 год с учётом переноса из-за выходных представлены в таблице.

Период Срок сдачи декларации Срок уплаты налога IV квартал 2025 года 26 января 2026 года 28 января, 2 марта и 30 марта I квартал 2026 года 27 апреля 2026 года 28 апреля, 28 мая и 29 июня II квартал 2026 года 27 июля 2026 года 28 июля, 28 августа и 28 сентября III квартал 2026 года 26 октября 2026 года 28 октября, 30 ноября и 28 декабря

Налог уплачивается в течение квартала тремя равными частями.

Помимо декларации, плательщики НДС должны вести книги покупок и продаж, выставлять счета-фактуры покупателям и регистрировать входящие счета-фактуры от поставщиков.

Страховые взносы ИП за себя

ИП на УСН платит страховые взносы за себя независимо от наличия дохода и сотрудников. Взносы делятся на фиксированную часть и дополнительный 1% с превышения.

Фиксированные взносы за 2026 год

За полный 2026 год сумма составляет 57 390 ₽. Это совокупный взнос на пенсионное и медицинское страхование, по отдельным КБК он не разделяется.

Срок уплаты фиксированной части — не позднее 28 декабря 2026 года. Как и авансовые платежи по УСН, фиксированные страховые взносы перечисляются на единый налоговый счёт, но дополнительное уведомление подавать не требуется.

ВАЖНО Если ИП зарегистрирован не с начала года или закрыт до конца года, взносы рассчитываются пропорционально количеству полных месяцев и дней деятельности.

Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽

Если годовой доход ИП превысил 300 000 ₽, дополнительно уплачивается 1% с суммы превышения. Максимальный размер дополнительного взноса за 2026 год — 321 818 ₽.

Срок уплаты дополнительного взноса за 2026 год — не позднее 1 июля 2027 года. Максимальная сумма взносов за себя при максимальной нагрузке составляет: 57 390 ₽ + 321 818 ₽ = 379 208 ₽. Рассчитать взнос можно с помощью калькулятора расчёта страховых взносов от ФНС.

Уменьшение налога на сумму взносов

ИП на УСН «Доходы» может уменьшить налог на страховые взносы за себя, подлежащие уплате за соответствующий период, даже если они ещё не перечислены.

На УСН «Доходы минус расходы» взносы включаются в расходы и уменьшают налоговую базу.

Отчётность ИП с работниками

При заключении первого трудового договора или договора ГПХ с физлицом у ИП появляется отчётность работодателя. Сдавать её нужно в два ведомства — ФНС и СФР.

Расчёт по страховым взносам (РСВ)

РСВ сдаётся в ФНС ежеквартально нарастающим итогом. В нём отражаются начисленные взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за каждого работника.

Со второго квартала 2026 года действует новая форма РСВ, утверждённая приказом ФНС от 04.02.2026 №ЕД-1-11/67@.

Период Срок сдачи I квартал 2026 года 27 апреля 2026 года Полугодие 2026 года 27 июля 2026 года 9 месяцев 2026 года 26 октября 2026 года 2026 год 25 января 2027 года

6-НДФЛ

Расчёт 6-НДФЛ отражает удержанный и перечисленный НДФЛ с выплат работникам. Отчёт сдаётся в ФНС ежеквартально и по итогам года вместе со справками о доходах каждого работника (бывшие 2-НДФЛ).

Период Срок сдачи 6-НДФЛ I квартал 2026 года 27 апреля 2026 года Полугодие 2026 года 27 июля 2026 года 9 месяцев 2026 года 26 октября 2026 года 2026 год 25 февраля 2027 года

Персонифицированные сведения о физических лицах

Ежемесячно в ФНС подаётся отчёт по каждому работнику и физлицу-исполнителю по ГПХ, если им начислялись выплаты. В отчёте указывают:

ФИО;

СНИЛС;

сумму выплат.

Отчёт сдаётся не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным.

На основании письма ФНС России от 28.03.2023 №БС-4-11/3700@, за последний месяц каждого квартала персонифицированные сведения можно не подавать. При условии, если в срок сдан РСВ с заполненным разделом 3.

ЕФС-1

ЕФС-1 сдаётся в СФР по разным подразделам в разные сроки в зависимости от события.

Подраздел 1.1 (приём, увольнение или заключение, расторжение договора ГПХ) — не позднее следующего рабочего дня после события.

Подраздел 1.1 при переводе или изменении должности — не позднее 25-го числа следующего месяца.

