Коды ОКВЭД для торговли через интернет

Коротко

Если вы занимаетесь оптовой или офлайн‑торговлей, производством или оказываете другие услуги, укажите соответствующие дополнительные коды ОКВЭД. Для продаж через маркетплейсы отдельные коды указывать не нужно.

Коды ОКВЭД должны соответствовать фактической деятельности бизнеса. Если вид деятельности изменился, надо обновить сведения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ в течение семи дней. За непредставление или недостоверные сведения предусмотрен штраф до 10 000 ₽. Также неверный основной код может повлиять на льготы и тариф страховых взносов на травматизм.



Основной код ОКВЭД для розничной торговли через интернет — 47.91.2. Он подходит интернет‑магазинам.