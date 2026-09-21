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Минфин разъяснил, нужно ли начислять НДС с оплаты за услуги прошлых лет

21.09.2026
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70

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Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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ИП на УСН, который получил в 2026 году оплату за услуги, оказанные в 2023–2025 годах, не должен начислять с этой суммы НДС. Об этом Минфин сообщил в письме от 07.08.2026 №03-07-11/68757.

Налоговую базу по НДС определяют на наиболее раннюю из двух дат: день оказания услуги или день получения оплаты, в том числе аванса. Поэтому если услуга была оказана в 2025 году, когда предприниматель уже платил НДС, налог нужно было начислить в момент её оказания. Получение оплаты в 2026 году не приводит к повторному начислению налога.

Если в 2025 году предприниматель на УСН пользовался освобождением от НДС, порядок не меняется. Деньги, которые ИП получил в 2026 году за услуги, оказанные в 2023 или 2024 году, не включают в базу по НДС. В этот период предприниматели на УСН ещё не являлись плательщиками налога в общем порядке.

При этом полученные деньги нужно учесть как доход при расчёте налога по УСН за 2026 год. Эти суммы также учитывают при определении дохода, от которого зависит право на освобождение от НДС и применение пониженных ставок 5 и 7%.

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НДС с оплаты за услуги прошлых лет: разъяснение Минфина — Точка Банк