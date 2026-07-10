Личный кабинет налогоплательщика для ИП, юрлиц и физлиц

Как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика
Личный кабинет налогоплательщика (ЛК) — онлайн-сервис ФНС, который позволяет решать налоговые вопросы без посещения инспекции.
Создавать личный кабинет самостоятельно не нужно: ФНС формирует его в системе. Пользователь получает доступ к сервису и выбирает нужный раздел — для физического лица, индивидуального предпринимателя или организации. Каждый вид кабинета имеет свои функции и возможности.
Что можно делать в личном кабинете налогоплательщика
Личный кабинет налогоплательщика позволяет решать большинство вопросов, связанных с налогами, без посещения инспекции. В нём можно платить налоги, оформлять вычеты, получать необходимые документы и взаимодействовать с ФНС в режиме онлайн.
В личном кабинете доступны следующие возможности:
- Контроль имущества и налогов. Просматривайте информацию о недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, проверяйте начисления, задолженности и историю платежей.
- Оформление налоговых вычетов. Заполняйте и отправляйте декларацию 3-НДФЛ, отслеживайте ход камеральной проверки и подавайте заявления на получение вычетов, в том числе в упрощённом порядке.
- Возврат или зачёт переплаты. Если образовалась переплата по налогам, через личный кабинет можно подать заявление на её возврат или зачёт.
- Получение документов. Скачивайте справки о доходах, выписки и другие документы, а также выпускайте электронную подпись для подписания документов прямо в сервисе.
- Взаимодействие с ФНС. Получайте налоговые уведомления, направляйте обращения, пояснения и жалобы, а также отслеживайте статус их рассмотрения.
Войти в личный кабинет можно через браузер или мобильное приложение «Налоги ФЛ» с помощью учётной записи Госуслуг.
После авторизации стоит начать с раздела «Мои налоги». В нём отображаются текущие начисления, задолженности, переплаты и сроки уплаты налогов.
Как войти в личный кабинет налогоплательщика
Открыть личный кабинет можно с главной страницы сайта ФНС. Для этого выберите свой статус — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или организация. Для каждой категории налогоплательщиков предусмотрен отдельный вход в личный кабинет:
Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика можно через ФНС, Госуслуги или электронную подпись. Обычная регистрация по телефону или электронной почте не подойдёт: нельзя просто указать контакты и придумать пароль.
Чем личный кабинет налогоплательщика отличается от Госуслуг
Госуслуги и личный кабинет налогоплательщика — это разные сервисы, которые выполняют разные задачи. Подтверждённую учётную запись Госуслуг можно использовать для входа в личный кабинет ФНС, но этим их связь не ограничивается.
|Личный кабинет налогоплательщика
|Госуслуги
|Предназначен для взаимодействия с ФНС и решения налоговых вопросов
|Предназначены для получения разных государственных услуг
|Можно проверять начисления, задолженности и переплаты по налогам
|Можно подавать заявления, оформлять документы, записываться в государственные органы и проверять штрафы
|Позволяет просматривать сведения об имуществе, подавать декларации, оформлять налоговые вычеты и льготы
|Информация о налогах доступна, но в ограниченном объёме
|Можно получать справки, уведомления и письма от ФНС
|Не заменяет полноценный сервис для работы с налоговой
|Позволяет отправлять документы в налоговую, отслеживать результаты проверок и контролировать состояние ЕНС
|Учётную запись Госуслуг можно использовать для входа в личный кабинет налогоплательщика
Личный кабинет налогоплательщика для ИП
ИП может подключить личный кабинет через данные физлица или электронную подпись.
С помощью данных физлица
Индивидуальный предприниматель может войти в личный кабинет с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг или по ИНН и паролю, полученному в налоговой инспекции. При первом входе потребуется указать ОГРНИП. Если для авторизации используется пароль, выданный ФНС, его рекомендуется сразу заменить на новый.
Такой способ входа предоставляет доступ к основным функциям личного кабинета. Через него можно проверить состояние единого налогового счёта, просмотреть отчёты, получить выписки, справки и другую справочную информацию.
