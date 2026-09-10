Календарь платежей для ИП и ООО

Коротко

Платёжный календарь можно вести самостоятельно в электронной таблице. Для удобства в таблицу добавляется сводный календарь с автоматическим расчётом ежедневных остатков и подсветкой зон риска.

При масштабировании бизнеса ручной учёт рекомендуется заменить онлайн‑сервисами с автоматической загрузкой банковских операций и функцией согласования платежей.

Для эффективного управления в платёжном календаре важно ежедневно обновлять данные, корректно учитывать договорные отсрочки и расставлять приоритеты выплат.



Платёжный календарь — это инструмент фиксации поступлений и расходов бизнеса, который помогает контролировать ликвидность и предотвращать кассовые разрывы. Он отражает реальные движения денег по конкретным датам, учитывая зарплаты, налоги, оплату поставщикам и регулярные расходы.