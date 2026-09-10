Календарь платежей для ИП и ООО

Зачем платёжный календарь нужен бизнесу
Платёжный календарь — это инструмент, в котором отражаются все поступления и расходы компании по конкретным датам. Его главная цель — дать предпринимателю полный контроль над всеми финансовыми потоками компании.
Какие задачи решает платёжный календарь:
- предотвращение кассовых разрывов — заранее показывает, что в конкретный день сумма обязательных платежей превысит ожидаемые поступления;
- приоритизация расходов — помогает визуально отсортировать платежи по степени важности. Например, сначала зарплата и налоги, а потом аренда;
- управление свободными деньгами — помогает выгодно распределить финансы на будущее или досрочно погасить часть кредита;
- повышение финансовой дисциплины — исключает человеческий фактор. Например, менеджер забыл предупредить об уплате налога, а директор уже потратил деньги на другое;
- улучшение переговоров — помогает анализировать свои будущие финансовые потоки и аргументированно просить о выгодных предложениях об оплате. Например, с помощью платёжного календаря предприниматель может попросить у поставщиков отсрочку или скидку за раннюю оплату.
Важно: платёжный и налоговый календари — это два отдельных, но взаимосвязанных инструмента с разными целями.
|Отличие
|Налоговый календарь
|Платёжный календарь
|Кто формирует
|Государство
|Компания или ИП для внутреннего использования
|Что в себя включает
|Налоги.
Сборы.
Страховые взносы
|Все денежные потоки:
— налоги;
— зарплаты;
— аренда помещения или транспортного средства;
— кредиты и т.д.
|Даты
|Жёстко установлены законом
|Гибкие, зависят от условий договоров с контрагентами и внутренней политики компании
|Как выглядит
|Унифицирован для всех компаний на одной системе налогообложения
|Уникален для каждого бизнеса, меняется еженедельно или ежедневно
|Какую роль играет
|Является источником данных для платёжного календаря
|Является инструментом управления всей ликвидностью компании
Важно: налоговый календарь можно сформировать под нужды бизнеса, исходя из налоговых обязательств, которые применяются в выбранной системе налогообложения.
Платёжный календарь нужен не только крупным корпорациям, но и небольшим компаниям в нескольких случаях:
- наличие кассовых разрывов;
- большой объём финансовых операций;
- наличие дебиторской и кредиторской задолженности;
- сезонность бизнеса — помогает перераспределить деньги высокого сезона на покрытие обязательных расходов в низкий;
- обслуживание кредитов, лизинга и рассрочек;
- наличие наёмных сотрудников, которым нужно регулярно выплачивать зарплату и платить налоги с Фонда оплаты труда (ФОТ).
При фиксации денежных потоков предприниматели также могут использовать другие документы — бюджет движения денежных средств и реестр платежей.
|Отличие
|Платёжный календарь
|Бюджет движения денежных средств
|Реестр платежей
|Горизонт планирования
|Краткосрочный — от нескольких дней до максимум одного месяца
|Среднесрочный и долгосрочный:
— месяц;
— квартал;
— год
|Момент исполнения, например сегодня или завтра
|Цель
|Помогает не допустить кассового разрыва в конкретный день
|Показывает, будет ли бизнес прибыльным и денежным в определённом периоде
|Исполнение платежей
|Формат
|Помесячный или понедельный план с точными датами и суммами приходов и расходов
|Часто сравнивает план и факт по крупным статьям. Например, выручка и закупка сырья
|Список конкретных счетов и контрагентов, утверждённых к оплате в конкретный день
Как составить платёжный календарь самостоятельно в электронной таблице
1. Определите период и детализацию планирования — например, для начала планируйте платёжный календарь на один месяц. Первые несколько недель расписывайте денежные потоки по дням.
2. Соберите данные из банков, договоров, счетов и бухгалтерской программы:
- дебиторские и кредиторские задолженности;
- обязательные платежи;
- текущий остаток на всех счетах и в кассе.
3. Сформируйте перечень статей поступлений и выплат, например:
- приход — оплата от клиентов или возвраты долгов;
- расходы — постоянные и переменные.
4. Распределите операции по конкретным датам — в колонки с датами вписывайте суммы в день ожидаемого движения денег, а не в день выставления счёта.
