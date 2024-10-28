Основные средства — это активы, которые используются в работе предприятия более года и со временем изнашиваются. В процессе их эксплуатации нужно учитывать амортизацию, чтобы, например, вовремя пополнять расходники или заменять детали машин.

Для этого все активы распределяются по амортизационным группам в зависимости от срока их полезного использования.

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Как определить группу?

Амортизационная группа устанавливается на основании срока полезного использования. Это промежуток времени, в течение которого актив приносит экономическую выгоду компании.

Например, предприниматель купил компьютер для работы. Его срок полезного использования — 3-5 лет, поэтому компьютер попадает в третью амортизационную группу. А если вы приобрели здание для офиса, его срок эксплуатации может составлять 50 лет, что относит его к десятой группе.

Для точного определения амортизационной группы используют классификатор основных средств, в котором указаны сроки полезного использования для каждого типа актива. Это помогает избежать ошибок и правильно вести бухгалтерский учёт.

Классификатор амортизационных групп

Классификация основных средств по амортизационным группам включает 10 категорий, в зависимости от срока полезного использования активов. Рассмотрим их подробнее.

Первая группа — 1-2 года

Пример: мобильные телефоны или программное обеспечение, быстро теряющие актуальность.

Вторая группа — 2-3 года

Это может быть офисная техника, которая быстро устаревает или изнашивается.

Третья группа — 3-5 лет

Здесь активы с более длительным сроком эксплуатации. Например, персональные компьютеры или офисная мебель.

Четвертая группа — 5-7 лет

Например, производственное оборудование для легкой промышленности.

Пятая группа — 7-10 лет

Пример: грузовые автомобили или оборудование для строительных работ.

Шестая группа — 10-15 лет

Это могут быть крупные производственные установки.

Седьмая группа — 15-20 лет

Пример: тяжелая строительная техника или производственные линии.

Восьмая группа — 20-25 лет

Например, капитальные здания и сооружения.

Девятая группа — 25-30 лет

Пример: железнодорожные пути или крупные трубопроводы.

Десятая группа — свыше 30 лет

К этой группе относятся активы с максимальным сроком службы. В основном это здания, сооружения и инженерные системы.

Зачем нужна такая классификация?

Классификация активов по амортизационным группам позволяет правильно рассчитывать амортизацию и точно определять срок полезного использования каждого актива. Это важно как для учёта затрат, так и для налогообложения.

Плюсы использования классификатора основных средств: