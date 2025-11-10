Минфин рассказал о нововведениях для патентной системы в 2026 году

Правительство РФ подготовило изменения в налоговое законодательство, касающиеся патентной системы (ПСН). Об этом сообщили на заседании правительства 6 ноября 2025 года.

С 2026 по 2028 год планируется поэтапное снижение порога доходов для применения ПСН:

в 2026 году — 20 млн ₽;

в 2027 году — 15 млн ₽;

с 2028 года — 10 млн ₽.

Такой переходный период позволит предпринимателям адаптироваться к новым правилам. При этом сохранится возможность применения ПСН в сфере стационарной торговли и перевозки грузов автотранспортом.