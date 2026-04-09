Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые помогут урегулировать ситуацию с новой ставкой НДС 22% в уже заключённых договорах. Речь идёт о контрактах, которые продолжают действовать после того, как у продавца появилась обязанность платить НДС.

Если стороны не смогли договориться об изменении цены договора, в спорных случаях предлагают применять расчётный метод. Это значит, что налог не начисляют сверху, а выделяют из уже установленной суммы. Такой подход позволит избежать пересмотра условий договора.