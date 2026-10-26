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Лимит доходов на патенте (ПСН) для ИП в 2026 году

С 2026 года лимит доходов для ИП на патенте снизился с 60 млн до 20 млн ₽. Если превысить его, можно потерять право на патент с начала его действия и пересчитать налоги. Эксперт Онлайн-бухгалтерии Дарья Жуковская вместе с Точка Банк разберёт, какие доходы учитывать, как считать выручку при совмещении патента с УСН и что делать, если лимит превышен.

26.10.2026
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144

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Коротко
Лимит доходов для применения ПСН в 2026 году — 20 млн ₽. Право на применение ПСН в 2026 году проверяют сразу по двум годам. Доход не должен превышать лимит за 2025 год, и в течение 2026 года выручка тоже не должна выйти за этот предел.
В лимит входят доходы от реализации товаров, работ и услуг по фактическим поступлениям, а не потенциально возможный доход, от которого считается стоимость патента. Если у ИП несколько патентов, выручка по ним складывается. Если ИП совмещает патент с УСН, в лимит входят и доходы по упрощёнке.
При превышении лимита право на ПСН утрачивается с начала налогового периода, на который выдан патент. Если патент годовой, то право утрачивается с 1 января. Налоги за этот период пересчитывают по УСН, ЕСХН или общей системе, а заявление об утрате права подаётся в течение 10 календарных дней.

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Какой лимит доходов действует на патенте в 2026 году

Предельный доход для ПСН в 2026 году — 20 млн ₽. Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ, который внёс поправки в ст. 346.45 НК РФ, вводит поэтапное снижение лимита доходов на патенте.

ГодЛимит доходов для ПСН, млн ₽
202620
202715
2028 и далее10

С 2026 года предприниматели с доходами выше 20 млн ₽ потеряют право на патент

Лимит проверяют по двум периодам одновременно — за прошлый год и за текущий. Например, чтобы работать на патенте в 2026 году, доход ИП за 2025 год не должен превышать 20 млн ₽. Если в 2025 году предприниматель заработал больше, патент на 2026 год ему не выдадут, даже когда выручка следующего года ожидается ниже предела. И наоборот — патент, полученный на 2026 год, действует до тех пор, пока доход этого года не превысит 20 млн ₽.

Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП  

Право на патент в 2027 году будет зависеть от дохода за 2026 год. Если в 2026 году выручка превысит 15 млн ₽, перейти на ПСН с 2027 года не получится, даже при сохранении права на патент в текущем году.

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Лимит доходов на патенте для торговли и услуг

Лимит 20 млн ₽ единый для всех видов деятельности на патенте. Отдельных порогов для торговли, общепита, бытовых услуг или грузоперевозок нет — лимит один и считается по всей патентной выручке предпринимателя.

С 2026 года изменяется перечень видов деятельности по патенту

Изначально реформа предполагала, что розничную торговлю и грузоперевозки исключат из патента, однако эти поправки во втором и третьем чтении не приняли. Поэтому розница и грузоперевозки остаются на ПСН с тем же лимитом в 20 млн ₽, что и остальные виды деятельности.

ВАЖНО
Из перечня ПСН с 2026 года исключили охранные услуги, услуги уличных патрулей, сторожей и вахтёров. Для этих видов деятельности патент больше недоступен и подойдёт УСН или общая система.

Патент на розничную торговлю для ИП

Розничная торговля на патенте по-прежнему не охватывает продажи через интернет и маркетплейсы. Поэтому продавать через маркетплейс на патенте нельзя — такая торговля ведётся на УСН или ОСНО.

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Экспертное мнение

При работе на патенте важно контролировать фактический доход с начала года, а не ориентироваться на стоимость патента. Если ИП совмещает ПСН с УСН, нужно складывать доходы от реализации по обоим режимам. Превышение лимита может привести к пересчёту налогов с начала действия патента, поэтому лучше проверять выручку регулярно и заранее оценивать налоговую нагрузку при переходе на другой режим.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка поможет вести учёт доходов и контролировать налоговые обязательства. Сервис поддерживает работу на патенте и УСН, чтобы предпринимателю было проще следить за финансами и вовремя замечать изменения.

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Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как считать лимит доходов на патенте

В лимит входят доходы от реализации, которые определяются по ст. 249 НК РФ — выручка от продажи товаров, работ, услуг и имущественных прав. Считают реальный доход, а не потенциально возможный, по которому рассчитана стоимость патента.

