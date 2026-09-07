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Коды ОКВЭД для торговли через интернет

Для продаж через собственный сайт или маркетплейсы подходит код ОКВЭД 47.91.2. Если бизнес самостоятельно производит, продаёт оптом, доставляет или хранит товары, могут понадобиться дополнительные коды. Точка Банк разберёт, какие ОКВЭД выбрать интернет-магазину, когда их нужно менять и какая ответственность предусмотрена за недостоверные сведения.

07.09.2026
135
135

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Коротко
Основной код ОКВЭД для розничной торговли через интернет — 47.91.2. Он подходит интернет‑магазинам.
Если вы занимаетесь оптовой или офлайн‑торговлей, производством или оказываете другие услуги, укажите соответствующие дополнительные коды ОКВЭД. Для продаж через маркетплейсы отдельные коды указывать не нужно.
Коды ОКВЭД должны соответствовать фактической деятельности бизнеса. Если вид деятельности изменился, надо обновить сведения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ в течение семи дней. За непредставление или недостоверные сведения предусмотрен штраф до 10 000 ₽. Также неверный основной код может повлиять на льготы и тариф страховых взносов на травматизм.

Что такое ОКВЭД и для чего он нужен

ОКВЭД — классификатор видов экономической деятельности. Каждому направлению бизнеса присвоен свой числовой код. Например, есть отдельные коды для торговли, производства, доставки или хранения. 

Зачем нужны коды ОКВЭД:

  • Для учёта бизнеса. По кодам госорганы определяют сферу бизнеса и формируют статистику.
  • Для получения льгот и господдержки. Некоторые налоговые льготы, субсидии и льготные кредиты доступны только для определённых видов деятельности.
  • Для расчёта взносов на травматизм. Тариф зависит от основного вида деятельности и класса профессионального риска. По этому тарифу работодатели платят взносы за сотрудников в СФР.

При регистрации ИП или ООО указывают один основной код ОКВЭД — деятельность по нему будет приносить основной доход. Ещё несколько кодов указывают на дополнительные виды деятельности, которыми вы планируете заниматься сейчас или позже. 

Оптимально выбирать не больше 20 кодов. Брать лишние про запас не имеет смысла, так как с 2026 года Росстат определяет отчётные коды по статистической отчётности бизнеса. А потом эти отчётные коды попадают в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

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Коды ОКВЭД для розничной торговли через интернет 

Для интернет-магазина подходит общий код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Он включает несколько видов дистанционной торговли.

Если бизнес продаёт товары через сайт, приложение или маркетплейсы, можно указать более точный код 47.91.2 «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».

Для Озона, Вайлдберриза, Яндекс Маркета и других маркетплейсов отдельных кодов ОКВЭД нет. Например, ИП продаёт посуду через собственный сайт и несколько маркетплейсов. Для такой торговли достаточно кода 47.91.2.

Если вы продаёте товары не только по интернету, но и через другие каналы или оказываете дополнительные услуги, стоит указать дополнительные коды.

  • 47.91.1 — торговля по почте.
  • 47.91.3 — торговля через интернет-аукционы.
  • 47.91.4 — приём заказов по телефону, телевидению или радио.

Другие коды ОКВЭД для интернет-торговли

Интернет-магазин может не только продавать товары, но и оказывать покупателям дополнительные услуги. Например, хранить, упаковывать и доставлять заказы. Если магазин выделяет такие услуги в отдельное направление бизнеса, для них нужно добавить соответствующие коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

Для таких услуг подойдут следующие коды:

  • 52.10 — деятельность по складированию и хранению:
  • 53.20.3 — курьерская деятельность:
  • 82.92 — деятельность по упаковыванию товаров.
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Почему важно указать правильные коды ОКВЭД

По кодам ОКВЭД банки, контрагенты и государственные органы определяют, чем занимается бизнес. Если сведения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ не соответствуют фактической деятельности, могут возникнуть вопросы от банка или налоговой.

Например, интернет-магазин получает оплату за товары, но в реестре указан только код консультационных услуг. Банк может запросить договоры, чеки и пояснения по операциям. Поставщик тоже может проверить выписку и уточнить, почему в ней нет кода для интернет-торговли.

