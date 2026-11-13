Какие задачи решает бухгалтерская программа
Бухгалтерская программа — это специализированное ПО, предназначенное для работы с финансовой и хозяйственной информацией организации или ИП, а именно:
- с автоматизацией сбора сведений;
- обработкой и анализом данных;
- хранением отчётов в облачных системах или на сервере.
Главная цель бухгалтерской программы — заменить рутинные ручные вычисления и бумажный документооборот на точные, быстрые и автоматизированные процессы.
Задачи бухгалтерских программ:
- бухгалтерский учёт — регистрация всех операций, формирование проводок, автоматическое закрытие периодов и составление отчётности;
- налоговый учёт — расчёт налогов и страховых взносов, контроль налоговой базы, формирование регистров, подготовка и проверка деклараций и расчётов;
- кадровый учёт — оформление приёма, перевода и увольнения сотрудников, расчёт заработной платы и других выплат, исчисление НДФЛ и страховых взносов, а также формирование отчётности в СФР и Росстат;
- управленческий учёт — анализ рентабельности проектов и товаров, бюджетирование и формирование внутренних отчётов для руководителей.
|Критерий
|Полноценная бухгалтерская программа
|Сервис отчётности
|Бухгалтерский аутсорсинг
|Назначение
|Инструмент для ведения учёта и расчётов
|Инструмент для отправки данных в госорганы через интернет с использованием ЭП
|Передача функции ведения учёта внешней компании или специалисту
|Кто работает
|Штатный бухгалтер или сам предприниматель
|Бухгалтер
|Внешний исполнитель — бухгалтер-аутсорсер
|Основная задача
|Автоматизация расчётов.
Хранение базы данных.
Формирование документов
|Гарантированная доставка отчётов.
Проверка форматов XML.
Получение протоколов от ФНС
|Получение готового результата — сданной отчётности — без погружения в процесс
|Преимущества
|Полный контроль над данными.
Гибкость настроек ПО.
Вся история операций и проводок в одной базе
|Надёжность отправки.
Актуальные формы отчётов.
Интеграция с ЭДО
|Не нужно нанимать штатного сотрудника.
Экономия на ПО и рабочем месте.
Гарантированная ответственность со стороны аутсорсера
|Недостатки
|Требует квалификации пользователя, затрат на покупку, обновление и администрирование
|Не ведёт учёт сам по себе, так как это лишь канал связи. Данные нужно подготовить в другой программе
|Потеря прямого оперативного контроля.
Риски при смене подрядчика.
Специфика бизнеса может быть учтена не полностью
Виды бухгалтерских программ:
- локальные — ПО устанавливается на компьютер бухгалтера или на внутренний сервер компании. База данных физически находится внутри организации;
- облачные — ПО размещено на серверах разработчика или провайдера. Пользователь получает к нему доступ через обычный веб-браузер. Обычно необходимо оплачивать ежемесячную или ежегодную подписку;
- гибридные — сочетает в себе преимущества локальных и облачных программ. Например, основная база ПО стоит на компьютере, но к ней «прикручены» облачные модули.
Рейтинг платных бухгалтерских программ в 2026 году
|Бухгалтерская программа
|Бухгалтерский учёт на ОСНО
|Налоговый учёт
|Полноценный кадровый учёт
|Онлайн-сверка с налоговой
|Интеграция с банком и ЭДО
|Точка Банк
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Для УСН, ПСН и АУСН
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|БухСофт
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|Небо
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|Моё дело
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|Инфо-Бухгалтер
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Лучшие бесплатные бухгалтерские программы в 2026 году
|Бухгалтерская программа
|Бухгалтерский учёт
|Налоговый учёт
|Кадры и расчёт
|Интеграция с банком
|Облачный доступ и мобильное приложение
|Точка Банк
|❌
|✅ ИП на УСН «Доходы» без сотрудников
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|✅ Нужно открыть расчётный счёт в банке
|✅
|Инфо‑Предприятие
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|Налогоплательщик ЮЛ
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|1С:Мобильная бухгалтерия
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Бесплатная версия бухгалтерской программы отличается от демоверсии и пробного доступа продукта:
- бесплатная программа часто работает бессрочно, но с ограниченным функционалом. Например, без прямой отправки отчётности, кадрового учёта или с лимитом на количество документов;
- демоверсия открывает полный доступ ко всем возможностям продукта, но только на короткий срок. Обычно он составляет 14–30 дней;
- пробный тариф — это временный доступ к полноценному облачному сервису. По окончании срока у пользователя автоматически списываются деньги с привязанной карты или ПО закроет доступ к данным до оплаты подписки.
Как составлен рейтинг бухгалтерских программ 2026 года
При выборе бухгалтерской программы необходимо ориентироваться на тип компании. Использование софта из Реестра российского ПО обязательно:
- для государственных органов;
- государственных компаний;
- субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
ИП и ООО могут использовать любое ПО, исходя из функционала, стоимости тарифов, формата работы и преимуществ программ.
Как выбрать программу для бухгалтерского учёта
Для выбора программы для бухгалтерского учёта необходимо взять несколько важных критериев и проанализировать их, отвечая на вопросы.
Поддержка организационно-правовой формы и системы налогообложения:
- поддерживает ли программа нужную систему налогообложения;
- если ИП в будущем планирует открыть ООО или перейти с УСН на ОСНО, позволит ли программа масштабироваться без смены софта;
- есть ли возможность вести раздельный учёт при совмещении налоговых режимов — например, УСН и ПСН.
Бухгалтерская и налоговая отчётность в актуальных форматах:
- быстро ли разработчик выпускает обновления при изменении форм ФНС, СФР и Росстата;
- есть ли в программе предварительная проверка, которая подсветит ошибки до отправки.
