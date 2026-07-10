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Личный кабинет налогоплательщика для ИП, юрлиц и физлиц

Личный кабинет налогоплательщика помогает решать вопросы с ФНС онлайн, без посещения инспекции. В личном кабинете можно платить налоги, подавать декларации, оформлять вычеты, проверять состояние единого налогового счёта и отправлять сообщения в налоговую. Для физлиц, ИП и компаний доступны разные функции и способы входа. Точка Банк разберёт, как зарегистрироваться в личном кабинете, получить полный доступ и использовать все возможности сервиса.

10.07.2026
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Коротко
Личный кабинет налогоплательщика ФНС позволяет решать налоговые вопросы онлайн без посещения инспекции. В сервисе можно платить налоги, подавать декларации, получать справки и контролировать состояние ЕНС. Для физических лиц, ИП и организаций доступны разные способы входа и функции. Доступ к кабинету можно получить через Госуслуги, данные от ФНС или электронную подпись.

Как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика (ЛК) — онлайн-сервис ФНС, который позволяет решать налоговые вопросы без посещения инспекции. 

Создавать личный кабинет самостоятельно не нужно: ФНС формирует его в системе. Пользователь получает доступ к сервису и выбирает нужный раздел — для физического лица, индивидуального предпринимателя или организации. Каждый вид кабинета имеет свои функции и возможности.

Что можно делать в личном кабинете налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика позволяет решать большинство вопросов, связанных с налогами, без посещения инспекции. В нём можно платить налоги, оформлять вычеты, получать необходимые документы и взаимодействовать с ФНС в режиме онлайн.

В личном кабинете доступны следующие возможности:

  • Контроль имущества и налогов. Просматривайте информацию о недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, проверяйте начисления, задолженности и историю платежей.
  • Оформление налоговых вычетов. Заполняйте и отправляйте декларацию 3-НДФЛ, отслеживайте ход камеральной проверки и подавайте заявления на получение вычетов, в том числе в упрощённом порядке.
  • Возврат или зачёт переплаты. Если образовалась переплата по налогам, через личный кабинет можно подать заявление на её возврат или зачёт.
  • Получение документов. Скачивайте справки о доходах, выписки и другие документы, а также выпускайте электронную подпись для подписания документов прямо в сервисе.
  • Взаимодействие с ФНС. Получайте налоговые уведомления, направляйте обращения, пояснения и жалобы, а также отслеживайте статус их рассмотрения.

Войти в личный кабинет можно через браузер или мобильное приложение «Налоги ФЛ» с помощью учётной записи Госуслуг.

После авторизации стоит начать с раздела «Мои налоги». В нём отображаются текущие начисления, задолженности, переплаты и сроки уплаты налогов.

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Как войти в личный кабинет налогоплательщика

Открыть личный кабинет можно с главной страницы сайта ФНС. Для этого выберите свой статус — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или организация. Для каждой категории налогоплательщиков предусмотрен отдельный вход в личный кабинет:

Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика можно через ФНС, Госуслуги или электронную подпись. Обычная регистрация по телефону или электронной почте не подойдёт: нельзя просто указать контакты и придумать пароль.

Чем личный кабинет налогоплательщика отличается от Госуслуг

Госуслуги и личный кабинет налогоплательщика — это разные сервисы, которые выполняют разные задачи. Подтверждённую учётную запись Госуслуг можно использовать для входа в личный кабинет ФНС, но этим их связь не ограничивается.

Личный кабинет налогоплательщикаГосуслуги
Предназначен для взаимодействия с ФНС и решения налоговых вопросовПредназначены для получения разных государственных услуг
Можно проверять начисления, задолженности и переплаты по налогамМожно подавать заявления, оформлять документы, записываться в государственные органы и проверять штрафы
Позволяет просматривать сведения об имуществе, подавать декларации, оформлять налоговые вычеты и льготыИнформация о налогах доступна, но в ограниченном объёме
Можно получать справки, уведомления и письма от ФНСНе заменяет полноценный сервис для работы с налоговой
Позволяет отправлять документы в налоговую, отслеживать результаты проверок и контролировать состояние ЕНСУчётную запись Госуслуг можно использовать для входа в личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика для ИП

ИП может подключить личный кабинет через данные физлица или электронную подпись.

С помощью данных физлица

Индивидуальный предприниматель может войти в личный кабинет с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг или по ИНН и паролю, полученному в налоговой инспекции. При первом входе потребуется указать ОГРНИП. Если для авторизации используется пароль, выданный ФНС, его рекомендуется сразу заменить на новый.