Основной код ОКВЭД учитывают при назначении некоторых льгот, субсидий и расчёте страховых взносов. Поэтому его выбирают по основному направлению бизнеса — деятельности, которая приносит компании или ИП наибольший доход.

Если код ОКВЭД не соответствует фактической деятельности, могут возникнуть вопросы у налоговой, проблемы с расчётом страховых взносов и отказ в предоставлении льгот.

Экспертное мнение

На практике предприниматели часто указывают только код 47.91.2, даже если бизнес занимается не только интернет-продажами. Например, магазин может самостоятельно производить товары, продавать их оптом или оказывать отдельные услуги по хранению и доставке. В таких случаях стоит добавить соответствующие коды ОКВЭД и проверить, какой из них является основным. Особенно важно следить за этим при расширении бизнеса: актуальные коды помогают избежать вопросов со стороны банка и контролирующих органов и правильно определить тариф взносов на травматизм.


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Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Штрафы при неверном выборе ОКВЭД

Штраф. При изменении вида деятельности новый код ОКВЭД нужно своевременно добавить в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Если нарушить срок, ИП или руководителю ООО могут вынести предупреждение или назначить штраф 5 000 ₽. За непредставление сведений или указание недостоверных данных штраф от 5 000 до 10 000 ₽ по ч. 3 и 4 ст. 14.25 КоАП РФ.

Если вы перестали продавать в интернет-магазине часть товаров, открыли новое направление или начали оказывать дополнительные услуги, нужно обновить коды ОКВЭД.

ИП вносит изменения по форме Р24001. ООО использует форму Р13014.

Как ИП изменить коды ОКВЭД

  1. Заполните форму Р24001: титульный лист, лист Д и лист Е. На первой странице листа Д укажите новые коды ОКВЭД. На второй странице укажите коды, которые нужно исключить из ЕГРИП.
  2. Распечатайте только заполненные страницы. Пронумеруйте их.
  3. Заполните лист Е. Укажите ФИО от руки. Не подписывайте заявление заранее. Подпись ставят в присутствии сотрудника, который принимает документы, или нотариуса.

Подайте заявление в регистрирующую налоговую, через МФЦ или онлайн через сервис ФНС. При личной подаче понадобится паспорт. Если отправляете документы по почте или через представителя, подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса. Для электронной подачи потребуется электронная подпись.

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Как ООО изменить коды ОКВЭД

Порядок зависит от того, как сформулирован устав.

Если устав разрешает компании заниматься любыми законными видами деятельности:

  1. Заполните форму Р13014. Понадобятся титульный лист с кодом причины представления 2, лист К для изменения кодов и лист Н со сведениями о заявителе.
  2. На первой странице листа К укажите новые коды ОКВЭД. На второй странице укажите коды, которые нужно исключить из ЕГРЮЛ.
  3. Распечатайте только заполненные страницы и пронумеруйте их.
  4. Заверьте подпись заявителя у нотариуса.
  5. Подайте заявление в налоговую. При личной подаче понадобится паспорт.

Если в уставе указан закрытый перечень видов деятельности:

  1. Добавьте новое направление в устав. Чтобы не менять устав при каждом добавлении нового кода, можно включить формулировку: «и иные виды деятельности, не запрещённые законодательством». 
  2. Оформите решение единственного участника или протокол общего собрания участников. В течение семи рабочих дней после принятия решения подайте документы на регистрацию изменений.

Заполните форму Р13014. В ней понадобятся титульный лист с кодом причины представления 1, лист К и лист Н.

Заверьте подпись заявителя у нотариуса. При подаче документов в электронной форме с электронной подписью нотариальное заверение не требуется.

Заплатите госпошлину 800 ₽. При подаче документов через сайт ФНС, Госуслуги или МФЦ госпошлину платить не нужно.

Подайте в налоговую заявление, квитанцию об уплате госпошлины и два экземпляра устава в новой редакции. При личной подаче понадобится паспорт.

