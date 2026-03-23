Продавцам импортных товаров на маркетплейсах хотят поднять НДС до 22%

Минфин предложил ускорить повышение НДС на импортные товары, которые физлица покупают через маркетплейсы. Переходный период хотят сократить, а ставки повысить.

По новой схеме НДС будет расти быстрее:

7% — в первый год;

14% — во второй;

22% — в третий.

Запустить изменения планируют с 2027 года.

Решение пока не окончательное — его будет принимать правительство. Ранее Минфин предлагал более мягкий вариант: постепенное повышение ставок до 2030 года с выходом на базовый уровень — сейчас 22%.

В предыдущей версии план был таким:

5% в 2027 году;

10% — в 2028-м;

15% — в 2029-м;

20% — с 2030 года.

Теперь ведомство предлагает ускорить переход к полной ставке.