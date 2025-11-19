Коэффициенты-дефляторы на 2026 год: новые значения для УСН, патента и сборов

Минэкономразвития утвердило обновлённые коэффициенты-дефляторы на 2026 год — согласно приказу от 06.11.2025 №734. Документ затрагивает УСН, патентную систему, торговый сбор и платежи для иностранных работников.
С 2026 года планируют увеличить лимиты для применения УСН.
- Доходный порог поднимут до 490,5 млн ₽.
- Предел стоимости основных средств — до 218 млн ₽.
Для упрощенцев НДС: 5% при доходах до 272,5 млн ₽ и 7% — при доходах до 490,5 млн ₽.
Обновлены коэффициенты-дефляторы.
- Для УСН показатель составит 1,090 вместо 1,000.
- Торговый сбор увеличится до 2,165, а коэффициент по патенту — до 1,253.
Корректировки затронули и другие налоги.
- Коэффициент для НДД по добыче углеводородов вырастет до 1,520.
- Для НДФЛ иностранных работников — до 2,842.
- Для сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов — до 1,183.