Такой способ входа предоставляет доступ к основным функциям личного кабинета. Через него можно проверить состояние единого налогового счёта, просмотреть отчёты, получить выписки, справки и другую справочную информацию.

С помощью электронной подписи

Для полного доступа нужен сертификат электронной подписи. Если ИП уже сдаёт отчётность с ЭП, эту подпись можно использовать и для личного кабинета. Если подписи нет, ключ нужно получить в удостоверяющем центре.

Что сделать после получения ключа:

  1. Подключите носитель с электронной подписью к компьютеру.
  2. Проверьте, подходит ли устройство под требования личного кабинета.
  3. Откройте личный кабинет ИП.
  4. Подпишите соглашение о доступе с электронной подписью.
  5. Укажите электронную почту.
  6. Введите код с картинки и нажмите «Далее».
  7. Откройте письмо от ФНС.
  8. Перейдите по ссылке для активации.

После активации ИП получит полный доступ к личному кабинету.

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Личный кабинет налогоплательщика для юридического лица

Для первого входа в личный кабинет юридического лица потребуется КСКПЭП — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Если организация уже использует такой сертификат для сдачи отчётности, его можно применять и для работы с личным кабинетом. Если сертификата нет, его необходимо оформить на руководителя или другого уполномоченного сотрудника. В сертификате должны быть указаны данные организации, включая ИНН.

Если доступ оформляет управляющая компания, в сертификате указывают данные её руководителя, а также реквизиты организации, которой она управляет: ИНН и ОГРН. Получить КСКПЭП можно в аккредитованном удостоверяющем центре, в том числе через сервисы ФНС.

Перед входом в личный кабинет:

  1. Подключите к компьютеру носитель с электронной подписью.
  2. Установите необходимые драйверы, если система не распознаёт токен или смарт-карту.
  3. Проверьте настройку работы с электронной подписью через криптопровайдер и используемое средство хранения ключа.

После входа:

  1. Откройте соглашение об открытии доступа к личному кабинету.
  2. Подпишите его электронной подписью.
  3. Укажите адрес электронной почты.
  4. Нажмите кнопку «Подписать и отправить».
  5. Дождитесь уведомления об успешной регистрации.

Доступ к личному кабинету юридического лица может получить руководитель организации или другое лицо, которое имеет право действовать от имени компании без доверенности. Также войти в кабинет может представитель с действующей доверенностью и полными полномочиями или руководитель управляющей компании.

Руководитель организации может добавить других пользователей: представителей, сотрудников филиалов, представительств и обособленных подразделений. Количество пользователей не ограничено, но каждому потребуется собственный КСКПЭП. Настройка прав доступа выполняется в разделе «Администрирование». Если личный кабинет нужен филиалам или подразделениям, их данные также добавляют в этом разделе.

Экспертное мнение

Личный кабинет налогоплательщика помогает предпринимателю контролировать налоги и отчётность, но не заменяет полноценный бухгалтерский учёт. Чтобы не считать налоги вручную и не пропустить сроки сдачи отчётности, можно использовать онлайн‑сервисы.


Например, Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка автоматически рассчитывает налоги и взносы, готовит декларации и напоминает о важных сроках. Сервис подходит ИП на УСН, АУСН и патенте, а при необходимости можно получить консультацию бухгалтера.

Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Регистрация в личном кабинете для физлиц

Через Госуслуги

Войти через Госуслуги можно только с подтверждённой учётной записью. Упрощённый профиль не подойдёт: ФНС не даст доступ к личному кабинету. Подтвердить личность можно в МФЦ или через банк, если у него есть такая услуга.

После первого входа Госуслуги можно использовать для дальнейшей авторизации.

  1. Откройте личный кабинет физлица на сайте ФНС и выберите вход через Госуслуги.
  2. Введите телефон, СНИЛС или электронную почту и пароль от портала.
  3. Подтвердите вход кодом из СМС. Он придёт на номер, привязанный к Госуслугам.

Через логин и пароль из ФНС

Войти в личный кабинет налогоплательщика можно по ИНН и паролю. ИНН используется как логин, а первоначальный пароль необходимо получить в любой налоговой инспекции. Для этого потребуется предъявить паспорт.

Родитель может оформить доступ к личному кабинету ребёнка младше 18 лет. Для этого понадобятся паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка.

После обращения в налоговую инспекцию выдают регистрационную карту с логином и временным паролем. При первом входе временный пароль необходимо заменить на собственный.

Через электронную подпись

Войти в личный кабинет можно также с помощью электронной подписи. Её выпускает аккредитованный удостоверяющий центр. Хранить электронную подпись можно на специальном носителе — флешке, смарт-карте или на компьютере.

