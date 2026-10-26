Коротко В лимит входят доходы от реализации товаров, работ и услуг по фактическим поступлениям, а не потенциально возможный доход, от которого считается стоимость патента. Если у ИП несколько патентов, выручка по ним складывается. Если ИП совмещает патент с УСН, в лимит входят и доходы по упрощёнке. При превышении лимита право на ПСН утрачивается с начала налогового периода, на который выдан патент. Если патент годовой, то право утрачивается с 1 января. Налоги за этот период пересчитывают по УСН, ЕСХН или общей системе, а заявление об утрате права подаётся в течение 10 календарных дней.

Лимит доходов для применения ПСН в 2026 году — 20 млн ₽. Право на применение ПСН в 2026 году проверяют сразу по двум годам. Доход не должен превышать лимит за 2025 год, и в течение 2026 года выручка тоже не должна выйти за этот предел.

Какой лимит доходов действует на патенте в 2026 году

Предельный доход для ПСН в 2026 году — 20 млн ₽. Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ, который внёс поправки в ст. 346.45 НК РФ, вводит поэтапное снижение лимита доходов на патенте.

Год Лимит доходов для ПСН, млн ₽ 2026 20 2027 15 2028 и далее 10

Лимит проверяют по двум периодам одновременно — за прошлый год и за текущий. Например, чтобы работать на патенте в 2026 году, доход ИП за 2025 год не должен превышать 20 млн ₽. Если в 2025 году предприниматель заработал больше, патент на 2026 год ему не выдадут, даже когда выручка следующего года ожидается ниже предела. И наоборот — патент, полученный на 2026 год, действует до тех пор, пока доход этого года не превысит 20 млн ₽.

Право на патент в 2027 году будет зависеть от дохода за 2026 год. Если в 2026 году выручка превысит 15 млн ₽, перейти на ПСН с 2027 года не получится, даже при сохранении права на патент в текущем году.

Лимит доходов на патенте для торговли и услуг

Лимит 20 млн ₽ единый для всех видов деятельности на патенте. Отдельных порогов для торговли, общепита, бытовых услуг или грузоперевозок нет — лимит один и считается по всей патентной выручке предпринимателя.

Изначально реформа предполагала, что розничную торговлю и грузоперевозки исключат из патента, однако эти поправки во втором и третьем чтении не приняли. Поэтому розница и грузоперевозки остаются на ПСН с тем же лимитом в 20 млн ₽, что и остальные виды деятельности.

ВАЖНО Из перечня ПСН с 2026 года исключили охранные услуги, услуги уличных патрулей, сторожей и вахтёров. Для этих видов деятельности патент больше недоступен и подойдёт УСН или общая система.

Розничная торговля на патенте по-прежнему не охватывает продажи через интернет и маркетплейсы. Поэтому продавать через маркетплейс на патенте нельзя — такая торговля ведётся на УСН или ОСНО.

Экспертное мнение При работе на патенте важно контролировать фактический доход с начала года, а не ориентироваться на стоимость патента. Если ИП совмещает ПСН с УСН, нужно складывать доходы от реализации по обоим режимам. Превышение лимита может привести к пересчёту налогов с начала действия патента, поэтому лучше проверять выручку регулярно и заранее оценивать налоговую нагрузку при переходе на другой режим.



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Как считать лимит доходов на патенте

В лимит входят доходы от реализации, которые определяются по ст. 249 НК РФ — выручка от продажи товаров, работ, услуг и имущественных прав. Считают реальный доход, а не потенциально возможный, по которому рассчитана стоимость патента.

Доход признаётся по поступлению денег, то есть кассовым методом. Важна не дата подписания акта или отгрузки, а день, когда деньги пришли на счёт или в кассу либо долг погашен иным способом. Авансы попадают в доход в момент их получения.

Если у ИП несколько патентов, выручка по всем суммируется. Например, при доходе 8 млн ₽ по одному патенту, 6 млн ₽ по второму и 7 млн ₽ по третьему, общий доход — 21 млн ₽. Это значит, что лимит у предпринимателя на 2026 год превышен, хотя по каждому патенту в отдельности порог не пройден.

ВАЖНО Доход для лимита и налоговая база ПСН — разные величины. Налог по патенту платится с потенциально возможного дохода независимо от реальной выручки. Но как только фактические поступления превысят 20 млн ₽, право на патент теряется.

Какие поступления не входят в лимит доходов ПСН

Не всё, что поступает предпринимателю на банковский счёт, влияет на лимит. Для лимита не учитываются:

Внереализационные доходы — например, проценты по банковским вкладам и депозитам.

Доходы от деятельности на других налоговых режимах при совмещении с патентом, кроме УСН.

