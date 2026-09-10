Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. Календарь платежей для ИП и ООО
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Календарь платежей для ИП и ООО

Платёжный календарь помогает бизнесу контролировать денежные потоки и избегать кассовых разрывов. Он показывает сроки и суммы поступлений от клиентов, а также объём счёта для уплаты налога, зарплат и счетов поставщиков. Точка Банк расскажет, как составить платёжный календарь, какие выплаты нужно планировать и как предотвратить финансовый кризис до его наступления.

10.09.2026
104
104

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Коротко
Платёжный календарь — это инструмент фиксации поступлений и расходов бизнеса, который помогает контролировать ликвидность и предотвращать кассовые разрывы. Он отражает реальные движения денег по конкретным датам, учитывая зарплаты, налоги, оплату поставщикам и регулярные расходы.
Платёжный календарь можно вести самостоятельно в электронной таблице. Для удобства в таблицу добавляется сводный календарь с автоматическим расчётом ежедневных остатков и подсветкой зон риска. 
При масштабировании бизнеса ручной учёт рекомендуется заменить онлайн‑сервисами с автоматической загрузкой банковских операций и функцией согласования платежей.
Для эффективного управления в платёжном календаре важно ежедневно обновлять данные, корректно учитывать договорные отсрочки и расставлять приоритеты выплат.

Зачем платёжный календарь нужен бизнесу

Платёжный календарь — это инструмент, в котором отражаются все поступления и расходы компании по конкретным датам. Его главная цель — дать предпринимателю полный контроль над всеми финансовыми потоками компании.

Какие задачи решает платёжный календарь:

  • предотвращение кассовых разрывов — заранее показывает, что в конкретный день сумма обязательных платежей превысит ожидаемые поступления;
  • приоритизация расходов — помогает визуально отсортировать платежи по степени важности. Например, сначала зарплата и налоги, а потом аренда;
  • управление свободными деньгами — помогает выгодно распределить финансы на будущее или досрочно погасить часть кредита;
  • повышение финансовой дисциплины — исключает человеческий фактор. Например, менеджер забыл предупредить об уплате налога, а директор уже потратил деньги на другое;
  • улучшение переговоров — помогает анализировать свои будущие финансовые потоки и аргументированно просить о выгодных предложениях об оплате. Например, с помощью платёжного календаря предприниматель может попросить у поставщиков отсрочку или скидку за раннюю оплату.
Онлайн‑бухгалтерия для ИП от Точка Банк
Ваши налоги и отчёты под контролем: напомним о сроках платежей, заполним формы и ответим на все вопросы

Важно: платёжный и налоговый календари — это два отдельных, но взаимосвязанных инструмента с разными целями.

ОтличиеНалоговый календарьПлатёжный календарь
Кто формируетГосударствоКомпания или ИП для внутреннего использования
Что в себя включаетНалоги.

Сборы.

Страховые взносы
Все денежные потоки:

— налоги;

— зарплаты;

— аренда помещения или транспортного средства;

— кредиты и т.д.
ДатыЖёстко установлены закономГибкие, зависят от условий договоров с контрагентами и внутренней политики компании
Как выглядитУнифицирован для всех компаний на одной системе налогообложенияУникален для каждого бизнеса, меняется еженедельно или ежедневно
Какую роль играетЯвляется источником данных для платёжного календаряЯвляется инструментом управления всей ликвидностью компании

Важно: налоговый календарь можно сформировать под нужды бизнеса, исходя из налоговых обязательств, которые применяются в выбранной системе налогообложения.

Платёжный календарь нужен не только крупным корпорациям, но и небольшим компаниям в нескольких случаях:

  • наличие кассовых разрывов;
  • большой объём финансовых операций;
  • наличие дебиторской и кредиторской задолженности;
  • сезонность бизнеса — помогает перераспределить деньги высокого сезона на покрытие обязательных расходов в низкий;
  • обслуживание кредитов, лизинга и рассрочек;
  • наличие наёмных сотрудников, которым нужно регулярно выплачивать зарплату и платить налоги с Фонда оплаты труда (ФОТ).

При фиксации денежных потоков предприниматели также могут использовать другие документы — бюджет движения денежных средств и реестр платежей. 

