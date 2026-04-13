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Контроль за схемами дробления бизнеса и подменой трудовых отношений самозанятостью

13.04.2026
245
245

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Налоговые органы усиливают контроль за схемами дробления бизнеса и подменой трудовых отношений самозанятостью.

Предприниматели по всей стране начали массово получать уведомления о признаках возможных нарушений, а также вызовы для дачи пояснений. При этом в зону внимания попадают даже недавно зарегистрированные ИП, которые ещё не приступили к фактической деятельности.

Проверки уже охватили большинство регионов и проводятся централизованно. ФНС фиксирует попытки недобросовестной адаптации бизнеса к новым налоговым условиям, включая активную регистрацию новых ИП. 

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Что это значит для бизнеса

ФНС усиливает контроль за структурами бизнеса и форматами занятости. Особое внимание уделяется случаям, когда самозанятость или регистрация ИП используются для распределения налоговой нагрузки без реальной деловой цели.

На что обратить внимание

  • Разделение бизнеса между несколькими ИП без экономического обоснования.
  • Перевод сотрудников в статус самозанятых при сохранении признаков трудовых отношений.
  • Регистрация ИП без фактической деятельности.

Если такие признаки есть, налоговая может запросить пояснения или инициировать проверку.

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Усиление контроля ФНС за ИП и самозанятыми в 2026 году: проверки, риски, дробление бизнеса — Точка Банк