При совмещении патента с УСН правило другое — доходы по упрощёнке в лимит входят. Потенциально возможный доход, от которого считается стоимость патента, на лимит тоже не влияет. Лимит считают только по фактическим поступлениям.

Как посчитать общий лимит при совмещении ПСН и УСН

При совмещении патента с упрощённой системой налогообложения доходы по обоим режимам складываются. Это прямо предусмотрено п. 6 ст. 346.45 НК РФ, согласно которому учитывается выручка от реализации по ПСН и по УСН.

На практике это значит, что доход на упрощённой системе налогообложения влияет на право предпринимателя остаться на патенте. Даже если патентная выручка сама по себе укладывается в предел, общий доход может его превысить из-за дохода на УСН.

ПРИМЕР У предпринимателя кофейня на патенте и оптовая продажа кофейных зёрен на УСН. — Доход по патенту за год — 15 млн ₽. — Доход по УСН за год — 10 млн ₽. — Общий доход для проверки лимита — 25 млн ₽. Лимит превышен, право на патент утрачено, хотя отдельно доход по ПСН составил бы 15 млн ₽ и не превысил лимит.



Если ИП на ПСН и УСН сдаёт помещения в аренду на патенте и заработал на этом 10 млн ₽, а в декабре продал одно из помещений за 15 млн ₽, то выручка от продажи будет учитываться по УСН. В сумме за год выйдет 25 млн ₽, а значит, право на применение ПСН будет утрачено с начала года.

То же правило действует при выборе режима на 2027 год. Если в 2026 году ИП совмещал ПСН и УСН и суммарно заработал более 15 млн ₽, патент на 2027 год недоступен.

Как налоговая узнаёт о превышении лимита

Часть данных ФНС получает автоматически из нескольких источников:

данные онлайн-касс, которые поступают через операторов фискальных данных почти в реальном времени;

декларация по УСН и книга учёта доходов и расходов по упрощёнке при совмещении режимов;

книга учёта доходов ИП на ПСН, которую предприниматель обязан вести, хотя декларацию по патенту не сдаёт;

сведения о движении денег по расчётным счетам.

В некоторых случаях налоговая может запросить банковские выписки.

Декларацию по ПСН не подают, но это не значит, что доход скрыт от инспекции. Книга учёта доходов и данные касс помогают налоговой проверить выручку. Поэтому контролировать лимит безопаснее самостоятельно ещё до того, как превышение зафиксирует инспекция.

Что делать при превышении лимита

Если доход ИП за 2026 год превысил 20 млн ₽, право на ПСН утрачивается с начала налогового периода, на который выдан патент. Для годового патента это 1 января. Налоги за весь период пересчитывают по той системе, которую ИП применял вместе с патентом, — по УСН, ЕСХН или общей системе. Если ИП не переходил на УСН или ЕСХН отдельно, вместе с патентом у него действует ОСНО, и налоги пересчитывают по ней.

Порядок действий при превышении лимита:

Подать заявление об утрате права на ПСН по форме КНД 1150025 в налоговую, которая выдала патент. Пересчитать налоги по УСН или ОСНО с начала действия патента. Уплаченную стоимость патента можно вернуть или зачесть — после пересчёта она учитывается на едином налоговом счёте.

Заявление необходимо подать в течение 10 календарных дней со дня превышения. Заявление нужно подать, даже если срок пропущен, так как без него инспекция всё равно снимет ИП с учёта по ПСН, но самостоятельный пересчёт проще.

Право теряется только по тем патентам, срок действия которых на дату превышения ещё не истёк. Если к моменту, когда доход превысил лимит, какой-то патент уже закончился, то налоги задним числом не пересчитывают.

ВАЖНО При переходе на УСН из-за превышения лимита ИП в 2026 году становится плательщиком НДС. Освобождение от НДС на упрощёнке действует только при доходе до 20 млн ₽, а к моменту утраты права на патент этот порог уже пройден.

Как не превысить лимит доходов на патенте

Снизить риск превышения лимита на патенте помогает планирование сроков и контроль выручки. Для этого следует:

Оформлять патент на короткие сроки — на месяц или на квартал, если доход близок к лимиту. В этом случае при превышении пересчёт затронет только текущий короткий патент, а не весь год.

Вести книгу учёта доходов с нарастающим итогом и сверять её с данными касс, не дожидаясь конца года.

Учитывать сезонность — пики продаж и предновогодний рост могут вывести выручку за лимит в последние месяцы действия патента.

При совмещении с УСН считать общий доход по двум режимам, а не только патентный.

Заранее рассчитывать налоговую нагрузку на УСН на случай перехода, чтобы он не стал неожиданностью.