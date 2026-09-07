Коды ОКВЭД для торговли через интернет

Что такое ОКВЭД и для чего он нужен
ОКВЭД — классификатор видов экономической деятельности. Каждому направлению бизнеса присвоен свой числовой код. Например, есть отдельные коды для торговли, производства, доставки или хранения.
Зачем нужны коды ОКВЭД:
- Для учёта бизнеса. По кодам госорганы определяют сферу бизнеса и формируют статистику.
- Для получения льгот и господдержки. Некоторые налоговые льготы, субсидии и льготные кредиты доступны только для определённых видов деятельности.
- Для расчёта взносов на травматизм. Тариф зависит от основного вида деятельности и класса профессионального риска. По этому тарифу работодатели платят взносы за сотрудников в СФР.
При регистрации ИП или ООО указывают один основной код ОКВЭД — деятельность по нему будет приносить основной доход. Ещё несколько кодов указывают на дополнительные виды деятельности, которыми вы планируете заниматься сейчас или позже.
Оптимально выбирать не больше 20 кодов. Брать лишние про запас не имеет смысла, так как с 2026 года Росстат определяет отчётные коды по статистической отчётности бизнеса. А потом эти отчётные коды попадают в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Коды ОКВЭД для розничной торговли через интернет
Для интернет-магазина подходит общий код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Он включает несколько видов дистанционной торговли.
Если бизнес продаёт товары через сайт, приложение или маркетплейсы, можно указать более точный код 47.91.2 «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».
Для Озона, Вайлдберриза, Яндекс Маркета и других маркетплейсов отдельных кодов ОКВЭД нет. Например, ИП продаёт посуду через собственный сайт и несколько маркетплейсов. Для такой торговли достаточно кода 47.91.2.
Если вы продаёте товары не только по интернету, но и через другие каналы или оказываете дополнительные услуги, стоит указать дополнительные коды.
- 47.91.1 — торговля по почте.
- 47.91.3 — торговля через интернет-аукционы.
- 47.91.4 — приём заказов по телефону, телевидению или радио.
Другие коды ОКВЭД для интернет-торговли
Интернет-магазин может не только продавать товары, но и оказывать покупателям дополнительные услуги. Например, хранить, упаковывать и доставлять заказы. Если магазин выделяет такие услуги в отдельное направление бизнеса, для них нужно добавить соответствующие коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ.
Для таких услуг подойдут следующие коды:
- 52.10 — деятельность по складированию и хранению:
- 53.20.3 — курьерская деятельность:
- 82.92 — деятельность по упаковыванию товаров.
Почему важно указать правильные коды ОКВЭД
По кодам ОКВЭД банки, контрагенты и государственные органы определяют, чем занимается бизнес. Если сведения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ не соответствуют фактической деятельности, могут возникнуть вопросы от банка или налоговой.
Например, интернет-магазин получает оплату за товары, но в реестре указан только код консультационных услуг. Банк может запросить договоры, чеки и пояснения по операциям. Поставщик тоже может проверить выписку и уточнить, почему в ней нет кода для интернет-торговли.
Основной код ОКВЭД учитывают при назначении некоторых льгот, субсидий и расчёте страховых взносов. Поэтому его выбирают по основному направлению бизнеса — деятельности, которая приносит компании или ИП наибольший доход.
Если код ОКВЭД не соответствует фактической деятельности, могут возникнуть вопросы у налоговой, проблемы с расчётом страховых взносов и отказ в предоставлении льгот.
Штрафы при неверном выборе ОКВЭД
Штраф. При изменении вида деятельности новый код ОКВЭД нужно своевременно добавить в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Если нарушить срок, ИП или руководителю ООО могут вынести предупреждение или назначить штраф 5 000 ₽. За непредставление сведений или указание недостоверных данных штраф от 5 000 до 10 000 ₽ по ч. 3 и 4 ст. 14.25 КоАП РФ.
Если вы перестали продавать в интернет-магазине часть товаров, открыли новое направление или начали оказывать дополнительные услуги, нужно обновить коды ОКВЭД.
ИП вносит изменения по форме Р24001. ООО использует форму Р13014.
Как ИП изменить коды ОКВЭД
- Заполните форму Р24001: титульный лист, лист Д и лист Е. На первой странице листа Д укажите новые коды ОКВЭД. На второй странице укажите коды, которые нужно исключить из ЕГРИП.
- Распечатайте только заполненные страницы. Пронумеруйте их.
- Заполните лист Е. Укажите ФИО от руки. Не подписывайте заявление заранее. Подпись ставят в присутствии сотрудника, который принимает документы, или нотариуса.
