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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Лучшие программы для налогового и бухгалтерского учёта в 2026 году

Бухгалтерские программы автоматизируют расчёты и формирование документов, а также гарантируют сдачу отчётности в соответствии с законодательством. При выборе ПО важно сравнивать стоимость, возможность работать сразу с несколькими учётами и интеграции с банками и ЭДО. Точка Банк расскажет, какие инструменты помогут предпринимателям автоматизировать рутинные задачи и избежать штрафов при сдаче отчётности.

13.11.2026
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Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

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Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
Оставить заявку

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Онлайн-бухгалтерия и счёт за 0 ₽

Автор

Коротко
Бухгалтерские программы помогают автоматизировать бухгалтерский и налоговый учёт, рассчитывать налоги, начислять зарплату и готовить отчётность. В рейтинге 2026 года сравнили платные и бесплатные решения для ИП и ООО, в том числе по стоимости, функциональности, интеграциям с банками и ЭДО.
При выборе программы учитывайте налоговый режим, размер бизнеса, наличие сотрудников и необходимость складского учёта. Также перед покупкой проверьте, какие функции входят в тариф, насколько регулярно обновляется программа и можно ли перенести данные из старой системы.
Для небольшого бизнеса без сотрудников подойдут простые облачные сервисы, а компаниям на ОСНО и бизнесу с разветвлённым учётом могут потребоваться полноценные бухгалтерские системы. Бесплатные программы позволяют сократить расходы, но их функциональность может быть ограничена.

Какие задачи решает бухгалтерская программа

Бухгалтерская программа — это специализированное ПО, предназначенное для работы  с финансовой и хозяйственной информацией организации или ИП, а именно:

  • с автоматизацией сбора сведений;
  • обработкой и анализом данных;
  • хранением отчётов в облачных системах или на сервере.

Главная цель бухгалтерской программы — заменить рутинные ручные вычисления и бумажный документооборот на точные, быстрые и автоматизированные процессы.

Задачи бухгалтерских программ:

  • бухгалтерский учёт — регистрация всех операций, формирование проводок, автоматическое закрытие периодов и составление отчётности;
  • налоговый учёт — расчёт налогов и страховых взносов, контроль налоговой базы, формирование регистров, подготовка и проверка деклараций и расчётов;
  • кадровый учёт — оформление приёма, перевода и увольнения сотрудников, расчёт заработной платы и других выплат, исчисление НДФЛ и страховых взносов, а также формирование отчётности в СФР и Росстат; 
  • управленческий учёт — анализ рентабельности проектов и товаров, бюджетирование и формирование внутренних отчётов для руководителей.
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КритерийПолноценная бухгалтерская программаСервис отчётностиБухгалтерский аутсорсинг 
НазначениеИнструмент для ведения учёта и расчётовИнструмент для отправки данных в госорганы через интернет с использованием ЭППередача функции ведения учёта внешней компании или специалисту
Кто работаетШтатный бухгалтер или сам предпринимательБухгалтерВнешний исполнитель — бухгалтер-аутсорсер
Основная задачаАвтоматизация расчётов.

Хранение базы данных.

Формирование документов
Гарантированная доставка отчётов.

Проверка форматов XML.

Получение протоколов от ФНС

Получение готового результата — сданной отчётности — без погружения в процесс
ПреимуществаПолный контроль над данными.

Гибкость настроек ПО.

Вся история операций и проводок в одной базе

Надёжность отправки.

Актуальные формы отчётов.

Интеграция с ЭДО

Не нужно нанимать штатного сотрудника.

Экономия на ПО и рабочем месте.

Гарантированная ответственность со стороны аутсорсера
НедостаткиТребует квалификации пользователя, затрат на покупку, обновление и администрированиеНе ведёт учёт сам по себе, так как это лишь канал связи. Данные нужно подготовить в другой программеПотеря прямого оперативного контроля.

Риски при смене подрядчика.

Специфика бизнеса может быть учтена не полностью

Виды бухгалтерских программ:

  • локальные — ПО устанавливается на компьютер бухгалтера или на внутренний сервер компании. База данных физически находится внутри организации;
  • облачные — ПО размещено на серверах разработчика или провайдера. Пользователь получает к нему доступ через обычный веб-браузер. Обычно необходимо оплачивать ежемесячную или ежегодную подписку;
  • гибридные — сочетает в себе преимущества локальных и облачных программ. Например, основная база ПО стоит на компьютере, но к ней «прикручены» облачные модули.

