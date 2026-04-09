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Минфин предложил, как учитывать НДС 22% в цене действующих договоров

09.04.2026
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40

Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи

Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые помогут урегулировать ситуацию с новой ставкой НДС 22% в уже заключённых договорах. Речь идёт о контрактах, которые продолжают действовать после того, как у продавца появилась обязанность платить НДС.

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Если стороны не смогли договориться об изменении цены договора, в спорных случаях предлагают применять расчётный метод. Это значит, что налог не начисляют сверху, а выделяют из уже установленной суммы. Такой подход позволит избежать пересмотра условий договора.

Применять расчётный метод планируют, если у покупателя нет права на вычет НДС. В этом случае продавцу также не нужно выставлять счета-фактуры, что упрощает документооборот.

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