Отличие Платёжный календарьБюджет движения денежных средствРеестр платежей
Горизонт планированияКраткосрочный — от нескольких дней до максимум одного месяцаСреднесрочный и долгосрочный:

— месяц;

— квартал;

— год
Момент исполнения, например сегодня или завтра 
ЦельПомогает не допустить кассового разрыва в конкретный деньПоказывает, будет ли бизнес прибыльным и денежным в определённом периодеИсполнение платежей
ФорматПомесячный или понедельный план с точными датами и суммами приходов и расходовЧасто сравнивает план и факт по крупным статьям. Например, выручка и закупка сырьяСписок конкретных счетов и контрагентов, утверждённых к оплате в конкретный день

Как составить платёжный календарь самостоятельно в электронной таблице

1. Определите период и детализацию планирования — например, для начала планируйте платёжный календарь на один месяц. Первые несколько недель расписывайте денежные потоки по дням.

2. Соберите данные из банков, договоров, счетов и бухгалтерской программы:

  • дебиторские и кредиторские задолженности;
  • обязательные платежи;
  • текущий остаток на всех счетах и в кассе. 

3. Сформируйте перечень статей поступлений и выплат, например:

  • приход — оплата от клиентов или возвраты долгов;
  • расходы — постоянные и переменные.   

4. Распределите операции по конкретным датам — в колонки с датами вписывайте суммы в день ожидаемого движения денег, а не в день выставления счёта.

5. Рассчитайте остаток денег на каждый день, например:

  • остаток на начало дня;
  • приходы;
  • расходы;
  • итого за день по формуле Приход – Расход;
  • остаток на конец дня.

6. Найдите периоды возможного дефицита средств — обратите внимание на строку «Остаток на конец дня». Если цифра в ней опускается ниже установленного неснижаемого остатка — это зона риска.

7. Согласовывайте платежи и начните вести план-факт — заполняйте его каждый день и анализируйте в конце дня.

Шаблон календаря платежей

В платёжный календарь необходимо внести:

  • даты финансовых операций;
  • тип операции — например, расход или приход;
  • статьи расходов — например, выручка или закупка;
  • сведения о контрагентах;
  • планируемые поступления от покупателей и заказчиков;
  • предстоящие выплаты и финансовые обязательства;
  • регулярные платежи и договорные отсрочки;
  • суммы финансовых операций;
  • приоритет, статус и вероятность исполнения операций;
  • остатки денег на расчётных счетах и в кассе по формулам:

    — Начальный остаток = Остаток на конец предыдущего дня.

    — Конечный остаток: Остаток на начало дня + Сумма всех поступлений за день – Сумма всех расходов за день.    

Какие платежи планировать ИП и ООО

ИП и ООО могут сразу внести в таблицу обязательные платежи с чёткими датами уплаты. В таблице указаны некоторые из возможных обязательств перед ФНС.

Обязательный платёжСроки уплаты  
Пополнение ЕНС для уплаты налогаПополнение ЕНС — как правило, не позднее 28‑го числа месяца, идущего за отчётным периодом
Страховые взносы ИП Взносы за себя — до 28 декабря текущего года.

Дополнительный 1% с дохода, превышающего 300 000 ₽, — до 1 июля года, идущего за отчётным.

Взносы за сотрудников, уплачиваемые в ФНС, — до 28‑го числа месяца, идущего за отчётным.

Взносы за сотрудников, уплачиваемые в СФР, — до 15‑го числа месяца, идущего за отчётным
Страховые взносы ОООВзносы за сотрудников, уплачиваемые в ФНС, — ежемесячно до 28‑го числа текущего месяца.

Взносы за сотрудников, уплачиваемые в СФР, — ежемесячно до 15‑го числа месяца, идущего за отчётным.

Важно: при отсутствии наёмных работников организация должна платить страховые взносы за директора. Он считается полноправным сотрудником компании
ЗарплатаДва раза в месяц. Даты устанавливаются трудовым договором
НДФЛДля ИП:

— авансовые платежи по НДФЛ для ИП за себя:

    — за первый квартал — до 28 апреля;

    — полугодие — до 28 июля;

    — девять месяцев — до 28 октября;

— остаток годового НДФЛ по итогам года — до 15 июля следующего года.