Рейтинг платных бухгалтерских программ в 2026 году

Бухгалтерская программаБухгалтерский учёт на ОСНОНалоговый учёт Полноценный кадровый учётОнлайн-сверка с налоговойИнтеграция с банком и ЭДО
Точка Банк 



Для УСН, ПСН и АУСН
БухСофт 
Небо 
Моё дело
Инфо-Бухгалтер

Лучшие бесплатные бухгалтерские программы в 2026 году

Бухгалтерская программаБухгалтерский учёт Налоговый учёт Кадры и расчётИнтеграция с банком Облачный доступ и мобильное приложение
Точка Банк 
ИП на УСН «Доходы» без сотрудниковНужно открыть расчётный счёт в банке
Инфо‑Предприятие
Налогоплательщик ЮЛ
1С:Мобильная бухгалтерия

Бесплатная версия бухгалтерской программы отличается от демоверсии и пробного доступа продукта:

  • бесплатная программа часто работает бессрочно, но с ограниченным функционалом. Например, без прямой отправки отчётности, кадрового учёта или с лимитом на количество документов;
  • демоверсия открывает полный доступ ко всем возможностям продукта, но только на короткий срок. Обычно он составляет 14–30 дней;
  • пробный тариф — это временный доступ к полноценному облачному сервису. По окончании срока у пользователя автоматически списываются деньги с привязанной карты или ПО закроет доступ к данным до оплаты подписки. 

Как составлен рейтинг бухгалтерских программ 2026 года

При выборе бухгалтерской программы необходимо ориентироваться на тип компании. Использование софта из Реестра российского ПО обязательно:

  • для государственных органов;
  • государственных компаний;
  • субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

ИП и ООО могут использовать любое ПО, исходя из функционала, стоимости тарифов, формата работы и преимуществ программ.

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк
Сервис напомнит о платежах и поможет вовремя уплачивать налоги и взносы по верным реквизитам. Никаких просрочек и начисления пеней. Всё просто, удобно и надёжно.

Как выбрать программу для бухгалтерского учёта

Для выбора программы для бухгалтерского учёта необходимо взять несколько важных критериев и проанализировать их, отвечая на вопросы.

Поддержка организационно-правовой формы и системы налогообложения:

  • поддерживает ли программа нужную систему налогообложения;
  • если ИП в будущем планирует открыть ООО или перейти с УСН на ОСНО, позволит ли программа масштабироваться без смены софта;
  • есть ли возможность вести раздельный учёт при совмещении налоговых режимов — например, УСН и ПСН. 

Бухгалтерская и налоговая отчётность в актуальных форматах:

  • быстро ли разработчик выпускает обновления при изменении форм ФНС, СФР и Росстата;
  • есть ли в программе предварительная проверка, которая подсветит ошибки до отправки.

Расчёт зарплаты, НДФЛ, страховых взносов и кадровый учёт:

  • есть ли в программе автоматический расчёт не только оклада, но и отпускных, больничных, командировочных и премий;
  • поддерживает ли программа формирование обязательных отчётов — 6–НДФЛ, РСВ, Персонифицированные сведения и ЕФС-1;
  • можно ли в программе вести полное кадровое делопроизводство — формировать приказы, штатное расписание и графики отпусков.

Интеграции с банками, кассами, ЭДО и оператором отчётности:

  • можно ли в программе загружать банковские выписки и платёжные поручения без ручного скачивания файлов;
  • есть ли в программе интеграция с ККТ и ЭДО; 
  • встроена ли отправка отчётов в программу, или нужно покупать и настраивать отдельный плагин или сервис.

Подключение маркетплейсов, складского учёта и маркировки товаров:

  • может ли программа работать с нужным маркетплейсом;
  • есть ли прямая интеграция с системой маркировки «Честный ЗНАК»;
  • можно ли в программе вести  учёт остатков, списание товаров и проводить инвентаризацию.

Информационная безопасность, резервное копирование и разграничение доступа:

  • где физически расположены серверы;
  • может ли пользователь восстановить данные самостоятельно;
  • есть ли в программе инструменты для автоматического резервного копирования на внешний диск или в облако;
  • можно ли настроить права ролей в ПО. 

Полная стоимость программы:

  • из чего формируется цена на ПО — разовая покупка лицензии или ежемесячная либо ежегодная подписка;
  • платные ли обновления;
  • сколько стоит подключение одного нового пользователя или рабочего места;
  • входит ли техническая поддержка в стоимость ПО;
  • есть ли отдельное платное обучение персонала или оно входит в стоимость программы; 
  • есть ли поддержка профильных специалистов или экспертов;
  • застрахован ли пользователь от рисков при сбоях в работе сервиса.