Налоговая регистрирует изменения в течение пяти рабочих дней со дня получения документов. Это установлено ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. При электронной подаче обновлённая выписка из ЕГРЮЛ обычно появляется через три-четыре рабочих дня. 

Указываем ОКВЭД в ЕГРЮЛ

Налоговая вносит новые коды в ЕГРЮЛ после регистрации изменений. Срок до пяти рабочих дней со дня получения документов. Пока регистрация не завершена, в выписке остаются прежние сведения.

ПРИМЕР
Интернет‑магазин подал форму Р13014 10 марта 2026 года. Компания добавила код 47.91.2 для интернет‑торговли и исключила код грузоперевозок, которым больше не занимается. Налоговая зарегистрировала изменения 13 марта, и с этой даты в ЕГРЮЛ появятся новые коды ОКВЭД.

Компания получит лист записи ЕГРЮЛ. Его нужно сохранить и передать бухгалтерии, чтобы она:
— направила документ в банк, если тот запросит актуальные сведения;
— проверила право на пониженный тариф страховых взносов для МСП;
— сообщила основным контрагентам о смене деятельности.

Таблица ОКВЭД для интернет-магазина

Интернет-магазину может понадобиться несколько кодов ОКВЭД: для онлайн-продаж, производства, опта, офлайн-торговли и отдельных услуг. В таблице собраны подходящие коды и ситуации, когда их указывают основными или дополнительными.

Вид деятельности интернет-магазинаКод ОКВЭДНазвание кодаОсновной или дополнительныйКогда применять
Розничные продажи через интернет и по почте47.91Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети ИнтернетОсновной, если это главное направлениеОбщий код для дистанционной розничной торговли
Продажи через сайт, приложение или маркетплейс47.91.2Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети ИнтернетОсновной или дополнительныйПодходит для интернет-продаж. Отдельные коды для Ozon, Wildberries и других площадок не нужны
Оптовая продажа одежды и обуви46.42Торговля оптовая одеждой и обувьюДополнительныйЕсли магазин продаёт партии товаров компаниям и ИП для перепродажи
Оптовая продажа бытовой техники46.43Торговля оптовая бытовыми электротоварамиДополнительныйЕсли магазин поставляет бытовую технику оптовым покупателям
Производство верхней одежды14.13Производство прочей верхней одеждыДополнительныйЕсли магазин сам шьёт одежду, а не только перепродаёт её
Производство игрушек32.40Производство игр и игрушекДополнительныйЕсли магазин самостоятельно выпускает игры или игрушки
Продажа одежды в обычном магазине47.71Торговля розничная одеждой в специализированных магазинахДополнительныйЕсли товары продают не только онлайн, но и в торговой точке
Продажа бытовой техники в обычном магазине47.54Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинахДополнительныйЕсли у интернет-магазина есть офлайн-магазин бытовой техники
Курьерская доставка53.20.31Деятельность по курьерской доставке различными видами транспортаДополнительныйЕсли магазин оказывает доставку другим продавцам как отдельную услугу
Складское хранение52.10Деятельность по складированию и хранениюДополнительныйЕсли бизнес принимает на хранение товары других компаний или ИП
Упаковка товаров82.92Деятельность по упаковыванию товаровДополнительныйЕсли магазин упаковывает чужие товары за отдельную плату

Коды доставки, хранения и упаковки не нужны, если магазин выполняет эти операции только при продаже собственных товаров. Их добавляют для отдельных услуг другим заказчикам.

Вопросы по теме

Даёт ли код ОКВЭД право на налоговую льготу или специальный налоговый режим?

Код ОКВЭД сам по себе не даёт права на льготу, УСН или патент. Налоговая учитывает фактическую деятельность бизнеса. Если она не соответствует условиям льготы или патента, налог могут пересчитать. Также могут начислить пени и, при наличии оснований, штраф.

Как основной код ОКВЭД влияет на тариф взносов на травматизм?

Тариф взносов на травматизм зависит от основного вида деятельности. Если основной код указан неправильно, может применяться более высокий тариф. В этом случае бизнесу придётся доплатить страховые взносы.

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Коды ОКВЭД для интернет-торговли — Точка Банк