Продавцам импортных товаров на маркетплейсах хотят поднять НДС до 22%

Минфин предложил ускорить повышение НДС на импортные товары, которые физлица покупают через маркетплейсы. Переходный период хотят сократить, а ставки повысить.
По новой схеме НДС будет расти быстрее:
- 7% — в первый год;
- 14% — во второй;
- 22% — в третий.
Запустить изменения планируют с 2027 года.
Решение пока не окончательное — его будет принимать правительство. Ранее Минфин предлагал более мягкий вариант: постепенное повышение ставок до 2030 года с выходом на базовый уровень — сейчас 22%.
В предыдущей версии план был таким:
- 5% в 2027 году;
- 10% — в 2028-м;
- 15% — в 2029-м;
- 20% — с 2030 года.
Теперь ведомство предлагает ускорить переход к полной ставке.
При этом Минпромторг России выступает за ещё более жёсткий подход — ввести полную ставку НДС уже с 1 января 2027 года без переходного периода.