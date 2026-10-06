Книга учёта доходов и расходов (КУДиР) для ИП на УСН

Коротко Книгу ведут по форме ФНС, ежегодно открывают новую и хранят вместе с подтверждающими документами. Отдельно важно следить за датами операций и правильностью записей: ошибки в учёте могут привести к доначислению налога и штрафу.

КУДиР — обязательный регистр налогового учёта для ИП на УСН. В ней отражают доходы, при объекте «Доходы минус расходы» — расходы, основные средства и НМА, а при переносе убытков — соответствующие показатели.

Что такое КУДиР и зачем она нужна ИП на УСН

КУДиР — это книга учёта доходов и расходов. ИП на УСН отражает в ней доходы и расходы, которые учитываются при расчёте налога. Записи делают на основании первичных документов и других документов, подтверждающих операции.

КУДиР нужна для налогового учёта. По её данным предприниматель рассчитывает налог и заполняет декларацию по УСН. Книга также помогает контролировать доходы и подтверждать показатели налогового учёта при проверке.

Форма КУДиР единая для обоих объектов налогообложения — «Доходы» и «Доходы минус расходы». При этом заполнять нужно разные разделы.

ИП с объектом «Доходы» заполняет раздел I «Доходы и расходы». Расходы в нём не учитывают при расчёте налога, но раздел предусмотрен формой книги.

При объекте «Доходы минус расходы» заполняют разделы I и II, в которых отражают расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств и нематериальных активов. Раздел III заполняют, если предприниматель переносит убыток прошлых лет, уменьшающий налоговую базу.

ИП ведут КУДиР на всех налоговых режимах упрощёнки — неважно, «Доходы» или «Доходы минус расходы». Не нужна она только предпринимателям на самозанятости и АУСН.

Как вести КУДиР при УСН «Доходы»

ИП на УСН с объектом «Доходы» заполняет раздел I КУДиР. Раздел IV нужен только предпринимателям, которые платят торговый сбор. Форма и порядок ведения КУДиР утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@.

Раздел I. Доходы и расходы

В разделе I доходы отражают в хронологическом порядке:

графа 1 — порядковый номер записи;

графа 2 — дата и номер первичного документа;

графа 3 — содержание операции;

графа 4 — сумма дохода, учитываемого при расчёте налога;

графа 5 — расходы, учитываемые в особых случаях, предусмотренных порядком заполнения КУДиР.

Для ИП с объектом «Доходы» основная рабочая графа — графа 4. В неё заносят доходы от реализации и внереализационные доходы, которые учитываются при расчёте налога.

Доход признают на дату фактического получения денег, имущества или имущественных прав. Поэтому полученный аванс включают в КУДиР в день поступления. Если ИП вернул покупателю ранее полученный аванс, сумму возврата отражают со знаком минус.

При оплате банковской картой доход признают в день поступления денег на расчётный счёт ИП, а не в момент оплаты покупателем. При бартере доход учитывают на дату получения товара, работы, услуги, имущества или имущественных прав.

Если ИП является плательщиком НДС, в КУДиР доход отражают без суммы НДС, предъявленной покупателю.

По итогам отчётных периодов и года в разделе I рассчитывают итоговые показатели. Справку к разделу I ИП с объектом «Доходы» не заполняет.

Раздел IV. Торговый сбор

Раздел IV заполняют только ИП, которые платят торговый сбор. В нём отражают сведения о платежах: номер записи, дату и номер документа, период, за который уплачен сбор, и сумму.

Если предприниматель не платит торговый сбор, раздел IV не заполняет.

Как вести КУДиР при УСН «Доходы минус расходы»

ИП на УСН с объектом «Доходы минус расходы» заполняет раздел I КУДиР, а при наличии соответствующих операций — разделы II и III. В разделе I отражают доходы и расходы, которые учитываются при расчёте налоговой базы. Раздел II предназначен для основных средств и нематериальных активов, раздел III — для убытков прошлых лет.

Раздел I. Доходы и расходы

В графах 1–4 раздела I отражают номер записи, дату и номер подтверждающего документа, содержание операции и доход. В графе 5 указывают расходы, которые можно учесть при УСН. Перечень таких расходов установлен ст. 346.16 НК РФ.

Доходы и расходы отражают в хронологическом порядке. При этом доходы и расходы учитывают без НДС, если ИП является плательщиком этого налога. Если предприниматель применяет ставку НДС 5 или 7%, входной НДС включают в стоимость покупки и учитывают в составе расходов при соблюдении условий для их признания. При общеустановленных ставках НДС входной налог можно принять к вычету, поэтому в расходы по УСН его не включают.

