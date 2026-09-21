Минфин разъяснил, нужно ли начислять НДС с оплаты за услуги прошлых лет

ИП на УСН, который получил в 2026 году оплату за услуги, оказанные в 2023–2025 годах, не должен начислять с этой суммы НДС. Об этом Минфин сообщил в письме от 07.08.2026 №03-07-11/68757.

Налоговую базу по НДС определяют на наиболее раннюю из двух дат: день оказания услуги или день получения оплаты, в том числе аванса. Поэтому если услуга была оказана в 2025 году, когда предприниматель уже платил НДС, налог нужно было начислить в момент её оказания. Получение оплаты в 2026 году не приводит к повторному начислению налога.

Если в 2025 году предприниматель на УСН пользовался освобождением от НДС, порядок не меняется. Деньги, которые ИП получил в 2026 году за услуги, оказанные в 2023 или 2024 году, не включают в базу по НДС. В этот период предприниматели на УСН ещё не являлись плательщиками налога в общем порядке.