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Лимит доходов для патента снизят до 10 млн ₽ к 2028 году

26.10.2026
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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

С 2026 года лимит доходов для применения патентной системы налогообложения (ПСН) начнут снижать. В 2026 году он составит 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, а с 2028 года — 10 млн ₽. Если доходы предпринимателя превысят установленный лимит, он потеряет право на применение патента.

При совмещении ПСН и упрощённой системы налогообложения (УСН) для проверки лимита учитывают доходы по обоим режимам.

Если предприниматель закрыл ИП и повторно зарегистрировался в том же году, доходы до и после регистрации суммируют.

ПРИМЕР
ИП применял патент с января по июнь 2026 года и получил за это время 7 млн ₽ дохода. В июле предприниматель закрыл ИП, а в августе зарегистрировался повторно и оформил новый патент. До конца года он заработал ещё 9 млн ₽.
Общий доход за 2026 год составил 16 млн ₽. Это больше лимита в 15 млн ₽, установленного для применения ПСН в 2027 году. Поэтому в следующем году предприниматель не сможет применять патентную систему налогообложения.

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Лимит доходов для патента снизят к 2028 году — Точка Банк