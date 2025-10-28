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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Минфин объяснил, как применять НДС на УСН, если в договоре указано «без НДС»

Установленный лимит для освобождения от НДС при применении УСН в 2026 году могут снизить до 10 млн ₽. Возникает вопрос: что делать с договорами, в которых НДС не выделен? Минфин разъяснил, как поступать, если соглашения были заключены без учёта налога.

28.10.2025
3498
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Автор

Минфин России разъяснил порядок начисления НДС для предпринимателей на упрощённой системе налогообложения, если в договоре с покупателем прописано условие «без НДС».

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В письме от 15 мая 2025 года №03-07-11/47668 ведомство уточнило: если доход налогоплательщика на УСН превысил установленный лимит в 60 млн ₽ в год, он обязан начислять НДС по ставке 5%, независимо от формулировки в договоре.

Налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров без налога, поэтому предприниматель должен добавить НДС к цене. Порядок изменения цены Налоговый кодекс не регулирует.

Таким образом, если в договоре изначально указано «без НДС», стороны должны согласовать новый порядок расчётов. Эти вопросы решаются в рамках гражданско-правовых отношений между продавцом и покупателем.

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Минфин объяснил, как начислять НДС на УСН при договоре «без НДС» — Точка Банк