Расчёт зарплаты, НДФЛ, страховых взносов и кадровый учёт:
- есть ли в программе автоматический расчёт не только оклада, но и отпускных, больничных, командировочных и премий;
- поддерживает ли программа формирование обязательных отчётов — 6–НДФЛ, РСВ, Персонифицированные сведения и ЕФС-1;
- можно ли в программе вести полное кадровое делопроизводство — формировать приказы, штатное расписание и графики отпусков.
Интеграции с банками, кассами, ЭДО и оператором отчётности:
- можно ли в программе загружать банковские выписки и платёжные поручения без ручного скачивания файлов;
- есть ли в программе интеграция с ККТ и ЭДО;
- встроена ли отправка отчётов в программу, или нужно покупать и настраивать отдельный плагин или сервис.
Подключение маркетплейсов, складского учёта и маркировки товаров:
- может ли программа работать с нужным маркетплейсом;
- есть ли прямая интеграция с системой маркировки «Честный ЗНАК»;
- можно ли в программе вести учёт остатков, списание товаров и проводить инвентаризацию.
Информационная безопасность, резервное копирование и разграничение доступа:
- где физически расположены серверы;
- может ли пользователь восстановить данные самостоятельно;
- есть ли в программе инструменты для автоматического резервного копирования на внешний диск или в облако;
- можно ли настроить права ролей в ПО.
Полная стоимость программы:
- из чего формируется цена на ПО — разовая покупка лицензии или ежемесячная либо ежегодная подписка;
- платные ли обновления;
- сколько стоит подключение одного нового пользователя или рабочего места;
- входит ли техническая поддержка в стоимость ПО;
- есть ли отдельное платное обучение персонала или оно входит в стоимость программы;
- есть ли поддержка профильных специалистов или экспертов;
- застрахован ли пользователь от рисков при сбоях в работе сервиса.
Какую программу выбрать для разных видов бизнеса
|Тип бизнеса
|Что нужно
|Что подойдёт
|ИП на УСН или ПСН без сотрудников
|Максимальная простота.
Минимальная стоимость.
Автоматические расчёт налогов, формирование и отправка в ФНС деклараций в электронном виде.
Календарь платежей
|Лёгкие облачные сервисы или встроенные решения банков, которые сами считают налог на основе поступлений по счёту и формируют платёжки
|ИП с сотрудниками или на АУСН
|Налоговый учёт.
Кадровый учёт.
Отправка отчётности с КЭП в СФР.
Поддержка специфики АУСН
|Облачные сервисы с полноценным кадровым модулем
|ООО на УСН
|Полноценный бухгалтерский учёт.
Учёт основных средств и нематериальных активов.
Расчёт выплат директору и сотрудникам
|Универсальные облачные или локальные программы, которые строго следят за актуальностью проводок и форм отчётности
|ИП и ООО на ОСНО с НДС
|Ведение книг покупок и продаж.
Формирование декларации по НДС.
Сложное распределение затрат.
Соответствие актуальным ФСБУ
|Локальные или гибридные системы с встроенным ЭДО для обмена счетами-фактурами и УПД с контрагентами, а также системой отправки отчётности в электронном виде в ФНС (обязательно для деклараций по НДС)
|Селлеры маркетплейсов
|Автоматическая загрузка еженедельных и ежемесячных отчётов о реализации с Wildberries, OZON и Яндекс Маркета.
Корректный расчёт комиссий площадок
|Программы, имеющие готовые API-интеграции с маркетплейсами, или специализированные надстройки, которые выгружают данные прямо в бухгалтерскую базу и умеют верно рассчитывать доходы от продаж
|Торговля, производство и компании с товарным учётом
|Детальный складской учёт — остатки, резервы и инвентаризация.
Расчёт себестоимости продукции.
Поддержка методов списания.
Интеграция с онлайн-кассами и системой маркировки «Честный ЗНАК»
|Комплексные системы учёта, где операционный учёт тесно связан с бухгалтерским
|Бухгалтер на аутсорсе и ведение нескольких организаций
|Возможность работать с базами разных клиентов в одном окне.
Быстрое переключение между юрлицами.
Работа с массовыми операциями компании.
Разграничение прав доступа.
Удобная выгрузка данных для передачи клиенту
|Профессиональные версии программ с лицензиями на несколько информационных баз или специализированные тарифы для аутсорсинговых компаний
ПО для бухгалтерского и налогового учёта берут на себя задачи по расчёту налогов, формированию платёжек и сдаче отчётности. Тем самым они избавляют предпринимателей от ошибок и штрафов.
Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка позволяет ИП на УСН и ПСН вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт, в том числе с персональным бухгалтером, который:
- поможет ответить на требования ФНС;
- восстановит налоговый учёт за текущий и прошлый год;
- займётся налогами и отчётностью для ФНС и СФР;
- подготовит декларации по УСН и НДС;
- рассчитает выплаты сотрудникам и страховые взносы за них.
Как перейти со старой программы на новую
1. Воспользуйтесь общедоступными инструкциями для ознакомления работы с ПО:
- заочно оцените удобство программы, например по видеоинструкции;
- возьмите закрытый период из прошлого и внесите в новую программу реальные типовые операции вашей компании;
- проведите несколько сделок;
- оцените результат — совпадают ли суммы налогов и проводки с теми, что были в старой программе.
2. Перенесите справочники, если они есть, остатки, документы и начальные данные.
3. Проведите сверку учёта и отчётности после переноса — проверьте, совпадают ли начисленные налоги с данными ЕНС в ЛК налогоплательщика.
4. Выгрузите и храните данные из старой программы по общим правилам НК РФ и Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.