Минфин объяснил, как применять НДС на УСН, если в договоре указано «без НДС»

Установленный лимит для освобождения от НДС при применении УСН в 2026 году могут снизить до 10 млн ₽. Возникает вопрос: что делать с договорами, в которых НДС не выделен? Минфин разъяснил, как поступать, если соглашения были заключены без учёта налога.