5. Рассчитайте остаток денег на каждый день, например:
- остаток на начало дня;
- приходы;
- расходы;
- итого за день по формуле Приход – Расход;
- остаток на конец дня.
6. Найдите периоды возможного дефицита средств — обратите внимание на строку «Остаток на конец дня». Если цифра в ней опускается ниже установленного неснижаемого остатка — это зона риска.
7. Согласовывайте платежи и начните вести план-факт — заполняйте его каждый день и анализируйте в конце дня.
Шаблон календаря платежей
В платёжный календарь необходимо внести:
- даты финансовых операций;
- тип операции — например, расход или приход;
- статьи расходов — например, выручка или закупка;
- сведения о контрагентах;
- планируемые поступления от покупателей и заказчиков;
- предстоящие выплаты и финансовые обязательства;
- регулярные платежи и договорные отсрочки;
- суммы финансовых операций;
- приоритет, статус и вероятность исполнения операций;
- остатки денег на расчётных счетах и в кассе по формулам:
— Начальный остаток = Остаток на конец предыдущего дня.
— Конечный остаток: Остаток на начало дня + Сумма всех поступлений за день – Сумма всех расходов за день.
Какие платежи планировать ИП и ООО
ИП и ООО могут сразу внести в таблицу обязательные платежи с чёткими датами уплаты. В таблице указаны некоторые из возможных обязательств перед ФНС.
|Обязательный платёж
|Сроки уплаты
|Пополнение ЕНС для уплаты налога
|Пополнение ЕНС — как правило, не позднее 28‑го числа месяца, идущего за отчётным периодом
|Страховые взносы ИП
|Взносы за себя — до 28 декабря текущего года.
Дополнительный 1% с дохода, превышающего 300 000 ₽, — до 1 июля года, идущего за отчётным.
Взносы за сотрудников, уплачиваемые в ФНС, — до 28‑го числа месяца, идущего за отчётным.
Взносы за сотрудников, уплачиваемые в СФР, — до 15‑го числа месяца, идущего за отчётным
|Страховые взносы ООО
|Взносы за сотрудников, уплачиваемые в ФНС, — ежемесячно до 28‑го числа текущего месяца.
Взносы за сотрудников, уплачиваемые в СФР, — ежемесячно до 15‑го числа месяца, идущего за отчётным.
Важно: при отсутствии наёмных работников организация должна платить страховые взносы за директора. Он считается полноправным сотрудником компании
|Зарплата
|Два раза в месяц. Даты устанавливаются трудовым договором
|НДФЛ
|Для ИП:
— авансовые платежи по НДФЛ для ИП за себя:
— за первый квартал — до 28 апреля;
— полугодие — до 28 июля;
— девять месяцев — до 28 октября;
— остаток годового НДФЛ по итогам года — до 15 июля следующего года.
Для ООО срок уплаты НДФЛ зависит от того, когда была перечислена зарплата сотрудникам:
— с 1-го по 22-е число текущего месяца — до 28-го числа текущего месяца;
— с 23-го числа по последнее число месяца — до 5-го числа следующего месяца;
— с 23 по 31 декабря — до последнего рабочего дня текущего года
|Расчёты с поставщиками и подрядчиками
|Переменный расход, который зависит от условий договора.
Рекомендация — планируйте оплату по условиям договора, а не по дате счёта и всегда закладывайте 1–2 дня на банковский перевод
|Аренда, коммунальные услуги и регулярные подписки
|Имеют фиксированную дату — например, до 5‑го или 10‑го числа месяца
|Кредиты, займы, лизинг и банковские комиссии
|Планируйте платежи строго по графику договора. На автоматические банковские комиссии закладывайте небольшой резерв
|Выплаты собственнику ИП
|Все деньги, оставшиеся после уплаты налогов и расходов бизнеса, принадлежат ИП.
Рекомендация — заложите в календарь регулярный перевод себе на личную карту. Например, 5‑го и 20‑го числа
|Выплаты участникам ООО
|Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли после уплаты налогов. В календарь вносите две даты — решение о выплате и фактическое перечисление.