Экспертное мнение

При выборе бухгалтерской программы важно учитывать не только стоимость, но и налоговый режим, наличие сотрудников и потребность в кадровом учёте. Например, ИП без сотрудников на УСН «Доходы» не всегда нужна полноценная бухгалтерская система с большим количеством функций. А компании с сотрудниками и бизнесу на ОСНО потребуется более широкий набор инструментов. Перед покупкой проверьте, какие задачи программа решает автоматически, обновляются ли формы отчётности и можно ли отправлять документы в налоговую прямо из сервиса.


Если вы хотите упростить учёт и не разбираться во всех расчётах самостоятельно, обратите внимание на Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка. Сервис помогает рассчитывать налоги, готовить отчётность и получать консультации бухгалтеров.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Какую программу выбрать для разных видов бизнеса

Тип бизнесаЧто нужноЧто подойдёт 
ИП на УСН или ПСН без сотрудниковМаксимальная простота. 

Минимальная стоимость. 

Автоматические расчёт налогов, формирование и отправка в ФНС деклараций в электронном виде.

Календарь платежей
Лёгкие облачные сервисы или встроенные решения банков, которые сами считают налог на основе поступлений по счёту и формируют платёжки
ИП с сотрудниками или на АУСННалоговый учёт.

Кадровый учёт. 

Отправка отчётности с КЭП в СФР.  

Поддержка специфики АУСН 
Облачные сервисы с полноценным кадровым модулем
ООО на УСНПолноценный бухгалтерский учёт.

Учёт основных средств и нематериальных активов.

Расчёт выплат директору и сотрудникам
Универсальные облачные или локальные программы, которые строго следят за актуальностью проводок и форм отчётности

ИП и ООО на ОСНО с НДСВедение книг покупок и продаж.

Формирование декларации по НДС.

Сложное распределение затрат.

Соответствие актуальным ФСБУ
Локальные или гибридные системы с встроенным ЭДО для обмена счетами-фактурами и УПД с контрагентами, а также системой отправки отчётности в электронном виде в ФНС (обязательно для деклараций по НДС)

Селлеры маркетплейсовАвтоматическая загрузка еженедельных и ежемесячных отчётов о реализации с Wildberries, OZON и Яндекс Маркета.
Корректный расчёт комиссий площадок 

Программы, имеющие готовые API-интеграции с маркетплейсами, или специализированные надстройки, которые выгружают данные прямо в бухгалтерскую базу и умеют верно рассчитывать доходы от продаж
Торговля, производство и компании с товарным учётомДетальный складской учёт — остатки, резервы и инвентаризация.

Расчёт себестоимости продукции.

Поддержка методов списания.

Интеграция с онлайн-кассами и системой маркировки «Честный ЗНАК»
Комплексные системы учёта, где операционный учёт тесно связан с бухгалтерским

Бухгалтер на аутсорсе и ведение нескольких организацийВозможность работать с базами разных клиентов в одном окне.

Быстрое переключение между юрлицами.

Работа с массовыми операциями компании.

Разграничение прав доступа. 

Удобная выгрузка данных для передачи клиенту
Профессиональные версии программ с лицензиями на несколько информационных баз или специализированные тарифы для аутсорсинговых компаний

ПО для бухгалтерского и налогового учёта берут на себя задачи по расчёту налогов, формированию платёжек и сдаче отчётности. Тем самым они избавляют предпринимателей от ошибок и штрафов. 

Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка позволяет ИП на УСН и ПСН вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт, в том числе с персональным бухгалтером, который:

  • поможет  ответить на требования ФНС;
  • восстановит налоговый учёт за текущий и прошлый год;
  • займётся налогами и отчётностью для ФНС и СФР;
  • подготовит декларации по УСН и НДС;
  • рассчитает выплаты сотрудникам и страховые взносы за них.  

Как перейти со старой программы на новую 

1. Воспользуйтесь общедоступными инструкциями для ознакомления работы с ПО:

  • заочно оцените удобство программы, например по видеоинструкции;
  • возьмите закрытый период из прошлого и внесите в новую программу реальные типовые операции вашей компании;
  • проведите несколько сделок;
  • оцените результат — совпадают ли суммы налогов и проводки с теми, что были в старой программе.

2. Перенесите справочники, если они есть, остатки, документы и начальные данные.

3. Проведите сверку учёта и отчётности после переноса — проверьте, совпадают ли начисленные налоги с данными ЕНС в ЛК налогоплательщика.

4. Выгрузите и храните данные из старой программы по общим правилам НК РФ и Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.

