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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Коэффициенты-дефляторы на 2026 год: новые значения для УСН, патента и сборов

С 2026 года предпринимателей ждут изменения в налогообложении. Повышены лимиты для упрощённой системы, обновлены коэффициенты патента и торгового сбора. Точка Банк собрал все актуальные коэффициенты-дефляторы в одном месте.

19.11.2025
1467
1467

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Минэкономразвития утвердило обновлённые коэффициенты-дефляторы на 2026 год — согласно приказу от 06.11.2025 №734. Документ затрагивает УСН, патентную систему, торговый сбор и платежи для иностранных работников.

С 2026 года планируют увеличить лимиты для применения УСН. 

  • Доходный порог поднимут до 490,5 млн ₽.
  • Предел стоимости основных средств — до 218 млн ₽. 

Для упрощенцев НДС: 5% при доходах до 272,5 млн ₽ и 7% — при доходах до 490,5 млн ₽.

Обновлены коэффициенты-дефляторы. 

  • Для УСН показатель составит 1,090 вместо 1,000. 
  • Торговый сбор увеличится до 2,165, а коэффициент по патенту — до 1,253.

Корректировки затронули и другие налоги.

  • Коэффициент для НДД по добыче углеводородов вырастет до 1,520. 
  • Для НДФЛ иностранных работников — до 2,842. 
  • Для сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов — до 1,183.

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Коэффициенты-дефляторы 2026: новые лимиты УСН, патенты и торговый сбор — Точка Банк