Для ООО срок уплаты НДФЛ зависит от того, когда была перечислена зарплата сотрудникам:

— с 1-го по 22-е число текущего месяца — до 28-го числа текущего месяца;

— с 23-го числа по последнее число месяца — до 5-го числа следующего месяца;

— с 23 по 31 декабря — до последнего рабочего дня текущего года
Расчёты с поставщиками и подрядчикамиПеременный расход, который зависит от условий договора.

Рекомендация — планируйте оплату по условиям договора, а не по дате счёта и всегда закладывайте 1–2 дня на банковский перевод
Аренда, коммунальные услуги и регулярные подписки Имеют фиксированную дату — например, до 5‑го или 10‑го числа месяца
Кредиты, займы, лизинг и банковские комиссииПланируйте платежи строго по графику договора. На автоматические банковские комиссии закладывайте небольшой резерв
Выплаты собственнику ИПВсе деньги, оставшиеся после уплаты налогов и расходов бизнеса, принадлежат ИП.

Рекомендация — заложите в календарь регулярный перевод себе на личную карту. Например, 5‑го и 20‑го числа
Выплаты участникам ОООДивиденды выплачиваются из чистой прибыли после уплаты налогов. В календарь вносите две даты — решение о выплате и фактическое перечисление.

В день выплаты обязательно удерживайте НДФЛ
Автоматизируйте расчёты налогов, отчёты и платежи
Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности

Как учитывать отсрочки и переносы платежей

Срок оплаты по договору считается датой, которая указана в договоре, а не датой выставленного счёта. Это могут быть даты:

  • отгрузки товара;
  • получения товара покупателем;
  • подписания акта выполненных работ;
  • выставления счёта;
  • поступления товара на склад.

Учёт отсрочек — частая причина кассовых разрывов. Как с ними работать в платёжном календаре.

  • Чтобы перенести договорную отсрочку в календарь, отсчитывайте дни строго от даты, указанной в договоре. Например, в договоре указано, что оплата осуществляется в течение 15 календарных дней после отгрузки. Отгрузка была 1 сентября. Значит, необходимо поставить платёж на 16 сентября. Важно: если срок указан в банковских днях, прибавляйте только рабочие дни. Всегда закладывайте 1–2 дня на техническое прохождение платежа между банками.
  • Для учёта частичной оплаты и рассрочки разбивайте один договор на несколько отдельных строк с разными датами. Например: «Оплата по договору №5: этап 1 — 30% — 10.09, этап 2 — 40% — 25.09, этап 3 — 30% — 10.10.
  • Если покупатель задерживает поступление, в день, когда стало ясно, что денег не будет, перенесите дату прихода в календаре на новую ожидаемую дату. В блоке «План-факт» зафиксируйте отклонение. Если разрыв уже образовался, немедленно пересмотрите приоритеты исходящих платежей и перенесите гибкие расходы на более поздние даты.
  • При согласованном переносе выплаты поставщику не удаляйте старую строку, а измените дату существующей записи. В поле «Комментарий» укажите: «Перенесено с 15.09 на 22.09 по согласованию с ООО Поставщик, акт №...».

Как выявить и предотвратить кассовый разрыв

Чтобы определить дату и размер дефицита денег, необходимо обратить внимание на строку «Остаток на конец дня» в платёжном календаре.

  • Дата разрыва — это первый день, когда остаток падает ниже нуля или ниже установленного неснижаемого резерва.
  • Размер дефицита — это абсолютная величина этого минуса. Например, если остаток 150 000 ₽, не хватает именно 150 000 ₽.

Как предотвратить кассовый разрыв:

  • ускорьте поступления от покупателей. Например, предлагайте скидку за раннюю оплату или ставьте напоминания об оплате за три дня до срока и в день срока;
  • если вы задерживаете выплаты, договоритесь с поставщиком об отсрочке. Свяжитесь с ним до наступления даты платежа, объясните временные трудности и предложите конкретную новую дату;
  • используйте финансовые инструменты:

    — резерв — для покрытия мелких, краткосрочных разрывов на 1–2 недели;

    — овердрафт — для коротких разрывов на несколько дней, когда вы на 100% уверены, что деньги от клиентов поступят в ближайшие дни;

    — кредитную линию — для структурных или сезонных разрывов, которые длятся несколько месяцев. 