Список удостоверяющих центров доступен на сайте Минцифры. Для входа в личный кабинет с использованием электронной подписи потребуется установить программу CryptoPro CSP.

Вопросы по теме

Как пользоваться личным кабинетом налогоплательщика из-за рубежа?

Личный кабинет работает через сайт ФНС, поэтому войти можно и из-за границы. Главное — иметь интернет и доступ к способу входа: логину и паролю, Госуслугам или электронной подписи. Перед поездкой лучше проверить, приходят ли смс от Госуслуг и работает ли ЭП на вашем устройстве. Если доступа ещё нет, получить регистрационную карту за границей не получится: её выдают лично в налоговой.

Что такое электронная цифровая подпись (ЭП) в личном кабинете налогоплательщика?

ЭП подтверждает, что документ отправил конкретный налогоплательщик. В личном кабинете она нужна для подписания деклараций, заявлений и других документов. Физлицо может использовать подпись, созданную в ЛК. ИП и юрлицам для полного доступа обычно нужна квалифицированная электронная подпись.

Как получить или продлить ЭП в личном кабинете налогоплательщика?

Физическое лицо может выпустить электронную подпись прямо в личном кабинете налогоплательщика. Для этого нужно открыть настройки профиля, перейти в раздел с электронной подписью, установить пароль и отправить заявку на выпуск. После получения подписи её можно использовать для подписания документов, направляемых в ФНС.


Индивидуальные предприниматели и организации получают квалифицированную электронную подпись (КЭП) через удостоверяющий центр ФНС или его доверенных лиц.


Продлить КЭП онлайн можно в том случае, если срок действия текущего сертификата ещё не истёк и он был выпущен удостоверяющим центром ФНС или доверенным лицом.

Нужна ли ЭЦП для полного доступа или хватит логина?

Физическому лицу для работы с личным кабинетом обычно достаточно войти по логину и паролю или через учётную запись Госуслуг. Такой доступ позволяет проверять начисления, задолженности, сведения об имуществе и получать налоговые уведомления. Для отправки документов в ФНС потребуется электронная подпись, которую можно выпустить в личном кабинете.


Индивидуальный предприниматель может войти в сервис как физическое лицо, но такой доступ открывает не все возможности. Для полноценной работы с личным кабинетом ИП потребуется квалифицированная электронная подпись (КЭП). Юридические лица используют для доступа квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Как сдать декларацию УСН, ЕНД, РСВ через личный кабинет налогоплательщика без ЭДО?

ИП может сдать отчётность через личный кабинет без отдельного оператора ЭДО. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись. Отчёт обычно формируют в программе ФНС, выгружают в XML, загружают в ЛК и подписывают КЭП. Статус отправки можно проверить в личном кабинете.

Можно ли подать 3-НДФЛ, 6-НДФЛ, уточнёнку или запросить выписку ЕГРИП?

3-НДФЛ можно подать через личный кабинет физлица или ИП. Если в декларации нашли ошибку, можно отправить уточнённый вариант. ИП может сдавать 6-НДФЛ и другие формы через личный кабинет при наличии КЭП. Выписку из ЕГРИП можно запросить в личном кабинете ИП.

Как зачесть переплату или уменьшить патент на взносы в ЛК налогоплательщика?

Уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов можно через личный кабинет налогоплательщика для ИП. Для этого понадобится электронная подпись. Если после уменьшения налога появилась переплата, её можно зачесть или вернуть через личный кабинет.


Если патент уже оплачен полностью и после уменьшения налога появилась переплата, выполните следующие действия:


1. Подайте уведомление об уменьшении налога. В личном кабинете откройте раздел «Жизненные ситуации» и выберите сервис «Уведомление об уменьшении налога по ПСН». Укажите патент, который нужно уменьшить, и сумму страховых взносов. ИП без работников может уменьшить налог на сумму взносов за себя до 100%, а предприниматели с сотрудниками — не более чем на 50%.


2. Подпишите и отправьте уведомление. После заполнения формы подпишите документ электронной подписью и направьте его в налоговую инспекцию через личный кабинет.


3. Распорядитесь переплатой. После проверки уведомления налоговая уменьшит сумму налога, а переплата отразится на едином налоговом счёте (ЕНС). Эти средства можно зачесть в счёт других налогов или вернуть на расчётный счёт. Для этого в разделе ЕНС выберите «Распорядиться сальдо» и подайте заявление о зачёте или возврате.

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Личный кабинет налогоплательщика: регистрация, вход для ИП, юрлиц и физлиц — Точка Банк