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Бухгалтерия
Бухгалтерия
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Продавцам импортных товаров на маркетплейсах хотят поднять НДС до 22%

23.03.2026
53
53

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Минфин предложил ускорить повышение НДС на импортные товары, которые физлица покупают через маркетплейсы. Переходный период хотят сократить, а ставки повысить. 

По новой схеме НДС будет расти быстрее: 

  • 7% — в первый год;
  • 14% — во второй; 
  • 22% — в третий.

Запустить изменения планируют с 2027 года.

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Решение пока не окончательное — его будет принимать правительство. Ранее Минфин предлагал более мягкий вариант: постепенное повышение ставок до 2030 года с выходом на базовый уровень — сейчас 22%.

В предыдущей версии план был таким: 

  • 5% в 2027 году;
  • 10% — в 2028-м; 
  • 15% — в 2029-м; 
  • 20% — с 2030 года. 

Теперь ведомство предлагает ускорить переход к полной ставке.

При этом Минпромторг России выступает за ещё более жёсткий подход — ввести полную ставку НДС уже с 1 января 2027 года без переходного периода.

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Повышение НДС на импорт с маркетплейсов с 2027 года: новые ставки и сроки — Точка Банк