Доход признаётся по поступлению денег, то есть кассовым методом. Важна не дата подписания акта или отгрузки, а день, когда деньги пришли на счёт или в кассу либо долг погашен иным способом. Авансы попадают в доход в момент их получения.

Если у ИП несколько патентов, выручка по всем суммируется. Например, при доходе 8 млн ₽ по одному патенту, 6 млн ₽ по второму и 7 млн ₽ по третьему, общий доход — 21 млн ₽. Это значит, что лимит у предпринимателя на 2026 год превышен, хотя по каждому патенту в отдельности порог не пройден.

ВАЖНО
Доход для лимита и налоговая база ПСН — разные величины. Налог по патенту платится с потенциально возможного дохода независимо от реальной выручки. Но как только фактические поступления превысят 20 млн ₽, право на патент теряется.

Какие поступления не входят в лимит доходов ПСН

Не всё, что поступает предпринимателю на банковский счёт, влияет на лимит. Для лимита не учитываются:

  • Внереализационные доходы — например, проценты по банковским вкладам и депозитам.
  • Доходы от деятельности на других налоговых режимах при совмещении с патентом, кроме УСН.

При совмещении патента с УСН правило другое — доходы по упрощёнке в лимит входят. Потенциально возможный доход, от которого считается стоимость патента, на лимит тоже не влияет. Лимит считают только по фактическим поступлениям.

Как посчитать общий лимит при совмещении ПСН и УСН

При совмещении патента с упрощённой системой налогообложения доходы по обоим режимам складываются. Это прямо предусмотрено п. 6 ст. 346.45 НК РФ, согласно которому учитывается выручка от реализации по ПСН и по УСН.

На практике это значит, что доход на упрощённой системе налогообложения влияет на право предпринимателя остаться на патенте. Даже если патентная выручка сама по себе укладывается в предел, общий доход может его превысить из-за дохода на УСН.

ПРИМЕР
У предпринимателя кофейня на патенте и оптовая продажа кофейных зёрен на УСН.
— Доход по патенту за год — 15 млн ₽.
— Доход по УСН за год — 10 млн ₽.
— Общий доход для проверки лимита — 25 млн ₽.
Лимит превышен, право на патент утрачено, хотя отдельно доход по ПСН составил бы 15 млн ₽ и не превысил лимит.

Если ИП на ПСН и УСН сдаёт помещения в аренду на патенте и заработал на этом 10 млн ₽, а в декабре продал одно из помещений за 15 млн ₽, то выручка от продажи будет учитываться по УСН. В сумме за год выйдет 25 млн ₽, а значит, право на применение ПСН будет утрачено с начала года.

То же правило действует при выборе режима на 2027 год. Если в 2026 году ИП совмещал ПСН и УСН и суммарно заработал более 15 млн ₽, патент на 2027 год недоступен.

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Как налоговая узнаёт о превышении лимита

Часть данных ФНС получает автоматически из нескольких источников:

  • данные онлайн-касс, которые поступают через операторов фискальных данных почти в реальном времени;
  • декларация по УСН и книга учёта доходов и расходов по упрощёнке при совмещении режимов;
  • книга учёта доходов ИП на ПСН, которую предприниматель обязан вести, хотя декларацию по патенту не сдаёт;
  • сведения о движении денег по расчётным счетам.

В некоторых случаях налоговая может запросить банковские выписки.

Декларацию по ПСН не подают, но это не значит, что доход скрыт от инспекции. Книга учёта доходов и данные касс помогают налоговой проверить выручку. Поэтому контролировать лимит безопаснее самостоятельно ещё до того, как превышение зафиксирует инспекция.

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Что делать при превышении лимита

Если доход ИП за 2026 год превысил 20 млн ₽, право на ПСН утрачивается с начала налогового периода, на который выдан патент. Для годового патента это 1 января. Налоги за весь период пересчитывают по той системе, которую ИП применял вместе с патентом, — по УСН, ЕСХН или общей системе. Если ИП не переходил на УСН или ЕСХН отдельно, вместе с патентом у него действует ОСНО, и налоги пересчитывают по ней.

Порядок действий при превышении лимита:

  1. Подать заявление об утрате права на ПСН по форме КНД 1150025 в налоговую, которая выдала патент.
  2. Пересчитать налоги по УСН или ОСНО с начала действия патента.
  3. Уплаченную стоимость патента можно вернуть или зачесть — после пересчёта она учитывается на едином налоговом счёте.

