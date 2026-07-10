Личный кабинет налогоплательщика для ИП, юрлиц и физлиц

Коротко Личный кабинет налогоплательщика ФНС позволяет решать налоговые вопросы онлайн без посещения инспекции. В сервисе можно платить налоги, подавать декларации, получать справки и контролировать состояние ЕНС. Для физических лиц, ИП и организаций доступны разные способы входа и функции. Доступ к кабинету можно получить через Госуслуги, данные от ФНС или электронную подпись.

Как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика (ЛК) — онлайн-сервис ФНС, который позволяет решать налоговые вопросы без посещения инспекции.

Создавать личный кабинет самостоятельно не нужно: ФНС формирует его в системе. Пользователь получает доступ к сервису и выбирает нужный раздел — для физического лица, индивидуального предпринимателя или организации. Каждый вид кабинета имеет свои функции и возможности.

Что можно делать в личном кабинете налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика позволяет решать большинство вопросов, связанных с налогами, без посещения инспекции. В нём можно платить налоги, оформлять вычеты, получать необходимые документы и взаимодействовать с ФНС в режиме онлайн.

В личном кабинете доступны следующие возможности:

Контроль имущества и налогов. Просматривайте информацию о недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, проверяйте начисления, задолженности и историю платежей.

Оформление налоговых вычетов. Заполняйте и отправляйте декларацию 3-НДФЛ, отслеживайте ход камеральной проверки и подавайте заявления на получение вычетов, в том числе в упрощённом порядке.

Возврат или зачёт переплаты. Если образовалась переплата по налогам, через личный кабинет можно подать заявление на её возврат или зачёт.

Получение документов. Скачивайте справки о доходах, выписки и другие документы, а также выпускайте электронную подпись для подписания документов прямо в сервисе.

Взаимодействие с ФНС. Получайте налоговые уведомления, направляйте обращения, пояснения и жалобы, а также отслеживайте статус их рассмотрения.

Войти в личный кабинет можно через браузер или мобильное приложение «Налоги ФЛ» с помощью учётной записи Госуслуг.

После авторизации стоит начать с раздела «Мои налоги». В нём отображаются текущие начисления, задолженности, переплаты и сроки уплаты налогов.

Как войти в личный кабинет налогоплательщика

Открыть личный кабинет можно с главной страницы сайта ФНС. Для этого выберите свой статус — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или организация. Для каждой категории налогоплательщиков предусмотрен отдельный вход в личный кабинет:

Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика можно через ФНС, Госуслуги или электронную подпись. Обычная регистрация по телефону или электронной почте не подойдёт: нельзя просто указать контакты и придумать пароль.

Чем личный кабинет налогоплательщика отличается от Госуслуг

Госуслуги и личный кабинет налогоплательщика — это разные сервисы, которые выполняют разные задачи. Подтверждённую учётную запись Госуслуг можно использовать для входа в личный кабинет ФНС, но этим их связь не ограничивается.

Личный кабинет налогоплательщика Госуслуги Предназначен для взаимодействия с ФНС и решения налоговых вопросов Предназначены для получения разных государственных услуг Можно проверять начисления, задолженности и переплаты по налогам Можно подавать заявления, оформлять документы, записываться в государственные органы и проверять штрафы Позволяет просматривать сведения об имуществе, подавать декларации, оформлять налоговые вычеты и льготы Информация о налогах доступна, но в ограниченном объёме Можно получать справки, уведомления и письма от ФНС Не заменяет полноценный сервис для работы с налоговой Позволяет отправлять документы в налоговую, отслеживать результаты проверок и контролировать состояние ЕНС Учётную запись Госуслуг можно использовать для входа в личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика для ИП

ИП может подключить личный кабинет через данные физлица или электронную подпись.

С помощью данных физлица

Индивидуальный предприниматель может войти в личный кабинет с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг или по ИНН и паролю, полученному в налоговой инспекции. При первом входе потребуется указать ОГРНИП. Если для авторизации используется пароль, выданный ФНС, его рекомендуется сразу заменить на новый.

Такой способ входа предоставляет доступ к основным функциям личного кабинета. Через него можно проверить состояние единого налогового счёта, просмотреть отчёты, получить выписки, справки и другую справочную информацию.