В день выплаты обязательно удерживайте НДФЛ
Как учитывать отсрочки и переносы платежей
Срок оплаты по договору считается датой, которая указана в договоре, а не датой выставленного счёта. Это могут быть даты:
- отгрузки товара;
- получения товара покупателем;
- подписания акта выполненных работ;
- выставления счёта;
- поступления товара на склад.
Учёт отсрочек — частая причина кассовых разрывов. Как с ними работать в платёжном календаре.
- Чтобы перенести договорную отсрочку в календарь, отсчитывайте дни строго от даты, указанной в договоре. Например, в договоре указано, что оплата осуществляется в течение 15 календарных дней после отгрузки. Отгрузка была 1 сентября. Значит, необходимо поставить платёж на 16 сентября. Важно: если срок указан в банковских днях, прибавляйте только рабочие дни. Всегда закладывайте 1–2 дня на техническое прохождение платежа между банками.
- Для учёта частичной оплаты и рассрочки разбивайте один договор на несколько отдельных строк с разными датами. Например: «Оплата по договору №5: этап 1 — 30% — 10.09, этап 2 — 40% — 25.09, этап 3 — 30% — 10.10.
- Если покупатель задерживает поступление, в день, когда стало ясно, что денег не будет, перенесите дату прихода в календаре на новую ожидаемую дату. В блоке «План-факт» зафиксируйте отклонение. Если разрыв уже образовался, немедленно пересмотрите приоритеты исходящих платежей и перенесите гибкие расходы на более поздние даты.
- При согласованном переносе выплаты поставщику не удаляйте старую строку, а измените дату существующей записи. В поле «Комментарий» укажите: «Перенесено с 15.09 на 22.09 по согласованию с ООО Поставщик, акт №...».
Как выявить и предотвратить кассовый разрыв
Чтобы определить дату и размер дефицита денег, необходимо обратить внимание на строку «Остаток на конец дня» в платёжном календаре.
- Дата разрыва — это первый день, когда остаток падает ниже нуля или ниже установленного неснижаемого резерва.
- Размер дефицита — это абсолютная величина этого минуса. Например, если остаток 150 000 ₽, не хватает именно 150 000 ₽.
Как предотвратить кассовый разрыв:
- ускорьте поступления от покупателей. Например, предлагайте скидку за раннюю оплату или ставьте напоминания об оплате за три дня до срока и в день срока;
- если вы задерживаете выплаты, договоритесь с поставщиком об отсрочке. Свяжитесь с ним до наступления даты платежа, объясните временные трудности и предложите конкретную новую дату;
- используйте финансовые инструменты:
— резерв — для покрытия мелких, краткосрочных разрывов на 1–2 недели;
— овердрафт — для коротких разрывов на несколько дней, когда вы на 100% уверены, что деньги от клиентов поступят в ближайшие дни;
— кредитную линию — для структурных или сезонных разрывов, которые длятся несколько месяцев.
Платёжный календарь вручную или в онлайн-сервисе: что выбрать
Предприниматели могут вести платёжный календарь вручную или в автоматизированной системе. Самостоятельное ведение таблицы увеличивает риск ошибок. Даже одна опечатка или забытая строка с данными может привести к штрафам или срыву контрактов.
Автоматизированная система с платёжным календарём устраняет эту угрозу, предлагая:
- автоматическую загрузку банковских операций через интеграцию с банком;
- регулярные напоминания о платежах и статусы их исполнения;
- возможность вести сразу несколько юрлиц с большим количеством счетов, касс и проектов;
- разграничение доступа и согласование платежей.
Как организовать ведение календаря
Основные рекомендации:
- назначьте ответственное лицо, кто будет собирать данные и отвечать за актуальность платёжного календаря, например менеджер, главный бухгалтер или собственник бизнеса;
- чётко обозначьте, кто должен согласовывать и утверждать платежи — руководитель или финансовый директор компании;
- ежедневно обновляйте платёжный календарь — утром фиксируйте вчерашний факт, а вечером добавляйте новые плановые операции. В конце недели анализируйте отклонения между фактом и планом;
- сохраняйте все платёжные календари для сохранения всей цепочки бизнес-решений;
- проводите расчёт точности исполнения обязательств по формуле Факт ÷ План × 100%. Если показатель стабильно ниже 80%, закладывайте в календарь только 70–80% от обещанных клиентами сумм до момента их реального зачисления.