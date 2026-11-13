Коротко

При выборе программы учитывайте налоговый режим, размер бизнеса, наличие сотрудников и необходимость складского учёта. Также перед покупкой проверьте, какие функции входят в тариф, насколько регулярно обновляется программа и можно ли перенести данные из старой системы.

Для небольшого бизнеса без сотрудников подойдут простые облачные сервисы, а компаниям на ОСНО и бизнесу с разветвлённым учётом могут потребоваться полноценные бухгалтерские системы. Бесплатные программы позволяют сократить расходы, но их функциональность может быть ограничена.



Бухгалтерские программы помогают автоматизировать бухгалтерский и налоговый учёт, рассчитывать налоги, начислять зарплату и готовить отчётность. В рейтинге 2026 года сравнили платные и бесплатные решения для ИП и ООО, в том числе по стоимости, функциональности, интеграциям с банками и ЭДО.