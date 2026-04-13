Налоговые органы усиливают контроль за схемами дробления бизнеса и подменой трудовых отношений самозанятостью.
Предприниматели по всей стране начали массово получать уведомления о признаках возможных нарушений, а также вызовы для дачи пояснений. При этом в зону внимания попадают даже недавно зарегистрированные ИП, которые ещё не приступили к фактической деятельности.
Проверки уже охватили большинство регионов и проводятся централизованно. ФНС фиксирует попытки недобросовестной адаптации бизнеса к новым налоговым условиям, включая активную регистрацию новых ИП.
Что это значит для бизнеса
ФНС усиливает контроль за структурами бизнеса и форматами занятости. Особое внимание уделяется случаям, когда самозанятость или регистрация ИП используются для распределения налоговой нагрузки без реальной деловой цели.
На что обратить внимание
- Разделение бизнеса между несколькими ИП без экономического обоснования.
- Перевод сотрудников в статус самозанятых при сохранении признаков трудовых отношений.
- Регистрация ИП без фактической деятельности.
Если такие признаки есть, налоговая может запросить пояснения или инициировать проверку.