Какую систему налогообложения выбрать для торговли на маркетплейсах в 2026 году

Поэтому перед стартом или масштабированием важно заранее просчитать нагрузку и понять, какой режим подойдёт именно вашей модели работы. В статье Точка Банк разберёт, какие системы можно применять для торговли на маркетплейсах, какие налоги платить и как правильно вести учёт.

Коротко Чтобы выбрать режим, важно заранее рассчитать налоговую нагрузку и проверить лимиты по доходу и численности. Доход для налога считают по полной цене продажи, а не по сумме, поступившей на счёт. Комиссии маркетплейса учитывают отдельно как расходы, если режим это позволяет. Правильный учёт отчётов площадки и контроль лимитов помогают избежать штрафов и доначисления налогов. В 2026 году выбор системы налогообложения для торговли на маркетплейсах зависит от модели бизнеса, оборотов и расходов. ИП и компании чаще всего работают на УСН или ОСНО. При доходе свыше 20 млн ₽ на УСН появляется обязанность платить НДС. Самозанятость и патент подходят только для продажи продукции собственного производства.

Кто может работать на маркетплейсах

Основные продавцы на маркетплейсах — ИП и организации. Они могут закупать товары, хранить на складах площадок и перепродавать без ограничений. Главное — соблюдать лимиты и требования выбранной системы налогообложения.

Физлица без статуса предпринимателя могут работать на маркетплейсе только как самозанятые. Но есть жёсткое ограничение: им разрешено продавать только товары собственного производства.

Какую систему налогообложения выбрать для торговли на маркетплейсах

Выбор налогового режима зависит от того, как устроен бизнес. Один и тот же селлер при разных системах может платить налог в разы больше или меньше. Поэтому перед выбором важно оценить все параметры бизнеса.

В России действуют следующие системы налогообложения.

ОСН — базовый режим без лимитов, с НДС и сложным учётом.

УСН — упрощёнка для малого и среднего бизнеса — 6 или 15%.

АУСН — автоматизированная упрощёнка без отчётности, но с жёсткими лимитами.

ПСН — патент только для ИП. При торговле на маркетплейсах патент возможен, если он оформлен на производство, а через площадку продаются товары собственного производства.

НПД — самозанятость для товара собственного производства.

ЕСХН — спецрежим для сельхозпроизводителей.

Юридическое лицо

Компания может применять ОСН, УСН, АУСН или ЕСХН.

ОСН. На этом режиме компании платят налог на прибыль 25% и НДС по ставкам 10 или 22% с 2026 года. Такой вариант чаще используют крупные продавцы и те, кому важен входной НДС.

УСН. Самый популярный режим у малого и среднего бизнеса. Есть два варианта:

6% с доходов — подходит, когда расходов нет, их немного или их нельзя подтвердить документально;

15% с разницы между доходами и расходами — если высокая доля закупок и комиссий.

С 2026 года лимит дохода для УСН — 490,5 млн ₽, численность — до 130 человек. Если доход превышает 20 млн ₽ за предыдущий год или в течение года, компания становится плательщиком НДС.

Для бизнеса на УСН предусмотрен выбор режима работы с НДС: либо применять общие ставки 22, 10, 0% — с правом на вычет входящего НДС, либо специальные ставки 5 или 7% — без права на вычет.

Перейти с общей ставки 22% на пониженную 5 или 7% можно с первого числа любого квартала. Ждать начала года не нужно — достаточно нового налогового периода.

Если вы применяете ставку 5 или 7%, сменить на общую ставку 22% можно в течение трёх лет её использования.

Для тех, кто впервые выбрал НДС по ставке 5 или 7%, действует дополнительная льгота. В течение первого года можно отказаться от пониженной ставки, не дожидаясь окончания трёхлетнего срока. При этом предприниматели, которые перешли на эти ставки в 2025 году, продолжают применять правило обязательного использования в течение 12 кварталов.