С помощью электронной подписи

Для полного доступа нужен сертификат электронной подписи. Если ИП уже сдаёт отчётность с ЭП, эту подпись можно использовать и для личного кабинета. Если подписи нет, ключ нужно получить в удостоверяющем центре.

Что сделать после получения ключа:

Подключите носитель с электронной подписью к компьютеру. Проверьте, подходит ли устройство под требования личного кабинета. Откройте личный кабинет ИП. Подпишите соглашение о доступе с электронной подписью. Укажите электронную почту. Введите код с картинки и нажмите «Далее». Откройте письмо от ФНС. Перейдите по ссылке для активации.

После активации ИП получит полный доступ к личному кабинету.

Личный кабинет налогоплательщика для юридического лица

Для первого входа в личный кабинет юридического лица потребуется КСКПЭП — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Если организация уже использует такой сертификат для сдачи отчётности, его можно применять и для работы с личным кабинетом. Если сертификата нет, его необходимо оформить на руководителя или другого уполномоченного сотрудника. В сертификате должны быть указаны данные организации, включая ИНН.

Если доступ оформляет управляющая компания, в сертификате указывают данные её руководителя, а также реквизиты организации, которой она управляет: ИНН и ОГРН. Получить КСКПЭП можно в аккредитованном удостоверяющем центре, в том числе через сервисы ФНС.

Перед входом в личный кабинет:

Подключите к компьютеру носитель с электронной подписью. Установите необходимые драйверы, если система не распознаёт токен или смарт-карту. Проверьте настройку работы с электронной подписью через криптопровайдер и используемое средство хранения ключа.

После входа:

Откройте соглашение об открытии доступа к личному кабинету. Подпишите его электронной подписью. Укажите адрес электронной почты. Нажмите кнопку «Подписать и отправить». Дождитесь уведомления об успешной регистрации.

Доступ к личному кабинету юридического лица может получить руководитель организации или другое лицо, которое имеет право действовать от имени компании без доверенности. Также войти в кабинет может представитель с действующей доверенностью и полными полномочиями или руководитель управляющей компании.

Руководитель организации может добавить других пользователей: представителей, сотрудников филиалов, представительств и обособленных подразделений. Количество пользователей не ограничено, но каждому потребуется собственный КСКПЭП. Настройка прав доступа выполняется в разделе «Администрирование». Если личный кабинет нужен филиалам или подразделениям, их данные также добавляют в этом разделе.

Экспертное мнение Личный кабинет налогоплательщика помогает предпринимателю контролировать налоги и отчётность, но не заменяет полноценный бухгалтерский учёт. Чтобы не считать налоги вручную и не пропустить сроки сдачи отчётности, можно использовать онлайн‑сервисы.



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Регистрация в личном кабинете для физлиц

Через Госуслуги

Войти через Госуслуги можно только с подтверждённой учётной записью. Упрощённый профиль не подойдёт: ФНС не даст доступ к личному кабинету. Подтвердить личность можно в МФЦ или через банк, если у него есть такая услуга.

После первого входа Госуслуги можно использовать для дальнейшей авторизации.

Откройте личный кабинет физлица на сайте ФНС и выберите вход через Госуслуги. Введите телефон, СНИЛС или электронную почту и пароль от портала. Подтвердите вход кодом из СМС. Он придёт на номер, привязанный к Госуслугам.

Через логин и пароль из ФНС

Войти в личный кабинет налогоплательщика можно по ИНН и паролю. ИНН используется как логин, а первоначальный пароль необходимо получить в любой налоговой инспекции. Для этого потребуется предъявить паспорт.

Родитель может оформить доступ к личному кабинету ребёнка младше 18 лет. Для этого понадобятся паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка.

После обращения в налоговую инспекцию выдают регистрационную карту с логином и временным паролем. При первом входе временный пароль необходимо заменить на собственный.

Через электронную подпись

Войти в личный кабинет можно также с помощью электронной подписи. Её выпускает аккредитованный удостоверяющий центр. Хранить электронную подпись можно на специальном носителе — флешке, смарт-карте или на компьютере.