Расходы в иностранной валюте пересчитывают в рублях по официальному курсу ЦБ на дату их признания. Последующее изменение курса не требует корректировать уже отражённую сумму.

При взаимозачёте доход или расход признают на дату прекращения обязательства. Основанием для записи служит документ, подтверждающий взаимозачёт.

Зарплату работников включают в расходы после её выплаты. Страховые взносы за сотрудников учитывают после их уплаты. Взносы на травматизм отражают отдельно от страховых взносов, которые перечисляют в составе ЕНП.

Страховые взносы ИП за себя учитывают в расходах в сумме, которая относится к текущему налоговому периоду. Для них не имеет значения дата фактической уплаты.

По окончании года заполняют справку к разделу I. В ней указывают общую сумму доходов и расходов, налоговую базу, а при наличии убытков — соответствующие показатели.

Раздел II. Расходы на основные средства и НМА

Раздел II заполняют, если ИП учитывает в расходах стоимость основных средств или нематериальных активов. В нём отражают сведения об объекте, его стоимости, сроке полезного использования и суммах, включённых в расходы.

Стоимость объекта учитывают в расходах по правилам статьи 346.16 НК РФ. Если объект приобретён в течение года, расходы распределяют по отчётным периодам в установленном порядке.

Сумму расходов за квартал из раздела II переносят в графу 5 раздела I. Поэтому данные двух разделов должны совпадать.

Раздел III. Убытки прошлых лет

Раздел III заполняют, если ИП переносит на текущий год убытки прошлых лет. В нём указывают сумму неиспользованного убытка, часть, которая уменьшает налоговую базу текущего года, и остаток, который можно перенести на будущее.

Сумму использованного убытка из раздела III переносят в декларацию по УСН. Если по итогам текущего года получен новый убыток, его также отражают в разделе III для последующего переноса.

Как заполнить КУДиР для ИП на УСН

КУДиР заполняют в течение года в хронологическом порядке. Записи делают на основании документов, которые подтверждают доходы и расходы. Какие показатели вносить и какие разделы заполнять, зависит от объекта налогообложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы».

При объекте «Доходы» в разделе I отражают доходы, которые учитываются при расчёте налога. При объекте «Доходы минус расходы» в книге дополнительно показывают расходы, предусмотренные ст. 346.16 НК РФ. Отдельные операции отражают в разделах II и III, если для них есть основания.

Перед внесением записи нужно проверить дату операции, сумму и документ, на основании которого её отражают. Это помогает избежать расхождений между КУДиР, банковскими выписками и налоговой декларацией.

КУДиР не нужно сдавать в налоговую вместе с декларацией и регистрировать в ИФНС. Предприниматель хранит книгу у себя и представляет её налоговой, если инспекция запросит документы в рамках проверки или контроля.

Если ИП получает требование о представлении КУДиР, документы нужно передать в срок, указанный в требовании. За непредставление документов или нарушение установленного срока может наступить ответственность по НК РФ.

Экспертное мнение КУДиР лучше заполнять регулярно в течение года, а не восстанавливать перед сдачей декларации. Особенно важно проверять даты поступлений, возвраты и расходы, которые уменьшают налоговую базу. Если ведёте книгу в программе, всё равно сверяйте данные с банковской выпиской и первичными документами.



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Форма КУДиР для ИП на УСН

ИП на УСН ведёт КУДиР по форме, утверждённой ФНС. Книгу заводят на каждый календарный год. Если предприниматель зарегистрировался в течение года, первую КУДиР ведут с даты регистрации до 31 декабря. С нового года открывают новую книгу.

КУДиР можно вести на бумаге или в электронном виде. При бумажном варианте сначала оформляют титульный лист, затем нумеруют и прошивают страницы. На последней странице указывают их количество и ставят подпись ИП, а при наличии печати — также её.

Электронную КУДиР в течение года можно вести в программе или на компьютере. После окончания года книгу распечатывают, нумеруют и прошивают, указывают количество страниц и заверяют подписью ИП. При наличии печати её также ставят.

Записи в КУДиР делают в хронологическом порядке на основании документов, подтверждающих операции. Состав записей зависит от объекта налогообложения. При объекте «Доходы» заполняют раздел I, а при объекте «Доходы минус расходы» также разделы, предусмотренные для учёта расходов и убытков.