Подраздел 1.2 (сведения о страховом стаже) — ежегодно не позднее 25 января.

Раздел 2 (взносы на травматизм) — ежеквартально не позднее 25-го числа месяца после квартала.

Сведения по форме ЕФС-1 при заключении договора ГПХ с физлицом подаются всегда — подраздел 1.1 заполняется в любом случае. Условие о взносах на травматизм влияет только на раздел 2. Если в договоре его нет, выплаты по этому договору в раздел 2 не включают.

Страховые взносы для МСП

ИП в реестре МСП с основным ОКВЭД из утверждённого перечня применяет пониженный тариф взносов на работников — 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ в месяц. С 2026 года МРОТ — 27 093 ₽, то есть пониженный тариф применяется к части выплаты сверх 40 639,50 ₽.

С выплат в пределах 1,5 МРОТ действует общий тариф 30%. Тариф для каждого работника считается отдельно по итогам каждого календарного месяца.

Если основной вид деятельности ИП не входит в перечень из распоряжения Правительства РФ №4125-р, не относится к обрабатывающим производствам из перечня, утверждённого распоряжением Правительства РФ №3689-р, и не относится к ИТ, пониженного тарифа нет. Для обрабатывающих производств и ИТ с выплат сверх 1,5 МРОТ действует тариф 7,6%. Остальные ИП платят взносы по ставке 30% с выплат в рамках предельной базы — 2 979 000 ₽ в 2026 году, а сверх неё — 15,1%.

Статистическая отчётность

В 2026 году сплошное статистическое наблюдение за МСП не проводится. Отчётность в Росстат сдают только ИП и организации, которые попали в выборку или получили назначенные формы. На практике это значит, что ИП сдаёт статистическую отчётность только в том случае, если форма назначена ему Росстатом.

Узнать индивидуальный перечень форм можно через систему сбора статистики. Сервис показывает актуальный перечень на основании ИНН и сроков сдачи.

Пример проверки перечня форм через официальную систему сбора статистики

Если перечень пустой, то на дату проверки обязательных форм для сдачи нет.

ВАЖНО За отсутствие отчётности предусмотрен штраф по ст. 13.19 КоАП РФ — от 10 000 до 20 000 ₽ для ИП, при повторном нарушении — от 30 000 до 50 000 ₽.

Способы сдачи отчётности

Большинство отчётов можно сдать в электронном виде или на бумаге. Бумажный отчёт можно подать лично в инспекцию или отправить почтой с описью вложения.

Для части отчётности единственно возможный формат — электронный:

Декларация по НДС.

РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения — если численность физлиц, в пользу которых производились выплаты, превысила 10 человек.

Декларация по УСН — если среднесписочная численность работников за прошлый год превысила 100 человек.

ЕФС-1 — при численности более 10 застрахованных лиц сведения в СФР сдают электронно.

Электронные отчёты в налоговую можно сдать через личный кабинет ИП на сайте ФНС. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись. Но наиболее удобный вариант при регулярной отчётности — онлайн-бухгалтерия, например от Точка Банка.

Наказания и штрафы за нарушения

Налоговая контролирует сроки, форму и содержание отчётности. В случае проблем возможны штрафы и другие санкции, формат которых зависит от нарушения.

Просрочка сдачи декларации

Штраф по п. 1 ст. 119 НК РФ — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки сдачи декларации.

Минимум — 1 000 ₽, максимум — 30% от суммы налога.

Если индивидуальный предприниматель не сдал декларацию по УСН или НДС в течение 20 рабочих дней после установленного срока, налоговая вправе заблокировать расчётный счёт по ст. 76 НК РФ. Блокировку снимут только после сдачи отчётности.

Просрочка уплаты налога и взносов

При неуплате налога в срок начисляются пени по ст. 75 НК РФ в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки.

Если выявлено занижение налога, дополнительно начисляется штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, при доказанном умысле штраф вдвое выше.

Непредставление отчётности за работников

За непредставление РСВ штраф по ст. 119 НК РФ составляет 5% от неуплаченной суммы взносов в месяц, минимум 1 000 ₽.

За 6-НДФЛ штраф по ст. 126 НК РФ составляет 1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки.

За непредставление персонифицированных сведений — штраф 200 ₽ за каждый отчёт. За непредставление ЕФС-1 в СФР — 500 ₽ за каждое застрахованное лицо.

Непредставление уведомления по ЕНП