Лимит доходов для патента снизят до 10 млн ₽ к 2028 году

С 2026 года лимит доходов для применения патентной системы налогообложения (ПСН) начнут снижать. В 2026 году он составит 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, а с 2028 года — 10 млн ₽. Если доходы предпринимателя превысят установленный лимит, он потеряет право на применение патента.