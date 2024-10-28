Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. Классификация основных средств по амортизационным группам
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Классификация основных средств по амортизационным группам

В статье разбираемся, как определить амортизационную группу, и рассматриваем категории основных средств.

28.10.2024
7276
7276

Онлайн-бухгалтерия для ИП

Подключите выгодную онлайн-бухгалтерию
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия для ИП

Подключите выгодную онлайн-бухгалтерию
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Основные средства — это активы, которые используются в работе предприятия более года и со временем изнашиваются. В процессе их эксплуатации нужно учитывать амортизацию, чтобы, например, вовремя пополнять расходники или заменять детали машин. 

Для этого все активы распределяются по амортизационным группам в зависимости от срока их полезного использования. 

Правильно внести основные средства в бухгучёт поможет Онлайн-бухгалтерия Точки. Работаем с ИП на УСН «Доходы», «Доходы минус расходы», патенте и АУСН. 

Мы всегда рядом — вы можете обратиться за помощью по бухгалтерии столько раз, сколько нужно.

Подробнее

Как определить группу?

Амортизационная группа устанавливается на основании срока полезного использования. Это промежуток времени, в течение которого актив приносит экономическую выгоду компании.

Например, предприниматель купил компьютер для работы. Его срок полезного использования — 3-5 лет, поэтому компьютер попадает в третью амортизационную группу. А если вы приобрели здание для офиса, его срок эксплуатации может составлять 50 лет, что относит его к десятой группе.

Для точного определения амортизационной группы используют классификатор основных средств, в котором указаны сроки полезного использования для каждого типа актива. Это помогает избежать ошибок и правильно вести бухгалтерский учёт.

Классификатор амортизационных групп

Классификация основных средств по амортизационным группам включает 10 категорий, в зависимости от срока полезного использования активов. Рассмотрим их подробнее.

Первая группа — 1-2 года

Пример: мобильные телефоны или программное обеспечение, быстро теряющие актуальность.

Вторая группа — 2-3 года

Это может быть офисная техника, которая быстро устаревает или изнашивается.

Третья группа — 3-5 лет

Здесь активы с более длительным сроком эксплуатации. Например, персональные компьютеры или офисная мебель.

Третья группа: офисная мебель и<span class='nbsp'> </span>техника

Четвертая группа — 5-7 лет

Например, производственное оборудование для легкой промышленности.

Пятая группа — 7-10 лет

Пример: грузовые автомобили или оборудование для строительных работ.

Шестая группа — 10-15 лет

Это могут быть крупные производственные установки.

Седьмая группа — 15-20 лет

Пример: тяжелая строительная техника или производственные линии.

Восьмая группа — 20-25 лет

Например, капитальные здания и сооружения.

Девятая группа — 25-30 лет

Пример: железнодорожные пути или крупные трубопроводы.

Десятая группа — свыше 30 лет

К этой группе относятся активы с максимальным сроком службы. В основном это здания, сооружения и инженерные системы.

Зачем нужна такая классификация?

Классификация активов по амортизационным группам позволяет правильно рассчитывать амортизацию и точно определять срок полезного использования каждого актива. Это важно как для учёта затрат, так и для налогообложения.

Плюсы использования классификатора основных средств:

  • Помогает систематизировать активы и точно определить сроки их амортизации. А значит вовремя обновлять.
  • Даёт чёткую расшифровку сроков эксплуатации и распределяет активы по соответствующим амортизационным группам. Это упрощает ведение бухгалтерского учёта.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Классификация основных средств по амортизационным группам — Банк Точка