Платёжный календарь вручную или в онлайн-сервисе: что выбрать

Предприниматели могут вести платёжный календарь вручную или в автоматизированной системе. Самостоятельное ведение таблицы увеличивает риск ошибок. Даже одна опечатка или забытая строка с данными может привести к штрафам или срыву контрактов.

Автоматизированная система с платёжным календарём устраняет эту угрозу, предлагая:

  • автоматическую загрузку банковских операций через интеграцию с банком;
  • регулярные напоминания о платежах и статусы их исполнения;
  • возможность вести сразу несколько юрлиц с большим количеством счетов, касс и проектов;
  • разграничение доступа и согласование платежей.

Экспертное мнение

Платёжный календарь важно вести даже небольшому бизнесу, если у него есть регулярные платежи и отсрочки от покупателей или поставщиков. Главное, обновлять его каждый день и учитывать не только планируемые поступления, но и реальные остатки на счетах. Так предприниматель заранее увидит, в какой день может не хватить денег, и успеет перенести необязательные расходы или договориться с поставщиком об отсрочке. Если не хочется постоянно сводить банковские операции и обязательные платежи вручную, часть задач можно автоматизировать.


В этом может помочь Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка — сервис помогает вести учёт и работать с налогами без необходимости самостоятельно разбираться во всех бухгалтерских операциях.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как организовать ведение календаря

Основные рекомендации:

  • назначьте ответственное лицо, кто будет собирать данные и отвечать за актуальность платёжного календаря, например менеджер, главный бухгалтер или собственник бизнеса; 
  • чётко обозначьте, кто должен согласовывать и утверждать платежи — руководитель или финансовый директор компании;
  • ежедневно обновляйте платёжный календарь — утром фиксируйте вчерашний факт, а вечером добавляйте новые плановые операции. В конце недели анализируйте отклонения между фактом и планом;
  • сохраняйте все платёжные календари для сохранения всей цепочки бизнес-решений;
  • проводите расчёт точности исполнения обязательств по формуле Факт ÷ План × 100%. Если показатель стабильно ниже 80%, закладывайте в календарь только 70–80% от обещанных клиентами сумм до момента их реального зачисления. 

Вопросы по теме

Как отражать возврат денег покупателю или возврат от поставщика?

В платёжном календаре учитывайте только фактическое движение денег и не смешивайте возвраты с основной выручкой или расходами:


— возврат покупателю вносится отдельной статьёй как расход на дату фактического списания денег со счёта;


— возврат от поставщика вносится тоже отдельной статьёй как приход на дату зачисления денег на счёт. 


Если возврат происходит без реального перевода денег, в платёжный календарь эту операцию вносить не нужно.

Можно ли объединить в одном календаре несколько направлений бизнеса?

Да, вы можете объединить в одном календаре несколько направлений бизнеса. Для удобства добавьте дополнительный столбец «Направление» или «Проект». Это позволит:


— видеть сводный остаток денег по всему бизнесу в целом;


— с помощью фильтра мгновенно оценивать расходы и приходы каждого направления, понимая, какое из них создаёт кассовый разрыв. 

Какой минимальный денежный резерв оставить на расчётном счёте?

Минимальный резерв должен покрывать обязательные фиксированные расходы бизнеса в среднем на 1–3 месяца.


В эту сумму обязательно входят:


— аренда и коммунальные платежи;


— минимальная зарплата ключевым сотрудникам и налоги с ФОТ;


— регулярные платежи по кредитам и лизингу;


— обязательные налоги и критически важные подписки, например связь.


Для малого бизнеса безопасный стартовый минимум часто рассчитывается как сумма обязательных платежей на ближайший месяц плюс 20–30% на непредвиденные расходы. 

Как учитывать залоги, обеспечительные платежи и депозиты?

Учитывайте залоги, обеспечительные платежи и депозиты как временную заморозку денег, а не как обычный расход бизнеса:


— при выплате внесите в календарь как расход и отдельной статьёй «Обеспечительный платёж» или «Депозит» в дату реального списания со счёта;


— при возврате — сразу запланируйте приход со статьёй «Возврат залога/депозита» на ожидаемую дату окончания договора или срока вклада.

Как отражать факторинг и досрочное финансирование дебиторской задолженности?

Учитывайте факторинг как замену одного будущего поступления на два текущих — деньги и комиссию:


— приход — внесите фактическую сумму, полученную от фактора в дату реального зачисления, и укажите статью «Поступление по факторингу»;


— расход — внесите комиссию фактора, то есть процент за финансирование, в дату её списания и укажите статью «Комиссия фактора» или «Финансовые расходы»;


— корректировка — исходную заявку на оплату от этого покупателя пометьте статусом «Оплачено через факторинг» или удалите из плана.

Что делать с платежом, который банк отклонил или вернул?

1. Не удаляйте старую запись. Измените её статус на «Отклонено банком» или «Возврат», чтобы сохранить историю и не потерять обязательство перед контрагентом.


2. Скорректируйте фактический остаток. Убедитесь, что деньги не списались или вернулись на счёт, и отразите это в фактическом балансе дня в календаре.


3. Создайте новую заявку. Если платёж всё ещё необходим, добавьте новую строку с корректными реквизитами или перенесите дату.


4. Укажите причину возврата, чтобы избежать повторения ошибки в будущем. Например, «ошибка в реквизитах» или «технический сбой».

Как планировать крупную покупку оборудования, если оплата разбита на этапы?

Планируйте крупную покупку как несколько отдельных платежей, привязанных к этапам договора, а не как одну крупную сумму.


— Разбейте на строки — создайте отдельную запись на каждый этап. Например:

 

    — аванс 30% — дата подписания договора;


   — оплата поставки 50% — дата отгрузки;


   — финальный расчёт 20% — дата пусконаладки.


— Привяжите оплату к событиям, а не к датам, в комментарии к каждой строке укажите условие оплаты. Например: «В течение пяти дней после подписания акта приёмки этапа».


— Учитывайте НДС — сумма в календаре должна быть полной с учётом налога, так как именно она будет списана со счёта.


— Если между этапами возможны задержки, ставьте платёж не в день события, а с запасом в 2–3 рабочих дня на оформление актов и прохождение платежа.


— Объедините все строки одним тегом проекта, чтобы видеть общую сумму инвестиций и не смешивать её с операционными расходами.

Нужно ли учитывать будущие поступления по неподписанным договорам?

Неподписанные договоры слишком ненадёжны. Если вы запланируете обязательные расходы под эти виртуальные деньги, а сделка сорвётся или затянется, вы получите кассовый разрыв. Поэтому будущие поступления по неподписанным договорам учитывать не нужно. 


Если вам важно видеть полную воронку продаж, выделите для таких сумм отдельный блок «Потенциальные поступления» или ведите их с пометкой о низкой вероятности.

Как оценить вероятность оплаты со стороны конкретного покупателя?

Оценивайте вероятность оплаты по четырём критериям:


— история платежей — если клиент систематически задерживает оплату на неделю без злого умысла. Сразу сдвигайте плановую дату в календаре на семь дней;


— статус закрывающих документов — вероятность оплаты близка к 100% только после того, как обе стороны подписали акты или накладные;


— тип компании — крупные корпорации платят почти всегда, но часто с задержками из-за бюрократии. С микробизнесом выше риск полного невозврата или кассового разрыва у самого клиента;


— обратная связь — если клиент быстро отвечает на запросы и по первому требованию присылает платёжное поручение, вероятность высокая. Игнорирование менеджера снижает вероятность своевременной оплаты.


Важно: новым или непредсказуемым клиентам присваивайте вероятность 70–80% и ставьте дату поступления на 3–5 дней позже официальной даты по договору. Планируйте обязательные расходы только под деньги с вероятностью 90–100%.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Платёжный календарь для бизнеса: как составить ИП и ООО, пример и шаблон — Точка Банк