Подайте заявление в регистрирующую налоговую, через МФЦ или онлайн через сервис ФНС. При личной подаче понадобится паспорт. Если отправляете документы по почте или через представителя, подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса. Для электронной подачи потребуется электронная подпись.
Как ООО изменить коды ОКВЭД
Порядок зависит от того, как сформулирован устав.
Если устав разрешает компании заниматься любыми законными видами деятельности:
- Заполните форму Р13014. Понадобятся титульный лист с кодом причины представления 2, лист К для изменения кодов и лист Н со сведениями о заявителе.
- На первой странице листа К укажите новые коды ОКВЭД. На второй странице укажите коды, которые нужно исключить из ЕГРЮЛ.
- Распечатайте только заполненные страницы и пронумеруйте их.
- Заверьте подпись заявителя у нотариуса.
- Подайте заявление в налоговую. При личной подаче понадобится паспорт.
Если в уставе указан закрытый перечень видов деятельности:
- Добавьте новое направление в устав. Чтобы не менять устав при каждом добавлении нового кода, можно включить формулировку: «и иные виды деятельности, не запрещённые законодательством».
- Оформите решение единственного участника или протокол общего собрания участников. В течение семи рабочих дней после принятия решения подайте документы на регистрацию изменений.
Заполните форму Р13014. В ней понадобятся титульный лист с кодом причины представления 1, лист К и лист Н.
Заверьте подпись заявителя у нотариуса. При подаче документов в электронной форме с электронной подписью нотариальное заверение не требуется.
Заплатите госпошлину 800 ₽. При подаче документов через сайт ФНС, Госуслуги или МФЦ госпошлину платить не нужно.
Подайте в налоговую заявление, квитанцию об уплате госпошлины и два экземпляра устава в новой редакции. При личной подаче понадобится паспорт.
Налоговая регистрирует изменения в течение пяти рабочих дней со дня получения документов. Это установлено ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. При электронной подаче обновлённая выписка из ЕГРЮЛ обычно появляется через три-четыре рабочих дня.
Указываем ОКВЭД в ЕГРЮЛ
Налоговая вносит новые коды в ЕГРЮЛ после регистрации изменений. Срок до пяти рабочих дней со дня получения документов. Пока регистрация не завершена, в выписке остаются прежние сведения.
— направила документ в банк, если тот запросит актуальные сведения;
— проверила право на пониженный тариф страховых взносов для МСП;
— сообщила основным контрагентам о смене деятельности.
Таблица ОКВЭД для интернет-магазина
Интернет-магазину может понадобиться несколько кодов ОКВЭД: для онлайн-продаж, производства, опта, офлайн-торговли и отдельных услуг. В таблице собраны подходящие коды и ситуации, когда их указывают основными или дополнительными.
|Вид деятельности интернет-магазина
|Код ОКВЭД
|Название кода
|Основной или дополнительный
|Когда применять
|Розничные продажи через интернет и по почте
|47.91
|Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
|Основной, если это главное направление
|Общий код для дистанционной розничной торговли
|Продажи через сайт, приложение или маркетплейс
|47.91.2
|Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
|Основной или дополнительный
|Подходит для интернет-продаж. Отдельные коды для Ozon, Wildberries и других площадок не нужны
|Оптовая продажа одежды и обуви
|46.42
|Торговля оптовая одеждой и обувью
|Дополнительный
|Если магазин продаёт партии товаров компаниям и ИП для перепродажи
|Оптовая продажа бытовой техники
|46.43
|Торговля оптовая бытовыми электротоварами
|Дополнительный
|Если магазин поставляет бытовую технику оптовым покупателям
|Производство верхней одежды
|14.13
|Производство прочей верхней одежды
|Дополнительный
|Если магазин сам шьёт одежду, а не только перепродаёт её
|Производство игрушек
|32.40
|Производство игр и игрушек
|Дополнительный
|Если магазин самостоятельно выпускает игры или игрушки
|Продажа одежды в обычном магазине
|47.71
|Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
|Дополнительный
|Если товары продают не только онлайн, но и в торговой точке
|Продажа бытовой техники в обычном магазине
|47.54
|Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
|Дополнительный
|Если у интернет-магазина есть офлайн-магазин бытовой техники
|Курьерская доставка
|53.20.31
|Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
|Дополнительный
|Если магазин оказывает доставку другим продавцам как отдельную услугу
|Складское хранение
|52.10
|Деятельность по складированию и хранению
|Дополнительный
|Если бизнес принимает на хранение товары других компаний или ИП
|Упаковка товаров
|82.92
|Деятельность по упаковыванию товаров
|Дополнительный
|Если магазин упаковывает чужие товары за отдельную плату
Коды доставки, хранения и упаковки не нужны, если магазин выполняет эти операции только при продаже собственных товаров. Их добавляют для отдельных услуг другим заказчикам.