Вопросы по теме

Может ли бухгалтерская программа полностью заменить бухгалтера?

Бухгалтерская программа не может полностью заменить бухгалтера. Она является мощным инструментом для автоматизации рутины. Однако программа не умеет:


— принимать профессиональные решения в нестандартных, сложных или спорных хозяйственных ситуациях;


— взаимодействовать с госорганами — например, отвечать на требования ФНС, давать пояснения и отстаивать интересы бизнеса при проверках;


— нести юридическую и материальную ответственность за ошибки в учёте или пропущенные сроки. 


Но есть сервисы, которые готовы всё на себя взять за определённую плату.

Можно ли ИП вести учёт только в электронных таблицах и в чём минусы?

Да, ИП может вести учёт в электронных таблицах. Однако такой подход имеет несколько недостатков:


— высокий риск ошибок — ручной ввод формул и данных может привести к опечаткам и неверному расчёту налогов;


— отсутствие актуальности — таблицы не обновляются сами при изменении налоговых ставок, форм деклараций или законодательства;


— нет интеграций с ФНС, сервисами ЭДО, расчётными счетами и ЛК селлера на маркетплейсах;


— трудоёмкость — всё считается, сверяется и заполняется вручную, что отнимает много времени;


— риски безопасности — файл можно случайно удалить, повредить или потерять, а незащищённые облачные таблицы уязвимы для утечек данных.

Кто отвечает за штраф, если программа неправильно рассчитала налог?

За штраф перед налоговой всегда отвечает налогоплательщик — ИП или руководитель компании.


Взыскать сумму штрафа с разработчика программы или сервиса можно только в порядке регресса через суд и только если это прямо предусмотрено договором. Но есть сервисы, которые берут на себя компенсацию штрафов и пени, если риски произошли по их вине. 

Обязательно ли выбирать программу из реестра российского программного обеспечения?

Обязательное использование софта из Реестра российского ПО распространяется в рамках законов об импортозамещении только:


— на государственные органы;


— государственные компании;


— субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).


ИП и ООО могут использовать любой программный софт.

Входит ли электронная подпись в стоимость бухгалтерской программы?

Как правило, выпуск электронной подписи не входит в базовую стоимость бухгалтерской программы. ПО лишь технически применяет подпись для заверения и отправки отчётов. 


Выпуском сертификатов электронных подписей занимаются:


Удостоверяющий центр ФНС и офисы доверенных лиц УЦ ФНС — для КЭП;


— приложение «Госключ» — для НЭП.


Однако есть сервисы, которые сотрудничают с удостоверяющими центрами и могут предоставлять возможность выпуска КЭП бесплатно в рамках акций или со скидкой. 

Можно ли вести в одной программе бизнес на нескольких налоговых режимах?

Большинство современных бухгалтерских программ поддерживают одновременное ведение учёта по нескольким налоговым режимам.


Рекомендация: перед выбором сервиса обязательно проверьте условие, входит ли ведение бизнеса на нескольких налоговых режимах в ПО.

Нужна ли бухгалтеру дополнительная подготовка для работы с новой программой?

У каждой программы свой уникальный интерфейс, логика навигации, терминология и способы настройки интеграций с банками, ЭДО и маркетплейсами. Поэтому минимальная дополнительная подготовка или период адаптации почти всегда необходимы для сотрудника.


Как это обычно решается:


— большинство современных сервисов предоставляют подробные базы знаний, видеоуроки и чек-листы по переходу;


— рекомендуется использовать тестовый период, чтобы бухгалтер мог провести в новой системе несколько реальных операций до полного переключения;


— при подключении многие вендоры предлагают бесплатные вводные вебинары и консультации техподдержки.

Как получить доступ к учётным данным, если разработчик прекратит поддержку сервиса?

1. Настройте периодическую выгрузку ключевых данных в универсальные форматы — CSV, XML или ПДФ. Эти файлы можно открыть без доступа к самой программе.


2. Перед подключением проверьте пользовательское соглашение. Большинство облачных сервисов должны по договору предоставить возможность полной выгрузки данных в течение определённого срока после уведомления о закрытии проекта.


3. Не храните информацию исключительно на серверах провайдера. Регулярно сохраняйте архивы на собственный защищённый жёсткий диск или корпоративный сервер.

Нужно ли хранить собственную копию базы после прекращения подписки?

Согласно ст. 23 НК РФ и ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, бухгалтерские и налоговые документы необходимо хранить не менее пяти лет. ФНС имеет право запросить данные за прошлые периоды во время проверки, даже если предприниматель давно не пользуется сервисом.

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