В 2026 году для бизнеса на УСН действует мера поддержки: мораторий на штраф за несдачу первой декларации по НДС. Если предприниматель впервые не сдаст такую декларацию, штраф применять не будут.

АУСН подойдёт небольшим компаниям. На режиме не платят страховые взносы и не сдают декларации, но ставки выше — 8 или 20%. Ограничения жёсткие: доход до 60 млн ₽ и не более пяти сотрудников.

ЕСХН применяют только сельхозпроизводители. Если компания просто перепродаёт товары через маркетплейс, этот режим не подойдёт.

ИП

В большинстве случаев ИП для работы на маркетплейсах выбирают УСН. При этом важно верно выбрать режим — «Доходы» или «Доходы минус расходы».

При превышении лимита дохода в 2026 году — 20 млн ₽ предприниматель обязан уплачивать НДС.

Остальные условия применения УСН предпринимателем аналогичны с организацией.

Если планируется работа с НДС или обороты близки к лимитам, предприниматель может перейти на ОСН.

ПСН применяют редко. Патент можно применять при продаже товаров собственного производства — при условии, что получен патент именно на производственную деятельность. Для перепродажи товаров через маркетплейсы режим не работает. В 2026 году лимит дохода для ПСН — 20 млн ₽ в год, работников — не более 15.

АУСН — вариант для микробизнеса с оборотом до 60 млн ₽ и штатом до пяти человек.

Самозанятый

НПД подходит только для небольших проектов с собственным производством. Ставки налога — 4% при продажах физлицам и 6% при работе с компаниями. Но ограничения жёсткие:

доход — не более 2,4 млн ₽ в год;

нельзя нанимать сотрудников;

можно продавать только товары собственного производства.

Факторы выбора системы налогообложения

На выбор системы налогообложения при работе на маркетплейсах влияет несколько ключевых факторов.

Вид деятельности. Если предприниматель закупает товары и перепродаёт их через маркетплейс, обычно подходят ОСН, УСН и АУСН. Когда продают продукцию собственного производства, можно рассмотреть ЕСХН, НПД или ПСН — при соблюдении условий этих режимов.

Расходы бизнеса. При небольших затратах, например когда низкая себестоимость товара и умеренная комиссия площадки, чаще выбирают УСН «Доходы». Если расходы стабильно занимают около 60% выручки и выше, выгоднее УСН «Доходы минус расходы». Также можно рассмотреть АУСН «Доходы» или «Доходы минус расходы», если, например, УСН близок к НДС.

Объём дохода. При небольших оборотах и продаже собственной продукции допустимо работать на НПД — как самозанятый или ИП. Если бизнес быстро растёт и доход превышает лимит УСН 490,5 млн ₽ в год, придётся перейти на ОСН.

Страховые взносы. На УСН «Доходы» взносы уменьшают сумму налога к уплате. На УСН «Доходы минус расходы» их учитывают в составе расходов и уже разницу облагают по ставке. На АУСН страховых взносов для самого ИП и за работников нет, кроме взносов на травматизм.

Итоговый выбор системы налогообложения для торговли на маркетплейсах всегда делают после индивидуального расчёта под конкретную модель бизнеса.

Экспертное мнение При работе на маркетплейсах самая частая ошибка — считать налог с суммы, которая пришла на счёт. На практике доход нужно учитывать по полной цене продажи покупателю, даже если маркетплейс удержал комиссию. Также важно заранее контролировать лимиты по УСН и НДС, особенно при быстром росте оборотов.

Чтобы не считать всё вручную и не рисковать штрафами, удобно использовать Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. Сервис помогает учитывать доходы маркетплейсов, контролировать лимиты и формировать отчётность без лишних ошибок. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Сравнение систем налогообложения

Режим Кто может применять Для чего подходит Ставки, лимиты, НДС Ограничения ОСНО ИП и ООО Перепродажа Налог на прибыль — для ООО.



НДФЛ — для ИП плюс НДС Сложный учёт и высокая налоговая нагрузка УСН ИП и ООО Перепродажа 6% с доходов или 15% с разницы — минимум 1%.



