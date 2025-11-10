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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Минфин рассказал о нововведениях для патентной системы в 2026 году

Предпринимателям стоит заранее подумать о налогах на 2026 год. Новые правила патентной системы помогут выбрать удобный режим и выгоднее планировать доходы.

10.11.2025
543
543

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Правительство РФ подготовило изменения в налоговое законодательство, касающиеся патентной системы (ПСН). Об этом сообщили на заседании правительства 6 ноября 2025 года.

С 2026 по 2028 год планируется поэтапное снижение порога доходов для применения ПСН:

  • в 2026 году — 20 млн ₽;
  • в 2027 году — 15 млн ₽;
  • с 2028 года — 10 млн ₽.

Такой переходный период позволит предпринимателям адаптироваться к новым правилам. При этом сохранится возможность применения ПСН в сфере стационарной торговли и перевозки грузов автотранспортом.

Лимиты по патентной системе налогообложения совпадают с порогом доходов для уплаты НДС на УСН. Этот порог тоже будет снижаться поэтапно.

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Нововведения для патентной системы (ПСН) в 2026 году: снижение порогов доходов — Точка Банк