Заявление необходимо подать в течение 10 календарных дней со дня превышения. Заявление нужно подать, даже если срок пропущен, так как без него инспекция всё равно снимет ИП с учёта по ПСН, но самостоятельный пересчёт проще.

Что делать ИП при утрате права на патент

Право теряется только по тем патентам, срок действия которых на дату превышения ещё не истёк. Если к моменту, когда доход превысил лимит, какой-то патент уже закончился, то налоги задним числом не пересчитывают.

ВАЖНО
При переходе на УСН из-за превышения лимита ИП в 2026 году становится плательщиком НДС. Освобождение от НДС на упрощёнке действует только при доходе до 20 млн ₽, а к моменту утраты права на патент этот порог уже пройден.

Как не превысить лимит доходов на патенте

Снизить риск превышения лимита на патенте помогает планирование сроков и контроль выручки. Для этого следует:

  • Оформлять патент на короткие сроки — на месяц или на квартал, если доход близок к лимиту. В этом случае при превышении пересчёт затронет только текущий короткий патент, а не весь год.
  • Вести книгу учёта доходов с нарастающим итогом и сверять её с данными касс, не дожидаясь конца года.
  • Учитывать сезонность — пики продаж и предновогодний рост могут вывести выручку за лимит в последние месяцы действия патента.
  • При совмещении с УСН считать общий доход по двум режимам, а не только патентный.
  • Заранее рассчитывать налоговую нагрузку на УСН на случай перехода, чтобы он не стал неожиданностью.

Если выручка подходит к 20 млн ₽, стоит заранее сравнить ПСН с УСН и решить, какой режим выгоднее с учётом будущего снижения лимита до 15 млн ₽ в 2027 году.

Какую систему налогообложения выбрать в 2026 году

Вопросы по теме

Как контролировать лимит доходов по патенту?

Лимит контролируют по данным книги учёта доходов, которую предприниматель ведёт с нарастающим итогом. 


При совмещении патента с УСН доход контролируют ещё и по книге учёта доходов и расходов по упрощёнке, складывая обе суммы.

Какой максимальный доход может получить ИП на ПСН?

В 2026 году — 20 млн ₽ за год по всем патентам, а при совмещении с УСН по обоим режимам. При превышении право на патент теряется. В 2027 году предел снижается до 15 млн ₽, с 2028 года — до 10 млн ₽.

Утрачивается ли право на применение ПСН при превышении лимита?

Да. Как только доход с начала года превышает 20 млн ₽, ИП утрачивает право на ПСН и переходит на УСН, ЕСХН или общую систему.

С какой даты утрачивается право на ПСН?

С начала налогового периода, на который выдан патент. Если патент годовой — с 1 января. Налоги за этот период пересчитывают полностью.

Входят ли доходы по УСН в лимит ПСН?

Да, при совмещении режимов выручка по УСН складывается с патентной для проверки лимита. Доходы по ОСНО или ЕСХН в лимит ПСН не входят.

Как считать лимит при совмещении УСН и патента?

Для расчёта складывают доходы от реализации по обоим режимам. Если сумма превышает 20 млн ₽, право на патент утрачивается, даже когда патентная выручка не превышает предела.

Учитываются ли доходы по всем патентам одновременно?

Да. Если у ИП несколько патентов, доход по ним суммируется. На практике это значит, что лимит считают по совокупной выручке всех патентов.

Входят ли доходы от маркетплейсов в лимит ПСН?

Торговля через маркетплейс не подпадает под патент, поэтому ведётся на УСН или ОСНО. Если работа на маркетплейсе ведётся на УСН при совмещении с патентом, доходы по УСН учитываются в лимите ПСН.

Нужна ли книга учёта доходов на патенте?

Да. Декларацию по ПСН не сдают, но книгу учёта доходов предприниматель должен вести обязательно. По ней предприниматель и инспекция отслеживают соблюдение лимита.

Как налоговая проверяет лимит доходов?

По данным онлайн-касс, которые передаются через операторов фискальных данных, по книге учёта доходов, декларации по УСН при совмещении и данным о движении средств по счетам.

Можно ли снова получить патент после превышения лимита?

В году, когда право утрачено, патент по этому же виду деятельности в этом же году повторно получить нельзя. Вернуться на ПСН можно со следующего года, если доход предыдущего не превысит лимит, установленный для года применения патента.

Что делать, если лимит превышен в середине года?

Необходимо подать заявление об утрате права на ПСН в течение 10 календарных дней, пересчитать налоги по УСН или ОСНО с начала действия патента и учесть уплаченную стоимость патента на едином налоговом счёте.

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