Если в КУДиР обнаружили ошибку, исправление вносят в саму книгу. Неверную запись аккуратно зачёркивают так, чтобы её можно было прочитать, указывают правильные данные, дату исправления и заверяют это подписью ИП. При наличии печати её также можно поставить.

Книгу оформляют полностью, включая предусмотренные формой листы и разделы, даже если отдельные показатели отсутствуют. Если за год не было операций, КУДиР всё равно оформляют и заверяют в установленном порядке.

Скачать бланк КУДиР для ИП на УСН

С 1 января 2024 года ИП на УСН ведут КУДиР по новой форме, утверждённой приказом ФНС от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@. В ней есть титульный лист и четыре раздела.

Раздел I — доходы и расходы, которые учитывают при расчёте налоговой базы.

Раздел II — расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств и нематериальных активов.

Раздел III — убытки прошлых лет, которые уменьшают налоговую базу.

Раздел IV — торговый сбор, уменьшающий налог при соответствующем виде деятельности.

Какие разделы заполнять, зависит от объекта налогообложения. ИП на УСН с объектом «Доходы» заполняет раздел I, а при объекте «Доходы минус расходы» дополнительно могут потребоваться разделы II и III. Раздел IV заполняют только при наличии оснований для учёта торгового сбора.

Частые ошибки при заполнении книги учёта доходов и расходов

Учитывают расходы, которые нельзя включить в налоговую базу . В КУДиР на УСН «Доходы минус расходы» нельзя автоматически включать любые затраты бизнеса. В 2026 году перечень расходов расширен, но затраты по-прежнему должны соответствовать требованиям НК РФ. Например, личные расходы предпринимателя не уменьшают налоговую базу.

Указывают неверную дату дохода или расхода . Доход на УСН признают на дату поступления денег, имущества или имущественных прав. Например, если деньги поступили на расчётный счёт 30 сентября, доход относят к сентябрю, а не к октябрю. Расходы учитывают после фактической оплаты с учётом специальных правил для отдельных видов затрат.

Не подтверждают расходы документами . Расход должен быть подтверждён документами, которые позволяют установить факт и содержание операции. Одного скана документа может быть недостаточно, если он не является надлежащим электронным первичным документом или не подтверждает операцию в установленном порядке.

Пропускают доходы или учитывают их дважды . Все доходы, которые нужно включить в налоговую базу, должны попасть в КУДиР. При этом одну операцию нельзя отражать повторно. Например, оплату через эквайринг не нужно учитывать дважды — по отчёту банка и по поступлению на расчётный счёт.

Неправильно отражают НДС в расходах . С 2026 года НДС по приобретённым товарам, работам и услугам может учитываться в расходах, если он соответствует условиям для признания затрат и не принимается к вычету. Поэтому нельзя применять общее правило НДС включают в расходы только по основным средствам и НМА.

Не учитывают списанную кредиторскую задолженность в доходах . Если обязательство перед поставщиком прекращено, например из-за ликвидации организации-кредитора, сумму задолженности нужно включить в доходы в соответствующем периоде. При ликвидации кредитора ориентируются на дату прекращения обязательства, связанную с исключением организации из ЕГРЮЛ.

Ошибаются в оформлении КУДиР . Книгу ведут по форме, утверждённой ФНС, и соблюдают установленный порядок заполнения. С 2024 года действует форма . Книгу ведут по форме, утверждённой ФНС, и соблюдают установленный порядок заполнения. С 2024 года действует форма по приказу ФНС от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@

Не проверяют данные после автоматического заполнения. Если КУДиР формирует программа, предпринимателю всё равно стоит сверять записи с банковскими выписками и первичными документами. Ошибка в настройках или исходных данных может привести к неправильному расчёту налоговой базы.

Штрафы за отсутствие или ошибки в КУДиР

ИП на УСН обязан вести КУДиР и отражать в ней доходы и расходы для расчёта налоговой базы. За грубое нарушение правил налогового учёта предусмотрен штраф по ст. 120 НК РФ. При этом отдельная ошибка в книге не всегда означает, что нарушение признают грубым: закон предусматривает конкретные признаки такого нарушения.

Размер штрафа зависит от продолжительности нарушения:

10 000 ₽ — если грубое нарушение допущено в течение одного налогового периода;

30 000 ₽ — если нарушение продолжалось более одного налогового периода;

20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 ₽ — если нарушение привело к занижению налоговой базы.