Лимит 490,5 млн ₽ — для применения УСН.



До 130 человек.



Лимит дохода 20 млн ₽, при превышении платят НДС Доля участия других юрлиц — не более 25%, без филиалов АУСН ИП и ООО Перепродажа 8% с доходов или 20% с разницы — минимум 3%.



Лимит дохода до 60 млн ₽.



До 5 человек.



НДС не платят Нельзя совмещать с другими режимами, счёт — в уполномоченном банке ПСН Только ИП Продажа собственной продукции, созданной в рамках патента на производство Фиксированная стоимость патента.



Лимит дохода — 20 млн ₽



До 15 человек.



НДС не применяется Нельзя перепродавать чужие товары ЕСХН ИП и ООО Продажа собственной сельхозпродукции Налоговая ставка 6%.



Ограничений по доходам нет, но 70% дохода должна приносить сельхозпродукция.



Нет лимита по сотрудникам.



НДС — 10 или 22%.



Освобождение от НДС до 60 млн ₽ Только для сельхозпроизводителей НПД Физлица и ИП без работников Продажа собственной продукции 4% от физлиц.



6% от ИП и ООО.



Лимит дохода до 2,4 млн ₽.



Без работников.НДС не платят Запрещена перепродажа

Какие системы нельзя использовать для работы с маркетплейсами

Прямого запрета на торговлю через маркетплейсы нет. Но некоторые спецрежимы фактически не подходят для обычной перепродажи товаров.

НПД (самозанятость) нельзя использовать для классической торговли. Режим разрешает продавать только продукцию собственного производства. Перепродажа покупных товаров запрещена законом, поэтому для работы по схеме «купил — продал» он не подходит.

ПСН (патент) также не применяют для перепродажи. ИП на патенте может продавать через маркетплейс только товары собственного производства. Если предприниматель закупает товары для перепродажи или производит продукцию в рамках другой системы налогообложения, применять патент не получится. Также нельзя использовать ПСН, если патент оформлен только на торговлю. В таких случаях нужно выбрать другой налоговый режим.

ЕСХН предназначен исключительно для сельхозпроизводителей. Если бизнес не связан с производством собственной сельхозпродукции, использовать этот режим нельзя.

АУСН формально разрешена для маркетплейсов, но из-за жёстких ограничений подходит только очень небольшому бизнесу. При росте оборотов или штата право на режим теряется.

Для классической перепродажи товаров на маркетплейсах на практике выбирают УСН или ОСНО.

Как вести бухгалтерию на маркетплейсах

Учёт на маркетплейсах строится вокруг отчётов площадки. Селлер не получает деньги напрямую от покупателя. Сначала маркетплейс удерживает комиссию, расходы за логистику и штрафы, а потом перечисляет остаток. Поэтому важно правильно фиксировать не только выручку, но и все удержания.

Шаг 1. Закрепите способ учёта.

Сначала определите налоговый режим. От него зависит глубина учёта.

На УСН «Доходы» достаточно фиксировать поступления с учётом комиссии.

На УСН «Доходы минус расходы» важно собирать подтверждённые расходы.

На ОСНО нужен полный бухгалтерский и налоговый учёт.

На НПД учёт ведут через приложение «Мой налог».

При применении АУСН суммы взаимозачётов маркетплейса нужно отражать в личном кабинете АУСН.

Шаг 2. Скачивайте отчёты маркетплейса.

Главный документ — отчёт о продажах и взаиморасчётах. Его маркетплейс формирует регулярно. В отчёте указаны:

сумма продаж;

комиссия площадки;

расходы на логистику и хранение;

штрафы и удержания;

сумма к перечислению.

Скачивайте отчёты каждый месяц и храните их. Это база для налогов и сверок.

Шаг 3. Правильно отражайте выручку.

Частая ошибка — учитывать только деньги, которые пришли на расчётный счёт. Это неверно.

В доход включают всю сумму продажи товара покупателю. Комиссию маркетплейса учитывают в доход и отдельно как расход, если режим это позволяет.

ПРИМЕР Товар продали за 2 500 ₽. Маркетплейс удержал 500 ₽ комиссии. На счёт пришло 2 000 ₽. В учёте нужно указать: — доход — 2 500 ₽; — расход — 500 ₽;

Шаг 4. Учитывайте расходы по правилам режима.

На ОСНО, УСН и АУСН с объектом «Доходы минус расходы» можно уменьшать налог на подтверждённые траты.

Обычно селлер учитывает:

комиссию маркетплейса;

логистику и хранение;

закупку или себестоимость товара;

упаковку и маркировку;

рекламу на площадке.

Все расходы подтверждайте документами: отчётами площадки, актами, накладными, чеками.

Шаг 5. Контролируйте остатки товара.

Маркетплейс хранит товар на складе, но ответственность за учёт лежит на продавце.

Что важно делать регулярно:

сверять остатки в личном кабинете;

проводить инвентаризацию;

отслеживать возвраты от покупателей;

списывать брак и потери.

Без контроля легко потерять товар или занизить себестоимость.

Шаг 6. Следите за НДС и лимитами.

В 2026 году у продавцов на УСН появляется НДС при доходе больше 20 млн ₽. На АУСН максимальный доход — 60 млн ₽ в год. Если превысить этот лимит, предприниматель может автоматически перейти на ОСНО, если вовремя не подаст уведомление о переходе на УСН.

Поэтому важно:

ежемесячно считать выручку;

контролировать приближение к лимитам;

вовремя менять режим.

Это особенно критично для быстрорастущих селлеров.

Шаг 7. Автоматизируйте учёт.

Вручную вести маркетплейсы долго и рискованно. Лучше подключить:

интеграцию с маркетплейсом;

онлайн-бухгалтерию;

товарный учёт.

Автоматизация снижает ошибки и экономит время.

Для работы на маркетплейсах нужен регулярный учёт продаж, комиссий и остатков. Главный ориентир — отчёты площадки. Если сразу выстроить систему учёта и контроль лимитов, проблем с налогами не возникнет.

Как учесть доход при работе на маркетплейсе

Главное правило — доход считают по полной цене продажи товара покупателю. Не по сумме, которая пришла на счёт, а по цене реализации.

Маркетплейс выступает посредником. Он принимает деньги от покупателя, удерживает комиссию и перечисляет продавцу остаток. Но для налогов это не меняет базу. В доход включают всю сумму, за которую продали товар покупателю. Нельзя уменьшить доход:

на комиссию маркетплейса;

логистику;

хранение;

штрафы площадки.

Эти суммы идут в расходы, если режим это разрешает.

Когда признавать доход

Дата зависит от налогового режима.

УСН. На упрощёнке действует кассовый метод. Доход признают в день, когда поступила оплата от покупателя маркетплейсу. В доход всё равно берут полную сумму продажи, а не фактическое поступление. Например, покупатель оплатил товар 5 марта. Маркетплейс перевёл деньги продавцу 12 марта. Доход отражают 5 марта.

ОСНО. На общей системе компании применяют метод начисления. Доход признают в момент перехода права собственности на товар. На практике ориентируются на отчёт маркетплейса о продаже.

АУСН. Доход считают по кассовому методу — по дате поступления денег от маркетплейса. При этом в доход включают полную сумму продажи покупателю, без уменьшения на комиссию.

ПРИМЕР Покупатель оплатил товар 10 апреля на сумму 4 000 ₽. Маркетплейс перевёл продавцу деньги 18 апреля и удержал 800 ₽ комиссии. Сумма, поступившая от маркетплейса на счёт, — 3 200 ₽, автоматически учитывается в доходах по дате операции по счёту. Сумму, удержанную маркетплейсом, — 800 ₽ нужно самостоятельно отразить в личном кабинете АУСН. Конкретная дата значения не имеет — важно, чтобы был указан тот же месяц, в котором маркетплейс показал удержание в своих отчётах.