Минфин объяснил, как применять НДС на УСН, если в договоре указано «без НДС»

Минфин России разъяснил порядок начисления НДС для предпринимателей на упрощённой системе налогообложения, если в договоре с покупателем прописано условие «без НДС».
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В письме от 15 мая 2025 года №03-07-11/47668 ведомство уточнило: если доход налогоплательщика на УСН превысил установленный лимит в 60 млн ₽ в год, он обязан начислять НДС по ставке 5%, независимо от формулировки в договоре.
Налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров без налога, поэтому предприниматель должен добавить НДС к цене. Порядок изменения цены Налоговый кодекс не регулирует.
Таким образом, если в договоре изначально указано «без НДС», стороны должны согласовать новый порядок расчётов. Эти вопросы решаются в рамках гражданско-правовых отношений между продавцом и покупателем.