С помощью электронной подписи
Для полного доступа нужен сертификат электронной подписи. Если ИП уже сдаёт отчётность с ЭП, эту подпись можно использовать и для личного кабинета. Если подписи нет, ключ нужно получить в удостоверяющем центре.
Что сделать после получения ключа:
- Подключите носитель с электронной подписью к компьютеру.
- Проверьте, подходит ли устройство под требования личного кабинета.
- Откройте личный кабинет ИП.
- Подпишите соглашение о доступе с электронной подписью.
- Укажите электронную почту.
- Введите код с картинки и нажмите «Далее».
- Откройте письмо от ФНС.
- Перейдите по ссылке для активации.
После активации ИП получит полный доступ к личному кабинету.
Личный кабинет налогоплательщика для юридического лица
Для первого входа в личный кабинет юридического лица потребуется КСКПЭП — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Если организация уже использует такой сертификат для сдачи отчётности, его можно применять и для работы с личным кабинетом. Если сертификата нет, его необходимо оформить на руководителя или другого уполномоченного сотрудника. В сертификате должны быть указаны данные организации, включая ИНН.
Если доступ оформляет управляющая компания, в сертификате указывают данные её руководителя, а также реквизиты организации, которой она управляет: ИНН и ОГРН. Получить КСКПЭП можно в аккредитованном удостоверяющем центре, в том числе через сервисы ФНС.
Перед входом в личный кабинет:
- Подключите к компьютеру носитель с электронной подписью.
- Установите необходимые драйверы, если система не распознаёт токен или смарт-карту.
- Проверьте настройку работы с электронной подписью через криптопровайдер и используемое средство хранения ключа.
После входа:
- Откройте соглашение об открытии доступа к личному кабинету.
- Подпишите его электронной подписью.
- Укажите адрес электронной почты.
- Нажмите кнопку «Подписать и отправить».
- Дождитесь уведомления об успешной регистрации.
Доступ к личному кабинету юридического лица может получить руководитель организации или другое лицо, которое имеет право действовать от имени компании без доверенности. Также войти в кабинет может представитель с действующей доверенностью и полными полномочиями или руководитель управляющей компании.
Руководитель организации может добавить других пользователей: представителей, сотрудников филиалов, представительств и обособленных подразделений. Количество пользователей не ограничено, но каждому потребуется собственный КСКПЭП. Настройка прав доступа выполняется в разделе «Администрирование». Если личный кабинет нужен филиалам или подразделениям, их данные также добавляют в этом разделе.
Регистрация в личном кабинете для физлиц
Через Госуслуги
Войти через Госуслуги можно только с подтверждённой учётной записью. Упрощённый профиль не подойдёт: ФНС не даст доступ к личному кабинету. Подтвердить личность можно в МФЦ или через банк, если у него есть такая услуга.
После первого входа Госуслуги можно использовать для дальнейшей авторизации.
- Откройте личный кабинет физлица на сайте ФНС и выберите вход через Госуслуги.
- Введите телефон, СНИЛС или электронную почту и пароль от портала.
- Подтвердите вход кодом из СМС. Он придёт на номер, привязанный к Госуслугам.
Через логин и пароль из ФНС
Войти в личный кабинет налогоплательщика можно по ИНН и паролю. ИНН используется как логин, а первоначальный пароль необходимо получить в любой налоговой инспекции. Для этого потребуется предъявить паспорт.
Родитель может оформить доступ к личному кабинету ребёнка младше 18 лет. Для этого понадобятся паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка.
После обращения в налоговую инспекцию выдают регистрационную карту с логином и временным паролем. При первом входе временный пароль необходимо заменить на собственный.
Через электронную подпись
Войти в личный кабинет можно также с помощью электронной подписи. Её выпускает аккредитованный удостоверяющий центр. Хранить электронную подпись можно на специальном носителе — флешке, смарт-карте или на компьютере.
Список удостоверяющих центров доступен на сайте Минцифры. Для входа в личный кабинет с использованием электронной подписи потребуется установить программу CryptoPro CSP.